«И пятнадцать лошадей отдавать не придется!»



Шлем римского легионера сегодняшнего индийского производства

И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню.

Первая книга Царств, 17:38



Простейший сегментный шлем с бармицей. В детстве я точно такой же шлем делал из чертежной бумаги: вырезал и склеивал из ее полос каркас, приклеивал к нему заклепки из жеваного черного хлеба, а промежутки между полосами каркаса заклеивал сегментами, выклеенными из папье-маше на воздушном шаре, раздутом до подходящего размера. Окрашивалось все это краской серебрянкой и потому выглядело не очень реалистично. Сегодня такой шлем я бы покрасил какой-нибудь «модельной» акриловой красной «темный металл»



Несколько более сложный шлем этого же типа с наушниками и бармицей. Интересно, что именно в таких вот шлемах западноевропейские рыцари как раз и брали Иерусалим!



Самая простая и дешевая кольчуга



А это к ней кольчужный капюшон. В целом смотрится довольно неплохо



Один из самых простых шлемов топфхельм



Еще один «горшок» с накладными усилениями



Еще один «горшок». Вид спереди



Ну, это что-то уж совсем примитивное. Зато недорого и потом на этот шлем можно прикрепить некие украшения, вырезанные из липовых ламелей и к тому же раскрасить в гербовые цвета. Потом надеваешь гербовое сюрко, под него стеганку и кольчужные совсем короткие нарукавники и… вот ты и рыцарь, ведь никто не не будет проверять – одета на тебе вся кольчуга, или же из под сюрко торчат лишь только рукава?!



А вот это дорогой шлем Тут тебе и воронение и латунные детали. Такой шлем и красить не надо!



Шлем «сахарная голова» с накладными воронеными усилениями



Бургундский салад, а еще саллет и салле, селата и шаллер!



Немецкий салад



Североитальянский салад с поднимающимся забралом. Что и говорить, большие были эти самые итальянцы забавники!



Салад со щелями на забрале



А этот… без щелей



Так он смотрится с подбородником и кирасой



Салад, с понимающимся забралом, подбородник, горжет и кираса, с креплением для копейного крюка



Салад с поднимающимся забралом и нашейником типа «рачий хвост»



Самая ранняя форма бацинета



Барбют с забралом



Вполне терпимый по своей форме и деталировке шлем армэ



Латные перчатки с отдельными пальцами



А вот так они смотрятся, будучи надетыми на руки…



Впечатляющие латные перчатки с отдельными пальцами



Про эти перчатки их получатель написал так: «Качество ужасное, не знаю как с другими товарами. Более того от самой посылки неприятный запах, перчатки с ржавчиной и далеко не как на фото. Думаю за 6 тысяч могло быть и получше». Ишь ведь какое самомнение… Что до меня, то я думаю, что за эти деньги с доставкой из Индии мечтать о чем-то более качественном не слишком разумно!



Вид «плохих перчаток» со стороны ладони…



Перчатки зачем-то отделанные медью… К ним ведь надо будет и доспехи также отделанные подбирать, а иначе ты как рыцарь будешь выглядеть словно «оборванец», набравший себе на латы деталей от разных доспехов. А таких не очень-то тогда уважали



Есть в ассортиментном ряду у индийцев даже и такой вот крашеный шлем типа «шапель-де-фер» или «железная шляпа». А срисовали они его ни откуда-нибудь, а с миниатюры из «Библии Мациевского», где в точной такой же «шляпе» изображен великан Голиаф!



Ну и вот, наконец, такой полный готический доспех можно заказать в Индии заплатив 749 долларов США. Между прочим, такая цена всей этой кучи железных деталей не так уж и велика, особенно если учесть, сколько мог стоить подобный доспех в то далекое от нашего время!



Вы можете заказать и вот такой полудоспех XVI века. Он дешевле! А еще к нему же можно заказать камзол, рубашку, штаны с дынеобразными штанинами и чулки…Очень даже неплохой наряд для конкистадора – завоевателя Мексики, особенно, если дополнить его шлемом морион!

