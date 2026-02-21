❝ IX съезд ТПК в Пхеньяне обозначил курс на великий подъём ❞

На заседании второго дня партсъезда был главный доклад, имеющий важное историческое и практическое значение для перехода с периода начала всестороннего социалистического процветания на период великого подъёма.

В Пхеньяне проходит IX съезд Трудовой партии Кореи. Некоторые обсуждаемые на нём тезисы обращают на себя особое внимание, равно как и сам подход к законотворческой деятельности. КНДР, как и Китай, использует вариант законотворчества «съездного» типа, то есть без «постоянного» парламента. Народные представители, которые в обычной жизни заняты работой в рамках своей профессиональной деятельности (учителя, юристы, медики, шахтёры, экономисты, машиностроители, представители IT-сферы, сферы животноводства и растениеводства), собираются в регламентированное время для обсуждения круга наиболее актуальных вопросов на следующий пятилетний период. После съезда они возвращаются к своей работе, а партийный комитет начинает реализацию одобренных планов, принятых на съезде решений.В ходе IX съезда ТПК подчёркнуто, что государственное строительство будет и впредь основываться на пяти основных составляющих: политика, экономика, культура, оборона и дипломатия. Делегаты отметили, что если в этой пятёрке без внимания оставить хотя бы один пункт, то вся система государственного строительства будет испытывать значительные трудности.В одном из докладов было отмечено, что за последние годы КНДР в значительной степени нарастила свой экономический потенциал, что выражается в различных сферах деятельности, в том числе в бурном росте социального строительства. Буквально ежемесячно в Пхеньяне и других городах страны сдаются в эксплуатацию новые микрорайоны. Напомним, что совсем недавно ключи от квартир в одном из таких новых микрорайонов получили семьи корейских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Курской области.Из сообщения северокорейской прессы:Западные СМИ в значительной степени иронизируют над подобного рода заявлениями о «всестороннем процветании» и «великом подъёме», однако за последние годы КНДР сделала действительно значительные шаги для роста благосостояния граждан. Западная пропаганда по-прежнему объявляет Северную Корею одной из наиболее бедных стран мира, но на самом деле только за последние три года, по оценкам независимых экономистов, ВВП КНДР прибавил не менее 18%. Республика ушла от перманентного состояния голода, который особым образом проявлял себя в 90-е. Темпы роста промышленного производства в КНДР по ряду показателей опережают даже китайские, не говоря уже о странах Европы. В Пхеньяне нет такого явления как «фавелы» или городки бомжей под мостами в отличие от Рио-де-Жанейро, Парижа или Нью-Йорка. КНДР является одной из ведущих стран в плане безопасности - нет разгула криминала на улицах в отличие от тех же западных мегаполисов.Поэтому для КНДР термин «великий подъём» вполне объективен, особенно на фоне тех крайне трудных лет, которые эта страна переживала ещё относительно недавно. И это в условиях, когда страна продолжает оставаться под всевозможными санкциями и лишена возможности масштабных внешних заимствований.