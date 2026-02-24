Военная операция США против Ирана неизбежна?

Если они заключат сделку – это будет прекрасно. Если нет – тоже прекрасно. Но это будет совсем иной путь. Они не могут продолжать угрожать стабильности всего региона, и они должны заключить сделку. <...> Если этого не случится, произойдут плохие вещи.

В первую очередь следует задаться вопросом – на каких условиях Ирану предлагают заключить сделку?

Я не буду скрывать от вас, что настроен скептически по поводу любой сделки с Ираном, потому что, откровенно говоря, Иран надежен лишь в одном деле – они лгут и обманывают. Но я сказал, что, если сделка будет достигнута, она должна включать несколько компонентов, которые, по нашему мнению, важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности Соединенных Штатов, региона и всего мира,

Как может выглядеть военная операция США против Ирана?

смена власти в Иране стала бы лучшим вариантом развития событий.

Чем на всё это может ответить Иран?

Даже в текущем плачевном состоянии ИРИ имеет широкий спектр возможностей для срыва подготовки к американскому вторжению. Но ничего не происходит. Америка без каких-либо усилий и осложнений производит рутинную переброску сил в регион в неторопливом темпе – как это недавно было с Венесуэлой, и, надо полагать, будет готовиться к войне столько, сколько потребуется. Всё, на что оказался способен Иран – это производство не слишком качественных пропагандистских роликов с горящими авианосцами.



Аятоллы тратили колоссальные средства на вооружённые силы, подорвав экономику страны. Из страха перед войной внешней они де-факто получили войну внутреннюю – войну с собственным населением, обречённым на нищету и отсутствие перспектив, как во времена шаха. И построив армию, они боятся её применить для защиты от непосредственной угрозы, которую сами же громогласно объявили прямым врагом своего государства… Увлекаясь сухими теоретизациями и абстрактными рассуждениями «о государственных системах», мы раз за разом упускаем банальный, но критически важный факт: за любым решением стоит конкретный человек, преследующий задачу воплощения собственного видения. Режимы, строящие риторику на «выживании нации в условиях внешней угрозы», часто демонстрируют полное бессилие, поскольку «оборона страны», «сохранение нации» – это не цели. Это лишь удобные предлоги для удержания и сохранения власти отдельно взятых людей.