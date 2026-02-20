Его отбирали как раз-таки по принципу беспринципности, и это не тавтология.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, по какой причине западные кураторы выбрали на должность главы киевского режима именно комика Зеленского.По мнению Захаровой, этот, на первый взгляд, не совсем логичный выбор Запада обусловлен тем, что Зеленский откровенно является глубоко больным человеком, страдающим, помимо прочего, от моральных, нравственных и физиологических зависимостей. При этом Зеленский был глубоко нездоровым и беспринципным человеком задолго до того момента, когда пришел на Банковую. Этим в первую очередь руководствовались западные кураторы, когда рекрутировали комика для совершения чудовищных преступлений.Захарова:Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зеленского «полезным идиотом», заявив, что чем дольше украинский диктатор остается у власти, тем меньше становится территория «Украины». Медведев отмечает, что Зеленский чрезвычайно обеспокоен на фоне прямых обвинений со стороны экс-главкома ВСУ Залужного и назойливо донимает американцев темой выборов на Украине, при этом исторично утверждая, что Россия якобы намеревается его ликвидировать.Стоит отметить, что, судя по всему, Зеленский явно намеревается «до последнего украинца» воевать с Россией за интересы своих западных кураторов. При этом бывшего комика явно нисколько не беспокоит даже перспектива окончательной ликвидации украинской государственности.