Немецкий канцлер Мерц обвинил Россию в «невыносимой пропаганде»
Как это ни парадоксально, но известный своей откровенно русофобской риторикой канцлер Германии Фридрих Мерц на этот раз прямо обвинил Россию в нацизме.
Выступая в Бундестаге, Мерц заверил немецких депутатов в том, что Берлин никогда не примет «российскую агрессию на Украине», по словам немецкого канцлера, якобы направленную против гражданского населения этой страны, «против стариков, против женщин и детей». Мерц также добавил, что боевые действия на Украине «приправлены невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа».
Вошедший в раж Мерц призвал депутатов Бундестага «держать строй» и ни в коем случае не соглашаться на заключение мирного договора, не отвечающего интересам Украины, «всю свою историю как никто в мире страдавшей от русской тирании».
Мерц:
История учит нас одному: умиротворение не создает мира. Оно лишь подстрекает агрессора. И тот, кто сегодня следует наивному пацифизму, провоцирует войны завтрашнего дня, дорогие друзья.
Ранее Мерц в лучших традициях своих нацистских предков рассказал немецкой прессе о «состоянии глубочайшего варварства» России и полностью исключил возможный возврат к прежним отношениям с Москвой. Мерц убежден, что у России нет будущего. Немецкий канцлер убежден, что вооруженный конфликт на Украине может закончиться только при условии полного истощения одной из сторон в военном или экономическом плане.
