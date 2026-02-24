«Байрактар» совершенно безнаказанно летел над нами - Сладков о первых днях СВО

«Байрактар» совершенно безнаказанно летел над нами - Сладков о первых днях СВО

Журналист Александр Сладков в сети делится своими впечатлениями от начала СВО, спустя четыре года после того самого начала.

Напомним, что ранним утром 24 февраля 2022 года Россия узнала о начале специальной военной операции. И тогда практически не существовало человека (как минимум в нашей стране), который мог бы предположить, что операция эта будет продолжаться и спустя 4 года после её начала.



Сладков признаётся в том, что после первых сообщений о начале войны, он испугался. Страх был связан с возможной волной беженцев. Но, как пишет военкор, «никаких толп беженцев в Донецке (там он в тот момент находился) не было».

Александр Сладков далее пишет, что затем испугался второй раз, когда увидел нашу армию.

Сладков:

Никакой мощной силой её появление не пахло. Первая российская колонна, которую я встретил, была уже избита украинской армией под Анадолью (село между Мариуполем и Волновахой – прим. «ВО»). Чёрные угрюмые лица, грязная техника. И «Байрактар», совершенно безнаказанно летавший над нами.

Далее военкор пишет, что куда более спокойными и матерыми выглядела Донецкая армия:

День, два, три. Потом как-то все вновь пришедшие подобрались, повзрослели. И начали гнать ВСУ, зажали их в Мариуполе, и дальше по-писанному.

Александр Сладков напоминает, что потом ВС РФ ушли из-под Киева, Харькова, затем и из Херсона, под огнём – из Красного Лимана:

Начался «снарядный голод», выяснилось, что наличие артиллерийских развед-комплексов, это миф, мы начали терять самолеты и вертолеты. Один единственный разведывательный БЛА «Орлан» передавали по очереди из одной общевойсковой армии в другую, на пару-тройку дней.

По словам военного журналиста, далее стало ясно, что в этом противостоянии мы отнюдь не являемся однозначными фаворитами, особенно при учёте того, что Украину начали снабжать оружием, техникой, боеприпасами, деньгами, разведданными, военными инструкторами 54 страны мира.

Сладков:

Создалось впечатление, что мы всё быстрее ползем под откос. Но ведь выстояли. Запад долго не верил. Выстояли, вгрызлись в землю под Ореховом и в Пологах, в Кременной. С громким треском переломили ситуацию в Угледаре, в Бахмуте. А тут Курская область, вторжение ВСУ. В Киеве от радости «победы» танцевали джигу. Остановили и вышвырнули ВСУ, взяли Авдеевку, Красноармейск и Димитров. И пошло дело. Запад сел на жопу. Трамп загрустил - Москва его не боится.

Теперь, как пишет Сладков, совершенно другая картина: враг уже пятится, хотя и не побежал.

Стоить обратить внимание на то, что известный военный журналист дал такие оценки своих ощущений от событий первой половины СВО, пожалуй, впервые - столь открыто и однозначно. Видимо, спустя годы всё же появилась потребность рассказать о том, что тогда чувствовали многие, без ретуши. Это лишнее свидетельство того, что трезвая оценка событий, включая реалистичную оценку сил противника, в любые времена была необходима – без шапкозакидательства, что способствует более точному понимаю происходящего и формированию действенных планов и способов реагирования на вызовы. Важно, чтобы это понимали и те, кто такие планы разрабатывает, способы реагирования выбирает.

Важная ремарка в конце поста Александра Сладкова:

Знать бы только, что дальше с Украиной делать. А может Киев и сам подскажет, когда ВСУ растворятся в сухих прериях Полтавщины, Черниговщины и Черкасской области. На Киевщине и под Кировоградом.
  1. Комментарий был удален.
  2. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 08:37
    История повторяется как по спирали, 41,42, теперь как 43 год…, получается, еще минимум 2 года ….
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +5
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Михаил Нашарашев
      получается, еще минимум 2 года ….

      Минимум 10 лет, как в Афганистане. СВО будет до тех пор пока либо у нас экономика посыпется либо у ВСУ фронт рухнет...
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        +4
        Сегодня, 09:19
        Создалось впечатление, что мы всё быстрее ползем под откос. Но ведь выстояли. Запад долго не верил. Выстояли, вгрызлись в землю под Ореховом и в Пологах, в Кременной. С громким треском переломили ситуацию в Угледаре, в Бахмуте.
        Запад, конечно, не верил, только в другом смысле — перед началом СВО вся его разведка утверждала, что Киев будет взят то ли за 72, то ли за 96 часов.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +9
          Сегодня, 09:27
          Запад, конечно, не верил, только в другом смысле — перед началом СВО вся его разведка утверждала, что Киев будет взят то ли за 72, то ли за 96 часов.

