Захарова объяснила, почему Запад назначил руководить Украиной именно Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, по какой причине западные кураторы выбрали на должность главы киевского режима именно комика Зеленского.

По мнению Захаровой, этот, на первый взгляд, не совсем логичный выбор Запада обусловлен тем, что Зеленский откровенно является глубоко больным человеком, страдающим, помимо прочего, от моральных, нравственных и физиологических зависимостей. При этом Зеленский был глубоко нездоровым и беспринципным человеком задолго до того момента, когда пришел на Банковую. Этим в первую очередь руководствовались западные кураторы, когда рекрутировали комика для совершения чудовищных преступлений.



Захарова:

Его отбирали как раз-таки по принципу беспринципности, и это не тавтология.


Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зеленского «полезным идиотом», заявив, что чем дольше украинский диктатор остается у власти, тем меньше становится территория «Украины». Медведев отмечает, что Зеленский чрезвычайно обеспокоен на фоне прямых обвинений со стороны экс-главкома ВСУ Залужного и назойливо донимает американцев темой выборов на Украине, при этом исторично утверждая, что Россия якобы намеревается его ликвидировать.

Стоит отметить, что, судя по всему, Зеленский явно намеревается «до последнего украинца» воевать с Россией за интересы своих западных кураторов. При этом бывшего комика явно нисколько не беспокоит даже перспектива окончательной ликвидации украинской государственности.
  1. Седов Звание
    Седов
    +6
    Сегодня, 21:11
    судя по всему, Зеленский явно намеревается «до последнего украинца» воевать с Россией за интересы своих западных кураторо
    Должно быть последним украинцем должен стать сам Зеленский.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 21:19
      Русофобия стоит дорого –
      Запорожье, Херсон и Донбасс...
      Дорогие вы, наши вороги,
      Говорила Россия не раз –
      Только дернетесь - потеряете,
      Всё что я вам когда-то дала -
      Так что вы теперь точно знаете -
      Вам она никогда не врала…
      А продолжите на нас рыпаться –
      Николаев с Одессой уйдут…
      Так и будет страна ваша сыпаться
      И на карте её не найдут...
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 21:28
        А чего Захарова молчит, что в Украине после госпероворота 2014 года были одни евреи-сионо-нацисты во власти?
        А папа у Зеленского в советское время подозревался КГБ, что он агент Моссада!
        И Вовочку Зеленского иностранные службы тоже продвигали точно так же сначала на артистическом поприще в медиа-бизнесе, а потом на политическом поприще, как и МИ-6 и ЦРУ продвигали Горбачёва в Генсекретари КПСС.
    2. TEM Звание
      TEM
      0
      Сегодня, 21:20
      Мало кто знает, что у еврейского народа следующий после Гитлера враг - Богдан Хмельницкий !!!
      Так что Украине - КЫРДЫК ...
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 21:23
    Когда у человека много власти над другими людьми, для него уже жизнь других, стоят на уровне пешки при игре в шахматы.
    Много денег это возможность управлять другими.
    А вот иметь власть над душами других, это возможность иметь всё.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 21:37
    Какая разница кого в незалежной в президенты назначать. Главное чтоб был марионеточным, причесанным и умел пару слов сказать. Из клоуна можно сделать президента и рагульское стадо послушно проголосует. Политтехнологии не врут.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 21:42
    не совсем логичный выбор Запада обусловлен тем, что Зеленский откровенно является глубоко больным человеком, страдающим, помимо прочего, от моральных, нравственных и физиологических зависимостей Его отбирали как раз-таки по принципу беспринципности, и это не тавтология.Стоит отметить, что, судя по всему, Зеленский явно намеревается «до последнего украинца» воевать с Россией за интересы своих западных кураторов.Этим в первую очередь руководствовались западные кураторы, когда рекрутировали комика для совершения чудовищных преступлений.

    После прочтения я так и не понял, почему не ликвидируют киевский режим ??????? Или я чего-то не так понял ???????
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 21:52
      Ну, смехухочки и подкольчики это похоже основная компетенция говорящих голов. Надо же чем-то эфир заполнять. Пипл хавает и ладно.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:52
      Зачем ликвидировать схему которая работает. Деньги исправно пилятся, все довольны. А новый президент больше вдохновит морекопателей.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:44
    Да ладно, мало ли разных комиков/клоунов и прочих артистов просачивается во власть, а то и на самый верх!!!
    Тому, кто их на верх пихает/выводит, многого не надо, лижбы болтал складно и фэйс держал, а остальное за него сделают другие... soldier
  7. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    0
    Сегодня, 21:46
    Время летит. Помню стадион, как Клоун с Порохом вышли. Из серии - с поп-корном понаблюдать. А вон как вышло. Наверно народ Украины сам больше всего в шоке. "Не лох" оказался вон каким.
    «Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя — вечная игра»