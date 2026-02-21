Белый дом уточнил механизм и срок действия пошлин Трампа «против всех»
Недавно американский президент объявил о подписании указа по новым тарифам на зарубежную продукцию. Теперь Белый дом уточнил механизм и сроки действия этих пошлин Дональда Трампа «против всех».
Соответствующий информационный бюллетень был опубликован на официальном портале ведомства.
Там говорится, что пошлины вводятся с 24 февраля. Их действие продлится в течение 150 дней.
Белый дом объявляет:
Ее размер – 10 процентов. Тарифы касаются абсолютно всех стран мира, с которыми у США есть торговые отношения.
Новой пошлиной будет облагаться вся импортная продукция, за исключением той, которую администрация Трампа своим распоряжением выводит из-под действия тарифов.
Данное решение Белый дом объясняет «фундаментальными проблемами» с международными платежами, а также защитой экономики США и американских национальных интересов. В бюллетене говорится, что администрация действует в интересах отечественных рабочих, фермеров и производителей.
По мнению представителей Белого дома, принятые меры помогут остановить отток долларов из страны и будут способствовать возвращению производства в США.
Перед этим американский Верховный суд признал незаконными некоторые тарифы, введенные ранее администрацией Трампа. Судебный орган решил, что в ряде случаев глава Белого дома значительно превысил свои полномочия.
Информация