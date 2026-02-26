Почему КГБ не смог спасти СССР?
Здание руководства КГБ на Лубянке в 1985 году
Государственная Безопасность
Комитет Государственной Безопасности был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 137/40 от 13 марта 1954 года. Сначала КГБ получил статус ведомства с правами министерства при Совете Министров (до 1978 года), и в него вошли «оперативно-чекистские управления и отделы», выделенные из Министерства внутренних дел СССР.
Аббревиатура КГБ стала одним из самых узнаваемых советских (и русских в целом) символов в мире. Председатель КГБ назначался постановлениями Президиума Верховного Совета как союзный министр и автоматически входил в Президиум. Он и его заместители могли быть сняты с должности по представлению Совмина СССР, но только с санкции ЦК КПСС, так как входили в номенклатуру ЦК. КГБ находился под контролем ЦК КПСС. Этот статус сохранялся до 1991 года.
К 1991 году в рядах КГБ было до 500 тыс. человек. Внешне это была мощная спецслужба, которая полностью контролировала Союз и имела огромное влияние в мире. Но на самом деле КГБ не был единой структурой. Некоторые отделы и управления жили своей жизнью.
Первое главное управление (ПГУ), то есть внешняя разведка, было практически отдельной организацией. Пятое управление (знаменитая «Пятка») – экономическая безопасность (до 1960 года), борьба с идеологическими диверсиями, антисоветскими и религиозно-сектантскими элементами также жило своей жизнью. Свои задачи выполняли войска правительственной связи, пограничные войска (более 200 тыс. человек), военно-строительные части, «Девятка» – охрана высшего руководства, военная контрразведка (Третье управление) и т. д.
В сущности, за внутреннюю безопасность отвечало Пятое управление. Но сила этого управления во многом была мифом, легендами, которые распространяли сами комитетчики. Вместо реальной борьбы с «пятой колонной», которая уже гнездилась в высшей номенклатуре и в национальных украйнах-окраинах, гэбисты вели игры с советской интеллигенцией – и без особого и серьёзного результата. Зарывались в бытовую конспирологию, роняя свой профессионально-оперативный уровень. При этом в позднем СССР под боком у госбезопасности зрели и развивались националистические движения.
Также стоит отметить, что Комитет просто не мог спасти Союз. КГБ не имел возможности вмешаться в события. Для этого нужен был «приказ». А высшая верхушка СССР либо работала на развал (Горбачёв и команда), либо была парализована, не имела необходимых морально-волевых качеств. На местах советская и партийная верхушка либо самоустранилась, либо вливалась в «волну», поддерживая националистические устремления новых лидеров.
Доклады и правильные аналитические записки не могли спасти советскую державу. Когда сам советский генеральный секретарь затеял «перестройку» с самыми разрушительными последствиями. Тут нужен был настоящий вождь уровня Сталина, Наполеона с их морально-волевыми качествами и готовностью пролить кровь ради Идеи и власти.
Деградация
Не стоит забывать и об общей деградации морально-волевой, интеллектуальной составляющей комитетчиков. После Хрущёва в стране, по сути, не стало большой Идеи. Осталась только имитация. Это довольно быстро привело к деградации номенклатуры, компартии и, соответственно, госбезопасности.
Молодые поколения комитетчиков в 80-е годы уже не верили в коммунизм. Марксистско-ленинская философия давно никого не интересовала и была мёртвым грузом. В партию вступали только ради карьерного роста.
Сыграли свою роль и системные пороки, заложенные в советской государственной безопасности. Во-первых, это нацеленность советских спецслужб именно на разведку, а не на долгосрочную стратегию и проникновение в замыслы противника. На английском языке – «интеллидженс», то есть работа с информацией, понимание замыслов противника, разгадка способа его мышления.