          Наши "ура-пропагандисты" подхватили эту дезинформацию и понесли в массы. Это как раз и говорит о том, что запад грамотно провел дезинформацию, подготовился и поймал нас "в украинскую ловушку".
          1. военком Котёнок Звание
            военком Котёнок
            +4
            Сегодня, 09:33
            Ну да. Он, видимо, и российские войска к украинским границам заранее стянул "на учения".
        2. belost79 Звание
          belost79
          +3
          Сегодня, 09:35
          "Запад, конечно, не верил, только в другом смысле — перед началом СВО вся его разведка утверждала, что Киев будет взят то ли за 72, то ли за 96 часов."
          Уверен, ничего подобного западная разведка своим лидерам не докладывала. Она о состоянии и возможностях нашей армии знала гораздо лучше, чем наш Генштаб. Всеми этими прогнозами "Киев падет через неделю" они просто заманивали наших "геостратегов".
          В первый же день СВО было обьявлено о поставках оружия на Украину, и действия не заставили себя ждать.
          1. военком Котёнок Звание
            военком Котёнок
            +3
            Сегодня, 09:41
            В первый день было объявлено о поставке птрк и пзрк, которые планировалось партизанам выдавать. Арту поставили через полгода. Танки через год. И ровно по той самой причине, что не верили, будто ВСУ протянут какое-то значимое время. Партизанам арта и танки не нужны.
            1. belost79 Звание
              belost79
              0
              Сегодня, 09:46
              "Арту поставили через полгода. Танки через год."
              Этого добра на Украине и так навалом было. И напомню, что 777 уже в мае воевали на стороне ВСУ. А Хаймерсы в начале лета. Так что далеко не полгода.
              1. военком Котёнок Звание
                военком Котёнок
                +2
                Сегодня, 09:49
                Это в любом случае не на первый день, не по истечении 96 часов, и даже не на второй месяц. А когда стало понятно, что блицкриг не удался, и ВСУ держат оборону.
                1. belost79 Звание
                  belost79
                  +7
                  Сегодня, 09:55
                  "А когда стало понятно, что блицкриг не удался..."
                  То, что блицкриг не получился, стало всем понятно через неделю, когда застопорились под Киевом и Николаевым. И все увидели, что никаких резервов нет. Даже на блокпосты на занятой территории.
                  1. военком Котёнок Звание
                    военком Котёнок
                    +1
                    Сегодня, 10:19
                    Ну вот когда-то тогда и начали. Приняли решение, согласовали, оформили, погрузили, повезли. Это всё время занимает, которого бы не требовалось, если бы поставки планировались заранее (в соотвествии с коварным планом).
            2. Panin (michman)
              Panin (michman)
              +3
              Сегодня, 10:35
              Цитата: военком Котёнок
              В первый день было объявлено о поставке птрк и пзрк, которые планировалось партизанам выдавать. Арту поставили через полгода. Танки через год. И ровно по той самой причине, что не верили, будто ВСУ протянут какое-то значимое время. Партизанам арта и танки не нужны.

              Танки еще освоить надо было. Этим экипажи в Европе и занимались. И не только экипажи. Пехота тоже обучение проходила.
              Птрк выдавали не партизанам, а насыщали подразделения, что в итоге и привело к большим потерям. Ну и сама логистика, когда колонна под киевом растянулась на 70 км и фактически затруднила снабжение передовых отрядов
        3. Алексей G Звание
          Алексей G
          +2
          Сегодня, 09:41
          вся его разведка утверждала, что Киев будет взят то ли за 72, то ли за 96 часов.

          Не думаю! Это они себе соломку стелили, на случай ошибочных прогнозов!
          А так все они про нас знали, вплоть до винтиков на колесах! Именно поэтому звали нас на войну и жаждали победы!
        4. qqqq Звание
          qqqq
          +4
          Сегодня, 10:12
          Цитата: военком Котёнок
          Запад, конечно, не верил, только в другом смысле — перед началом СВО вся его разведка утверждала, что Киев будет взят то ли за 72, то ли за 96 часов.

          Да всё там знали и про состояние нашей армии и про уровень руководства. У них задача стояла заставить нас начать БД. Для этого и вбрасывались разные душе подъемные для нас сказки.
          1. военком Котёнок Звание
            военком Котёнок
            +1
            Сегодня, 10:51
            Цитата: qqqq
            Для этого и вбрасывались разные душе подъемные для нас сказки.
            Вы вот прямо сейчас верите в духоподъёмную сказку, что Запад устроил ловушку для всего политического и военного руководства РФ через фейк в СМИ, а потом не мог поверить, что ВС РФ берут Орехово и Пологи. Можно бы уже начать проявлять обучаемость, нет?
      2. АА17 Звание
        АА17
        +1
        Сегодня, 09:23
        СВО будет до тех пор пока либо у нас экономика посыпется либо у ВСУ фронт рухнет...


        Уточнение.
        "Война — это столкновение экономик, сшибка тылов, следовательно — сборочных цехов, вычислительных центров, конструкторских бюро, научных школ и самых обыкновенных, общеобразовательных школ. Кроме того, война — это всегда битва мировоззрений."

        СВО будет до тех пор: либо российская экономика надорвётся и обвалится, либо европейская экономика рухнет.
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          -4
          Сегодня, 10:48
          Цитата: АА17
          СВО будет до тех пор: либо российская экономика надорвётся и обвалится, либо европейская экономика рухнет.

          Есть еще третий вариант, чтобы российская экономика не рухнула, застеклить окончательно европейскую. Мир отсутствие евросоюза как-то переживёт, а отсутствие России - нет.
      3. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +3
        Сегодня, 09:36
        Неутешительный прогноз. Но у нас уже экономика практически при смерти…значит, победа близка?
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -1
          Сегодня, 09:38
          Цитата: Михаил Нашарашев
          у нас уже экономика практически при смерти…

          Европеец, что ли? winked
        2. Panin (michman)
          Panin (michman)
          +3
          Сегодня, 10:37
          Цитата: Михаил Нашарашев
          Неутешительный прогноз. Но у нас уже экономика практически при смерти…значит, победа близка?

