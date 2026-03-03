Железный тыл Вермахта: как работала машина танкового ремонта

Автомобиль Kfz. 100 из состава ремонтной роты танкового полка «Великая Германия». Кран мог работать в двух режимах: грузоподъемностью 3 тонны или 2 тонны. Во втором случае вылет стрелы можно было увеличить до максимума в 4,75 м (вместо стандартных 3,85 м)

Сцена техобслуживания на учебном полигоне в Бергене. Pz.Kpfw. I (без башни), стоящий на заднем плане, мог заменять тягач Zgkw. 1t в качестве ремонтной машины в ремонтных секциях рот легких и средних танков

Улыбки снаружи, но проклятия внутри: бойцы ремонтного взвода или ремонтной роты наверняка клянут «шахматную» подвеску этого «Тигра» из 506-го тяжелого танкового батальона. Речь о знаменитой «шахматке» Книпкампа. Чтобы заменить один внутренний каток, механикам приходилось снимать несколько внешних. В полевых условиях, в грязи и на морозе, это был сущий ад

Разобранный на запчасти («каннибализированный») остов самоходного орудия StuG III из состава 185-го дивизиона штурмовых орудий (StuG.Abt. 185) заталкивают на железнодорожную платформу для отправки в тыл

Низкорамный прицеп для перевозки танков (Sd.Ah. 116) с погруженным на него Pz.Kpfw. IV. На заднем крыле прицепа видна нечитаемая эмблема подразделения

Сборка 18-тонных тягачей (Zgkw. 18t) на заводе VOMAG. Цех больше напоминает крупную автомастерскую, чем классический конвейер. Компания была известна своими грузовиками и автобусами, но из-за «плана Шелла» VOMAG была вынуждена ограничить производство лишь одной моделью грузовика и несколькими типами автобусов

