Удар морской бездны: оружие, которого еще нет, но которое может появиться



Когда-то люди боялись, что их корабли в море могут быть атакованы вот такими морскими чудовищами. Однако куда страшнее невидимая и беззвучная смерть, которая точно также может прийти из-под воды!

И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные.

Откровения Иоанна Богослова, 13:1

Человек во все времена боялся моря. И не без оснований. Море топило его самого, заливало волнами землю, в нем бесследно исчезали его корабли с экипажем и грузом, наконец, именно с моря на сушу приходили разрушительные ураганы. Страшно было оказаться в море в шторм, и спасшиеся в нем люди сразу же после выхода на берег разбегались по церквям благодарить Господа за свое спасение. Однако бывало и так, что корабль исчезал в море при совершенно безветренной погоде, при ясном солнышке, буквально только что связавшись с землей по радио и подтвердив свои координаты. А потом… исчезал, как если бы его не было совсем.Долгое время никто не мог понять, отчего такое происходит, а потом догадались, что виной всему… газ, газ, поднимающийся из морских глубин и выходящий на поверхность. Дело в том, что множество газовых пузырьков или даже один единственный, но огромный газовый пузырь, поднявшись наверх, сильно меняют физику моря. Дело в том, при массовом выделении газа вода насыщается его пузырьками, и её плотность при этом резко падает. По закону Архимеда: FA = ρж⋅g⋅V, где: FA — выталкивающая сила; ρж — плотность жидкости; g — ускорение свободного падения; V — объём погружённой части тела. И вот если ρж уменьшается, то FA становится меньше веса корабля, в результате чего он тут же тонет. И тонет моментально, просто проваливается в морскую пучину и… всё! Особенно опасно, когда корабль попадает в центр гигантского газового пузыря диаметром в несколько сотен метров.Какие газы поднимаются со дна моря? Прежде всего, это метан (CH4) — самый распространённый газ, который возникает при разложении органики, при разрушении кристаллогидратов (а их на дне Мирового океана очень много), а также представляет собой «выхлопы» из зон нефтегазонакопления; ну и еще его извергают подводные вулканы.Вторым по опасности является сероводород (H2S), представляющий собой высокотоксичный газ с запахом тухлых яиц. Его источником также является подводное гниение биологических останков (например, в Чёрном море на глубине более 200 м этого газа ну просто очень много); вулканическая активность; а также деятельность сульфатредуцирующих бактерий.Выделяется со дна моря также и углекислый газ (CO2). Его «производство» связано с вулканической активностью, разложением карбонатных отложений; и техногенными утечками.Поднимаются на поверхность и такие газы, как пропан, бутан и др., что связано с нефтегазовыми месторождениями.Наиболее опасными районами Мирового океана в плане газовых выбросов являются знаменитый Бермудский треугольник, где на дне гниют миллионы тонн саргассовых водорослей, а также происходит выброс газа из кристаллогидратов. Чёрное море — с его мощным сероводородным слоем на глубине, так что и если в США уязвимым местом является Йеллоустонская кальдера, то для нас это именно оно — наше любимо Черное море. Норвежское и Северное моря — где имели место аварии на буровых платформах из-за неожиданных выбросов приповерхностного газа. Мексиканский залив, поскольку там имеются обширные зоны нефтегазонакопления и происходят подводные оползни. Опасен и наш российский шельф (Азовское, Каспийское и северные моря), где также были зафиксированы случаи выбросов метана.Данный феномен — явление природное, хотя в отдельных случаях оно и связано с человеком. Однако любое природное явление, ну, хотя бы тот же лесной или степной пожар, вполне можно превратить в… оружие, если только как следует подумать. И если подумать, то в принципе, пусть и пока на совершенно гипотетическом уровне, можно придумать вот что…Представьте себе современную подводную лодку, к обоим бортам которой пристыкованы две довольно узкие, но длинные субмарины, похожие на торпеды или подводный аппарат «Посейдон». «Начинка» у этих суперторпед самая простая: небольшой блок управляющей электроники, двигатель с запасом топлива (или набором электробатарей) и… боезаряд, состоящий либо из сжиженного газа, либо из вещества, способного, ну, скажем, при том же нагревании, выделять огромное количество газа, для чего на их поверхности предусмотрено множество мелких отверстий с заглушками.