          Военная экономика еще протянет. Благосостояние населения никого не волнует.
          1. Михаил Нашарашев Звание
            Михаил Нашарашев
            +1
            Сегодня, 10:54
            к сожалению, Вы правы, Благосостояние населения никого не волнует.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +8
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Михаил Нашарашев
      История повторяется как по спирали, 41,42, теперь как 43 год…, получается, еще минимум 2 года ….

      Нет, разница есть. Мы и тогда и сейчас готовились. Но тогда, к началу, у нас уже появились новые виды вооружений: самолеты, танки, арт. системы, стрелковое оружие. И сейчас - "Один единственный разведывательный БЛА «Орлан» передавали по очереди из одной общевойсковой армии в другую, на пару-тройку дней."
      Да возблагодарим наше МО. И не только за это. Но и за разработку ГШ самой СВО.
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        0
        Сегодня, 10:56
        "Но тогда, к началу, у нас уже появились новые виды вооружений: самолеты, танки, арт. системы, стрелковое оружие. "
        сейчас все тоже самое, появились калибры и искандеры, армата и коалиция, но это все также не принесло победу. А победу принесет только Ваня мобилизованный и доброволец.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:40
      Михаил Нашарашев
      Сегодня, 08:37
      История повторяется как по спирали, 41,42, теперь как 43 год…, получается, еще минимум 2 года ….

      hi Стрелков и Пригожин приводили подобные аргументы ещё на первых этапах СВО, но что-то пошло не так. what
    4. alexoff Звание
      alexoff
      -2
      Сегодня, 09:58
      Не подскажете за сколько дней Ватутин в 1943 году Киев взял? За сколько дней наши дошли от Курска до Киева? Да и кто у нас сейчас за Ватутина, Рокоссовского и Жукова?
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        0
        Сегодня, 10:26
        потери намного больше тогда былм. Мы сейчас не можем себе такие потери позволить. Это стало слишком дорого
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 10:55
          Это какие? Менее 7 тысяч погибших в битве за Киев и Житомир? Вот потери, вот результат. Думаю с учетом результата тогда потери были меньше. Сейчас же с Киева, Харькова и Одессы враг набирает новобранцев, компенсируя потери.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 08:37
    Первым дням СВО посвящается. Гостомельский десант.


    А потом вскрылся такой гнойник в нашем армейском руководстве, которого никто не ожидал.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +6
      Сегодня, 09:18
      В продолжение вслед за высадкой и закрепления в Гостомеле передового отряда должна была последовать высадка дивизии ВДВ. Уже 23 февраля вся техника была погружена в самолеты, ждали только сигнала. Но гладко было только на бумаге.

      В итоге из-за того, что украинская дальнобойная артиллерия достреливала до взлетно-посадочных полос аэропорта, занятого вертолетным десантом, а полностью подавить ПВО в районе Киева так и не удалось, столь авантюрная операция была отменена. Самолеты отправились выгружать десант в Белоруссии, откуда тот уже своим ходом прорывался к окруженным десантникам и вел наступление на Киев.

      Это была одна из множества причин в общем планировании первых дней, приведшая к провалу всей операции молниеносной войны и постепенному скатыванию ее в текущую позиционную вялотекущую мясорубку с дронами.
      1. belost79 Звание
        belost79
        +3
        Сегодня, 09:43
        "...столь авантюрная операция была отменена."
        Просто замечательно, что нашлись умные головы, которые смогли быстро сделать выводы и остановить этот "триумф ВДВ".
        Замечательно, что сначала послали в Харьков войсковую разведку, а не доверились нашей легендарной внешней разведке, рассказывавшей о мирном городе, готовым встретить с цветами. Грозный 95-го показался бы детской шалостью, если б в Харьков колоннами начали заходить.
        1. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Сегодня, 09:59
          Цитата: belost79
          Грозный 95-го показался бы детской шалостью, если б в Харьков колоннами начали заходить.

          Если бы серьезными силами заходили то всё было бы хорошо, а так послали полтора Тигра...в принципе и сейчас так воюем в час по чайной ложке...серьезное наступление, например мотострелковой дивизией беспилотниками на остановить...40 автоматов лучше сбивают дроны чем 2-3
          1. belost79 Звание
            belost79
            0
            Сегодня, 10:04
            "например мотострелковой дивизией беспилотниками на остановить..."
            И как вы себе представляете наступление дивизии в наше время? Скрытно ее не сосредоточить на рубежах атаки, спутниковая и бпла разведка все обнаружит на первых этапах развертывания. И на место прорыва будут оперативно переброшены большие группы операторов ФПВ-дронов и артиллерия. И чем закончится ваше наступление?
            1. Konnick Звание
              Konnick
              0
              Сегодня, 10:14
              Цитата: belost79
              И на место прорыва будут оперативно переброшены большие группы операторов ФПВ-дронов и артиллерия.

