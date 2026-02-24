И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уйдите из Донбасса. И если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, забудьте о ЗАЭС.

Зеленский нашел новый способ завершения конфликта на Украине, по его словам, всего лишь нужно вывести российские войска с освобожденных территорий, а американцам «вообще не лезть». Об этом киевский клоун заявил в очередном интервью западной прессе.У «нелегитимного» явно с психологическим состоянием не все в порядке, это не наше мнение, об этом сообщают украинские ресурсы с учетом последних интервью Зеленского. Как утверждает украинская пресса, в последние дни киевский клоун срывается, употребляет матерные слова, а также высказывает некие фантастические способы завершения конфликта. Например, накануне он заявил, что для прекращения боевых действий нужно, чтобы российские войска ушли за границу, желательно 1991 года, а Трамп вообще забыл об Украине.По словам Зеленского, Россия должна вернуть Киеву Запорожскую АЭС и «захваченные» территории. А выводить войска с территории Донбасса он не будет, да и вообще условия России Киев принимать не намерен.О том, что Зеленский является основным препятствием для мирного соглашения, начали говорить и на Западе. Киевский клоун становится токсичным и для своих спонсоров. Не исключен вариант, что его уберут свои же, обвинив в этом Россию.