«Грачи» прилетели: штурмовики Су-25 против украинских БПЛА-камикадзе большой дальности
Ранее мы рассмотрели целесообразность и возможности, которые обеспечит применение самолётов и вертолётов ВВС РФ для уничтожения украинских крылатых ракет и БПЛА-камикадзе, и сегодня мы продолжим рассмотрение проблематики противодействия украинским средствам воздушного нападения (СВН).
В настоящий момент наиболее массовую угрозу представляют БПЛА-камикадзе большой дальности, для уничтожения которых, помимо зенитных ракетных комплексов и мобильных огневых групп, ВВС РФ применяются боевые вертолёты Ка-52 и Ми-28.
В качестве дополнения к боевым вертолётам могут быть рассмотрены самолёты-штурмовики Су-25 «Грач».
Зачем нам надо дополнять боевые вертолёты Ка-52 и Ми-28 самолётами-штурмовиками Су-25 в качестве охотников на БПЛА-камикадзе?
По открытым данным в настоящий момент в ВС РФ имеется порядка пятидесяти единиц Ка-52М
Во-первых, штурмовики будут иметь больший радиус досягаемости по БПЛА-камикадзе противника, например, боевой радиус действия вертолёта Ка-52 (в ударном варианте) составляет около 200-250 километров, тогда как у самолёта-штурмовика Су-25 он составляет порядка 400-500 километров у земли и до 600-700 километров на высоте, то есть примерно в 2-3 раза больше.
Во-вторых, скорость реакции. Если крейсерская скорость Ка-52 составляет 250-260 километров в час, то у Су-25 она достигает 750 километров в час, а это значит, что штурмовик сможет значительно быстрее добраться до своей цели, уничтожить её и перейти к следующей.
Ну и в-третьих, если исходить из открытых данных, то в ВВС РФ штурмовики Су-25 превратились в практически невостребованное имущество, а это значит, что грех им не воспользоваться.
Невостребованное имущество
Самолёты-штурмовики типа Су-25 уже давно являются предметом споров на предмет их применения в текущих и грядущих войнах и вооружённых конфликтах. Этот вопрос актуален не только для России – в США тоже ведутся дискуссии относительно будущего штурмовиков A-10 Thunderbolt II, кстати, аналогов Су-25 и A-10 Thunderbolt II в других странах не существует.
Реликты ушедшего века – штурмовики A-10 и Су-25
В настоящее время, по открытым данным, в ВВС РФ остаётся порядка 40 единиц Су-25, 110 единиц Су-25СМ/СМ3, 15 единиц Су-25УБ и ещё 5 единиц Су-25УТГ в морской авиации.
Разумеется, учитывая засилье дронов и средств ПВО, работающих по маловысотным целям, ни о каком применении самолётов-штурмовиков по прямому назначению не может быть и речи – это просто будет отправка боевых машин и их пилотов на верную гибель, а стрельба неуправляемыми авиационными ракетами (HAP) в «молоко» с кабрирования – это лишь напрасная трата недешёвых боеприпасов и бессмысленный расход ресурса боевых машин.
Более практичным решением видится использование штурмовиков Су-25 для запуска подходящих крылатых ракет (КР), например, Азербайджан интегрировал турецкие крылатые ракеты SOM-B1 в арсенал своих модернизированных штурмовиков Су-25, можно предположить, что и российскую КР «Бандероль» вполне можно было бы применять с доработанных штурмовиков Су-25.
КР SOM-B1 и Су-25 ВВС Азербайджана
Впрочем, судя по всему, для запуска КР самолёты-штурмовики Су-25 также не являются оптимальной платформой, ведь даже Украина, у которой явно ощущается дефицит носителей высокоточного оружия, не дорабатывала имеющиеся у неё Су-25 для запуска КР Storm Shadow и Skalp-EG.
Вместе с тем, недостатки штурмовиков Су-25, делающие их практически бесполезными в современной войне, могут превратиться в преимущества в случае грамотного применения этих машин для перехвата БПЛА-камикадзе большой дальности.
Из штурмовика в перехватчик
Превратить штурмовик Су-25 в перехватчик – звучит как абсурд?
Отнюдь, всё зависит от характера поражаемых целей – мы ведь не сверхзвуковые стратегические разведчики SR-71 или истребители пятого поколения F-22A с Су-25 перехватывать собираемся.
Например, в Перу штурмовики Су-25 весьма эффективно сбивали легкомоторные самолёты наркоторговцев – с 1998 по 2001 годы было сбито 25 самолётов наркоторговцев, из которых 24 уничтожено из скорострельной авиационной пушки ГШ-30-2, и ещё один с помощью ракеты «воздух-воздух» Р-60.
