Никакой мощной силой её появление не пахло. Первая российская колонна, которую я встретил, была уже избита украинской армией под Анадолью (село между Мариуполем и Волновахой – прим. «ВО»). Чёрные угрюмые лица, грязная техника. И «Байрактар», совершенно безнаказанно летавший над нами.

День, два, три. Потом как-то все вновь пришедшие подобрались, повзрослели. И начали гнать ВСУ, зажали их в Мариуполе, и дальше по-писанному.

Начался «снарядный голод», выяснилось, что наличие артиллерийских развед-комплексов, это миф, мы начали терять самолеты и вертолеты. Один единственный разведывательный БЛА «Орлан» передавали по очереди из одной общевойсковой армии в другую, на пару-тройку дней.

Создалось впечатление, что мы всё быстрее ползем под откос. Но ведь выстояли. Запад долго не верил. Выстояли, вгрызлись в землю под Ореховом и в Пологах, в Кременной. С громким треском переломили ситуацию в Угледаре, в Бахмуте. А тут Курская область, вторжение ВСУ. В Киеве от радости «победы» танцевали джигу. Остановили и вышвырнули ВСУ, взяли Авдеевку, Красноармейск и Димитров. И пошло дело. Запад сел на жопу. Трамп загрустил - Москва его не боится.

Знать бы только, что дальше с Украиной делать. А может Киев и сам подскажет, когда ВСУ растворятся в сухих прериях Полтавщины, Черниговщины и Черкасской области. На Киевщине и под Кировоградом.