Согласованный ЕС кредит для Украины на 90 млрд евро заблокирован Венгрией

Венгрия заблокировала согласованный Евросоюзом кредит для Украины на 90 млрд евро, который Зеленский уже считал своим. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Будапешт выступил против выпуска Евросоюзом долговых обязательств для стран ЕС на сумму 90 млрд евро для киевского режима. Сегодня, 20 февраля, венгерский посол при ЕС высказал возражение против этого, а для выделения кредита Украине необходима поддержка всех без исключения государств-членов Евросоюза.



Таким образом, средства, которые Зеленский планировал использовать частично для закрытия дефицита бюджета Украины, а также для закупки оружия для ВСУ в ближайшие два года, на счета Киева в ближайшее время не поступят. Кроме того, блокировка кредита от Евросоюза ставит под угрозу утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов.

20 января посол Венгрии в ЕС высказал возражение против того, чтобы ЕС одолжил эту сумму для Украины, выпустив долговые обязательства, гарантированные бюджетом Евросоюза. Для того, чтобы Европейская комиссия могла использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствований и предоставления займов Украине, все еще необходимо единодушное решение.


Напомним, что кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины был согласован в декабре прошлого года после того, как не получилось украсть замороженные российские активы. На голосовании Венгрия, Словакия и Чехия воздержались, но не высказали своих возражений, если они не будут нести ответственность за погашение этого кредита.

Как подчеркивается, если кредит не будет выделен, уже в апреле у Украины в бюджете закончатся средства.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 21:25
    Кроме того, блокировка кредита от Евросоюза ставит под угрозу утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов.
    Насколько я понимаю, мы являемся одним из членов МВФ и даже что-то за это платим... А нужно ли нам членство в структуре поддерживающей нашего врага...??? По моему, ответ очевиден...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 21:38
      Раз кто-то вносит туда деньги, значит он и голосует за их распределение.
      Вопрос - кто от имени России в МВФ голосует за выделение денег для Украины?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 21:43
        Вопрос - кто от имени России в МВФ голосует за выделение денег для Украины?
        Никто... Россию лишили всех прав и привилегий (в том числе и голосовать...), а деньги нашей страны в размере 17,5 млрд.$ заблокировали по инициативе Штатов... А сейчас решают как бы их без ущерба своей репутации конфисковать... Так что непонятно что нас там и в ВТО держит...???
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:41
    Вопрос... когда продавят руководство Венгрии, для зелебобиков жизненно важен...
    Впрочем, именно для зелебобус в важно, сколько ещё они могут стырить и отправил в свои закрома...
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 21:45
    Согласованный ЕС кредит для Украины на 90 млрд евро заблокирован Венгрией


    Да ладно еврогеи просто не дают Венгрии положенных миллиардеров - а так что сешеасты решили что ЕС зажралось и именно они ставят эти раком ... что же до Венгрии то те в отличии от идиотов во власти ЕС поняли кто хозяин ......... ну и скулят .........
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 21:49
    Интересно как долго венгры смогут блокировать (доджить) этот кредит?