              А что на них смотреть только? Или у нас нет спутниковой и бпла разведок? Тем более большие группы можно накрыть артогнем и авиацией, только сначала надо и ПВО подавить, ну как и положено, а не воевать тремя штурмовиками, которыми командуют три генерала и за которыми охотятся тридцать операторов дронов. А у нас Героями России становятся за бои в течении 52 дней без поддержки и это преподносится как "беспримерный" героизм...ну вы знаете что такого рода героизм это чей-то пофигизм и тупость
            2. Panin (michman)
              Panin (michman)
              +2
              Сегодня, 10:44
              Цитата: belost79
              "например мотострелковой дивизией беспилотниками на остановить..."
              И как вы себе представляете наступление дивизии в наше время? Скрытно ее не сосредоточить на рубежах атаки, спутниковая и бпла разведка все обнаружит на первых этапах развертывания. И на место прорыва будут оперативно переброшены большие группы операторов ФПВ-дронов и артиллерия. И чем закончится ваше наступление?

              Еще и мин дистанционно накидают.
              Собственно , это уже и показал украинский контрнаступ на линии Суровикина.
              И наоборот, наступление в неожиданном месте, кстати привет разведке, привел к полугодичной оккупации Курской области.
            3. AdAstra Звание
              AdAstra
              +2
              Сегодня, 11:03
              Но у противоположной стороны в Курской области это как-то получилось и с нашей стороны, почему то, не были "переброшены большие группы операторов ФПВ-дронов и артиллерия".
            4. Михаил Нашарашев Звание
              Михаил Нашарашев
              +2
              Сегодня, 11:05
              вопрос давно висит в воздухе, как лохлы сосредоточили группировку для вторжения в Курскую область и ее не вскрыли? как они сосредоточили группировку, когда отбили изюм и красный лиман? как они сосредоточили группировку когда мы вынужденно оставили Херсон?
              значит, это можно делать и в текущих условиях, но только надо уметь
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 10:02
          В Харькове почти не было вражеских войск, а как бросили на произвол судьбы разведроту - надо под трибунал отдавать было командование бригады
          1. belost79 Звание
            belost79
            -3
            Сегодня, 10:54
            "а как бросили на произвол судьбы разведроту - надо под трибунал отдавать было командование бригады"
            В гибели разведроты виноваты не командование бригады или какие-то генералы. Виновата сама Война. Разведрота делала работу, для которой она предназначена, и то что там все полегли, это трагедия войны. Армейское командование не виновато, что у него не было беспилотной разведки, агентурной и т.д. Оно оперировало теми инструментами, которые у него есть.
            Что касается трибунала - так всех офицеров тогда по вашей логике надо судить, все на гибель людей отправляют.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 10:57
              Есть подробные разборы деятельности разведроты и тех, для кого они вели разведку. Сваливать на войну посыл разведроты вперед без связи и поддержки вообще не оправдание.
      2. Arnok Звание
        Arnok
        +4
        Сегодня, 10:33
        столь авантюрная операция была отменена. Самолеты отправились выгружать десант в Белоруссии, откуда тот уже своим ходом прорывался к окруженным десантникам и вел наступление на Киев.

        Всё так. Тоже свои ребята там были? soldier
        С каким же ужасом я читал здесь на ВО духоподъемные статьи первых дней, когда вся настоящая история разворачивалась совсем иначе. И хотелось орать, а что орать... Страшно было . Вот Сладков точно подметил.
        Страшнейший провал лично Путина и всего руководства страны.
        Начиная от разведки, снабжения, планирования и до сих пор. И никакого просвета.
        Воины держатся и даже давят не благодаря этим мерзким лицемерам у власти, а вопреки.
        Они вот, конечно, герои без всяких "но".
        1. Михаил Нашарашев Звание
          Михаил Нашарашев
          0
          Сегодня, 11:07
          "Страшнейший провал лично Путина и всего руководства страны."
          и заметьте, до сих пор никто не покаялся, даже не просил прощения у народа и армии и не признал ошибки
          все толдычат "всеидетпоплану", "мыненачинали"
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 10:00
      Вскрылся, да так и остался. Символически стрелочников нескольких посадили и всё
    3. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -2
      Сегодня, 10:27
      классная песня и клип. Вот это надо крутить круглосуточно на тв, а не "голые вечеринки"
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        -1
        Сегодня, 11:08
        хе-хе, хохлотроллям зашкварило, прибежали минусовать))))
    4. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 10:59
      жалко ребят, погибли из-за чьих то ошибок в планировании
  4. 501Legion Звание
    501Legion
    +5
    Сегодня, 08:38
    4 года прошло, а все моменты до сих пор помню как сейчас...
    сколько длится ещё будет вопрос, если с недобитками заключат "сделку" то ясно одно, это война будет точно не последней
  5. monetam Звание
    monetam
    0
    Сегодня, 08:39
    Э, где то сейчас все эти Байрактары... Теперь о них все и забыли. Техника стала совсем допотопной.
  6. igorra Звание
    igorra
    +12
    Сегодня, 08:42
    Надеюсь доживу до тех пор, когда виновные в просчётах и гибели военнослужащих в первые дни СВО, ответят даже не по закону, а по справедливости. Уму непостижимо, Грачев и Грозный только недавно были...
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 11:10
      нет, никто ни за что не ответит
      кто то ответил за новогодний штурм Грозного? то то и оно
  7. свой1970 Звание
    свой1970
    -6
    Сегодня, 08:44
    Если мы в 2022 были не готовы - то о какой к чертям собачьим готовности можно говорить в 2014 - который вспоминают некоторые" Ой тогда бы шапками закидали и вениками гнали бы ВСУ!! "(С)???!!!
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +4
      Сегодня, 09:01
      В 2014 году русские люди на Украине (окраинах России) в основном своей массе с нами не воевали и были на нашей стороне.....
      Сейчас на окраинах России идёт гражданская война.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 09:42
        Цитата: Владимир М
        В 2014 году русские люди на Украине (окраинах России) в основном своей массе с нами не воевали и были на нашей стороне.....
        Сейчас на окраинах России идёт гражданская война.