А чем отличаются легкомоторные самолёты наркоторговцев от БПЛА-камикадзе большой дальности?
Да по сути ничем, разве что в отличие от БПЛА-камикадзе самолёты наркоторговцев могут совершать непредсказуемые и интенсивные маневры уклонения, особенно если в кабине сидит высокопрофессиональный пилот (наркоторговцы вполне могут себе таких позволить).
Почему в качестве перехватчика БПЛА-камикадзе большой дальности нам нужен именно штурмовик Су-25, а не какой-либо иной самолёт, в чём его преимущество?
Во-первых, конструкция этих самолётов оптимизирована для полётов на малых высотах и низких скоростях, как раз там, где и «обитают» БПЛА-камикадзе большой дальности, при этом, как мы уже говорили выше, максимальная скорость Су-25 значительно выше, чем у БПЛА-камикадзе, что позволит преследовать, догонять и уничтожать их даже при обнаружении на большом удалении от перехватчика.
При этом минимальная скорость полёта Су-25 составляет порядка 210-230 километров в час, что позволит ему заходить к БПЛА-камикадзе, летящие со скоростью порядка 120-180 километров в час, с сопоставимыми скоростями.
Во-вторых, при охоте за БПЛА-камикадзе на малых высотах имеется повышенный риск столкновения с птицами, а также с осколками сбитой цели, особенно в случае применения стрелково-пушечного вооружения, а штурмовики Су-25 обладают бронированием и высокой устойчивостью к повреждениям, повышающим вероятность их выживания в таких условиях.
В ходе Афганской войны и Чеченских кампаний неоднократно фиксировались случаи, когда штурмовики Су-25 возвращались на аэродром после попадания ракет переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер» или огня зенитной артиллерии (ЗА), полностью выводивших из строя один из двигателей.
Даже с такими повреждениями пилот возвратил Су-25 на аэродром
В-третьих, как мы опять же говорили выше, если исходить из открытых данных, то штурмовики Су-25 в настоящее время практически не востребованы и бесцельно простаивают на авиабазах, стоимость их эксплуатации и часа полёта должна быть минимальна, а в рамках гипотетической войны с США/НАТО эти машины будут практически бесполезны.
Какие недостатки имеются у Су-25 как у платформы, предназначенной для перехвата БПЛА-камикадзе большой дальности?
В первую очередь — это практически полное отсутствие разведывательных возможностей, поскольку радиолокационная станция (РЛС) на Су-25 отсутствует, а оптические средства разведки устарели — исправить это можно выдачей внешнего целеуказания, а также доработкой самих Су-25.
Ещё одна проблема – это малый ресурс турбореактивных двигателей (ТРД) Р-195, составляющий всего порядка 500 часов, но, во-первых, всё-таки у нас достаточно развитая двигателестроительная промышленность, так что обеспечить ремонт и восстановление технически не самых сложных ТРД Р-195 наверняка возможно, например, на предприятии-изготовителе ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», а во-вторых, самолётов Су-25 у нас свыше полутора сотен, так что временно можно заняться каннибализацией, да и ТРД Р-195 и запчасти к ним вполне могут иметься на складах хранения.
ТРД Р-195
Вооружение Су-25 оптимизировано для поражения наземных целей?
Да, это так, но это также вопрос решаемый.
Рассмотрим предполагаемые доработки Су-25 для использования его в качестве охотника на БПЛА-камикадзе большой дальности, обозначим условную модификацию, предназначенную для решения этой задачи, как Су-25П (перехватчик).
Внешнее целеуказание
Первая задача, которую нам предстоит решить, — это получение первичной разведывательной информации от внешних источников. В качестве таковых могут выступать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), истребители Су-35 и перехватчики МиГ-31, РЛС наземных средств ПВО и иные источники.
Нельзя исключать и применение в качестве вертолётов ДРЛОиУ боевых вертолётов Ка-52М, на которых установлена РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР).
К сожалению, если исходить из открытых данных, в России до сих пор не развёрнута акустическая сеть обнаружения БПЛА-камикадзе, о возможности и необходимости создания которой мы ранее говорили в материале «Глобальное ухо»: сеть обнаружения средств воздушного нападения противника.
Один из инструментов, с помощью которого на Украине рисуют такие живописные картинки с траекториями полёта наших ракет и БПЛА, – это акустические средства разведки
Для получения внешнего целеуказания в кабине Су-25П может быть установлен планшет отображения графической информации, не интегрированный в бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) самолёта.
