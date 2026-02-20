Немецкий канцлер Мерц обвинил Россию в «невыносимой пропаганде»

Немецкий канцлер Мерц обвинил Россию в «невыносимой пропаганде»

Как это ни парадоксально, но известный своей откровенно русофобской риторикой канцлер Германии Фридрих Мерц на этот раз прямо обвинил Россию в нацизме.

Выступая в Бундестаге, Мерц заверил немецких депутатов в том, что Берлин никогда не примет «российскую агрессию на Украине», по словам немецкого канцлера, якобы направленную против гражданского населения этой страны, «против стариков, против женщин и детей». Мерц также добавил, что боевые действия на Украине «приправлены невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа».



Вошедший в раж Мерц призвал депутатов Бундестага «держать строй» и ни в коем случае не соглашаться на заключение мирного договора, не отвечающего интересам Украины, «всю свою историю как никто в мире страдавшей от русской тирании».

Мерц:
История учит нас одному: умиротворение не создает мира. Оно лишь подстрекает агрессора. И тот, кто сегодня следует наивному пацифизму, провоцирует войны завтрашнего дня, дорогие друзья.


Ранее Мерц в лучших традициях своих нацистских предков рассказал немецкой прессе о «состоянии глубочайшего варварства» России и полностью исключил возможный возврат к прежним отношениям с Москвой. Мерц убежден, что у России нет будущего. Немецкий канцлер убежден, что вооруженный конфликт на Украине может закончиться только при условии полного истощения одной из сторон в военном или экономическом плане.
20 комментариев
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +12
    Сегодня, 20:26
    Немцам еще 500 лет за Гитлера каяться и не раскаяться. Не забыть поклониться в ноги России. Сталин после 2МВ не дал Черчиллю сделать из Германии лоскутное одеяло из маркграфств, как до Бисмарка было.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +6
      Сегодня, 20:39
      Цитата: Младший рядовой
      Немцам еще 500 лет за Гитлера каяться и не раскаяться.

      Так они еще за Вильгельма репарации не выплатили!
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 21:35
        Мерц также добавил, что боевые действия на Украине «приправлены невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа».
        Ну раз не может выносить, пусть подохнет как его кумир Алоизыч... Всем дышать сразу станет легче...
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 21:37
          Ну как оправдания ваши нелепы –
          Потомки Иуды и внуки Мазепы…
          Мечтали попасть в «Райский сад» вы Европы –
          А стали затычкой на выходе ОПЫ…
          Стремились стать главным оружием НАТО,
          Но вас, упырей, даже НАТО не надо…
          Брезгливо на вас они сверху глядят -
          Нисколько не жалко им ваших солдат…
          Пусть сгинут хоть все на просторах краiны,
          А следом пусть сдохнет сама Украина…
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +4
      Сегодня, 20:45
      канцлер Германии Фридрих Мерц на этот раз прямо обвинил Россию в нацизме

      Этот фашистский выкормыш не по наслышке знает что такое нацизм.
      Дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, в период с 1917 по 1937 год являлся бургомистром города Брилон, оставшись в этой должности после прихода нацистов к власти, а позднее был зачислен в резерв СА в звании обершарфюрера и в НСДАП. Использовал свой пост для отправления коммунистов, социал-демократов и евреев в концлагеря.
      Сдох в 1967.
  2. Aerolab Звание
    Aerolab
    +9
    Сегодня, 20:26
    Выродились немцы. Этот...даже подметки Шредера не стоит.
  3. knn54 Звание
    knn54
    +5
    Сегодня, 20:34
    Знаем, кто громче всех кричит "Держите вора".
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +6
    Сегодня, 20:37
    Вошедший в раж Мерц призвал депутатов Бундестага «держать строй»