        И за какую идею они бьются???
        Гражданская война - всегда война идей и идеологий, а война за освобождения своей территории от противника - никакого отношения к Гражданской не имеет.

        Цитата: faiver
        глупость какая, вопрос не в том готовы мы были или нет, в 2014 году они не были готовы, а вот к 22году они подготовились, а наши генералы в 22 году как раз и собирались парадными колоннами закидать ВСУ шапками - итог перед нами и мы все его наблюдаем....

        То есть период Сердюкова был благом - раз они были неготовы, а мы были готовы???
        Вона че...
        То есть все истерики и взвизги про "Мебельщик развалил всю армию!!!" (с)- бред буйнопомешанных???
        Вы уж определитесь...
        По факту - мы были не готовы ни в 2014, ни в 2022
        1. faiver Звание
          faiver
          +2
          Сегодня, 09:47
          Для тех кто на бронетранспортере - В 2014 году они не были готовы
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 09:59
            Цитата: faiver
            Для тех кто на бронетранспортере - В 2014 году они не были готовы

            Для тех кто на бронепоезде - если у нас стараниями Сердюкова была развалена армия - то накакать на степень их неготовности - мы были не готовы абсолютно с кем-то воевать в 2014 - даже с не готовой украинской армией
        2. Владимир М Звание
          Владимир М
          +3
          Сегодня, 09:56
          И за какую идею они бьются???

          За какую они "идею воюют", все же надо у них спрашивать. А вот откуда у них эта "идея" взялась, это уже нам разбираться. Но то что их "бросили" в 2014 году и даже в 2022 году - факт.
          Все же не стоит все валить на Сердюкова. Сердюков в общем-то выполнил ту задачу, которая ему ставилась....Как выполнил это второй вопрос. В Крыму в 2014 году как раз и была "его Армия". По 2022 году вопросы только к тестю блогера.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +3
            Сегодня, 10:03
            Цитата: Владимир М
            За какую они "идею воюют", все же надо у них спрашивать.

            Гражданская война - всегда!! - идет между гражданами одной страны из-за идей/ идеологий.
            Когда это была война ЛДНР и Киева - это была ГВ в чистом виде.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              +2
              Сегодня, 10:05
              Цитата: Владимир М
              Как выполнил это второй вопрос. В Крыму в 2014 году как раз и была "его Армия".

              То есть к Сердюкову претензий нет?
              А то тут икромет был слезный"развалил все ирод!!! "(С) в 2010-2012
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 10:42
                Я не говорил, что к Сердюкову нет претензий. Какую задачу Сердюков получил, ту и выполнял. Как выполнял это другой вопрос.
                Перед Сердюковым никто никогда и не ставил задачу на построение Новой Армии, он должен был все поломать, "зачистить площадку"...
                Новую Армию должен был строить тесть блогера....
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 09:49
        На АТО они быстро людей набрали. И на Майдане скакал кто-то, думали вот-вот как в Европе заживем. В массе и сейчас никто воевать особо не рвется, но наловили же.
        Другое дело, что армия их была меньше готова, но как и наша.
        А вот к чему не готовы были - это наша экономика к таким санкциям.
    2. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 09:17
      глупость какая, вопрос не в том готовы мы были или нет, в 2014 году они не были готовы, а вот к 22году они подготовились, а наши генералы в 22 году как раз и собирались парадными колоннами закидать ВСУ шапками - итог перед нами и мы все его наблюдаем....
    3. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      0
      Сегодня, 10:47
      Цитата: свой1970
      Если мы в 2022 были не готовы - то о какой к чертям собачьим готовности можно говорить в 2014 - который вспоминают некоторые

      Так, ремарка к "неготовности":
      ...Несмотря на это прибыль украинской "дочки" Сбербанка растет год от года, и по итогам 2020 года составила 932 млн грн., что в два раза больше предыдущего 2019 года...

      Это к "неготовности" открытия отделений основных российских банков в Крыму с 2014-го. wink
      ...СНБО решил изъять активы Сбербанка и ВЭБа на Украине
      Меру предложил Нацбанк и одобрило правительство. 25 февраля у Проминвестбанка и МР Банка (Сбер) отозвали лицензии...( Заметка на сайте РБК от 12 мая 2022, 13:09)...

      Может "неготовность" заключалась не сколько в военной сфере, а в финансовой? wink
      Из избитого: "Ну бизнес, ничего ж личного"? lol
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 10:58
        Цитата: Sovetskiy
        Из избитого: "Ну бизнес, ничего ж личного"?

