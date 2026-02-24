Военная операция США против Ирана неизбежна?

Военная операция США против Ирана неизбежна?

В последние недели ситуация вокруг Ирана постепенно накаляется – США стягивают всё больше самолётов и кораблей на Ближний Восток, с вполне очевидными намерениями. Пока что публично американцы говорят о возможности «заключить сделку», но окно возможностей для неё, судя по всему, скоро закроется. На днях американский президент Дональд Трамп на первом заседании «Совета мира» заявил, что «мир узнает, что произойдет с Ираном в ближайшие десять дней».

Если они заключат сделку – это будет прекрасно. Если нет – тоже прекрасно. Но это будет совсем иной путь. Они не могут продолжать угрожать стабильности всего региона, и они должны заключить сделку. <...> Если этого не случится, произойдут плохие вещи.

О каких «плохих вещах» говорит Трамп, очевидно – США не просто так стягивают большие силы на Ближний Восток. Судя по всему, готовится воздушная кампания против Ирана, которая может продлиться несколько недель. И кампания эта, по сути, уже неизбежна, поскольку вероятность заключения сделки, о которой говорит Трамп, очень невелика.



Если судить по информации о переговорах из различных западных СМИ, то становится очевидно, что стороны слишком далеки от того, чтобы достигнуть компромисса. И хотя в Иране охарактеризовали последний раунд непрямых переговоров с США как «более конструктивный», чем предыдущий, похоже, на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе.

В первую очередь следует задаться вопросом – на каких условиях Ирану предлагают заключить сделку?


Список требований к Ирану недавно озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – главный союзник США в регионе. По его словам, сделка с Ираном будет приемлемой, если у Тегерана не будет никакой возможности обогащать уран, ракетная программа Ирана будет ограничена радиусом действия в 300 километров, а поддержка региональных проиранских сил будет свернута.

Сам Нетаньяху при этом скептически оценивает вероятность того, что Тегеран согласится на такие условия.

Я не буду скрывать от вас, что настроен скептически по поводу любой сделки с Ираном, потому что, откровенно говоря, Иран надежен лишь в одном деле – они лгут и обманывают. Но я сказал, что, если сделка будет достигнута, она должна включать несколько компонентов, которые, по нашему мнению, важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности Соединенных Штатов, региона и всего мира,

заявил израильский премьер.

Что Иран может получить взамен?

По всей видимости, частичное снятие санкций и совместные экономические проекты с США. Как сообщает американский канал CBS, Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставление доступа к нефтяным и газовым месторождениям.

Требования, которые выдвигают США и Израиль, по большей части неприемлемы для Ирана, поэтому они всячески пытаются тянуть время. На данный момент Тегеран предлагает ограниченные уступки по одной только ядерной программе в обмен на снятие санкций, а остальное предлагают «обсудить потом». Однако бесконечно это продолжаться не может – рано или поздно у Дональда Трампа закончится терпение, и он даст отмашку на начало военной операции. И, скорее всего, произойдет это уже скоро.

Понимая, что перспективы политических договоренностей с Ираном весьма туманны, американцы готовятся именно к силовому сценарию, о чем говорит крайне высокое сосредоточение американских ВВС и ВМС на Ближнем Востоке.

Израильские каналы и СМИ уже сообщают, что в стране объявлена высшая степень готовности, спасательные службы получили указания: «Будьте готовы к войне». Как отмечает портал Ynet, израильские чиновники считают американский удар неминуемым.

Западная пресса, в целом, эту информацию подтверждает – по данным Axios, США с 90-процентной вероятностью начнут военную операцию в Иране в ближайшие недели, причём эта военная операция будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на точечную операцию США в Венесуэле 3 января.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что США готовятся провести «продолжительные, многонедельные операции» против Ирана. Газета Financial Times пишет, что развёртывание сил на Ближнем Востоке напоминает военные действия США перед вторжением в Ирак в 2003 году и превосходит наращивание в Карибском бассейне перед операцией в Венесуэле.

