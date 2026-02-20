Минус один, плюс два: Франция готовит передачу Киеву истребители Mirage 2000

Воздушные силы ВСУ в скором времени получат «новые» старые истребители. Речь идет о французских самолетах Mirage 2000, обещанных Макроном Зеленскому уже давно. Как сообщают французские медиа со ссылкой на информированные источники, Украина получит еще два истребителя.Парк французских самолетов Mirage 2000 в составе Воздушных сил расширится на две единицы до конца первого квартала этого года. Таким образом, на вооружении Киева будет четыре французских истребителя. Должно быть пять, но один Mirage 2000 ВС ВСУ потеряли в июле прошлого года вместе с пилотом в Волынской области во время выполнения «боевого задания». Говорят, что по техническим причинам, а как там было на самом деле, неизвестно.Вообще же Макрон обещал поставить Зеленскому шесть истребителей Mirage 2000, но по последнему пока информации нет, поэтому сказать, когда он появится на Украине, сейчас невозможно.Как уточняется, вместе с передачей дополнительных истребителей Франция обещает обучить дополнительных пилотов и техников.

Украина до конца первого квартала 2026 года получит два истребителя Mirage 2000 от Франции в рамках военной помощи.

