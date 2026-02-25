Человек не изобретавший револьвер, одиссея Сэмюэля Кольта

Кольт модели 1851 года стал первым настоящим коммерческим успехом не только в США, но и за рубежом. Например, он стал первым револьвером, официально принятым на вооружение британской армии. На фото револьвер британского офицера, участвовавшего в Крымской войне

Уокер был большим револьвером... Очень большим. Ну а чего вы хотите, если в техническом задании у вас ясно прописано — ваншотить лошадь

Воины команчи на картине 1834 года. Хорошо видно, откуда пошло требование о возможности убить лошадь одним выстрелом, для команчей лошадь была ещё и мобильным укрытием

Сэмуэль Уокер, фото 1846 года. В этом же году он создаёт совместно с Кольтом легендарную модель револьвера. Это последнее прижизненное фото бывшего капитана техасских рейнджеров, в 1847 году Уокер погибнет в бою с мексиканцами. Уокер был обладателем сразу двух револьверов своего имени

Техас ещё до появления легендарной модели Уокер был чуть ли не главным потребителем систем конструкции Кольта. Кольт-Патерсон номер 5, или просто «Техасский Патерсон». Хорошо видно, что изначально рычага для зарядки барабана на револьвере не было. Рычаг выпускался в качестве отдельного комбинированного инструмента и стал частью самого револьвера уже на более поздних моделях 1840-х годов, а окончательно прописался на револьверах с появлением Уокера и Драгуна

Ранние прототипы, созданные Кольтом. Заметно, почему таки понадобилась помощь профессионального оружейника и почему один из самых ранних прототипов просто взорвался. Технологический уровень изделий крайне низкий, что и не удивительно, денег на нормальные инструменты и оснастку просто не было, да и опыта не доставало. Но родовые черты будущих моделей вполне угадываются

Каноничный портрет изобретателя, гравировка по стальной пластине, с дагерротипа за авторством Филиппа Граффа. В руках у Кольта револьвер модели 1851 года