Как может выглядеть военная операция США против Ирана?


Вероятнее всего, как уже было сказано выше, речь будет идти о серии ракетных и воздушных ударов по Ирану, которые могут продолжаться несколько недель.

Как показал опыт 12-дневной войны между Израилем и Ираном, вывести из строя иранские ПВО не составит труда. В этот раз, по всей видимости, их уничтожат практически полностью. Также одними из основных целей будут ракетная и ядерная программа Ирана – в прошлый раз им и без того был нанесен серьезный ущерб (о его степени ведутся споры), теперь же этот ущерб может стать катастрофическим для Тегерана.

Кроме того, стоит помнить недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что

смена власти в Иране стала бы лучшим вариантом развития событий.

Из этого следует, что целями ударов может стать высшее руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи.

Параллельно с этим американцы будут надеяться на возобновление масштабных протестов в Иране: несмотря на то, что на данный момент власти взяли ситуацию под контроль, протестные настроения никуда не делись.

Как сообщают СМИ, в день американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля, семьи убитых полицией протестующих собрались на кладбищах по всей стране, чтобы почтить память своих близких. Иранские силовики попытались разогнать их, открыв огонь. На некоторых роликах с мест происшествий видно, как убегающие от выстрелов скандируют проклятья в адрес Али Хаменеи.

Экономическая ситуация в стране при этом по-прежнему остается близкой к катастрофической – иранский риал официально является наименее ценной валютой в мире. По состоянию на 27 января его курс на свободном рынке составляет около 1 468 000 риалов за доллар США. Обменный курс 1 иранского риала к российскому рублю составляет 0,000071. Это еще не Зимбабве 2008 года, но уже где-то близко к нему.

Поэтому не исключено, что протесты могут возобновиться.

Чем на всё это может ответить Иран?


Ответные действия Ирана могут заключаться в ракетных ударах по Израилю и, возможно, американским базам на Ближнем Востоке. Однако, учитывая, что Тегеран потратил существенную часть ракет во время 12-дневной войны, а также потерял значительную часть мобильных пусковых установок, неясно, насколько эффективными будут эти удары. Вероятно, они будут еще более малоэффективными, чем в 12-дневную войну.

Некоторые эксперты и военные блогеры задаются логичным вопросом – почему Иран не нанесет превентивные удары по американским силам и никак не препятствует их развёртыванию?

Ответ прост – потому что для этого необходима политическая воля. Потому что для этого необходим план и знание ответа на вопрос «что делать дальше?». У иранского политического руководства ни политической воли, ни плана, похоже, нет. Нет у них, судя по всему, и видения будущего.

Лучше всего по этому поводу высказался блогер «Атомная вишня», которого автор позволит себе процитировать.

Даже в текущем плачевном состоянии ИРИ имеет широкий спектр возможностей для срыва подготовки к американскому вторжению. Но ничего не происходит. Америка без каких-либо усилий и осложнений производит рутинную переброску сил в регион в неторопливом темпе – как это недавно было с Венесуэлой, и, надо полагать, будет готовиться к войне столько, сколько потребуется. Всё, на что оказался способен Иран – это производство не слишком качественных пропагандистских роликов с горящими авианосцами.

Аятоллы тратили колоссальные средства на вооружённые силы, подорвав экономику страны. Из страха перед войной внешней они де-факто получили войну внутреннюю – войну с собственным населением, обречённым на нищету и отсутствие перспектив, как во времена шаха. И построив армию, они боятся её применить для защиты от непосредственной угрозы, которую сами же громогласно объявили прямым врагом своего государства… Увлекаясь сухими теоретизациями и абстрактными рассуждениями «о государственных системах», мы раз за разом упускаем банальный, но критически важный факт: за любым решением стоит конкретный человек, преследующий задачу воплощения собственного видения. Режимы, строящие риторику на «выживании нации в условиях внешней угрозы», часто демонстрируют полное бессилие, поскольку «оборона страны», «сохранение нации» – это не цели. Это лишь удобные предлоги для удержания и сохранения власти отдельно взятых людей.

