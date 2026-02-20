Согласованный ЕС кредит для Украины на 90 млрд евро заблокирован Венгрией
Венгрия заблокировала согласованный Евросоюзом кредит для Украины на 90 млрд евро, который Зеленский уже считал своим. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Будапешт выступил против выпуска Евросоюзом долговых обязательств для стран ЕС на сумму 90 млрд евро для киевского режима. Сегодня, 20 февраля, венгерский посол при ЕС высказал возражение против этого, а для выделения кредита Украине необходима поддержка всех без исключения государств-членов Евросоюза.
Таким образом, средства, которые Зеленский планировал использовать частично для закрытия дефицита бюджета Украины, а также для закупки оружия для ВСУ в ближайшие два года, на счета Киева в ближайшее время не поступят. Кроме того, блокировка кредита от Евросоюза ставит под угрозу утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов.
Напомним, что кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины был согласован в декабре прошлого года после того, как не получилось украсть замороженные российские активы. На голосовании Венгрия, Словакия и Чехия воздержались, но не высказали своих возражений, если они не будут нести ответственность за погашение этого кредита.
Как подчеркивается, если кредит не будет выделен, уже в апреле у Украины в бюджете закончатся средства.
