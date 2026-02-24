СК сообщает некоторые подробности о подрыве автомобиля ДПС в Москве

Подтверждается информация о взрыве полицейского автомобиля у Савеловского вокзала города Москвы. Речь идёт о машине ДПС, сотрудники полиции в которой находились на дежурстве и осуществляли проверку автомобилей. Один из сотрудников ДПС погиб, ещё двое госпитализированы с ранениями различной степени тяжести и доставлены в клинику.

Названо имя погибшего. Это старший лейтенант Денис Братущенко, который проходил службу в ДПС с 2019 года. Ему было 34 года.



Изначально сообщалось, что устроивший взрыв неизвестный мужчина скрылся с места преступления и что он объявлен в розыск. Через некоторое время появилась информация о том, что после изучения записей с камер видеонаблюдения было установлено: устроивший подрыв неизвестный в результате взрыва погиб на месте.

К настоящему моменту, как сообщается, установлена личность преступника. По предварительной информации, он приехал в Москву из Санкт-Петербурга. Его имя пока не называется.

Очевидцы говорят о том, что неизвестный сам подошёл к автомобилю дорожно-патрульной службы. И именно в этот момент прогремел взрыв. Специалисты устанавливают тип взрывного устройства. По предварительным данным, это могла быть граната.

Следственный комитет:

По данному факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Как видно, пока в деле речи о теракте не идёт. Однако преступление может быть и переквалифицировано.
  1. Илия Звание
    Илия
    +9
    Сегодня, 06:36
    Мотив преступления неизвестен.
    Гадать на стОит. Вариантов множество.
    Соболезнования родным и близким сотрудника ДПС.
    1. podval57 Звание
      podval57
      0
      Сегодня, 07:54
      Мотив , цель - убить человека в форме ,представителя власти.
      И не надо про "кураторов из-за рубежа, использовали в тёмную".
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 10:25
        По мне так это могут быть обычные разборки. Не может человек приехать из другого города просто так, чтобы взорвать машину ДПС.
    2. Комментарий был удален.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 06:38
    Как видно, пока в деле речи о теракте не идёт.

    Так, пионерские шалости
    Прячте спички от детей
    (Реклама)

    Тьфу, позорище!
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +6
      Сегодня, 07:09
      Тьфу, позорище!

      Это вы о чём?
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 07:43
      Цитата: Дилетант
      Так, пионерские шалости
      Ага, типо "мальчик в канаве гранату нашел". lol
      1. AKuzenka Звание
        AKuzenka
        0
        Сегодня, 11:24
        А вы не забывайте, что в специальных клиниках в РФ держат только ОЧЕНЬ буйных. Остальные, типа лечатся на дому. И среди нас. Да и версию, про то, что "он такую неприязнь испытывал, что кюшать не мог" на конкретного человека в форме полиции, тоже отбрасывать не стоит. Гипотез море - результат простой, с безопасностью всё хуже и хуже.
    3. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      -1
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Дилетант
      Так, пионерские шалости

      Мысленный эксперемент, просто представим, представим(ну или спросим чатжпт поразмыслить и сказать нам), что какую нибудь венценосную особу, типа той пародии на Белку и Стрелку - Терешковой, только сферическую и в вакууме, какой то злодей подорвал бы в место того автомобиля.
      Сразу был бы вой, квалифицировали бы как теракт тоже сразу.
      А тут явно взрыв, явно не бытовой, 1 - 200. 2 - 300. Но не теракт.

      Да, могут переквалифицировать(это как бы только начальный этап).
      НО блин, общественно опасный способ и прочие признаки уже как бы говорят нам "а что это еще?".
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 06:39
    Как видно, пока в деле речи о теракте не идёт

    Соглашусь, граната - не пластиковый стаканчик. С этими европейскими нормами мы докатимся до мексиканских событий.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +7
    Сегодня, 07:06
    Соболезнования семье и родственникам погибшего Полицейского.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 07:19
    Как взрывное устройство оказалось внутри машины ,в салоне ?
    1. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      +2
      Сегодня, 07:29
      Можно просто стоять рядом. Ф-ки вполне достаточно.
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 07:35
    Пора как в США, хочешь подойти - в тебя тыкают стволом и "тонко намекают" что надо держать дистанцию и сообщить причину приближения.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +6
      Сегодня, 07:39
      А вдруг это будет "ценный специалист" или гордый горный джигит? Полицейскому нужны неприятности, если его свои же и сдадут потом?
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +6
        Сегодня, 07:41
        Цитата: g_ae
        Полицейскому нужны неприятности, если его свои же и сдадут?

        Ключевое.
        Пока "князья и княгини" из Госдумы отностяся к ментам как к грязи - им не то что работать не выйдет нормально, но и защитить себя.

        По хорошему Госдуму и Совфед выгонять по частям нести постовую службу.
        Сразу угорят по улучшению условий.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Сегодня, 08:41
          Цитата: Hitriy Zhuk
          По хорошему Госдуму и Совфед выгонять по частям нести постовую службу.

