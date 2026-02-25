«Моё имя будет оболгано»
Советский плакат. Автор В. Правдин. 1949 год
Антисталинизм и его значение
Первым знаменитым антисталинистом стал Никита Сергеевич Хрущёв, который 25 февраля на заседании XX съезда КПСС предложил вниманию участников свой сенсационный доклад «О культе личности и его последствиях».
В докладе Хрущев излагал тезисы, обличающие Сталина: «культ личности»; нарушение правил коллективного руководства; масштабные репрессии и фальсификация дел; депортация народов и преувеличение роли Сталина в Великой Отечественной войне; дело врачей и пр.
Доклад был секретным, но это была условность. Уже в начале марта брошюра под грифом «не для печати» была разослана по всем партийным организациям. В этом же году его огласили западные СМИ.
Это был мощный удар по советской цивилизации и обществу нового типа, который строил Сталин. Обществу знания, служения и созидания. В сущности, Хрущёв, в своём стремлении к неограниченной власти, прикрыл дверь в завтра для Советского Союза. Окончательно её закрыли уже при Брежневе, когда не решились публично опровергнуть антисталинский курс Хрущёва и рассказать народу правду. После этого Союз был обречён и стал загнивать всё быстрее и быстрее. А Горбачёв со своей командой «перестройщиков» уже просто слил СССР.
Поэтому хрущёвская антисталинская пропагандистская кампания была с большим одобрением встречена всеми антисоветски, русофобски настроенными западными политиками. Это был огромный подарок всему западному миру в условиях т. н. «холодной войны». Третьей мировой гибридной войны Запада против СССР и социалистического блока.
Своими руками Хрущёв подрубил основание всей социалистической системы, альтернативной модели развития человечества на основе социальной справедливости.
«Кукурузник» дал Западу мощное информационное, психологическое и идеологическое оружие против Советского Союза и социалистического устройства общества. Теперь на любую агитацию социализма можно было ответить, а у вас там репрессии и культ личности. «Кровавый Сталин». Что на Западе с большим удовольствием и сделали. А в новой «перестроечной» и «демократической» России образца 90-х годов повторили. Имя Сталина, народного вождя, который был знаменем борьбы с империализмом и нацизмом, западная пропаганда с помощью Хрущёва постаралась смешать с грязью. Создав целую кучу чёрных мифов антисталинской, антисоветской направленности.
С огромной быстротой в СССР была создана «пятая колонна», в которую вошли остатки и наследники троцкистов, националистов, басмачей, коллаборационистов, бандеровцев и пр. Появилось немало новоявленных историков, публицистов, философов и прочих «исследователей», которые постарались внести свою лепту в «грязных танцах» на могиле великого вождя. Естественно, не бесплатно. За ордена, премии, звания, поездки за границу и прочие печеньки.
Они стали яростно доказывать, что эпоха Сталина — это эпоха мрака и тьмы. Вся страна была превращена в концлагерь, где людей миллионами репрессировали, расстреливали, пытали и морили голодом. Подчёркивали родство режимов Сталина и Гитлера. Доказывали, что сталинский СССР начал Вторую мировую войну, напав на Польшу и Финляндию.
Запустили чудовищный миф о десятках миллионах репрессированных Сталиным — арестованных, расстрелянных, погибших в лагерях и сосланных. Профессиональный лжец Солженицын в своих работах, в частности в «Архипелаге ГУЛАГ», уверенно заявлял, что репрессированных было от 66 до 100 млн человек. О страшных сталинских злодеяниях рассказывали «из каждого утюга», изо дня в день вещали радио, телевидение и пресса. Притом никто не упоминал, что их данные ложные, достаточно посмотреть статистику, и всё будет понятно.
Критиков Сталина ни точность, ни правда не интересовали. Обливая его имя грязью, они, не задумываясь, переворачивали всю историю России-СССР с ног на голову, неправду называли правдой, белое превращали в чёрное. Любимый, кстати, метод западных манипуляторов. Когда США, разбомбившие в XX–XXI веках массу стран, это «светоч свободы и демократии», а СССР, спасший мир от чёрно-коричневой чумы нацизма и фашизма, разрушивший колониальную систему, которая паразитировала над большей частью планеты, это «империя зла».
«Моё имя будет оболгано, оклеветано»
В стремлении к неограниченной власти скрытый троцкист Хрущёв опирался на «пятую колонну» вредителей и врагов народа, приспособленцев-имитаторов, не желающих строить коммунизм (общину людей, живущих по правде, совести). Желающих вернуть Союз в прошлое с князьями, ханами-баями, баронами и прочей знатью, жирующей на шее у народа.
Они ненавидели созидателя, защитника и создателя нового общества. Новой цивилизации, идущей к звёздам. Естественно, что получили полную поддержку на Западе, где страшно боялись новой альтернативной реальности, общества, которое объективно обогнало всё человечество на поколения вперёд.
При новой идеологии строительства социализма в отдельно взятой стране, которая свела к минимуму недостатки западной философии марксизма, Сталин фактически воссоздал Русскую империю в виде уже Красной империи, вернул мощь и величие Русской державы. Вернул Прибалтику, Западную Белоруссию и Западную Украину, Бессарабию-Молдавию. Красные русские знамёна победы взвились над Варшавой, Будапештом, Веной, Берлином и Прагой.
Сталин вернул древнюю землю славян – Поруссию-Пруссию с Кёнигсбергом-Калининградом. Создал мощную сферу безопасности в Европе. Польшу и Восточную Германию сделал союзниками-друзьями, выбив их из стана врагов Русской цивилизации. Вернул наши позиции на Дальнем Востоке.
Создал мощную индустриальную, технологическую, научную державу. С лучшей школой в мире. Союз стал сверхдержавой – идеологической, военно-политической и экономической. Нас уважали и боялись на всей планете. Китайские товарищи считали нас старшим братом.
Вот за этот героический, великий период и осудили Сталина дети «пламенных революционеров» под лживые рассуждения «кукурузника». Хрущёва раньше знали как одного из шутов при Сталине, который мог сплясать гопака. «Микита» с таким авторитетом не тянул на роль вождя.
Потому бездарный и недалёкий прислужник почившего царя, но при этом хитрый и жестокий, «укусил мёртвого льва». Естественно, что врагам России это пришлось по вкусу. На Западе стали разыгрывать карту Хрущёва. И они добились огромных успехов. Очернив цивилизацию и общество, которое создавал Сталин. Развалив социалистический лагерь, так как многие коммунисты и социалисты осудили ревизиониста-«кукурузника» и его эксперименты. Разгромив при помощи Хрущёва народное хозяйство СССР («Хрущёвщина» как первая перестройка; «Хрущёвская оттепель» — первая попытка разрушить советскую цивилизацию).
В целом уже сейчас большинство чёрных мифов, которые придумали о Сталине, развеяны объективными исследователями этого периода истории России. Сталинский период был временем мощи, величия и процветания социалистической Великой России (СССР). До сих пор перестройщики и демократизаторы-оптимизаторы всех мастей не могут растратить наследия великой Советской цивилизации имени Сталина. «Культ Сталина» — всенародная любовь и уважение к вождю, который решал национальные, стратегические задачи во имя державы и народа.