Ну а дальше всё просто. Подводная лодка движется на большой глубине и, допустим, незаметно подкрадывается к авианосному ордеру. На основе полученных в ходе освоения этого оружия данных бортовой компьютер рассчитывает данные для атаки: глубину, скорость хода цели, скорость хода торпеды, объем и скорость «газификации». После этого наша торпеда устремляется на перехват неприятельского корабля и… выпускает на заданной глубине газ, который миллионами и миллиардами пузырьков устремляется наверх таким образом, чтобы это самое газовое пятно оказалось прямо на пути у этого корабля. Море вскипает, и… неприятельское судно со всем его экипажем, который не успеет даже «ни охнуть, ни вздохнуть», тут же проваливается в морскую пучину.Причем вовсе не нужно, чтобы всплывший на поверхность газовый пузырь был размером с само судно или даже больше. Ведь если корабль на ходу, то достаточно будет всего лишь «газовой ямы», которая откроется прямо у него по курсу. Так как, погрузившись в нее под углом и с работающими винтами, он будет погружаться всё глубже и глубже, и подняться на поверхность уже не сможет, ведь рулей-то глубины, как у подводной лодки, у него нет!Понятно, что от идеи до воплощения в металл дистанция огромного размера. Нужно прежде всего выяснить, а так ли всё это на практике. Затем определить наилучший вид газа для начинки подобной «торпеды», а также наилучшие способы его генерации. Вполне возможно, что этим газом может быть и не только метан, но и какой-то другой газ, ну, скажем, водород, способный понизить плотность морской воды еще сильнее. А снижение плотности при меньшем используемом объеме газа автоматически уменьшает размеры «торпеды» и запас на ней газообразующего материала. Тут надо много чего исследовать и потратить немало сил, времени и денег на выработку по-настоящему боевой конструкции.Но зато и эффект от применения такого оружия будет немалым. Вы только подумайте: нет ни грохота взрыва, ни водяного столба, а корабль на полном ходу вдруг ныряет под спокойную вроде бы поверхность моря и больше на свет не показывается. И никаких тебе SOS и криков о помощи, просто был корабль, и нет корабля, только что пенные круги по поверхности моря расходятся. А следом за ним точно так же исчезает и другой корабль, и тут уже все нормальные люди просто впадут в состояние паники и… на полной скорости постараются покинуть этот район, что, кстати говоря, будет подводникам только на руку, ибо действие такой «торпеды» будет тем сильнее, чем выше скорость корабля. Так, на полном ходу в образовавшуюся «газовую яму» и огромный авианосец может уйти. Встать сначала вертикально, подобно гибнущему «Титанику», а потом стремительно отправиться на дно!Причем таким вот образом могут быть снаряжены не только «суперторпеды», но и глубоководные морские мины. По сути, это должна быть крупногабаритная емкость с газом, способная при необходимости создать газовый пузырь такого размера, чтобы в нем вполне мог бы поместиться корабль класса фрегат или корвет. Не отвечаешь на запрос мины «свой — чужой», ну так получай заряд газовых пузырьков и помни закон Архимеда, по которому корабли в только что откупоренном шампанском плавать не могут!Не поздоровится и неприятельской подводной лодке, если она вдруг попадет в облако таких вот поднимающихся со дна моря пузырьков газа. Она просто провалится еще глубже, то есть ниже предельной для нее глубины погружения, где ее прочный корпус не выдержит давления. В результате судьба подводной лодки «Трешер» будет ей гарантирована.Понятно, что всё это пока что не более чем довольно-таки экстравагантная гипотеза. Но кто знает, что может случиться в нашем мире буквально завтра. Ведь «сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», как сказал А. С. Пушкин — гений нашей русской литературы!