СК сообщает некоторые подробности о подрыве автомобиля ДПС в Москве
Подтверждается информация о взрыве полицейского автомобиля у Савеловского вокзала города Москвы. Речь идёт о машине ДПС, сотрудники полиции в которой находились на дежурстве и осуществляли проверку автомобилей. Один из сотрудников ДПС погиб, ещё двое госпитализированы с ранениями различной степени тяжести и доставлены в клинику.
Названо имя погибшего. Это старший лейтенант Денис Братущенко, который проходил службу в ДПС с 2019 года. Ему было 34 года.
Изначально сообщалось, что устроивший взрыв неизвестный мужчина скрылся с места преступления и что он объявлен в розыск. Через некоторое время появилась информация о том, что после изучения записей с камер видеонаблюдения было установлено: устроивший подрыв неизвестный в результате взрыва погиб на месте.
К настоящему моменту, как сообщается, установлена личность преступника. По предварительной информации, он приехал в Москву из Санкт-Петербурга. Его имя пока не называется.
Очевидцы говорят о том, что неизвестный сам подошёл к автомобилю дорожно-патрульной службы. И именно в этот момент прогремел взрыв. Специалисты устанавливают тип взрывного устройства. По предварительным данным, это могла быть граната.
Следственный комитет:
Как видно, пока в деле речи о теракте не идёт. Однако преступление может быть и переквалифицировано.
