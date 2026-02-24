Пресса Германии: Зеленский теперь хочет контрактную армию, как в России
Немецкая пресса анализирует очередные просьбы к Западу со стороны главы киевского режима. Речь идёт о заявлении Зеленского о необходимо выделения Западом очередных крупных сумм с той целью, чтобы на Украине была возможность проводить набор в армию контрактным способом – как в России.
Журналисты из Junge Welt пишут, что сама по себе отсылка к тому принципу, который уже несколько лет используется Россией для пополнения рядов Вооружённых сил, говорит о фактическом признании Зеленским кризиса как в самой системе мобилизации, так и в формировании системы обороны.
Напомним, что ранее новый глава Минобороны Украины Фёдоров объявил о «значительной реформе мобилизации». По всей видимости, речь идёт о том, чтобы набирать в ВСУ «новых» людей за щедрое материальное вознаграждение. Но пока у Киева проблема в этом плане с деньгами. А Запад пока на это реагирует по принципу: «Зачем же финансировать то, что можно делать и привычными методами бусификации сотрудниками ТЦК?»
Тем временем Зеленский, продолжая раздавать интервью западным медиа, заявил, что «Украина и Россию пришли к началу конца войны».
По словам главы киевского режима, «Украине не нужно временное перемирие, ей нужно полное прекращение огня». Напомним, что несколькими днями ранее министр обороны Британии Хили сказал о том, что хочет стать первым главой британского военного ведомства, при котором солдаты армии Британии отправятся на Украину. По словам Хили, «это должно произойти после войны».
