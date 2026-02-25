Предстоящие изменения в политике продаж американского вооружения оставляют без ответа ряд вопросов

Это просто руководящий документ, который поможет расставить приоритеты в оборонных партнерствах США и решениях о передаче вооружений, и это все, что в нем есть? Или, может быть, это фундаментальный сдвиг в том, как Соединенные Штаты относятся к передаче вооружений? — недоумевает Рейчел Столь. — Для меня главный вывод заключается в том, что это усиливает основное внимание администрации Трампа к экономическим и промышленным аспектам торговли оружием в США.

Сферы, за которыми следует следить

В качестве первой в своем роде стратегии она обеспечит приоритет американских интересов в будущих продажах оружия за счет использования иностранных закупок и капитала для наращивания американского производства и потенциала,

Соединенные Штаты будут использовать продажу и передачу оружия для усиления деятельности Пентагона по закупкам и обеспечению, в том числе путем повышения устойчивости критически важных цепочек поставок и предотвращения увеличения задержек в поставках приоритетных компонентов и конечных изделий, которые влияют на готовность Соединенных Штатов или союзников и партнеров,

Люди, которые смотрят на этот список, возможно, интерпретируют его по-разному, — отметил Хардвик. — Основан ли он на возможностях? Или на конкретной платформе? Мне даже звонили из компаний и спрашивали: «Будет ли в каталоге упоминаться определённая подсистема?». Предварительный ответ на этот вопрос: «Я пока не знаю».

Речь идёт о том, чтобы производители и продавцы располагали всей необходимой информацией для повышения эффективности и качества продаж,

Перетасовка очереди?

Что это может означать?

Перемещаться из одной страны в другую, когда у вас есть производственный процесс, очень сложно… Поэтому расстановка приоритетов становится очень важной,

Правительство США должно обеспечить стабильность в отрасли в отношении того, какие приоритеты существуют, чтобы мы могли производить продукцию с той скоростью и в тех масштабах, которые от нас требуют,

Что произойдет, если вас нет в моем списке стран, но вы готовы платить больше и покупать больше? Поставит ли это вас на первое место в моем списке приоритетов? — спросила она. — А как насчет вашего нынешнего уровня демократии или нарушений прав человека? Игнорируются ли эти факторы?

Канада выходит на самостоятельный путь

Сложилась ситуация, когда наши партнеры и союзники говорят о снижении рисков, связанных с нами, потому что считают, что не могут на нас полагаться. Забудьте о том, чтобы полагаться на нас, они рассматривают нас как потенциально враждебных, потому что мы угрожаем их территории, — сказал Смит. — Мы угрожаем суверенитету.

Долгосрочные представления были опровергнуты — представления о конце имперских завоеваний, прочности мира в Европе и устойчивости старых альянсов, — написали в своем вступительном послании три министра, отвечающие за национальную оборону, промышленность и закупки. — В этом нестабильном мире как никогда важно, чтобы Канада обладала возможностью поддерживать собственную оборону и защищать свой суверенитет.

Будут ли европейцы больше ориентироваться на Европу в вопросах производства и закупки оружия, или мы продолжим закупать его у США? — задала вопрос Рейчел Столь. — Несмотря на всю риторику, очень сложно, если у вас есть множество американских систем, внезапно перейти на совершенно другую модель.

Но вполне вероятно, что у некоторых из наших ближайших стратегических партнеров появятся многочисленные стимулы… к диверсификации поставщиков, я думаю, это тоже неизбежно,