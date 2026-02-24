Немецкая пресса анализирует очередные просьбы к Западу со стороны главы киевского режима. Речь идёт о заявлении Зеленского о необходимо выделения Западом очередных крупных сумм с той целью, чтобы на Украине была возможность проводить набор в армию контрактным способом – как в России.Журналисты из Junge Welt пишут, что сама по себе отсылка к тому принципу, который уже несколько лет используется Россией для пополнения рядов Вооружённых сил, говорит о фактическом признании Зеленским кризиса как в самой системе мобилизации, так и в формировании системы обороны.Напомним, что ранее новый глава Минобороны Украины Фёдоров объявил о «значительной реформе мобилизации». По всей видимости, речь идёт о том, чтобы набирать в ВСУ «новых» людей за щедрое материальное вознаграждение. Но пока у Киева проблема в этом плане с деньгами. А Запад пока на это реагирует по принципу: «Зачем же финансировать то, что можно делать и привычными методами бусификации сотрудниками ТЦК?»Тем временем Зеленский, продолжая раздавать интервью западным медиа, заявил, что «Украина и Россию пришли к началу конца войны».По словам главы киевского режима, «Украине не нужно временное перемирие, ей нужно полное прекращение огня». Напомним, что несколькими днями ранее министр обороны Британии Хили сказал о том, что хочет стать первым главой британского военного ведомства, при котором солдаты армии Британии отправятся на Украину. По словам Хили, «это должно произойти после войны».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»