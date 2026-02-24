«Решения принимаю я»: Трамп пока не определился с ударами по Ирану

Удар по Ирану может втянуть США в затяжной конфликт с тяжелыми последствиями для Вашингтона. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. У Пентагона нет однозначной позиции по ближневосточным ударам.

Трамп пока не принял окончательного решения в отношении военной операции на Ближнем Востоке, на данный момент идут консультации с участием военных и т. д. Генерал Кейн, поддержавший операцию с захватом Мадуро, сомневается, что удары по Ирану помогут США в достижении поставленных задач. По его мнению, военная операция против Ирана, на которой настаивает Израиль, несет очень большие риски для американцев.



Да и в самом Белом доме тоже нет единой позиции по возможной войне с Ираном. Вице-президент Джей Ди Вэнс выступает против, глава Госдепа Марк Рубио призывает бомбить Иран, сам Трамп пока в раздумьях. При этом президент США высказался в отношении генерала Дэна Кейна, заявив, что тот не против войны с Ираном, но призывает к осторожности. С другой стороны, в Белом доме считают, что в случае начала боевых действий война будет «легко выиграна».

Он хорошо знает Иран, поскольку отвечал за операцию «Midnight Hammer», атаку на иранскую программу ядерных разработок.


По словам Трампа, пока в предпочтении дипломатический вариант, но и военную операцию он тоже не исключает.

Всё, что было написано о потенциальной войне с Ираном, написано неверно и сделано намеренно. Решение принимаю я, я предпочёл бы соглашение, чем его отсутствие, но если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны и, к большому сожалению, для её народа.
  1. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 07:36
    По всей видимости на долгую кампанию не хватает ракет, всё затянуло в черную украинскую дыру. Но у Трампа есть запасной вариант - заявить, что если бы он был Байдэном, то проблему Ирана решил бы за 3 дня.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:33
      Цитата: kosmozoo
      По всей видимости на долгую кампанию не хватает ракет,

      Месяц Рамадан .Нельзя сейчас воевать с Ираном ,ему станут помогать даже его враги .Это превратится в религиозный конфликт
    2. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +1
      Сегодня, 09:27
      Цитата: kosmozoo
      По всей видимости на долгую кампанию не хватает ракет, всё затянуло в черную украинскую дыру.

      Да нет... У них есть ещё полторы тысячи томагавков на утилизацию. Так что с ракетами нападения всё равно. А вот когда полетит обратка, по еврейцам, чем будут отбиваться?
      Прошлый конфликт показал с ПВО у израиля не всё так радужно.
      И перед выборами в конгресс Дони не можем позволить себе длительную войнушку. Он сейчас в патовом положении. К нападению подталкивают хитрые, чтобы за чужой счёт решить свои проблемы. А не бомбить подсказывает здравый смысл и калькулятор. Что перевесит покажет время.
      Маленькой лихой бомбежкой тут уже не отделаться.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:37
    Одно - точечная операция ,совсем другое бойня без правил .На счетах считают - выгодно ,не выгодно .
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 07:39
    Очень хочется маленькой-победоносной, но рученки коротки. Купить федаинов не выйдет - это не страна американской марионетки Садама, в войну поиграть - во-первых, нечем, даже против Садама пришлось со всего мира кало-лицию собирать, а во-вторых, время играет на Иран - они тупо перекроют движение нефти по проливу - и за 1-2 недели цен, далеко за сотню - нефтянники просто скинут самого Трампа и в упаковке с бантиком в Тегеран привезут.
    Рыжий клоун уже проиграл, теперь ищет, как отбрехаться
  4. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 07:45
    Цитата: Foggy Dew
    Очень хочется маленькой-победоносной, но рученки коротки. Купить федаинов не выйдет - это не страна американской марионетки Садама,

    ...А федаинов никто покупать и не собирается. Вот ещё какая глупость! Покупают "элиту". Именно, это и было сделано в "стране американской марионетки Садама".
  5. alexleony Звание
    alexleony
    +2
    Сегодня, 08:06
    США никогда не будет воевать, если не уверены в трехкратном превосходстве над противником.В этом плане у них еще вьетнамский синдром не прошел.Отсюда и заявления может буду, может не буду.
    1. spirit Звание
      spirit
      +3
      Сегодня, 08:26
      если не уверены в трехкратном превосходстве над противником.
      Все правильно, лучше переоценить противника и лучше подготовиться чем недооценить и влесть в мясорубку лет на 5 ,как делают некоторые "не имеющие аналогов" геостратеги hi
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 08:10
    Решение принимаю я, я

    Нет королям, решение о войне должен принимать простой народ
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 08:34
      Когда и где бы такое было? Утопия
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 08:41
        Вот именно, если бы вопросы войны и мира решали не правящие элиты, а простой народ, может быть, и войн в мире не было бы
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 08:42
          Не " Может быть", а скорее всего
        2. solar Звание
          solar
          -1
          Сегодня, 09:45
          Войн, может, и не было бы, а всякие стихийные бунты, "бессмысленные и беспощадные", как писал классик, после которых камня на камне не остаётся- вот они скорее всего были бы :((
  7. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 08:34
    Дайте этому маразматику олимпийскую медаль. От футбола есть же уже.
  8. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    -1
    Сегодня, 08:47
    Да и в самом Белом доме тоже нет единой позиции по возможной войне с Ираном. Вице-президент Джей Ди Вэнс выступает против, глава Госдепа Марк Рубио призывает бомбить Иран, сам Трамп пока в раздумьях.

    Пафосное поведение индюка, хочу не хочу, а экономически по тяните, это не на карте войска передвигать это реально жертвы и не маленькие.


    При этом президент США высказался в отношении генерала Дэна Кейна, заявив, что тот не против войны с Ираном, но призывает к осторожности.

    Не стоит идти в чужой монастырь со своим уставом, и быть на побегушках у Нетаньяху, такое впечатление что Израиль управляет армией сша а не наоборот.


    С другой стороны, в Белом доме считают, что в случае начала боевых действий война будет «легко выиграна».

    Легко можно сходить в сортир и скинуть балласт , война легкой не бывает, черные мешки и груз 200 быстро охладит пыл фашингтона.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:58
    Цитата: kosmozoo
    Но у Трампа есть запасной вариант - заявить, что если бы он был Байдэном, то проблему Ирана решил бы за 3 дня.
    И это всегда срабатывало неукоснительно wink
  10. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    0
    Сегодня, 09:15
    Выжидает "рыжий" лис ... ждет ... пока группировка Российских и Китайских кораблей закончат ученья и уйдут из залива...
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:32
    Трамп пока не определился с ударами по Ирану - трудный выбор. В случае потопления авианосца, а обладая гиперзвуковыми ракетами Иран это может, на Трампу обрушится такой вал критики что ему не позавидуешь. Он разумеет возможные последствия, но толкают на применение силы.
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:24
    В Белом доме тоже нет единой позиции по возможной войне с Ираном. А тут ещё и авианосец залило весь фекалиями, остался один! Трамп чешет репу!