Известно, что даже в эпоху раннего Средневековья рыцарские доспехи, включавшие в себя шлем, кольчугу, щит, меч и копье, стоили так дорого, что за них надо было отдать целое стадо коров или же 15 кобылиц, то есть лишить скота население практически целой деревни. Ну а доспехи «эпохи заката» — переломного периода между Средневековьем и Новым временем — были и вовсе так дороги, что нередко стоили столько же, сколько стоил… небольшой город со всеми его жителями, лавками и мастерскими!А как с копиями старинных доспехов обстоит дело в наши дни? Впервые самодельные рыцарские доспехи я увидел в Москве в 1987 году, когда приехал туда заниматься в архиве ЦК ВЛКСМ и совершенно случайно попал на выставку изделий «народных умельцев», к которым я тогда тоже себя относил. Там были выставлены просто шикарные «белые доспехи» в полный рост и со всеми деталями. Спросил автора, который стоял тут же, как же он их сделал, и он мне рассказал, что «выковал все детали у себя на кухне «в холодную», а отжигал здесь же на газе». «И как к этому отнеслись ваши домашние?» — спросил я. Ответом было громкое «Ох!» «Лучше и не спрашивайте». «И за сколько вы хотите их продать?» — продолжал допытываться я. «100 тысяч!» Вопросы все тут же у меня отпали. Для 1987 года эта сумма была просто невероятной, хотя… Да, действительно, почему бы и нет, если считать в средневековых ценах.Потом я видел множество самодельных доспехов, как очень хороших, так и очень плохих. Однако до сих пор я не встречал доспехов, изготовленных крупной фирмой и, так сказать, централизованным способом. И вот наконец-то такая фирма появилась, причем находится она в Индии, но производит отнюдь не местные оружейные и доспешные диковинки, как, например, поступили в соседнем Непале, где на продажу, в том числе и в Россию, выпускается множество самых различных непальских кинжалов кукри. В продажу идут даже армейские образцы, те самые, которые непальские гуркхи, служившие в британской армии, не могли засунуть обратно в ножны, не дав их клинкам «попробовать крови» — хоть какой, хоть вражеской, хоть своей. И я бы не удивился, начни индийцы делать свои собственные доспехи, щиты, мечи и сабли с волнистыми клинками, не говоря уже о чакре — метательном кольце, украшенном по всему ободу красивой насечкой.Однако индийцы поступили иначе. Они начали производство главным образом доспехов Европы. Причем начиная с Древней Греции и Рима и заканчивая эпохой Нового времени. Самое удивительное, но при довольно-таки массовом производстве на уровне ширпотреба качество у их изделий в целом неплохое. На уровне среднего деревенского кузнеца, хотя некоторые их изделия заслуживают и более высокой оценки. Впрочем, тут всё как и в старое доброе время – цена доспеха зависит от его отделки, трудоемкости изготовления и металлоемкости. Не слишком дорогие изделия, скажем, кольчугу с короткими рукавами или выкованный из одного железного листа норманнский шлем, можно приобрести всего за восемь тысяч рублей, а то и дешевле!Хотя с качеством у них бывает по-всякому. Например, на фотографии рекламируемой кольчуги с короткими рукавами кольца показаны склепанными, однако клиент этой фирмы-производителя в «Ответном слове» написал, что кольца у нее просто сведенные и многие начали сыпаться, едва он только ее надел. Хотя… Восемь тысяч — это восемь тысяч, а чего он большего ожидал за такие вот деньги?Доспехи индийцы делают самые разные: спартанцев и римских легионеров, европейских латников-пехотинцев и сугубых рыцарей-всадников, делают отдельные кольчуги, хауберки, шлемы самых различных фасонов, кирасы с бесагю и без них, налокотники, набедренники. На фотографиях продукция выглядит вполне достойно, и, судя по публикуемым комментариям, кто-то доволен, а кто-то и жалуется на недоделки. Но опять-таки… подкупают цены. Они относительно невысоки, что позволяет всего лишь за год собрать себе неплохой латный комплект, включая даже поддоспешную одежду – рубахи, камзолы, брэ и шоссы. Некоторые виды этих старинных рубах можно носить и без доспехов. А что? Материал натуральный, внешний вид, ну, несколько оригинальный, только в чем сегодня люди не ходят… Так что почему бы и нет?! Так что вот до чего мы сегодня дожили – рыцарские доспехи можно выписать по почте из Индии, и никаких коров и лошадей отдавать за них не потребуется.Ну а сейчас давайте просто посмотрим галерею хотя бы некоторых этих индийских поделок. Весь их ассортимент в данном материале бы просто не поместился!