Пресса Германии: Зеленский теперь хочет контрактную армию, как в России

3 970 17
Пресса Германии: Зеленский теперь хочет контрактную армию, как в России

Немецкая пресса анализирует очередные просьбы к Западу со стороны главы киевского режима. Речь идёт о заявлении Зеленского о необходимо выделения Западом очередных крупных сумм с той целью, чтобы на Украине была возможность проводить набор в армию контрактным способом – как в России.

Журналисты из Junge Welt пишут, что сама по себе отсылка к тому принципу, который уже несколько лет используется Россией для пополнения рядов Вооружённых сил, говорит о фактическом признании Зеленским кризиса как в самой системе мобилизации, так и в формировании системы обороны.



Напомним, что ранее новый глава Минобороны Украины Фёдоров объявил о «значительной реформе мобилизации». По всей видимости, речь идёт о том, чтобы набирать в ВСУ «новых» людей за щедрое материальное вознаграждение. Но пока у Киева проблема в этом плане с деньгами. А Запад пока на это реагирует по принципу: «Зачем же финансировать то, что можно делать и привычными методами бусификации сотрудниками ТЦК?»

Тем временем Зеленский, продолжая раздавать интервью западным медиа, заявил, что «Украина и Россию пришли к началу конца войны».

По словам главы киевского режима, «Украине не нужно временное перемирие, ей нужно полное прекращение огня». Напомним, что несколькими днями ранее министр обороны Британии Хили сказал о том, что хочет стать первым главой британского военного ведомства, при котором солдаты армии Британии отправятся на Украину. По словам Хили, «это должно произойти после войны».
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 06:51
    Тем временем Зеленский, продолжая раздавать интервью западным медиа, заявил, что «Украина и Россию пришли к началу конца войны».

    По плодам их узнаете их ( ЕВ МФ 7 15:21 ).
    Пока ничтоже сумняшеся нацистско - террористические действия жыдо наркофюрера и хунты Квартала -95 вместе со спонсорами направлены против российского народа и государства РФ.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 07:06
    Зеленский постоянно чего-то хочет...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:09
      Цитата: AK-1945
      Зеленский постоянно чего-то хочет...

      У него один принцип: "Дайте грошей, я все влаштую (устрою)" tongue
  3. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 08:06
    То есть ТЦК переходят на цивилизованные формы работы только с контрактниками, перестав хватать людей на улицах?
    Интересно будет посмотреть на численный состав ВСУ после такой новации.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 08:17
      Цитата: olbop
      То есть ТЦК переходят на цивилизованные формы работы только с контрактниками, перестав хватать людей на улицах?


      Такой же замес пойманых, но шоб подмахнул контракт.
      Можно во первых попилить его выплаты, а во вторых выставить семье счет если убежит.
      Если не убежит а сдастся или скажут что сдался что бы не платить компенсации - тоже.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 08:30
        Деньги - это хорошо, но умирать, не успев потратить - так себе затея. Дурацкая
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +2
          Сегодня, 08:40
          Цитата: роман66
          но умирать, не успев потратить - так себе затея. Дурацкая

          Пока что, Зеленский, Верховная Зрада и ТЦК не шибко то помирают.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +2
            Сегодня, 08:43
            Так, помощи с нашей стороны никакой, а сами не хотят
            1. Hitriy Zhuk Звание
              Hitriy Zhuk
              +2
              Сегодня, 08:44
              Цитата: роман66
              Так, помощи с нашей стороны никакой, а сами не хотят

              А вот тут по моему недоработка, стоило бы перекинуть оружия и методичек.
              1. роман66 Звание
                роман66
                +2
                Сегодня, 09:06
                Нет Судоплатова, и дел великих не вершат
                1. Hitriy Zhuk Звание
                  Hitriy Zhuk
                  0
                  Сегодня, 09:07
                  Цитата: роман66
                  Нет Судоплатова

                  Так и в верхах не Сталин, не Ленин и не Пётр\Иоан...
                  1. роман66 Звание
                    роман66
                    +1
                    Сегодня, 09:09
                    Нет, к сожалению. И в подручных ни Меньшикова, ни Потемкина
        2. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Сегодня, 10:05
          Цитата: роман66
          но умирать, не успев потратить - так себе затея.

          Да. Умереть, успев - совсем другое дело!
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 10:09
            Если потратить деньги с умом - на корридор, то можно и не умирать.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 10:03
      Цитата: olbop
      То есть ТЦК переходят на цивилизованные формы работы только с контрактниками, перестав хватать людей на улицах?

      Почти. Будут крутить людей со словами "Не дёргайся, денег дадим."
      1. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        +1
        Сегодня, 10:12
        Ага, как у Гайдая: "потом..., половину." 😊
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 08:40
    Пресса Германии: Зеленский теперь хочет контрактную армию, как в России

    Так была ведь уже. belay
    Бандерлоги с радостью шли на АТО гнобить "вату", остатки в очередь вставали у военкоматов в 22-м, ровно 4 года назад.
    То, что сейчас нет никого, значит наши парни не зря трудились, а некоторые оставили там жизнь и здоровье.
    Честь им и хвала, что самых непримиримых зачистили и зачищают.
    Осталось не так и много. Давно бы всё справили, да наёмники и западные спонсоры скакуасов тормозят процесс. Но, надеюсь, справятся и с этой напастью. Нашему народу не в первой запад "ломать через колено" и пинками с нашей земли выправаживать.