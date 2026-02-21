В ночь на 21 февраля нанесены удары по целям в Запорожье, Изюме, Одессе
В ночь на 21 февраля российские войска наносили удары по ряду объектов на удалении от фронта. Наибольшее число прилётов фиксировалось в Одессе и области. Поражены объекты энергетики и портовой инфраструктуры, обслуживающей военные грузы.
Украинские ресурсы пишут о том, что после одного из таких прилётов большая часть Одессы лишилась электроснабжения. По последним данным, удар пришёлся по электроподстанции. Аварийные отключения становятся неотъемлемым атрибутом для ряда подконтрольных киевскому режиму территорий.
Многочисленные прилёты фиксировались в Харьковской и Черниговской областях. Там помимо БПЛА типа «Герань» («Гербера») Вооружённые силы России применяли ФАБ с УМПК. Поражены цели в районе Изюма и Купянска. Несколько прилётов зафиксировано к востоку от областного центра – Харькова.
В Днепропетровской области так же зафиксированы ночные прилёты «Гераней». Удары и там нанесены по объектам топливно-энергетического комплекса. Сообщается о попытках перехвата дронов мобильными огневыми группами. Однако большинство дронов своих целей в итоге достигли.
В Запорожье поражены объекты логистики противника. Для этого, как сообщается, использовались (среди прочего) FPV-дроны, которые до города были «доставлены» БПЛА-носителем самолётного типа.
