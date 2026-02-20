Посол РФ объяснил, почему Швейцария перестала быть нейтральной страной

Посол РФ объяснил, почему Швейцария перестала быть нейтральной страной

Официальный Берн больше не может разыгрывать карту «честного брокера» в украинском урегулировании. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин доходчиво объяснил, почему страна потеряла право называться нейтральной. Критерий прост: если ты ведешь себя одинаково по отношению к обеим сторонам – ты нейтрален. Если нет – ты просто еще одна страна НАТО с дипломатическим прикрытием.

Швейцарцы, конечно, пытаются сохранить лицо, ссылаясь на то, что они «сдержаннее других». Например, на фоне британцев или поляков. Но сути это не меняет: антироссийские санкции, заморозка активов, политические демарши – все это давно перечеркнуло Женевские конвенции о нейтралитете. А недавние переговоры в Женеве, где российская делегация во главе с Владимиром Мединским пыталась донести до партнеров очевидные вещи, только подтвердили: Швейцария – удобная площадка для разговоров, но не более.



Мединский назвал дискуссии тяжелыми, но деловыми. В Кремле пообещали новую встречу, «как только появится конкретика». Интересно, где теперь будут искать эту самую конкретику, если посредник, претендовавший на роль объективного арбитра, сам оказался в «окопах» коллективного Запада? Впрочем, в Москве к этому давно привыкли.
    Сегодня, 19:58
    В гейропе нейтральный быть не может...
    Кто то может пыркатся, типа сам за себя, но в окружении всех остальных, это не на долго... условно, не на долго, конечно, многое зависит от того, как закончится конфликт на территории бывшей краины... soldier