Пока без Китая: США и Россия начали переговоры по ядерному сдерживанию
Россия и США провели новые переговоры в отношении контроля над ядерными вооружениями. Но договориться о новом соглашении, судя по поступающей информации, пока не удалось.
Британская пресса накануне вечером сообщила, что в Женеве, где на днях проходили трехсторонние переговоры России, Украины и США, снова появились делегации американцев и россиян. На этот раз без представителей Киева. Как утверждается, обсуждался новый договор о стратегических наступательных вооружениях, но ни о чем договориться не удалось. Впрочем, никто и не ожидал иного, это были предварительные консультации. Американцы хотят втянуть в переговоры и Китай.
Одновременно США провели «хорошие консультации» с Францией и Великобританией — европейскими странами, также владеющими ядерным оружием. Подробностей нет, поэтому сказать, к чему пришли переговорщики, мы тоже не можем.
Ранее США заявили, что возвращаются к испытаниям ядерного оружия, потому что Россия и Китай якобы этим постоянно занимаются. По словам Трампа, старый договор утратил свою силу, а нового нет, поэтому Америка должна «догнать» Россию по количеству ядерных боеголовок. А новый договор нужно заключать при участии Китая. Вот только в Пекине категорически против.