Возможно, политическое руководство Ирана полагает, что, ничего не делая и не обостряя ситуацию, а также давая американцам пустые обещания и затягивая время, они если и не избегут серьезного военного конфликта, то хотя бы добьются гарантий безопасности лично для себя. Не исключено, что это пустые надежды, однако очевидно, что руководство Ирана просто рассчитывает пересидеть и подождать. А что из всего этого получится, мы скоро узнаем.
11 комментариев
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +7
    Сегодня, 03:09
    Яркий пример когда у власти невменяемое старичье.
    1. soundmind Звание
      soundmind
      +11
      Сегодня, 03:58
      «Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю — ты на что, царская морда, намекаешь?!» ©
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +4
        Сегодня, 04:49
        Цитата: soundmind
        «Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю — ты на что, царская морда, намекаешь?!» ©

        На Трампа конечно! А вы о ком подумали?
    2. spirit Звание
      spirit
      +1
      Сегодня, 08:34
      Яркий пример когда у власти невменяемое старичье.

      Интересно где ещё такое есть? what

      Власть старцев (геронтократия, от греч. geron — старик + kratos — власть) — принцип управления, при котором политическое влияние и государственные должности принадлежат представителям старшего поколения. Это форма олигархии, где ключевые решения принимают пожилые люди, часто пожизненно
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 08:47
        Цитата: spirit
        Интересно где ещё такое есть?

        Президент Уганды, Конго...
    3. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +1
      Сегодня, 10:57
      Цитата: Дырокол
      Яркий пример когда у власти невменяемое старичье.
      С нынешним курсом местной валюты, они могут себе в заслугу поставить то, что сделали каждого иранца - миллиардером fellow
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 11:04
        Цитата: Стирбьорн
        С нынешним курсом местной валюты, они могут себе в заслугу поставить то, что сделали каждого иранца - миллиардером

        Так то россияне тоже. То что в 1998 искусственно убрали три ноля совсем не повышает рубль в стоимости, поэтому Лада Веста стоит 2 млрд. рублей, а не 2 млн. рублей, а МРОТ составляет 27 093 000 руб.
  2. smart fellow Звание
    smart fellow
    +7
    Сегодня, 04:14
    то хотя бы добьются гарантий безопасности лично для себя

    Зачем мерить по себе? Хаменеи уже высказался по этому поводу. Также как и генеральская верхушка Ирана.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 05:44
    У иранского политического руководства ни политической воли, ни плана
    Если бы у иранского руководства не было политической воли, они давно бы пошли на уступки или занялись бы очерчиванием красных линий
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +5
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Schneeberg
      Если бы у иранского руководства не было политической воли, они давно бы пошли на уступки или занялись бы очерчиванием красных линий

      а у них вариантов нет.. вся госполитика на ненависти к Западу строилась все годы и переговоры теперь слишком-слишком "коричнево" выглядят.. если пойти - быстрее можно без власти остаться, чем если не пойти..
  4. turembo Звание
    turembo
    +4
    Сегодня, 06:12
    Ну про переговоры все было понятно когда местный парламент начал кричать смерть США. Пока похоже США, планирует хорошенько отбомбиться, и возможно точечно применять другие силы, развертывание сухопутных войск уровня Ирака 2003 пока вроде не наблюдается, но не исключаю последнее время мало смотрел новости. Хотя много и не нужно, трон достаточно пнуть и вся кричащая фундаментальная масса разбежится кто куда, а вот армия? Не знаю, хотя в ходе 12 дневной войны, агенты Израиля делали на территории страны все что хотели, думаю ничего не поменялось. А вообще какой то неприятный калейдоскоп событий, Венесуэла, Иран, и явно намек на продолжение......