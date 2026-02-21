IX съезд ТПК в Пхеньяне обозначил курс на великий подъём

1 988 15
IX съезд ТПК в Пхеньяне обозначил курс на великий подъём

В Пхеньяне проходит IX съезд Трудовой партии Кореи. Некоторые обсуждаемые на нём тезисы обращают на себя особое внимание, равно как и сам подход к законотворческой деятельности. КНДР, как и Китай, использует вариант законотворчества «съездного» типа, то есть без «постоянного» парламента. Народные представители, которые в обычной жизни заняты работой в рамках своей профессиональной деятельности (учителя, юристы, медики, шахтёры, экономисты, машиностроители, представители IT-сферы, сферы животноводства и растениеводства), собираются в регламентированное время для обсуждения круга наиболее актуальных вопросов на следующий пятилетний период. После съезда они возвращаются к своей работе, а партийный комитет начинает реализацию одобренных планов, принятых на съезде решений.

В ходе IX съезда ТПК подчёркнуто, что государственное строительство будет и впредь основываться на пяти основных составляющих: политика, экономика, культура, оборона и дипломатия. Делегаты отметили, что если в этой пятёрке без внимания оставить хотя бы один пункт, то вся система государственного строительства будет испытывать значительные трудности.

В одном из докладов было отмечено, что за последние годы КНДР в значительной степени нарастила свой экономический потенциал, что выражается в различных сферах деятельности, в том числе в бурном росте социального строительства. Буквально ежемесячно в Пхеньяне и других городах страны сдаются в эксплуатацию новые микрорайоны. Напомним, что совсем недавно ключи от квартир в одном из таких новых микрорайонов получили семьи корейских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Курской области.

Из сообщения северокорейской прессы:

На заседании второго дня партсъезда был главный доклад, имеющий важное историческое и практическое значение для перехода с периода начала всестороннего социалистического процветания на период великого подъёма.

Западные СМИ в значительной степени иронизируют над подобного рода заявлениями о «всестороннем процветании» и «великом подъёме», однако за последние годы КНДР сделала действительно значительные шаги для роста благосостояния граждан. Западная пропаганда по-прежнему объявляет Северную Корею одной из наиболее бедных стран мира, но на самом деле только за последние три года, по оценкам независимых экономистов, ВВП КНДР прибавил не менее 18%. Республика ушла от перманентного состояния голода, который особым образом проявлял себя в 90-е. Темпы роста промышленного производства в КНДР по ряду показателей опережают даже китайские, не говоря уже о странах Европы. В Пхеньяне нет такого явления как «фавелы» или городки бомжей под мостами в отличие от Рио-де-Жанейро, Парижа или Нью-Йорка. КНДР является одной из ведущих стран в плане безопасности - нет разгула криминала на улицах в отличие от тех же западных мегаполисов.

Поэтому для КНДР термин «великий подъём» вполне объективен, особенно на фоне тех крайне трудных лет, которые эта страна переживала ещё относительно недавно. И это в условиях, когда страна продолжает оставаться под всевозможными санкциями и лишена возможности масштабных внешних заимствований.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:12
    Рабочая Газета ( КНДР ) довольно часто делает фоторепортажи об открытии новых объектов. Впечатляет и никакой ипотеки .
    Полупыстые улицы - все на работе ?А не в соцсетях.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 08:32
      hi Как тут не вспомнить мнимую теорию, приписываемую Ленину о победе социализма в нескольких или даже одной отдельно взятой стране, используемую продолжателями дела вождя в своих корыстных целях после его смерти.
      РФ, как пережившая период распада СССР и сразу окунувшаяся из планового социализма в дикий запад капитализма, может предостеречь северокорейских друзей об ошибках разворота к морковке лженедоЗапада, рыночной экономике с прихватизацией и другими негативами, переживаемыми российским народом после излишнего доверия врагам - волкам в овечьей шкуре.
    knn54
      knn54
      +1
      Сегодня, 08:38
      -... оборона и дипломатия.
      Укрепление "непобедимого союза" с Россией!
    tralflot1832
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:51
      У КНДР своя специфика - тотальный контроль и " Волшебные " блокноты .Смотрим на улицы - праздношатающихся нет и это их дело.Развиваются - значит это работает .
      invisible_man
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 09:15
        Правильно, своя специфика. Которую вовсе не обязательно тащить сюда. И если кому-нибудь нравится жить в казарме с нормированием и тотальным контролем над всеми сферами жизни общества, пусть оформляет туда ПМЖ.
    Silver99
      Silver99
      0
      Сегодня, 09:23
      В условиях жесткого противостояния=выживания в мире нужно централизованное управление как ни странно тоталиторизм, разброд и шатания разлагают страны, уничтожают культуру и ведут к растлению населения и как итог поглощению более объединенным народностям, живой пример Европа.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:17
    ❝ IX съезд ТПК в Пхеньяне обозначил курс на великий подъём ❞ —

