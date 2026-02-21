ВС РФ освободили большую часть Гришино - потенциал для контратак ВСУ утрачен

Поступают сообщения о новом продвижении российских войск к северо-западу от освобождённого ранее Красноармейска (Покровска). По последним данным, большая часть села Гришино, которое долгое время использовалось противником в качестве ключевого объекта логистики на Покровском направлении, перешла под контроль Вооружённых сил России.

На западе противник отброшен за Середянский яр. На севере ВС РФ достигли окраины Гришино, выйдя к реке, давшей название селу - Гришинка.





Продвижение в черте населённого пункта и в его окрестностях свидетельствует о том, что противник утратил возможность активно контратаковать на Покровском направлении и под ударами продолжает откатываться от Покровско-Мирноградской агломерации. В то же время ВСУ, продолжая использовать тактику вязкой обороны, всё ещё сохраняют потенциал для удержания линий обороны в небольшой оттяжке от тех, которые были утрачены в районе Покровска. Обвала фронта всё ещё не происходит, и враг цепляется буквально за каждую улицу в черте всё того же Гришино.

При полном освобождении этого населённого пункта российские войска смогут выйти к городу Доброполье с юга.