Пока без Китая: США и Россия начали переговоры по ядерному сдерживанию

Россия и США провели новые переговоры в отношении контроля над ядерными вооружениями. Но договориться о новом соглашении, судя по поступающей информации, пока не удалось.

Британская пресса накануне вечером сообщила, что в Женеве, где на днях проходили трехсторонние переговоры России, Украины и США, снова появились делегации американцев и россиян. На этот раз без представителей Киева. Как утверждается, обсуждался новый договор о стратегических наступательных вооружениях, но ни о чем договориться не удалось. Впрочем, никто и не ожидал иного, это были предварительные консультации. Американцы хотят втянуть в переговоры и Китай.



Американская делегация проведёт аналогичную встречу в Женеве с переговорной группой из Китая. Вашингтон призывает к заключению нового, более широкого договора по контролю над вооружениями, который включал бы Китай наряду с Россией.


Одновременно США провели «хорошие консультации» с Францией и Великобританией — европейскими странами, также владеющими ядерным оружием. Подробностей нет, поэтому сказать, к чему пришли переговорщики, мы тоже не можем.

Ранее США заявили, что возвращаются к испытаниям ядерного оружия, потому что Россия и Китай якобы этим постоянно занимаются. По словам Трампа, старый договор утратил свою силу, а нового нет, поэтому Америка должна «догнать» Россию по количеству ядерных боеголовок. А новый договор нужно заключать при участии Китая. Вот только в Пекине категорически против.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:21
    ❝ Пока без Китая: США и Россия начали переговоры по ядерному сдерживанию ❞ —

    — Китай от сдерживания пока воздерживается ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 06:48
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:21
      Китай от сдерживания пока воздерживается

      hi А слабо поскрести по сусекам, глядишь, кроме лягушатников с мелко бритами и иврэйцев пора привлекать с их 150 боеголовками для полной ясности.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 06:36
    Переговоры со США нужно вести только об отмене всех санкций и возврате дипломатической собственности. Все остальное кроме раздражения ничего не вызывает.
    Сам себя не уважаешь - никто уважать не будет
    (Народная мудрость)
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +5
      Сегодня, 06:43
      готов поспорить Кремль снова подпишет соглашение ничего не выторговав лишь в надежде что их барской рукой похлопают по щеке и скажут - маладца.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 06:51
    Глупость вести переговоры между Россией и США о контроле над ядерными вооружениями без участия Китая, Британии и Франции.
  4. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +4
    Сегодня, 06:53
    Судя по происходящему, ни какие договоры ни кого не останавливают, всё это формальности, приходят новые люди к власти и прежние договоренности для них не имеют ценности. Не вижу смысла в клепании ядерного оружия сверх меры, в обновлении, да. Все равно человечество два раза себя уничтожить не сможет.
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:25
    Как не раз говорил В.В.Путин и бывший военный министр господин Шойгу, ядерная триада РФ обновлена на 95%, а США токмо приступили к разработке новых и модернизации старых при общем паритете атомных арсеналов. Такая ситуация вероятно и стала причиной выхода США из договора СНВ-3. Экономика КНР стала крупнейшей в мире и ей необходимо соответствующее силовое обеспечение, при этом в отличии от США, у КНР как и РФ прописано неприменение атомного оружия первым. Цзиньпин давно сказал, что КНР немедленно присоединится к договору об ограничении атомного оружия как токмо США и РФ сократят свои арсеналы до уровня КНР, или когда арсеналы КНР сравняются с атомными арсеналами США и РФ - разумно. Как представляется, главное не в арсеналах США и РФ и их сделке, а в распространении атомных технологий позволяющих недоразвитым гособразованиям скрытно смастерить десяток другой боеприпасов с атомной начинкой и тем шантажировать кого угодно и РФ этому содействует строя атомные электрические станции и как говорил начальник Росатома, одновременно создавая в этих гособразованиях атомную промышленность, передавая технологии и обучая специалистов. Окромя РФ так не поступает никто, ни Франция, ни США. Оне всё держат у себя и всё у них под контролем бы недопустить Турцию, Украину, Бразилию, Неметчину или кого другого к работам над собственными атомными технологиями.
  6. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 11:14
    Интересно, а переговоры по паритетным технологиям или вообще.