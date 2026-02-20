Дух Анкориджа: близкий к семье Трампа инвестор создаёт СП с компанией из РФ
С тех пор как президент Трамп вновь официально стал хозяином Белого дома чуть более года назад, Москва предлагает известному своей склонностью к сделкам американскому лидеру потенциальные инвестиции в совместные проекты. Этот посыл начинает находить отклик у инвесторов, что совсем не удивительно, из близкого круга семьи президента США. Ничего необычного, просто пользуются связями.
Американская ежедневная газета The New York Times (NYT), даже не пытаясь скрыть изумление данной новостью, пишет, что довольно крупный техасский инвестор в природные ресурсы Гентри Бич в ноябре прошлого года заключил секретное соглашение с одной из крупнейших энергетических компаний России.
Речь идет о публичном акционерном обществе (ПАО) «НОВАТЭК». Это крупнейший российский независимый (без государственного участия) производитель природного газа.
В этой новости необычно всё. Мало того, что это первое совместное российско-американское предприятие (из известных), созданное после февраля 2022 года. Так еще и разработкой месторождения природного газа с последующими продажами СПГ оно будет заниматься не в РФ, как сразу скорее всего многие предположили, а на Аляске. Совсем символично будет, если офис СП еще и в Анкоридже откроют.
Интересна и личность американского инвестора, решившегося пойти на столь необычную по нынешним временам сделку. Техасский бизнесмен учился в университете вместе со старшим сыном Трампа, пишет NYT. С тех пор он сохраняет близкие отношения с семьей Трампов, хотя и старается это не афишировать.
Сделка обсуждалась с генеральным директором ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном на встречах в Дубае и в Европе. Бич охарактеризовал российского миллиардера, который находится под санкциями в Великобритании и Канаде, но не в США или Евросоюзе, как «очень проамерикански настроенного». Себя техасец назвал «великим миротворцем» и добавил:
Американский инвестор сообщил, что соглашение предусматривает использование передвижной установки по сжижению природного газа, которая уже строится на заводе «НОВАТЭК» в Мурманской области. Для транспортировки СПГ с Аляски на азиатские рынки могут использоваться ледокольные танкеры-газовозы, построенные в Южной Корее. Инвестор из Техаса пообещал вскоре объявить имена руководителей, которые возглавят совместный проект.
Бич отрицает, что эта сделка или любые его бизнес-инвестиции имеют какое-либо отношение к семье Трампа, однако подтвердил, что о соглашении с «НОВАТЭК» известно на высшем уровне в Москве и Вашингтоне. Он также заявил, что его усилия не являются частью американо-российских переговоров, которые ведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