Сила англосаксов в долгосрочной стратегии. Там планы строят на десятилетия и даже столетия. Достаточно посмотреть на историю тысячелетнего противостояния по линии Запад – Восток, западный проект – Русь-Россия. Меняются правители и политики, гибнут державы и империи, а Запад гнёт линию по решению «русского вопроса». Так как это вопрос господства на планете.
В СССР была отличная разведка (шпионаж), но с информацией работали слабо, и не было стратегии по долгосрочному противостоянию с западным миром (системой капитализма). Поэтому в Кремле плохо разгадывали вражеские планы, велись на дезинформацию и обман.
А на Западе, особенно в США, разведка опиралась на мощную систему «мозговых центров», которые прорабатывали стратегию, разрабатывали долгосрочные планы. В Союзе эту роль должна была играть партия. Об этом думал великий вождь и жрец Красной империи – Сталин. О преобразовании компартии в «орден меченосцев», в организацию-орден, которая будет сосредоточена не на исполнительной власти, а на информационной работе и идеологии. Однако высшая номенклатура не пожелала отказываться от власти, Сталина убили.
В результате компартия занималась политикой, государственными и хозяйственными вопросами. Партия стала бюрократией, косной, негибкой и желающей стабильности. Началось «перерождение» номенклатуры в новых мещан и буржуа. Плюс старение высшей номенклатуры, которая впадала в маразм и слабоумие. На верху остались люди с качествами торговцев, не осталось воинов-кшатриев и брахманов-жрецов.
Во-вторых, произошла утрата веры в коммунизм, победу СССР над Западом, капиталистической системой. Без Идеи, веры в Большое дело и патриотизма бывшие коммунисты и гэбисты быстро стали обычными циниками. А затем пожелали компромисса с бывшими врагами. Чтобы «жить красиво» и без проблем.
В частности, глава КГБ в 1967-1982 гг. и глава СССР в 1982-1984 гг. Юрий Андропов сделал ставку на конвергенцию, интеграции Союза в западную цивилизацию на выгодных Москве условиях. Он считал, что СССР не может существовать самостоятельно, поэтому, пока не поздно, нужно «перестроить» экономику и договориться с хозяевами Запада. Вступить с Западом в брак по расчёту, стать важной частью западного проекта (План Андропова по интеграции России в западную цивилизацию). Для этого он провёл соответствующую «чистку» советских спецслужб и силовых структур.
А американцы, несмотря на их цинизм и прочие пороки, веры в свою победу не теряли, поэтому работали более эффективно. Они смогли захватить инициативу в информационной, психологической войне против Советской цивилизации (Поражение СССР в психологической войне).
В-третьих, произошла бюрократизация Комитета. Тех его частей, которые отвечали за внутреннюю безопасность. Для карьерного роста нужно было не быстро и хорошо делать дело, а умение угодить начальству. Пустить пыль в глаза, имитировать бурную деятельность.
В КГБ и ГРУ были сильные умы и пламенные патриоты. К сожалению, к 80-м годам они были уже в меньшинстве. В это время на поверхность выходят совершенно иные люди. Готовые на всё ради «золотого тельца». Откровенные циники и мерзавцы, которые шли в Комитет не для того, чтобы сражаться за Идею, за Красную империю, а для того чтобы «красиво жить», пользоваться привилегиями, ездить за границу, получать хорошие оклады и валюту. Пользоваться своим положением.
Настоящих врагов у КГБ уже не было: белогвардейцев, басмачей, нацистов в Прибалтике и на Украине уже разгромили. Всё стало тихо и спокойно. Поэтому в Комитет потянулись карьеристы, бездельники, имитаторы и приспособленцы. В частности, «золотая молодежь», видевшая в КГБ возможности попасть за границу и получать валюту.
Вот и получилось, что американские, западные спецслужбы оказались более готовыми к развитию холодной войны в 80-е годы, нежели КГБ. «Политическая» часть КГБ выродилась в серую бюрократию, кто-то принял участие в развале, чтобы получить свои печеньки. А боевые части так и не получили приказа на ликвидацию настоящих врагов народа.
Информация