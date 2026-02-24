«Решения принимаю я»: Трамп пока не определился с ударами по Ирану

Он хорошо знает Иран, поскольку отвечал за операцию «Midnight Hammer», атаку на иранскую программу ядерных разработок.

Всё, что было написано о потенциальной войне с Ираном, написано неверно и сделано намеренно. Решение принимаю я, я предпочёл бы соглашение, чем его отсутствие, но если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны и, к большому сожалению, для её народа.

Удар по Ирану может втянуть США в затяжной конфликт с тяжелыми последствиями для Вашингтона. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. У Пентагона нет однозначной позиции по ближневосточным ударам.Трамп пока не принял окончательного решения в отношении военной операции на Ближнем Востоке, на данный момент идут консультации с участием военных и т. д. Генерал Кейн, поддержавший операцию с захватом Мадуро, сомневается, что удары по Ирану помогут США в достижении поставленных задач. По его мнению, военная операция против Ирана, на которой настаивает Израиль, несет очень большие риски для американцев.Да и в самом Белом доме тоже нет единой позиции по возможной войне с Ираном. Вице-президент Джей Ди Вэнс выступает против, глава Госдепа Марк Рубио призывает бомбить Иран, сам Трамп пока в раздумьях. При этом президент США высказался в отношении генерала Дэна Кейна, заявив, что тот не против войны с Ираном, но призывает к осторожности. С другой стороны, в Белом доме считают, что в случае начала боевых действий война будет «легко выиграна».По словам Трампа, пока в предпочтении дипломатический вариант, но и военную операцию он тоже не исключает.