Верховный суд США лишил Трампа главного рычага давления, отменив часть пошлин

Верховный суд США отменил значительную часть введенных Дональдом Трампом глобальных пошлин против других стран. Американский лидер назвал это решение «позором».

Верховный суд США постановил, что Трамп превысил свои полномочия, вводя масштабные пошлины в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Как указывается в решении, Трамп действовал в обход Конгресса США, а согласно закону о чрезвычайных ситуациях, только Конгресс имеет право вводить налоги на импорт. По сути, Верховный суд лишил Трампа главного рычага давления на международных партнеров, которым он активно пользовался. Кроме отмены самих пошлин, Верховный суд обязал правительство США вернуть бизнесу 175 млрд долларов.



Как сообщает американская пресса, должны быть отменены: 25% на товары из Индии за покупку российской нефти; пошлины от 15% до 41% для стран с крупным торговым профицитом (ЕС, Япония, Южная Корея); глобальный «взаимный» тариф (Reciprocal Tariff) — базовая ставка 10% на весь импорт в США; 35% на импорт из Канады (за исключением энергоресурсов); 25% на импорт из Мексики; дополнительная «фентаниловая» пошлина на китайские товары — +10% к уже существующим тарифам; бразильский карательный тариф — 40% на импорт; вторичные пошлины по Венесуэле — 25% для стран, продолжающих закупки венесуэльской нефти.

При этом другие пошлины, введенные на основании других законов, оставлены без изменения, их решение суда не коснулось. Трамп уже назвал решение Верховного суда «позором», но подчеркнул, что у него есть «запасной план». Как предполагают аналитики, Трамп попытается «перепаковать» отмененные пошлины через другие законы, чтобы не выплачивать 175 млрд долларов, да еще и с процентами.
