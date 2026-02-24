Медведев - Каллас: Если захотят, российские военные въедут в Шенген и без виз

Медведев - Каллас: Если захотят, российские военные въедут в Шенген и без виз

Председатель партии «Единая Россия» прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас по поводу грядущего запрета на въезд в Евросоюз для всех участников специальной военной операции. Напомним, что Каллас считает это частью санкционной политики, которая должна сохраниться и после окончания боевых действий в рамках украинского конфликта.

Поздравив причастных с Днём защитника Отечества, Дмитрий Медведев написал следующее (на английском в запрещённой в России соцсети X):

Белая крыса Кая сказала, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов. Так они могут въехать туда и без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году.

Европейские чиновники отреагировали на слова зампреда Совета безопасности России. В Польше заявили, что «прежде, чем въехать в Шенген, пусть сначала въедут хотя бы в Харьков или Киев». Нужно ли это расценивать в качестве европейского «приглашения» в адрес наших военных «посетить» эти крупные города Украины?..

Сегодня, в день 4-летия начала СВО, напомним, что российские войска в феврале-марте 2022 года стояли на окраинах и Харькова, и Киева. Потом начались всем известные переговоры, в результате которых российская сторона дала согласие на отвод сил с севера Украины - из Киевской, Черниговской и Сумской областей. С этим принято связывать визит Бориса Джонсона в Киев и его предложения Зеленскому «давайте вы просто будете воевать». Через несколько месяцев противник пошёл в контрнаступление в Харьковской области и в ЛНР. Теперь идёт обратное движение российских войск, в том числе на севере и востоке Харьковщины.
    Надо было говорить что "У нас на счет ЕС другие планы. А солдатам на ядерных руинах делать нечего...".
      В развитие темы можно дополнить мытьё коней казаками генерал атамана Платова в Париже 1814 г. в современном варианте мытьём танков, а также вернуться к исполнению предсказаний В.В. Жириновского мытьём сапог не только в Индийском океане, но и в Ла-Манше и Бискайском заливе Атлантического океана -«Народы и страны Юга, поссорившись между собой, поймут необходимость спасительной миссии России, сами призовут её, и тогда она дойдёт до Индийского океана, и уставший, но удовлетворённый своей великой миротворящей миссией русский солдат наконец-то присядет на дальнем берегу Индийского океана и омоет в его водах свои запылившиеся и потрёпанные сапоги» ( В.Жириновский "Последний бросок на Юг" ).
        пусть сначала въедут ...... в Харьков или Киев laughing
        И возникает вопрос ----- а есть ли у поляков мозги? Или только спесь? Разум потерян. То , что память о прошлом начисто отшибло ---- не удивляет уже, а вот сомнения насчёт Российских возможностей ----- это УО fool
    Дмитрий Анатольевич надел маску ДАМА и понеслась . laughing
      Цитата: tralflot1832
      Дмитрий Анатольевич надел маску ДАМА и понеслась . laughing


      Пусть побыстрее въезжают уже, неважно как в сорок пятом или 1812 главное побыстрее. Пусть начинают с Польши. А то ДАМ свистеть горазд, пока понеслось гав.но по трубам, ой извините по твиттеру
        вообще-то при свистуне Грузию раком поставили без договорняков и жестов доброй воли. По- неволе задумаешься: а может лучший вариант - Медведев?
          Цитата: Сибирь55
          вообще-то при свистуне Грузию раком поставили без договорняков и жестов доброй воли.

          А вы уверены, что это заслуга именно военного стратега Медведева?)
          Да, это происходило при нём, но он ли всем руководил?
            Честно? Вообще ни в чём не уверен! Но факты на лицо
              Цитата: Сибирь55
              Но факты на лицо

              Факты нам показывают, что достаточно часто бывает так, что страна одерживает в войне победу, а главное лицо - ни сном, ни духом. Думаете, Свердловский Алкаш ЛИЧНО, вдруг протрезвев, отдал приказ на бросок в Приштину?
              И когда наоборот - страна побеждает, а главное лицо капитуляцию подписывает - тоже сколько угодно видели. И у себя, и у других. Тут даже примеры приводить не хочу.

              И про факт 08.08.08.
              А Вы точно уверены, что приказ отдавал именно ДАМ?
              Чтобы понять, кто тогда отдавал приказы, посмотрите видео (в интернетах, наверное, есть - я просто помню с телевизора), как Министр финансов Кудрин нахамил Президенту России Медведеву, отказавшись выполнять его распоряжение на том основании, что ему "нужно предварительно доложить Премьер-министру Путину".
              Вот такой вот простой факт. С айфончиком.
                тогда закономерный вопрос: а что сейчас вату-то катаем?
                  Цитата: Сибирь55
                  тогда закономерный вопрос: а что сейчас вату-то катаем?

                  Нам про то не докладывают. Но, раз оно делается так, как делается - значит, ТАМ, НАВИРХУ, какие-то свои резоны есть.

                  На войне множество непонятных непосвещённым вещей случается - примеры есть и в кино-литературе ("Батальоны просят огня", например), и в реальной войне их достаточно и раньше было. И дальше будут.
                    вот эти непонятки и накаляют. с утра читаю: каллас , а попозже и кошты всякие гостят в киевах. это те, которые напрямую финансируют войну против нас...
                      Цитата: Сибирь55
                      вот эти непонятки и накаляют. с утра читаю: каллас , а попозже и кошты всякие гостят в киевах

                      Не вы один не понимаете, почему эти "туристы" в Киев катаются как к тёще на блины.
                      Будем надеяться, что когда-нибудь про высший, сакральный, смысл этой "доброты" нам расскажут.
      Цитата: tralflot1832
      Дмитрий Анатольевич надел маску ДАМА и понеслась . laughing

      Ему все больше подходит- М Да.... МДА ,как хорошо , что он не президент .
      Цитата: tralflot1832
      Дмитрий Анатольевич надел маску ДАМА и понеслась . laughing

      А это нормальный вариант для ответов злобные пьющим бабцам laughing
    Цитата: Hitriy Zhuk
    Надо было говорить что "У нас на счет ЕС другие планы. А солдатам на ядерных руинах делать нечего...".

