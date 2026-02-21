Белый дом уточнил механизм и срок действия пошлин Трампа «против всех»

Недавно американский президент объявил о подписании указа по новым тарифам на зарубежную продукцию. Теперь Белый дом уточнил механизм и сроки действия этих пошлин Дональда Трампа «против всех».

Соответствующий информационный бюллетень был опубликован на официальном портале ведомства.

Там говорится, что пошлины вводятся с 24 февраля. Их действие продлится в течение 150 дней.

Белый дом объявляет:

Временная импортная пошлина вступает в силу 24 февраля в 00:01 по восточному стандартному времени.

Ее размер – 10 процентов. Тарифы касаются абсолютно всех стран мира, с которыми у США есть торговые отношения.

Новой пошлиной будет облагаться вся импортная продукция, за исключением той, которую администрация Трампа своим распоряжением выводит из-под действия тарифов.

Данное решение Белый дом объясняет «фундаментальными проблемами» с международными платежами, а также защитой экономики США и американских национальных интересов. В бюллетене говорится, что администрация действует в интересах отечественных рабочих, фермеров и производителей.

По мнению представителей Белого дома, принятые меры помогут остановить отток долларов из страны и будут способствовать возвращению производства в США.

Перед этим американский Верховный суд признал незаконными некоторые тарифы, введенные ранее администрацией Трампа. Судебный орган решил, что в ряде случаев глава Белого дома значительно превысил свои полномочия.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 07:58
    Перед этим американский Верховный суд признал незаконными некоторые тарифы, введенные ранее администрацией Трампа. Судебный орган решил, что в ряде случаев глава Белого дома значительно превысил свои полномочия.

    Ну и зачем нам такая демократия?
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 09:16
      Вот совсем нас..рать на этого рыжего урода. Всем уже понятно, что он продолжает линию Байдена, но другим путём. И пользует призеденсткую должность для зарабатывания капитала для себя. Он просто барыга, а не политик к нашему сожалению. У него даже не договоры между странами, а сделки. Коробит сразу только это название - "сделка".
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 07:59
    Белый дом уточнил механизм и срок действия пошлин Трампа «против всех»

    Ну, мы ведь понимаем, рыжему бесу из Фашингтона необходимо отбить 175 лярдов зелени, которые Верховный суд обязал вернуть пострадавшим от тарифов странам, а пока будут идти судебные тяжбы, можно на этом заработать в семейный личный карман.angry fool
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 08:10
      Уж в судебных делах у рыжего лохотронщика из Фашингтона накоплен огромный опыт с юношеских времён барыжного Нью-Йорка с 6 полными банкротствами своих компаний до нескольких судебных процессов с обвинениями в гос перевороте, сексуальных преступлениях, гос измене и работе на Россию ( Russiagate ).
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:01
    ❝ Администрация действует в интересах отечественных рабочих, фермеров и производителей ❞ —

    — Которые одновременно являются потребителями, и именно им придётся переплачивать за импортные товары в результате действия пошлин «против всех» ...
  4. tatra Звание
    tatra
    +1
    Сегодня, 08:26
    Враги СССР делают всё ,в чем они с их лицемерным "праведным гневом " обвиняют коммунистов -проводят политические репрессии ,"затыкают рты "" инакомыслящим ,устанавливают свой тоталитаризм и автократию . И всегда придумывают этому оправдания .
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 08:34
    Белый дом уточнил механизм и срок действия пошлин Трампа «против всех»

    А что там уточнять? Будут гнобить до последнего - им в радость только получение доходов для США. Они и своих союзников по НАТО не миловали, разрушая экономику Европы навязыванием санкций против России и противопоставляя интересы соседних стран в угоду американской демократии.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 08:38
    Интересно - он правда верит что пошлинами можно провернуть реиндустриализацию США? what
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:05
      Цитата: paul3390
      он правда верит что пошлинами можно провернуть реиндустриализацию США?

      У клоунов и шоу бизнесменов, которые живут не в реальном мире, у них по другому мозги работают.
  7. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 08:46
    И теперь пусть хоть кто-нибудь скажет, что Путин был неправ назвав США государством паразитом живущим за счёт всего остального мира. Тогда наш президент имел в виду доллар, единственный "товар" производящийся американцами и приносящий им боснословную прибыль.
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 08:47
    ВТО привычно заткнулось? Не Россия же, чай
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:57
    Безжалостной рукой капитализма Трамп загонит американцев в счастливое будущее . wassatОн об их счастье печётся ,совсем себя не жалеет .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:08
      Цитата: tralflot1832
      Безжалостной рукой капитализма Трамп загонит американцев в счастливое будущее .

      Рука капитализма работает на капиталиста, но не американца, или другого рабочего пипла. Кто не верит, читайте В.И.Ленина.
      Хотя последние мои слова современный пипл не обобрит.