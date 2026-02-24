По мнению Зеленского, только вывод российских войск завершит конфликт на Украине

Зеленский нашел новый способ завершения конфликта на Украине, по его словам, всего лишь нужно вывести российские войска с освобожденных территорий, а американцам «вообще не лезть». Об этом киевский клоун заявил в очередном интервью западной прессе.

У «нелегитимного» явно с психологическим состоянием не все в порядке, это не наше мнение, об этом сообщают украинские ресурсы с учетом последних интервью Зеленского. Как утверждает украинская пресса, в последние дни киевский клоун срывается, употребляет матерные слова, а также высказывает некие фантастические способы завершения конфликта. Например, накануне он заявил, что для прекращения боевых действий нужно, чтобы российские войска ушли за границу, желательно 1991 года, а Трамп вообще забыл об Украине.



По словам Зеленского, Россия должна вернуть Киеву Запорожскую АЭС и «захваченные» территории. А выводить войска с территории Донбасса он не будет, да и вообще условия России Киев принимать не намерен.

И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уйдите из Донбасса. И если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, забудьте о ЗАЭС.


О том, что Зеленский является основным препятствием для мирного соглашения, начали говорить и на Западе. Киевский клоун становится токсичным и для своих спонсоров. Не исключен вариант, что его уберут свои же, обвинив в этом Россию.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +10
    Сегодня, 08:25
    Мир превращается в сцену цирка ? ВСУ проигрывает ,но завершение войны гарантировано ,если русские покинут Донбасс. Представляю такие требования Гитлера Сталину ,ты мол отвали ,мы ведь победили вас
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 08:58
      Украина превращена в сцену для "кровавого представления " , в котором один из актеров -Зеленский Если бы у Сталина была возможность уничтожить Гитлера и его приспешников ,как думаете уничтожил бы ? Или бы говорил : "да я слово дал Рузвельту Гитлера не трогать " ?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 09:36
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Если бы у Сталина была возможность уничтожить Гитлера и его приспешников ,как думаете уничтожил бы ? Или бы говорил : "да я слово дал Рузвельту Гитлера не трогать " ?

        Так-то оно да... Но к концу войны Гитлер, как это ни странно, стал полезной фигурой. И, в первую очередь, это заслуга "союзничков".
        В его физическое отсутствие к власти в Германии пришли бы те, кто не так токсичен и с кем Запад запросто заключил бы сепаратный мир против Советского Союза.
        И об этом нам говорит не только фильм "Семнадцать мгновений весны", но и историки спецслужб. Ведь покушение готовилось - но, внезапно, всё отменилось.
        Для нас объединение почти разбитой Германии с Западом ничего хорошего не принесло бы. Возможно, на сегодняшний момент, Зеленский достиг такого же уровня токсичности, как Гитлер в 45-м? По крайней мере, для части Запада. Как минимум, для Америки, которая там пишет "повесточку". Например, нам абсолютно нет никакого профита, если завтра американцы посадят посидеть на Табуретку того же Буданова или бритты - Залужного.

        Однако, это никак не отменяет необходимости ударов по Банковой. Тут, как раз, не ради "уничтожить", а ради психологического эффекта.
        1. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 10:09
          Цитата: Zoldat_A
          если завтра американцы посадят посидеть на Табуретку того же Буданова или бритты - Залужного.
          Их сажать надо как военных преступников, пожизненно. И правильней всего на кол.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 10:20
            Цитата: Наган
            Цитата: Zoldat_A
            если завтра американцы посадят посидеть на Табуретку того же Буданова или бритты - Залужного.
            Их сажать надо как военных преступников, пожизненно. И правильней всего на кол.

