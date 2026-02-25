Жиль де Рэ — средневековый Чикатило, или...
Беспокойное детство
Жиль де Рэ родился в сентябре 1404 года в замке Шамптосе в Бретани, в семье влиятельных землевладельцев. Он вырос во Франции, опустошенной Столетней войной с Англией — конфликтом, который глубоко повлиял на его жизнь.
Детство дворянина было отмечено серией травм. В возрасте 11 лет Рэ стал свидетелем смерти своего отца от ранения кабаном во время охоты в лесу. В том же году умерла его мать, оставив юношу сиротой. Он был передан на попечение своего деда по материнской линии, Жана де Краона, который имел репутацию безжалостного и порочного человека. Историки предполагают, что именно развращающее влияние Краона посеяло семена в личности Жиля.
В возрасте 14 лет Рэ поступил на службу к герцогу Бретани Жану V в качестве рыцаря. Он принимал участие в конфликтах между дворянами из знатных домов региона, которые считали войну неотъемлемой частью своего образа жизни, своего рода аристократическим спортом. Источники сообщают, что Рэ было всего 15 лет, когда он впервые совершил убийство во время поединка.
Его дед несколько раз пытался устроить брак Рэ с совсем юными девушками. В возрасте 16 лет он женился на Катрин де Туар, богатой наследнице. В 1429 году у пары родилась дочь Мария. История мало что говорит об этом браке, но стоит сказать одно: наследие Кэтрин, по-видимому, было главной приманкой для этого союза.
Слава на поле боя
На этом этапе своей жизни Рэ нашел применение своей склонности к насилию в войне, в которой он преуспел. Будучи рыцарем, он отличался энергией и свирепостью в бою, сражаясь за Францию в сражениях Столетней войны. Его товарищи-солдаты сравнивали его силу с безжалостным натиском викингов прежних времен.
В 1429 году он привлек внимание короля Франции Карла VII, который попросил его о помощи в освобождении города Леаны, который в течение нескольких месяцев был осажден англичанами. Когда он с группой солдат отправился на войну, Рэ встретил Жанну д'Арк, молодую женщину-полководца, которая утверждала, что Бог избрал ее для освобождения Франции от Англии. Сражаясь бок о бок, они несколько дней выдерживали осаду, и 29 апреля оба вошли в город, чтобы спасти его жителей.
Позже тем же летом Рэ и Жанна сыграли ключевые роли в церемонии коронации Карла в кафедральном соборе в Реймсе, который также был освобожден от англичан. С этого момента жизнь Рэ могла бы стать образцом мужества, чести и признания: он был назначен маршалом Франции, сопровождал Жанну в последующие месяцы и даже спас ей жизнь во время стычки у ворот Парижа.
Хроники того времени сообщают, что он предпринял попытку спасти ее, когда она была схвачена англичанами и приговорена к смерти; он прибыл слишком поздно, чтобы спасти ее, и в 1431 году она была сожжена на костре.
Позор и смерть
После смерти Жанны Рэ продолжал служить в армии до 30 лет. Его дед умер в 1432 году, и он унаследовал титул барона.
И тут началась новая, гораздо более мрачная глава в его жизни.
Поначалу казалось, что его жизнь была отмечена скорее роскошью и чрезмерными тратами, чем чем-то зловещим. Но, к ужасу семьи, его роскошь стала больше опираться на доходы с продажи недвижимости.
Говорят, что на каком-то этапе, оказавшись по уши в долгах, он обратился к оккультизму, чтобы заработать денег. Сообщалось, что его стали посещать «колдуны, некроманты, волшебницы, дьяволопоклонники и алхимики». Говорили, что он совершал обряды, призванные вызвать дьявола, и проводил сатанинские церемонии, подписывая договоры собственной кровью.
Шло время, и Рэ продавал всё больше и больше своего имущества. О бароне начали ходить тревожные слухи. Героя и ветерана войны теперь подозревали в совершении самых мрачных преступлений, какие только можно себе представить. 15 сентября 1440 года, когда отряд солдат, посланный епископом Нанта, прибыл в замок Машкуль, Жиль сдался без сопротивления. Подробности его «тайной жизни» вскоре просочились наружу, и его обвинили в колдовстве, ереси, оскорблении божественного величия, содомии и детоубийстве.
За шесть-семь лет, прошедших между его возвращением в свои владения в 1434 году и арестом, по-видимому, пропало без вести большое количество мальчиков, а иногда и девочек. Крестьяне из владений барона де Рэ были вызваны в качестве свидетелей и рассказали, как день за днем исчезали дети, которые присматривали за скотом, работали подмастерьями или присматривали дома за младшими братьями и сестрами. Многие подозревали барона де Рэ, но не осмеливались обвинять его, потому что боялись его власти и влияния.
В показаниях на суде говорилось, что Рэ нанял своих приспешников для похищения детей, которых он считал красивыми. Говорят, что он подвергал мальчиков своего рода удушению, чтобы они перестали кричать; затем он их насиловал. Один из слуг даже заявил, что барон испытывал «большее удовольствие от убийства мальчиков, наблюдая, как их головы отделяются от тел и течет кровь, чем от плотского общения с ними».
Сначала Рэ отрицал выдвинутые против него обвинения, но позже признался под угрозой пыток и отлучения от церкви. После признания Рэ сказал, что поступил так, потому что на то была воля Божья.
Источники расходятся во мнениях относительно точного числа его жертв: одни называют цифру в 150 человек, другие — в 600.
Приговоренный к смертной казни, Рэ был повешен 26 октября 1440 года.
Сегодня некоторые историки скептически относятся к его виновности. На суде не было представлено доказательств пропажи детей или трупов, несмотря на заявления о том, что пропало более 100 человек.
Вопросы, связанные с жизнью барона и судебным процессом, продолжают оставаться нерешенными. Был ли он убийцей или жертвой? Этот вопрос, возможно, никогда не будет решен окончательно. Но где бы ни была правда, человек, ранее прославленный как герой и защитник Орлеанской девы, вошел в историю как ужасное чудовище.
