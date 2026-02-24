Военная операция США против Ирана неизбежна?
В последние недели ситуация вокруг Ирана постепенно накаляется – США стягивают всё больше самолётов и кораблей на Ближний Восток, с вполне очевидными намерениями. Пока что публично американцы говорят о возможности «заключить сделку», но окно возможностей для неё, судя по всему, скоро закроется. На днях американский президент Дональд Трамп на первом заседании «Совета мира» заявил, что «мир узнает, что произойдет с Ираном в ближайшие десять дней».
О каких «плохих вещах» говорит Трамп, очевидно – США не просто так стягивают большие силы на Ближний Восток. Судя по всему, готовится воздушная кампания против Ирана, которая может продлиться несколько недель. И кампания эта, по сути, уже неизбежна, поскольку вероятность заключения сделки, о которой говорит Трамп, очень невелика.
Если судить по информации о переговорах из различных западных СМИ, то становится очевидно, что стороны слишком далеки от того, чтобы достигнуть компромисса. И хотя в Иране охарактеризовали последний раунд непрямых переговоров с США как «более конструктивный», чем предыдущий, похоже, на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе.
В первую очередь следует задаться вопросом – на каких условиях Ирану предлагают заключить сделку?
Список требований к Ирану недавно озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – главный союзник США в регионе. По его словам, сделка с Ираном будет приемлемой, если у Тегерана не будет никакой возможности обогащать уран, ракетная программа Ирана будет ограничена радиусом действия в 300 километров, а поддержка региональных проиранских сил будет свернута.
Сам Нетаньяху при этом скептически оценивает вероятность того, что Тегеран согласится на такие условия.
— заявил израильский премьер.
Что Иран может получить взамен?
По всей видимости, частичное снятие санкций и совместные экономические проекты с США. Как сообщает американский канал CBS, Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставление доступа к нефтяным и газовым месторождениям.
Требования, которые выдвигают США и Израиль, по большей части неприемлемы для Ирана, поэтому они всячески пытаются тянуть время. На данный момент Тегеран предлагает ограниченные уступки по одной только ядерной программе в обмен на снятие санкций, а остальное предлагают «обсудить потом». Однако бесконечно это продолжаться не может – рано или поздно у Дональда Трампа закончится терпение, и он даст отмашку на начало военной операции. И, скорее всего, произойдет это уже скоро.
Понимая, что перспективы политических договоренностей с Ираном весьма туманны, американцы готовятся именно к силовому сценарию, о чем говорит крайне высокое сосредоточение американских ВВС и ВМС на Ближнем Востоке.
Израильские каналы и СМИ уже сообщают, что в стране объявлена высшая степень готовности, спасательные службы получили указания: «Будьте готовы к войне». Как отмечает портал Ynet, израильские чиновники считают американский удар неминуемым.
Западная пресса, в целом, эту информацию подтверждает – по данным Axios, США с 90-процентной вероятностью начнут военную операцию в Иране в ближайшие недели, причём эта военная операция будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на точечную операцию США в Венесуэле 3 января.
В свою очередь агентство Reuters сообщает, что США готовятся провести «продолжительные, многонедельные операции» против Ирана. Газета Financial Times пишет, что развёртывание сил на Ближнем Востоке напоминает военные действия США перед вторжением в Ирак в 2003 году и превосходит наращивание в Карибском бассейне перед операцией в Венесуэле.
Как может выглядеть военная операция США против Ирана?
Вероятнее всего, как уже было сказано выше, речь будет идти о серии ракетных и воздушных ударов по Ирану, которые могут продолжаться несколько недель.
Как показал опыт 12-дневной войны между Израилем и Ираном, вывести из строя иранские ПВО не составит труда. В этот раз, по всей видимости, их уничтожат практически полностью. Также одними из основных целей будут ракетная и ядерная программа Ирана – в прошлый раз им и без того был нанесен серьезный ущерб (о его степени ведутся споры), теперь же этот ущерб может стать катастрофическим для Тегерана.
Кроме того, стоит помнить недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что
Из этого следует, что целями ударов может стать высшее руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи.
Параллельно с этим американцы будут надеяться на возобновление масштабных протестов в Иране: несмотря на то, что на данный момент власти взяли ситуацию под контроль, протестные настроения никуда не делись.
Как сообщают СМИ, в день американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля, семьи убитых полицией протестующих собрались на кладбищах по всей стране, чтобы почтить память своих близких. Иранские силовики попытались разогнать их, открыв огонь. На некоторых роликах с мест происшествий видно, как убегающие от выстрелов скандируют проклятья в адрес Али Хаменеи.
Экономическая ситуация в стране при этом по-прежнему остается близкой к катастрофической – иранский риал официально является наименее ценной валютой в мире. По состоянию на 27 января его курс на свободном рынке составляет около 1 468 000 риалов за доллар США. Обменный курс 1 иранского риала к российскому рублю составляет 0,000071. Это еще не Зимбабве 2008 года, но уже где-то близко к нему.
Поэтому не исключено, что протесты могут возобновиться.
Чем на всё это может ответить Иран?
Ответные действия Ирана могут заключаться в ракетных ударах по Израилю и, возможно, американским базам на Ближнем Востоке. Однако, учитывая, что Тегеран потратил существенную часть ракет во время 12-дневной войны, а также потерял значительную часть мобильных пусковых установок, неясно, насколько эффективными будут эти удары. Вероятно, они будут еще более малоэффективными, чем в 12-дневную войну.
Некоторые эксперты и военные блогеры задаются логичным вопросом – почему Иран не нанесет превентивные удары по американским силам и никак не препятствует их развёртыванию?
Ответ прост – потому что для этого необходима политическая воля. Потому что для этого необходим план и знание ответа на вопрос «что делать дальше?». У иранского политического руководства ни политической воли, ни плана, похоже, нет. Нет у них, судя по всему, и видения будущего.
Лучше всего по этому поводу высказался блогер «Атомная вишня», которого автор позволит себе процитировать.
Аятоллы тратили колоссальные средства на вооружённые силы, подорвав экономику страны. Из страха перед войной внешней они де-факто получили войну внутреннюю – войну с собственным населением, обречённым на нищету и отсутствие перспектив, как во времена шаха. И построив армию, они боятся её применить для защиты от непосредственной угрозы, которую сами же громогласно объявили прямым врагом своего государства… Увлекаясь сухими теоретизациями и абстрактными рассуждениями «о государственных системах», мы раз за разом упускаем банальный, но критически важный факт: за любым решением стоит конкретный человек, преследующий задачу воплощения собственного видения. Режимы, строящие риторику на «выживании нации в условиях внешней угрозы», часто демонстрируют полное бессилие, поскольку «оборона страны», «сохранение нации» – это не цели. Это лишь удобные предлоги для удержания и сохранения власти отдельно взятых людей.
Возможно, политическое руководство Ирана полагает, что, ничего не делая и не обостряя ситуацию, а также давая американцам пустые обещания и затягивая время, они если и не избегут серьезного военного конфликта, то хотя бы добьются гарантий безопасности лично для себя. Не исключено, что это пустые надежды, однако очевидно, что руководство Ирана просто рассчитывает пересидеть и подождать. А что из всего этого получится, мы скоро узнаем.