        У бизнеса был бизнес в Европе и Азии
        И санкции на Сбербанк и ВТБ - когда не было ни аналога Свифта ни даже карт "Мир" - ну очень сильно помогли бы нашему бизнесу. Даже стратегическому..
        1. Sovetskiy Звание
          Sovetskiy
          0
          Сегодня, 11:06
          Цитата: свой1970
          У бизнеса был бизнес в Европе и Азии
          И санкции на Сбербанк и ВТБ - когда не было ни аналога Свифта ни даже карт "Мир" - ну очень сильно помогли бы нашему бизнесу. Даже стратегическому.

          Дык вот откуда Мински 1.2.3 wink
          ....не было ни аналога Свифта ни даже карт "Мир...

          Чой так? Партнеров боялись обидеть или денег жалко было на "своё"? wink
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 11:11
            Цитата: Sovetskiy
            Чой так? Партнеров боялись обидеть или денег жалко было на "своё"?

            А чой так в СССР легковым машин нормальных не было? Это из вашей же оперы - не припекло, денег жалко, не умели сделать и еще гора причин.
            1. Sovetskiy Звание
              Sovetskiy
              0
              Сегодня, 11:19
              Цитата: свой1970
              А чой так в СССР легковым машин нормальных не было?

              А чой по вашему "нормальные машины" на период до 1989 года?
              И что ж тогда СССР экспортировал в капстраны такие как: Бельгия, Финляндия, Австрия, Голландия, Норвегия, Швеция, Индонезия, Греция, Кипр, Англия, а также страны Ближнего Востока, не уж то китайскую отверточную сборку? laughing
            2. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 11:30
              все вот эти автомобили выпускались в 1990 году на западе
  8. Пензяк Звание
    Пензяк
    0
    Сегодня, 08:45
    Как что?
    Слово "украина" запретить! Территорию засыпать хлоркой, воздух заполнить дихлофосом, свидомых, бывших всук, калек и прочих хитровыделанных согнать в Галицию в резервацию - пусть их евроведьмы кормят, отрезать от всех коммуникаций/связи, обнести забором и рвом с серной кислотой чтобы не пролезли никуда.
  9. Горизонт Звание
    Горизонт
    +12
    Сегодня, 08:50
    Зато на парадах все было опупительно. Танковый биатлон, все дела... А коснулось и все как всегда. Ни нормальной связи, ни технических средств разведки...
    Шойгу не в совете безопасности должен сидеть, а на киче.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +4
      Сегодня, 09:10
      И знаете,что ещё отвратно... руководство страны во главе с Путиным не извинилось перед страной,перед армией за лживость утверждений перед 2022г. ,что ВС России по мощи "вторая армия в мире"; а по боеспособности так и вабче..."Красная армия всех сильней!"
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 09:54
        Цитата: Nikolaevich I
        И знаете,что ещё отвратно... руководство страны во главе с Путиным не извинилось перед страной,перед армией за лживость утверждений перед 2022г. ,что ВС России по мощи "вторая армия в мире";

        Кто то извинился за потерю всей Белоруссии за 10 дней и общие потери в 200 000 в 1941?
        Тоже кстати - перед войной брехали "Малой кровью на территории врага!!" (с) и на танках скакали через речки.
        Но нет - "#это другое!!!"
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 10:04
          Видимо вы забыли что Павлова и его штаб расстреляли....
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 10:10
            Цитата: faiver
            Видимо вы забыли что Павлова и его штаб расстреляли....

            Ну да это равнозначная замена - че уж там, фашисты под Киевом и шлепнутый втихаря генерал...
            И да, влево и вправо от Павлова - тоже как то не особо получилось, не?пришлось бросить все что накопили за весь предвоенный период.
            1. Владимир_2У Звание
              Владимир_2У
              +1
              Сегодня, 10:43
              Цитата: свой1970
              Ну да это равнозначная замена - че уж там, фашисты под Киевом и шлепнутый втихаря генерал...

              А равнозначная. Потому что на пятый год войны - война закончилась. В Берлине.
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                -1
                Сегодня, 10:53
                Цитата: Владимир_2У
                Цитата: свой1970
                Ну да это равнозначная замена - че уж там, фашисты под Киевом и шлепнутый втихаря генерал...

                А равнозначная. Потому что на пятый год войны - война закончилась. В Берлине.

                То есть вас вполне устроило бы ВСЕ - если бы сейчас армия стояла во Львове, потери были бы неизвестны, а Шойгу принимал бы парад?
                1. Владимир_2У Звание
                  Владимир_2У
                  0
                  Сегодня, 10:56
                  Цитата: свой1970
                  То есть вас вполне устроило бы ВСЕ - если бы сейчас армия стояла во Львове, потери были бы неизвестны, а Шойгу принимал бы парад?

                  Меня бы устроило, что бы вы чушь не писали.
                  Хотя бы потому, что ни о каких наказаниях для "мясников", уж не говоря о проваливших разведку и пр. и речи нынче не идёт.
                  1. свой1970 Звание
                    свой1970
                    +1
                    Сегодня, 11:08
                    Цитата: Владимир_2У
                    Цитата: свой1970
                    То есть вас вполне устроило бы ВСЕ - если бы сейчас армия стояла во Львове, потери были бы неизвестны, а Шойгу принимал бы парад?