Под вопросом возможность и необходимость выдачи БРЭО самолёта на планшет собственных координат самолёта (вроде как на модификации Су-25СМ имеется приёмник ГЛОНАСС), а также подключение к подсистеме связи. Если выдача координат и подключение к системе связи Су-25 невозможно, то их необходимо обеспечивать отдельными решениями.
С приёмниками спутниковой навигации, скорее всего, вопросов не возникнет, а для обеспечения связи можно рассмотреть установку терминалов АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва – передачу видеосигнала нам обеспечивать не требуется, а для получения координат БПЛА-камикадзе скорости должно быть достаточно. Также могут быть рассмотрены «классические» цифровые радиостанции различных диапазонов, в том числе работающие по принципу меш-сети, а также модемы сотовой связи.
Спутниковые терминалы АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва». Изображение reshetnev-signal.ru
Поиск, захват и сопровождение цели
Теоретически может быть обеспечена возможность поиска или допоиска БПЛА-камикадзе противника собственными средствами – как и в случае с аппаратурой внешнего целеуказания, мы не будем рассматривать варианты глубокой модернизации базовой конструкции Су-25 и его БРЭО, соответственно, единственным вариантом является использование средств разведки в контейнерном исполнении.
Наиболее простое и реалистичное решение – это контейнер оптической разведки с качественным тепловизором, возможно, подойдёт доработанный разведывательный контейнер семейства «Сыч» – «УКР-ОЭ», который сейчас используется на истребителях-бомбардировщиках Су-34М, или какое-либо решение на его базе (существующие контейнеры «УКР-ОЭ» больше ориентированы на поиск наземных целей, кроме того, их объективы ориентированы вбок – перпендикулярно направлению полёта носителя).
Куда большие возможности появятся у Су-25П в случае оснащения его подвесным контейнером с РЛС – ранее для этой машины разрабатывалась контейнерная РЛС «Копьё», однако затем разработки вроде как были свёрнуты.
Также существует подвесной контейнер «Сыч» «УКР-РЛ», предназначенный для ведения активной радиолокационной разведки, проблема только в том, что, как и в случае с контейнером «УКР-ОЭ», его РЛС ориентирована перпендикулярно направлению полёта носителя, что нам не подходит, тем не менее, потенциально подвесной контейнер с РЛС может быть создан на базе наработок по контейнеру «Сыч» «УКР-РЛ» или по теме «Копьё», или каких-либо новых решений.
В идеале перехватчик БПЛА-камикадзе Су-25П должен нести на подкрыльевых пилонах два подвесных контейнера – с РЛС и с тепловизором/дневной видеокамерой. Если же с контейнером с РЛС возникнут затруднения, то на пилонах могут размещаться два контейнера с тепловизором/дневной видеокамерой, с оптикой, обеспечивающей на одном контейнере узкое, а на другом широкое поле зрения.
Поражение цели
Базовое вооружение штурмовика Су-25 включает ракеты «воздух-воздух» Р-60. В настоящий момент эти ракеты уже не производятся, их количество на складах неизвестно, хотя периодически они появляются на поле боя – несколько таких ракет были даже установлены на БПЛА-камикадзе типа «Герань», тем не менее делать на них ставку при охоте на БПЛА-камикадзе явно неоправданно – не факт, что их устаревшая инфракрасная головка самонаведения (ИК ГСН) сможет захватить слабое тепловое излучение от поршневых двигателей БПЛА-камикадзе.
Менять ракеты «воздух-воздух» Р-60 на современные Р-73 / РВВ-МД нет никакого смысла из-за высокой стоимости последних, по крайней мере относительно стоимости БПЛА-камикадзе.
Возможно, есть смысл рассмотреть установку на крайних подкрыльевых пилонах по паре ракет, применяющихся в переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) «Игла» / «Верба», но и они стоят недёшево и должны появиться в арсенале штурмовика-перехватчика Су-25П скорее «на всякий случай», например, когда цель уже упущена и подходит к какому-либо важному объекту, чьё уничтожение или повреждение будет стоить несопоставимо больше стоимости ракеты, или же на цель, которую иным способом сбить невозможно, например, крылатую ракету.
Ракеты «Игла» под крылом боевого вертолёта Ми-28
Основным же оружием Су-25П для охоты на БПЛА-камикадзе большой дальности должно стать пушечное вооружение.