            Абсолютно, по-человечески, с Вами согласен. Но дипломатический политес - он такой политес... Буданова на переговорах сильно на кол посадили?
            А воткнут его американцы президентом - и что делать? Признать нелегитимным? Или сразу ракетой? А, может быть, как Трамп в Венесуэле? Теперь же, оказывается, можно...
            1. Наган Звание
              Наган
              +1
              Сегодня, 10:24
              Цитата: Zoldat_A
              Признать нелегитимным? Или сразу ракетой? А, может быть, как Трамп в Венесуэле?
              Я бы поддержал любой вариант. Хотя "сразу ракетой" из них предпочтительный, потому что окончательный. А два других при случае и переиграть можно.
    2. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 09:20
      Цитата: APASUS
      требования Гитлера Сталину ,ты мол отвали ,мы ведь победили вас


      Ну как и Наполеон взял же Москву?! Только вот «подлые» русские возьми и продолжи войну «после победы лягушатников»! wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:26
    ❝ Например, накануне он заявил, что для прекращения боевых действий нужно, чтобы российские войска ушли за границу, желательно 1991 года, а Трамп вообще забыл об Украине ❞ —

    — Видимо, накануне этого «накануна» он принял чего-то очень забористого ...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 10:41
      Мне лично интересно почему ЗАЭС всегда стоит отдельной строчкой в переговорах. Что там такое зарыто?
  3. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +1
    Сегодня, 08:26
    Зеленский и его мнение имеют одно место, где им вместе будет достаточно комфортно.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 08:30
    Не исключен вариант, что его уберут свои же, обвинив в этом Россию
    Да уберите ж вы его наконец. А обвинения так уж и быть стерпим.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:04
      Цитата: kosmozoo
      Да уберите ж вы его наконец. А обвинения так уж и быть стерпим.

      Зачем убирать, дорогой! Сами хозяева и уберут. Истерики зели - это хорошо. Пусть истерит и дальше. А уж потом "А мы его и не трогали, как и обещали" laughing
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 08:37
    Да не будет его никто устранять,никто не выполнит работу которую давно должны были выполнить наши спецслужбы.Такой недоговороспособный Зеленский выгоден всем врагам России во главе с США.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +6
      Сегодня, 08:50
      Цитата: taiga2018
      Такой недоговороспособный Зеленский выгоден всем врагам России во главе с США.

      И в первый раз - именно в силу недоговорспособности - выгоден и России.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        -5
        Сегодня, 08:57
        Согласен,выгоден.Хотелось бы конечно думать что выгоден чтобы освободить как можно больше территорий,но скорее всего выгоден потому что не весь бюджет выделенный на СВО ещё "распилен" определенным кругом власть и бизнес предержащих.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 08:43
    По мнению Зеленского, только вывод российских войск завершит конфликт на Украине

    Не, не канает. request
    Вам уже раз поверили, когда войска от куева отвели. Больше такой "пряник" не сработает.
    Горбатых бандерлогов, как упырей, только в могиле упокоенными исправлять. angry yes
  7. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 09:02
    Хочется задать один вопрос? Зачем выкладывать на эту площадку, выражения- это «объекта». Ничего нового и конструктивного он не скажет, а его бредовые идеи и так давно известны.
  8. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 09:09
    Этому психически ненормальному существу ( "человеку" НЕ могу написать!) в лучшем случае место в тюремной психиатрической клинике, а не в кабинете на Банковой... И до каких пор Россия будет терпеть этот биомусор, порождающий кровь, смерти, горе людское?
  9. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    0
    Сегодня, 09:11
    Переговорный процесс умышленно затягивается, политические фигуры выдают инфоповоды один "круче" другого, финансовые рынки реагируют на новости...и кто то на этом зарабатывает
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:25
    Зеленский последнее время слишком часто начал истерить.Медведев вчера перед военнослужащими на СВО чётко расставил все точки над и по переговорам - компромиссов от России не ждите .
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 09:47
    По мнению Зеленского...

    Сколько нам еще тут будут впаривать мнение главаря укробандеровской шайки.
    Его мнение вообще никого не должно в России интересовать и волновать!
    Пусть делиться своим мнением со своими подельниками наркоманами и бандерлогами, и кураторами с запада!!
  12. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 09:56
    Зеленский нашел новый способ завершения конфликта на Украине, по его словам, всего лишь нужно вывести российские войска с освобожденных территорий,


    Военный конфликт может быть и закончится, но общий конфликт в экономической и политических сферах между Россией и Европой+ Украиной только усилится.
  13. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 10:24
    Бандеровский наркофюрер явно бредит и не отдаёт отчёта своему нелепому бреду, даже когда его захватят и посадят в отведённую для него клетку, он будет продолжать угрожать и диктовать свои бредовые условия.
  14. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    0
    Сегодня, 10:38
    А морда у него не треснет?