          Да хотя бы как дружинники раньше походили, да не по центральным улицам. Узнали бы много интересного о жизни избирателей.
          1. g_ae Звание
            g_ae
            +1
            Сегодня, 08:57
            Даёшь депутата Затулло дружинником в Котельники!
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +8
    Сегодня, 07:40
    Очередной идиот, который денег от Украины захотел. Или поучаствовал в "операции ФСБ по разоблачению коррупционеров-гаишников", что менее вероятно.

    На самой Украине за прошедшие сутки было проведено две засады на полицейских в Николаеве и Днепропетровске подобно львовской. Вызывали полицию якобы на место преступления, по приезду происходили взрывы. Есть убитые и раненые.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 08:07
      Уточню, не в Днепропетровске, а в Полтаве. В Днепропетровске бомба взорвалась в отделении полиции в одном из кабинетов.
  8. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 07:54
    К настоящему моменту, как сообщается, установлена личность преступника. По предварительной информации, он приехал в Москву из Санкт-Петербурга. Его имя пока не называется.


    А вот зря.
    И кстати.
    Хороший повод трижды задуматься когда предлагают "непыльную работку" чото взять с рук или из нычки и отнести.
    Может быть вот так.
  9. красноярск Звание
    красноярск
    +3
    Сегодня, 08:03
    [/quote] устанавливают тип взрывного устройства. По предварительным данным, это могла быть граната.[quote]

    По осколкам, а они не могут не быть, еси это граната, нетрудно установить и ее тип.
    В данной информации много странностей.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 08:14
      Подозреваю известно примерно ничего.
      А телеграмные "журналисты" готовы сообщить очем угодно.

      У СК явно есть свой сайт, но даже ссылки нет.
      Ладно на сайт СК, нет ссылки даже на ТАСС или что то авнозначно официальное.
  10. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 08:11
    Ну что-то уж совсем "чернушное" преступление. Для теракта слишком мелкая цель - рядовые ГАИшники. Возможен эксцесс психически ненормального.
  11. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 08:13
    Очередной бородач?Мало информации.
  12. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 08:49
    А что это тогда если не теракт? Неосторожное обращение со спичками?
  13. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +3
    Сегодня, 09:20
    Люди в погонах, не важно в каких, делают просто ежедневно свою работу и мы часто просто этого не видим или не замечаем (ни вблизи, ни там) ... соболезнования семье погибшего!
  14. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 09:27
    Как видно, пока в деле речи о теракте не идёт.

    Кому видно?
    типа, не говорите, что это теракт - "не раскачивайте лодку"?
  15. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:33
    а почему наши спецслужбы не проводят операции по привлечению ложных агентов...какий то поцы находят выход на свинорылых, а наши что не могут его найти и заблокировать? Ну если нашли - начните игру..мол хочу сотрудничать и тд...пока один "ведётся" - спецы пытаются вычислить откуда ими управляют...кто схроны устраивает..откуда и как везут. Если требуют свиньи доказательств акции - устраивают ложную..убийство-постановка..несколько таких постановок...с "медийным хайпом"..для правдивости...потом мол есть сообщники для крупного дела (с выс вероятностью успеха..чтоб купились)...нужно собраться обсудить-это чтоб выманить их резидентов и др завербованных. Собрать их в одном месте, предварительно подготовленном (установить баллоны с усыпл газом) и упаковать. Публично об этом не сообщать. См какие каналы перепроверки инфы могут использовать свинорылые, для игры в эту сторону или ликвидации "подстраховщика". Вообщем операции на выманивание и раскрытие их агентов в опр городе, регионе и введение в заблуждение...вплоть до создания "пидпольной ячейки демократов". Чтобы их не по одному ловить, а группами и без публичности. Вспомните операцию "Монастырь".
  16. ork_333 Звание
    ork_333
    -2
    Сегодня, 09:37
    Цитата: Hitriy Zhuk
    Цитата: g_ae
    Полицейскому нужны неприятности, если его свои же и сдадут?

    Ключевое.
    Пока "князья и княгини" из Госдумы отностяся к ментам как к грязи - им не то что работать не выйдет нормально, но и защитить себя.

    По хорошему Госдуму и Совфед выгонять по частям нести постовую службу.
    Сразу угорят по улучшению условий.

    По вашему выражению "к МЕНТАМ" можно понять, что Вы тоже относитесь к ним неважно.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: ork_333
      можно понять, что Вы тоже относитесь к ним неважно

      К дебильному переименованию.
      Потому из принципа называю милицией, хотя общество поехало так, что уже сами менты обижаются.
  17. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:39
    пишет военхроника:
    Москва. Ночью неизвестный подошел к патрульной машине на площади Савёловского вокзала и бросил в неё СВУ. Погибли оба сотрудника полиции и сам подрывник. Теракт с вероятность 99% организован спецслужбами противника. Подобное уже было.
  18. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 09:53
    Если действительно преступник прибыл из Санкт-Петербурга, то тут два варианта:
    1. Либо имел место серьёзный прокол служб транспортной безопасности тех видов транспорта, которым воспользовался преступник, чтобы приехать из Санкт-Петербурга в Москву со своей гранатой (или иным ВУ).
    2. Либо у преступника были сообщники, передавшие ему гранату (иное ВУ) уже на территории Москвы или Подмосковья.