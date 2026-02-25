Предстоящие изменения в политике продаж американского вооружения оставляют без ответа ряд вопросов
Две недели назад президент США Дональд Трамп издал новый указ о порядке продаж оружия за рубеж, он поручил министерству обороны, министерству государственного управления и торговли провести ряд проверок с целью масштабной реструктуризации системы продажи оружия за рубежом.
Но это также оставило у представителей отрасли и аналитиков множество вопросов о долгосрочных последствиях для международных продаж.
За последние 15 лет было предпринято множество попыток реформировать правила, регулирующие зарубежные военные продажи (FMS) и прямые коммерческие продажи оружия. Это включает в себя и ранний период администрации Трампа, которая в апреле 2025 года издала новые правила для «достижения эффективности затрат и сроков» в этом процессе.
Отличие заключается в том, что последний указ, похоже, представляет собой скорее более масштабное видение целей Трампа в области продаж оружия, чем изложение конкретных изменений.
В результате «все немного недоумевают. Что это значит?» — сообщила в интервью изданию Breaking Defense Рейчел Столь, директор оборонной программы в Центре Стимсона.
Дак Хардвик, вице-президент по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности (AIA), согласился с Рейчел Столь в том, что некоторые концепции в указе кажутся повторением указа от апреля 2025 года. Однако он сказал, что его «обнадеживает» то, насколько агрессивными могут быть предстоящие реформы, вытекающие из этого нового указа, если их реализация будет продуманной.
И в ближайшем будущем в сфере продаж американского оружия могут произойти многочисленные изменения, если некоторые из пунктов «Стратегии Трампа по передаче вооружений «Америка прежде всего» будут реализованы.
Сферы, за которыми следует следить
В начале февраля министерству обороны, Государственного департамента и торговли поручено провести в течение следующих 120 дней ряд проверок, сосредоточенных на трех направлениях: разработка четких указаний и руководящих принципов для заинтересованных сторон в сфере передачи вооружений; создание стратегии, которая обеспечивает указания и руководящие принципы в отношении передачи вооружений; и оптимизация процессов во всех министерствах и ведомствах.
В указе содержится длинный список заданий, которые могут коренным образом изменить программу зарубежных военных продаж (FMS), прямые коммерческие продажи и определить, какие страны могут и будут претендовать на приобретение оружия американского производства. Хотя результаты этих планов, вероятно, станут видны только через несколько месяцев, Дак Хардвик и Рейчел Столь указали на ряд параграфов, за которыми внимательно следят представители промышленности и политики.
Один из пунктов – призыв к созданию «каталога приоритетных платформ и систем», из которого США будут рекомендовать своим союзникам и партнерам приобретать продукцию.
Хардвик пояснил, что в конце 2025 года «список только FMS», ориентированный на платформы, был преобразован в «список для межправительственных соглашений», более широко сфокусированный на конкретных возможностях. Как будет выглядеть будущий каталог, пока неясно, и неясно, какие дополнительные изменения могут быть внесены в этот новый межправительственный список.
В другом разделе указа содержится призыв к повышению прозрачности для американской промышленности, партнеров и союзников. В нем также содержится просьба к трем ведомствам начать публиковать сводные ежеквартальные показатели эффективности разработки и реализации дел в рамках программы FMS, а также рассмотрения экспортных лицензий Министерства торговли и Государственного департамента.
Однако вместо того, чтобы пролить свет на решения о передаче вооружений или усилить парламентский контроль, Рейчел Столь истолковала этот шаг как направленный прежде всего на информационную и финансовую помощь промышленности.
И хотя указ может иметь потенциальные последствия для целого ряда вопросов — от передачи оружия третьим сторонам до изменения соотношения продаж по программе FMS и прямых коммерческих продаж странам — одно из наиболее существенных изменений может касаться определения того, каким странам будет отдан приоритет в очереди на продажу оружия США.
Перетасовка очереди?
В частности, указ предусматривает, что приоритет будет отдаваться странам, которые вкладывают значительные средства в собственную самооборону и потенциал, или которые играют «важную роль или занимают важное географическое положение» в планах США.
Что это может означать?
Ключевым стратегическим партнерам может быть предоставлен приоритетный рейтинг в рамках программы FMS, но в большинстве случаев поставщики вооружений работают по принципу «первым пришел — первым ушел». Однако с этим указом эта схема может измениться.
Хардвик объяснил, что для этой потенциальной перестановки правительству США потребуется четко информировать промышленность о новом списке и придерживаться его, чтобы предотвратить срыв производственного процесса. Это крайне важно, пояснил он, поскольку некоторые компоненты и подсистемы оружия необходимо заменять, что фактически создает персонализированные производственные линии.
Рейчел Столь заявила, что ей интересно, что произойдет с этим списком, когда экономические интересы перевесят внешнеполитические и императивы национальной безопасности США, или если эти два аспекта будут противоречить друг другу.
История угроз Трампа в адрес партнеров и союзников с целью заставить их поддержать его глобальные приоритеты, иначе им грозит повышение пошлин на их товары, поступающие в США, создает новый парадокс для этого указа и составления списка приоритетов, сделала выводы Рейчел Столь.
Она добавила, что среди партнеров и союзников растет убеждение, что «капризный характер» Трампа означает, что они больше не могут полагаться на продажи американского оружия для удовлетворения своих оборонных потребностей.
Канада выходит на самостоятельный путь
В интервью CNN на этой неделе член Палаты представителей Адам Смит, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам, выразил аналогичные опасения, указав на недавние угрозы Трампа в адрес партнеров и союзников поддержать его попытку захватить Гренландию или сделать Канаду 51-м штатом США. Эти действия, добавил он, оказывают волновой эффект на запланированные инвестиции в американское вооружение.
Эти комментарии высокопоставленного члена комитета были напрямую направлены на новую канадскую оборонно-промышленную стратегию, разработанную, в частности, для снижения зависимости от американских оборонных подрядчиков. В этом документе содержался четкий посыл Вашингтону: пришло время «диверсифицировать и выстраивать новые оборонно-промышленные отношения».
В геополитическом плане, как далее говорится в документе, это означает заключение «новых, амбициозных и всеобъемлющих» партнерских соглашений с Европейским союзом и Соединенным Королевством, учитывая «общие ценности и общие интересы», а также стремление к сотрудничеству со странами Индо-Тихоокеанского региона, такими как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Республика Корея.
Внутри Канады правительство планирует создать 125 000 новых рабочих мест в течение 10 лет, а также увеличить экспорт оборонной продукции на 50 процентов и направить 70 процентов оборонных закупок канадским компаниям, наряду с 85 процентами инвестиций в исследования и разработки.
В плане далее перечислены 10 оборонных секторов, которым первоначально будет уделено наибольшее внимание, охватывающие практически все — от аэрокосмической отрасли до производства боеприпасов. Стремление Канады к снижению зависимости от США может быть лишь одним из первых шагов со стороны союзников и партнеров США, за которым потенциально могут последовать и другие по мере того, как европейские страны увеличивают расходы на оборону и укрепляют свою промышленную базу. И то, насколько эти усилия соответствуют приоритетам и планам, изложенным в указе о программе FMS, может стать потенциальным камнем преткновения для будущих продаж оружия за рубеж.
Информация