    — Пожелаем братскому народу КНДР не сворачивать с выбранного курса ...
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 08:30
    IX съезд ТПК в Пхеньяне обозначил курс на великий подъём

    И хочется верить, что в содружестве с Россией этот подъём произойдёт. Очень хорошо, что цепь санкций и блокады не только разорвана, но и спаяна в совместных боях против нечисти...
    советник 2 уровня
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 09:24
      Цитата: yuriy55
      И хочется верить, что в содружестве с Россией этот подъём произойдёт. Очень хорошо, что цепь санкций и блокады не только разорвана, но и спаяна в совместных боях против нечисти...

      он у них уже 4 года идет по 5% ВВП в год, после принятия решения - идти по "китайскому пути" развития, а с РФ еще быстрее пойдет.. но есть вопрос-появится ли подъем в РФ от содружества с КНДР?
  paul3390
    paul3390
    +1
    Сегодня, 08:35
    Если мы сейчас в обмен на помощь дадим Киму то, в чем он больше всего нуждается а у нас в избытке, ГСМ, удобрения и жратву, плюс подкинем технологий и откроем наш рынок... Чучхейцы без вариантов рванут вверх как гиперзвуковая ракета, на лютую зависть окружающим. И нам в том числе - у них же нет нашего ЦБ и нашего типа экономического блока...
  Fangaro
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 08:39
    Личное мнение...
    Великий подъем экономики тогда возможен, когда перед этим было "всё плохо". Рост ВВП в 18 процентов и более, это либо игры в статистику, либо переход от голодного населения к населению, которое кушает ежедневно.
    Депутаты от народа... Утрирую, но... Стаханов давал стране угля каждую смену. Два-пять раз в год ездил в Москву, принимал участие в коллективном голосовании за всё хорошее и возвращался на своё рабочее место.
    Факелов в КНДР нет? Возможно. А уличная преступность в КНДР есть? Если есть, то в нашей стране был и рост строительства соц жилья, и марьины рощи, и ростовские жиганы, и даже питерские хулиганы.
  dnestr74
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 09:04
    Вот бы наших бездельников разогнать , сидят безвылазно в Белокаменной и в ус не дуют.
  taiga2018
    taiga2018
    0
    Сегодня, 09:09
    А все почему,а потому,что у них есть ядренная бомба и никакой Трамп не может им навязать никакой "сделки" как тому же Ирану,Венесуэле или как собирается навязать Кубе.КНДР единственная страна оказавшая нам прямую военную помощь и при этом ни одна западная гадина даже пукнуть в сторону этой страны не смеет.
    paul3390
      paul3390
      0
      Сегодня, 09:21
      Именно что... Остальным наука и пример.
  Vulpes
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 09:21
    КНДР и так добилась выдающихся результатов, при практически полной блокаде и скудных ресурсах. Тем не менее они не вещают ересь про "перегрев", а ставят новые задачи.