В частности, штатная 2-ствольная 30-мм авиационная пушка ГШ-30-2 должна быть укомплектована снарядами с дистанционным подрывом на траектории и доработана для их программирования / инициации (в зависимости от того, какой способ подрыва используется). Разумеется, это возможно только в том случае, если информация о применении таких снарядов боевыми вертолётами Ка-52М по БПЛА-камикадзе противника, о чём мы говорили в предыдущем материале, реальна.
Снаряды с дистанционным подрывом на траектории позволят Су-25П атаковать БПЛА-камикадзе с большой дальности, не рискуя влететь потом в облако обломков, без указанных снарядов целесообразность работы штатной авиационной пушкой ГШ-30-2 находится под большим вопросом.
Второй способ применения пушечного вооружения предполагает размещение на подкрыльевых пилонах двух-четырёх контейнеров СППУ-22-1, в каждом из которых размещается по спаренной 23-мм скорострельной пушке ГШ-23 и боекомплект в 260 снарядов.
Предполагаемый состав вооружения и оборудования Су-25П
Преимущество СППУ-22-1 состоит в том, что это — Съёмная Пушечная Подвижная Установка, то есть стволы ГШ-23 могут отклоняться до 30 градусов вниз, причём СППУ-22-1 можно подвешивать как стволами вперёд, так и стволами назад.
Таким образом, благодаря установке СППУ-22-1 доработанный Су-25П сможет атаковать БПЛА-камикадзе большой дальности сверху, на пролёте, абсолютно не рискуя попасть в облако обломков. Для повышения вероятности поражения цели для автоматических пушек ГШ-23 могут быть разработаны шрапнельные или фрагментирующиеся боеприпасы, их дополнительным преимуществом станет меньшая дальность, на которой поражающие элементы будут представлять угрозу – большая дальность нам и не нужна, атака в любом случае будет вестись с превышением высоты в сотню – пару сотен метров, вряд ли больше.
Подвесной контейнер должен сопровождать захваченный БПЛА-камикадзе до момента поражения, возможно, что оптимальным решением стала бы реализация дополнительного режима автоматического открытия огня, в котором пилот зажимает и удерживает спуск, однако огонь открывается только тогда, когда БПЛА-камикадзе попадает в зону поражения автоматических пушек ГШ-23, также автоматика может обеспечивать изменение угла наклона авиапушек, обеспечивая сопровождение обстреливаемой цели.
Соответственно, при размещении двух контейнеров по направлению полёта и двух контейнеров против направления полёта цель может быть последовательно атакована два раза (если с первого раза не была сбита).
Тактика применения
Во многом она будет зависеть от того, насколько эффективно происходит обнаружение силами и средствами ВС РФ украинских БПЛА-камикадзе, движущихся над территорией нашей страны.
В простейшем случае, получив информацию о входе в воздушное пространство страны БПЛА-камикадзе противника, осуществляется экстренный взлёт дежурных штурмовиков-перехватчиков Су-25П, затем они сразу направляются к приоритетной группе целей.
Заход на цели осуществляется вдогон. Если это возможно, то осуществляется последовательное уничтожение максимального количества целей на одном проходе. При необходимости заходы к целям повторяются столько раз, сколько это потребуется, вплоть до входа в зону ответственности вертолётов ПВО и ЗРК.
Важным моментом, который придётся учитывать при уничтожении БПЛА-камикадзе таким способом, является отсутствие в зоне поражения, то есть фактически под самолётом, населённых пунктов и объектов промышленности.
Кстати, для тех, кто считает, что это слишком опасно, следует напомнить о таком природном явлении, как гравитация – при стрельбе, неважно, параллельно поверхности Земли или вертикально вверх, пули и снаряды рано или поздно неизбежно упадут, вот только предсказать место их падения при стрельбе вперёд или вверх значительно сложнее, чем при стрельбе вниз.
Та часть БПЛА-камикадзе, которой удастся прорваться, достреливается вначале вертолётами ПВО, а затем ЗРК и МОГ, вооружённых стрелковым оружием и FPV-перехватчиками.
Выводы
Существует множество способов уничтожения тихоходных низколетящих БПЛА-камикадзе большой дальности, и всё большее их число применяется ВС РФ.
Но, тем не менее, проблема всё ещё сохраняется – БПЛА-камикадзе противника всё летят и летят, соответственно, необходимо изыскивать и тестировать новые способы борьбы с этой угрозой.
Штурмовики-перехватчики Су-25П могут стать ещё одним важным элементом противодроновой системы ПВО страны, дополнив мобильные огневые группы, зенитные ракетные комплексы и боевые вертолёты.
Возможно, что другого шанса эффективно послужить стране и эффектно завершить свою карьеру у этих боевых машин уже не будет.