                    Меня бы устроило, что бы вы чушь не писали.
                    Хотя бы потому, что ни о каких наказаниях для "мясников", уж не говоря о проваливших разведку и пр. и речи нынче не идёт.

                    Я вас понял - "Те не щитово! Это другое!! "(С)
                    Там шлепнули пешку Павлова и все, провалившие разведку - рядовыми в пехоту не пошли, Жигарева сорвавшего поставки 702 самолетов на фронт осенью 1941 - не на кол посадили а в генералах оставили, про"мясников" - нынешним "мясникам" такие объёмы пехоты что в лоб ходили штурмовать тогда - даже присниться не могут.
                    Попробовал бы тогда кто нибудь вякнуть про "мясников", ага...
                    1. Владимир_2У Звание
                      Владимир_2У
                      0
                      Сегодня, 11:14
                      Цитата: свой1970
                      Там шлепнули пешку Павлова и все, провалившие разведку - рядовыми в пехоту не пошли, Жигарева сорвавшего поставки 702 самолетов на фронт осенью 1941 - не на кол посадили а в генералах оставили, про"мясников" - нынешним "мясникам" такие объёмы пехоты что в лоб ходили штурмовать тогда - даже присниться не могут.


                      Вы воображаете то, что самые точные знания от разведки сильно компенсируют слабость управления войсками?
                      Или может быть воображаете что однозначный перелом к третьему году войны сильно похож на нынешнее топтание на пятый?
                      Ничего удивительного тогда, что вы воображаете что Украина сейчас и Германия с массой союзников тогда - одно и то же.
                      С таким то воображением.
                      1. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        0
                        Сегодня, 11:24
                        Цитата: Владимир_2У
                        Или может быть воображаете что однозначный перелом к третьему году войны сильно похож на нынешнее топтание на пятый?

                        Гм. Сравнивать Великую Отечественную и ограниченную операцию против прокси - вообще так себе идея, как по мне если winked
        2. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          Сегодня, 11:08
          Цитата: свой1970
          Кто то извинился за потерю всей Белоруссии за 10 дней

          Да бросьте нудеть ! За 41-й сейчас не кого спросить и некому ответить ! А за 2022й-есть ! Или многократно "наступать на грабли"-это законная "рашен забава" ?
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 11:28
            Цитата: Nikolaevich I
            За 41-й сейчас не кого спросить и некому ответить !

            А причем здесь "СЕЙЧАС" - что то смелых не находилось ТОГДА требовать извинений за все прокаканное, за дудение в уши народу" Малой кровью на чужой территории", за прыжки на танках..
            Какие там к шутам извинения - СССР даже потери свои не удосужился подсчитать точно за 45 лет...
            Какие тут к чертям извинения, это нынче все смелые а тогда в 1941 за "отвратно"(с) шепнули бы на месте и все
  10. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +8
    Сегодня, 08:51
    Не мое конечно дело, но не слишком-ли много тут стало "сладковщины"..? Этот военкор у нас как универсальный (военный) врач- терапевт.. Во всех болезнях с умным видом разбирается..
  11. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +2
    Сегодня, 08:51
    Надо сказать за это {спасибо} шойгу и сердюкову.
  12. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 09:00
    Все это верно, но также верно и то, что в январе и феврале темпы продвижения замедлились, особенно в феврале, когда они почти остановились, а украинская контрнаступательная операция на юге продолжает завоевывать квадратные километры, и их уже более 80, без какой-либо видимой реакции.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:37
      Carlos Sala
      Сегодня, 09:00

      hi От какого Геббельса-фюрера получена столь достоверная информация?
      А для начала советовал бы ознакомиться с понятием "Донецкого чернозёма" и посмотреть карту климатического прогноза на этот месяц и следующий, а также подумать, зачем я заострил на этом внимание.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 09:00
    Цитата: igorra
    Надеюсь доживу до тех пор, когда виновные в просчётах и гибели военнослужащих в первые дни СВО, ответят даже не по закону, а по справедливости
    Вы забыли упомянуть про вторжение в Курскую область
  14. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 09:12
    Очень хорошая статья. Наблюдал как в первые дни СВО в Херсонской области, были разбиты колоны с новой техникой идущие в притык друг к другу.
  15. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 09:19
    Т.е. Тогда все безноказанно врали? Никто за вранье не ответил .
    Ну а теперь нам всю правду-матку и расскажут?
    както не верится
  16. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +1
    Сегодня, 09:24
    Зато хорошо научились вкручивать в уши о поступлении в ВС РФ новых, современных образцов военной техники. Операция еще не началась, а враг уже полностью располагал всей необходимой информацией, когда, где и сколько. И не один предатель по сей день не был публично наказан. Россия заведомо нанесла себе поражение имея армию предателей в своем тылу, а что самое страшное их никто и уничтожать то не собирается, и посей день.
  17. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 09:27
    Знать бы только, что дальше с Украиной делать.