    Дык ,ДАМу легко ваш коментарий сплагиатить ,ещё не вечер .Пока он Дмитрий Анатольевич - луна взойдёт и ДАМ возьмёт своё .
    Да нафига? От клопов в Париже уворачиваться или макак в Германии по зоопаркам расселять?
    Цитата: Военком77
    по твиттеру*

    По Твиттеру *ДАМ довёл Трампа до истерики : Путин в России президент ,а не Медведев .И нарисовался " Дух Анкориджа ".В Европе считают себя бессмертнами ,как там всё запущено.
    Дмитрий Анатольевич делая подобные заявления, все-таки не стал мужчиной, а выставляет себя только пустобрехом. В 1812, и 1945 были отечественными войнами, а не СВО, у армии и флота были иные цели и задачи, и их не кто не ограничивал в проведении военных действий.
      повторюсь( выше написал): при Медведьеве Грузию раком поставили без жестов доброй воли
      а сейчас от этих жестов уже бле вать тянет
        Юра, заслуги в этой войне Медведева нет, от слова совсем, многие помнят его шальные глаза в день открытия Олимпийских игр, и кто на самом деле принимал все сложные решения. Мне кажется это был совсем другой человек, от того прошлого человека и лидера ни чего уже не осталось, он просто на просто сдулся.
          Возможно. Я не спорю. Но факт остаётся фактом - в 08.08.08. дали по зубам, что даже пискнуть не решилась "цивилизация", а сейчас?...
    Как тот дедушка оформлял визу Шенгенскую. Были раньше в Европе. Да. Как заезжали, самолёт поезд, авто? На танке в 45ом)))
    Цитата: yuliatreb
    Дмитрий Анатольевич делая подобные заявления, все-таки не стал мужчиной, а выставляет себя только пустобрехом. В 1812, и 1945 были отечественными войнами, а не СВО, у армии и флота были иные цели и задачи, и их не кто не ограничивал в проведении военных действий.

    Мне плевать на его мнение, но! Не обесценивайте работу ребят на фронте. Они не виноваты, что не отечественная война, а СВО.
    ДАМ опять жжет глаголом.
    Но все равно не буду за него голосовать.
      Неважно. Бюллетень с твоим голосом уже отпечатан )))
    Военные то могут въехать,но у руководства государства текстикулы слабоваты,чтобы отдать такой приказ.
      Цитата: Million
      Военные то могут въехать,но у руководства государства текстикулы слабоваты,чтобы отдать такой приказ.
      Ну очистить Донбасс приказ, точно имеется
    Цитата: Million
    Военные то могут въехать,но у руководства государства текстикулы слабоваты,чтобы отдать такой приказ.

    Как показала жизнь, ДА
    Ох, как он страшен в гневе.......... lol
    Поздравив причастных с Днём защитника Отечества, Дмитрий Медведев написал следующее (на английском в запрещённой в России соцсети X)

    Агент под прикрытием или иноагент?
    Сегодня, в день 4-летия начала СВО, напомним, что российские войска в феврале-марте 2022 года стояли на окраинах и Харькова, и Киева.


    Исполняется четыре года с момента, который стал отправной точкой в процессе восстановления подлинного суверенитета России. Путь этот долгий и мучительный, и сколько он ещё продлится — не знает никто. Но хорошо известно, с чего всё началось.

    Началось с Гостомельской десантной операции — дерзкой по замыслу, стремительной по исполнению и по-настоящему исторической и рубежной по значению для военного искусства. Эта операция навсегда вошла в историю как символ воинской доблести и решимости.

    Про Харьков лучше не вспоминать.
    Так то да... Четыре года спустя, ценой неимоверных усилий и подвигов наших военных Донбасс ещё не полностью освобождён. Кем ДАМ собрался в шенген въезжать? Мобилизацию объявлять?
      Лично покажет пример. Во главе чиновников и их детей, олигархов. Будет сформирована отдельная бригада как только снимут санкции, сразу же рванут кто на свои виноградники во Франции, кто еще куда. Покорять.
    Русские еще и не думали до Парижу идти ,а шуму то сколько .....Калллас это не воля европейского народа ,это паника руководства ЕС
    Поставили кучу минусов, а у кастрюлегововых, есть яйца? Могут мне ответить за что минус? Или втихаря наше всё?
    В вашем ом миротворце я есть))) минусите )))
    Европейские чиновники отреагировали на слова зампреда Совета безопасности России. В Польше заявили, что «прежде, чем въехать в Шенген, пусть сначала въедут хотя бы в Харьков или Киев». Нужно ли это расценивать в качестве европейского «приглашения» в адрес наших военных «посетить» эти крупные города Украины?.

    И туда до едим, даже дальше, все будет зависеть от их поведения, особенно лимитрофов мосяк,может и от воинственных Панов Польши.
    По результатам 4-летнего противостояния, вспоминается лермонтовские строки, обращенные к тогдашним Медведевым "Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы! "(c)
    Мдя.. Эти двое вполне на одном уровне развития. Што Калас, што ДАМ.. Твиторные воены.
    Может сначала ехать в Херсон и Харьков ? Про Киев я не говорю пока.
    Балабол..."""""""""
    У Медведева, при всем уважении, нормальная функция, а может и должность - вести обмен мнениями через СМИ.