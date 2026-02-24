Медведев - Каллас: Если захотят, российские военные въедут в Шенген и без виз
Председатель партии «Единая Россия» прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас по поводу грядущего запрета на въезд в Евросоюз для всех участников специальной военной операции. Напомним, что Каллас считает это частью санкционной политики, которая должна сохраниться и после окончания боевых действий в рамках украинского конфликта.
Поздравив причастных с Днём защитника Отечества, Дмитрий Медведев написал следующее (на английском в запрещённой в России соцсети X):
Белая крыса Кая сказала, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов. Так они могут въехать туда и без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году.
Европейские чиновники отреагировали на слова зампреда Совета безопасности России. В Польше заявили, что «прежде, чем въехать в Шенген, пусть сначала въедут хотя бы в Харьков или Киев». Нужно ли это расценивать в качестве европейского «приглашения» в адрес наших военных «посетить» эти крупные города Украины?..
Сегодня, в день 4-летия начала СВО, напомним, что российские войска в феврале-марте 2022 года стояли на окраинах и Харькова, и Киева. Потом начались всем известные переговоры, в результате которых российская сторона дала согласие на отвод сил с севера Украины - из Киевской, Черниговской и Сумской областей. С этим принято связывать визит Бориса Джонсона в Киев и его предложения Зеленскому «давайте вы просто будете воевать». Через несколько месяцев противник пошёл в контрнаступление в Харьковской области и в ЛНР. Теперь идёт обратное движение российских войск, в том числе на севере и востоке Харьковщины.