    Ваш западно-приводной "держать строй" наши Балбес, Трус и Бывалый давно изобразили в х/ф "Кавказская пленница".
    Где Британия, Германия и Украина сами догадаетесь.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Теренин
      Где Британия, Германия и Украина сами догадаетесь.
  5. alexandreII Звание
    alexandreII
    +2
    Сегодня, 20:38
    Невыносимая это как? Не могут вынести? Тяжело или много?
  6. nikvp Звание
    nikvp
    +8
    Сегодня, 20:40
    Этим неблагодарным свиньям мы позволили объединится, мы их простили за чудовищные преступления во время ВОВ. Когда же мы выучим исторические уроки и перестанем отправлять врагам жесты доброй воли!
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 20:42
    Мерц убежден, что у России нет будущего.
    Зато у самого Мерца даже не разберёшь - где прошлое, где настоящее. И будущее есть тоже - на выбор: Аргентина, Нюрнберг или яма и четыре канистры бензина...
    Это у нас с выбором не особо - только Победа...
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 21:20
      Че это вы Мерца в бригадефюреры произвели? Его уровень - обершарфюрер, эквивалент армейского фельдфебеля.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 21:46
        Цитата: Наган
        Че это вы Мерца в бригадефюреры произвели? Его уровень - обершарфюрер, эквивалент армейского фельдфебеля.
        Не я - интернеты. А так-то да - он даже до одного всем известного ефрейтора не дотягивает.
  8. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 20:49
    канцлер Германии Фридрих Мерц на этот раз прямо обвинил Россию в нацизме.

    Странно, до весны ещё неделя, а у него уже крыша поехала.
    Видать весна ранняя будет. what laughing
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 21:32
      Насчёт весны не факт. А вот зима довольно прохладная, а немец без шапки и даже без причёски. Вполне мог отморозить и так убогую соображалку.
  9. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 21:22
    "Йозеф Клаус на фронте не был.
    Не убивал он русских. Не жег селений.
    Он мирный житель. Служил в тылу он.
    Ковал железо. Точил снаряды.
    Район Шпандау. Живет здесь Клаус.
    Спокоен Клаус. На фронте не был.
    И фрау Клаус спокойна тоже.
    Йозеф Клаус на фронте не был.
    Не убивал он русских. Не жег селений.
    Он мирный житель. Служил в тылу он.
    Ковал железо. Точил снаряды.
    При чем здесь Клаус? Он мирный житель.
    Другие будут за все в ответе.

    И дети тоже совсем спокойны.
    Йозеф Клаус на фронте не был.
    Не убивал он русских. Не жег селений.
    Он мирный житель. Служил в тылу он.
    Ковал железо. Точил снаряды. Он чист, как ангел.
    Спокойны дети. Спокоен Клаус.
    Кругом в Шпандау идет сраженье.
    Вдруг грохот рядом. Снаряд со свистом в окно ворвался.
    Взрыв дернул стены. Осели стены.
    Уцелела чудом каким-то фрау.
    Сохранились чудом каким-то дети.
    А Клаус рухнул. Лежит, а рядом лежит осколок.
    Взял в руки Клаус. На срезы глянул:
    – Из нашей стали… Из нашей пушки.
    Сказал и умер.
    Йозеф Клаус на фронте не был. Он мирный житель.
    Ковал железо. Точил снаряды.
    За что ж, скажите, конец столь дикий?
    Рыдают дети. Рыдает фрау.
    Берлин в апреле. Район Шпандау."
  10. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 21:32
    Пожалел все таки товарищ Сталин этих гадов......
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:36
    Ну да, кому ж ещё поучать Россию, как не потомку/последышу фашистов... страну, которая боролась с коричневой чумой изо всех сил и потеряла в той борьбе БОЛЬШЕ ВСЕХ.
    В общем, оно ещё тот... ладно, не будем оскорблять представителей животного мира... гуано, короче.
  12. Reklastik Звание
    Reklastik
    0
    Сегодня, 21:45
    ЕС, занимающийся самогипнозом, неспособный слышать ничего вокруг, и пропагандирующий так, что хочется отойти подальше, обвиняет беззубую в информационном плане Россию, которую практически не слышно, в невыносимой пропаганде? laughing