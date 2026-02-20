Дух Анкориджа: близкий к семье Трампа инвестор создаёт СП с компанией из РФ

С тех пор как президент Трамп вновь официально стал хозяином Белого дома чуть более года назад, Москва предлагает известному своей склонностью к сделкам американскому лидеру потенциальные инвестиции в совместные проекты. Этот посыл начинает находить отклик у инвесторов, что совсем не удивительно, из близкого круга семьи президента США. Ничего необычного, просто пользуются связями.

Американская ежедневная газета The New York Times (NYT), даже не пытаясь скрыть изумление данной новостью, пишет, что довольно крупный техасский инвестор в природные ресурсы Гентри Бич в ноябре прошлого года заключил секретное соглашение с одной из крупнейших энергетических компаний России.

Речь идет о публичном акционерном обществе (ПАО) «НОВАТЭК». Это крупнейший российский независимый (без государственного участия) производитель природного газа.

В этой новости необычно всё. Мало того, что это первое совместное российско-американское предприятие (из известных), созданное после февраля 2022 года. Так еще и разработкой месторождения природного газа с последующими продажами СПГ оно будет заниматься не в РФ, как сразу скорее всего многие предположили, а на Аляске. Совсем символично будет, если офис СП еще и в Анкоридже откроют.



Интересна и личность американского инвестора, решившегося пойти на столь необычную по нынешним временам сделку. Техасский бизнесмен учился в университете вместе со старшим сыном Трампа, пишет NYT. С тех пор он сохраняет близкие отношения с семьей Трампов, хотя и старается это не афишировать.

Сделка обсуждалась с генеральным директором ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном на встречах в Дубае и в Европе. Бич охарактеризовал российского миллиардера, который находится под санкциями в Великобритании и Канаде, но не в США или Евросоюзе, как «очень проамерикански настроенного». Себя техасец назвал «великим миротворцем» и добавил:

Тот, кто первым воспользовался возможностью, обычно и зарабатывает деньги.

Американский инвестор сообщил, что соглашение предусматривает использование передвижной установки по сжижению природного газа, которая уже строится на заводе «НОВАТЭК» в Мурманской области. Для транспортировки СПГ с Аляски на азиатские рынки могут использоваться ледокольные танкеры-газовозы, построенные в Южной Корее. Инвестор из Техаса пообещал вскоре объявить имена руководителей, которые возглавят совместный проект.



Бич отрицает, что эта сделка или любые его бизнес-инвестиции имеют какое-либо отношение к семье Трампа, однако подтвердил, что о соглашении с «НОВАТЭК» известно на высшем уровне в Москве и Вашингтоне. Он также заявил, что его усилия не являются частью американо-российских переговоров, которые ведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:12
    Что главное в мире бизнеса, прибыль....
    Что могут в этом вопросе изменить политики... на время тормознуть, но обязательно предложить/создать альтернативу, ДЛЯ СВОИХ... чужих могут давить столько, сколько надо.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -1
      Сегодня, 19:17
      Цитата: rocket757
      Что главное в мире бизнеса, прибыль

      Защищать свои инвестиции!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:29
        Инвестиции без прибыли, это убытки... иногда проще списать, чем защищать, потому как защищать, это тоже убытки...
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 19:15
    Это очень по американски - "ничего личного - просто бизнес"))))
  3. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 19:17
    Это крупнейший российский независимый (без государственного участия) производитель природного газа.

    Производитель природного газа - это как? Может добытчик?
    1. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 19:41
      Цитата: Динич
      Производитель природного газа - это как? Может добытчик?

      В данном случае речь идет о СПГ. Так что, в случае с "НОВАТЭК" выражение "производитель" вполне уместно. Он может и кем-то добытый газ "сжижать".
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 19:30
    Пин дос ники как пиявки, лишь бы хоть к чему-то русскому присосаться и деньги тянуть. Что Новатэк, что "Северные потоки", наверное где-нибудь ещё прилипли.
    Кровососы-с. sad
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:43
    крупный техасский инвестор в природные ресурсы Гентри Бич в ноябре прошлого года заключил секретное соглашение
    Секретное соглашение по таким вопросам, не может быть долго секретным, особенно после того как после бумажных дел перейдут в реальные дела. Сколько всего на переговорах насекретничали, страшно представить.
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 19:45
    В приграничных регионах или в окопах СВО конечно же от таких новостей резко поднимется боевой дух...
  7. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 19:51
    Наконец то красные линии дочертили...
  8. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 20:00
    "Бич охарактеризовал российского миллиардера, который находится под санкциями в Великобритании и Канаде, но не в США или Евросоюзе, как «очень проамерикански настроенного».
    Вот это и печально. Пророссийски настроенных российских миллиардеров сколько? Они есть, вообще?