    А что, уже подписан пакт о безоговорочной капитуляции? Нацистское руководство утверждает, что договариваться с Россией не о чем, А Мединский утверждает, что достигнуты важные деловые договорённости и в ближайшее время состоится новый раунд переговоров...
    Что касается мобилизационной готовности в 2022 году, нехватки снарядов и вооружения, то моратории на смертную казнь и применение ТЯО в этом свете видится поблажкой нацистскому режиму...Мы привыкли считать, что там наверху умнее нас, только и не мы подписывали Беловежское соглашение и назначали на должности заведомо известных дилетантов...
    Не знаю, что там видится Сладкову, но такими темпами СВО продлится долго...
  18. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 09:43
    Интересно, дождёмся мы в открытых источниках анализа нашего планирования СВО? Кто и как вёл разведку, в тч. анализировал общественное мнение украинцев на случай возможной войны?
    Что докладывали наверх? Было ли решение о начале СВО принято на основании докладов, что мы готовы или оно было принято вопреки докладам?
    1. ученый Звание
      ученый
      +1
      Сегодня, 10:11
      Цитата: VicVic
      Интересно, дождёмся мы в открытых источниках

      Много вы дождались о причинах провала Красной армии в 1941 году? Я не говорю об общих фразах, речь о конкретных лицах чьи действия или бездействия привели к трагедии в начале ВОВ.
      Вот и по планированию СВО, особенно в части его провалов ни кто не будет рассекречивать документы. Это в США Трам может делать вид, что ищет компромат на Байдена и наоборот, американцы любят шоу. В России такой ерундой со времен Новгородского вече не заморачиваются.
  19. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +5
    Сегодня, 09:51
    впечатлениями от начала СВО, спустя четыре года после того самого

    Основываясь на факте, что «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги» и то что все войны ведутся из-за денег или ресурсов которые кому то нужно украсть, следует вывод, что в 2022 году распределение ресурсов и денег было далеко не оптимальным.
    В результате, военно-политическое руководство страны распределение средств за 4 года оптимизировало и мы имеем:
    миллиардеры и как менялось их состояние с 2022 года
    Среди двадцати богатейших россиян на ноябрь 2025 года —
    Вагит Алекперов с состоянием 28,7 млрд долларов (+11% с начала 2022 года),
    Алексей Мордашов — 28,6 млрд (–6%),
    Леонид Михельсон — 28,4 млрд (+1%),
    Владимир Лисин — 26 млрд (–,5 0,4%),
    Владимир Потанин — 24,2 млрд (–12%).
    Далее следуют:
    Геннадий Тимченко — 23,2 млрд (–8%, имеет гражданство Финляндии),
    Андрей Мельниченко — 18 млрд (–31%, гражданство ОАЭ), Павел Дуров — 17,1 млрд (–1%, гражданства ОАЭ и Франции),
    Сулейман Керимов — 16,4 млрд (+12%),
    Алишер Усманов — 16,1 млрд (–6%).
    Среди тех, кто замыкает первую двадцатку:
    Михаил Фридман — 15,1 млрд (+1%, гражданин Израиля),
    Михаил Прохоров — 11 млрд (–7%, Израиль),
    Леонид Федун — 10,4 млрд (–10%, Кипр),
    братья Дмитрий и Игорь Бухманы — по 9,8 млрд каждый (+24%, граждане Израиля),
    Герман Хан — 9,7 млрд (Израиль),
    Виктор Рашников — 9,6 млрд (–27%),
    Андрей Гурьев — 9,5 млрд (+25%),
    Вячеслав Кантор — 9,5 млрд (+23%, имеет гражданства Израиля и Великобритании),
    Роман Абрамович — 9,2 млрд (–37%, гражданства Израиля и Португалии).
    На начало 2022 года в России было 140 миллиардеров, после начала СВО из-за курса доллара к рублю их осталось 88.
    В 2025 году в рейтинге 146 миллиардеров из России, то есть за время СВО не только было восстановлено их общее количество, но и появились новые.

    В итоге, вопрос на из разряда риторических - когда закончится СВО.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 09:58
      Очень интересный вопрос и список российских граждан с иностранным подданством с еврейскими и русскими фамилиями не менее интересен.
  20. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 10:05
    Первая российская колонна, которую я встретил, была уже избита украинской армией под Анадолью. Чёрные угрюмые лица, грязная техника. И «Байрактар», совершенно безнаказанно летавший над нами.

    Начался «снарядный голод», выяснилось, что наличие артиллерийских развед-комплексов, это миф, мы начали терять самолеты и вертолеты. Один единственный разведывательный БЛА «Орлан» передавали по очереди из одной общевойсковой армии в другую

    Создалось впечатление, что мы всё быстрее ползем под откос. Но ведь выстояли. Запад долго не верил. Выстояли, вгрызлись в землю под Ореховом и в Пологах, в Кременной. С громким треском переломили ситуацию в Угледаре, в Бахмуте.

    Жуть какая. Прям 41-42. Вот только по тексту не совсем понятно, кто на кого наступал. Судя по последнему, вышеприведенному абзацу, мы стойко отразили вероломный "блицкриг" хохлоармии будучи совершенно не готовыми к войне.
  21. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    -1
    Сегодня, 10:08
    Пожинали плоды " беотлонов" с парадами суперармат и прочих "перспективных" железяк в единственном числе.
    Помню,как проснувшись непрерывно матерился и как не хватало воздуха.Как звонил сослуживцам, как смотрел на сказы Подоляки с кружочками и стрелочками...
    Понимал,что началось что-то очень большое и страшное.
    Прошло четыре года и русский Солдат снова подтвердил свою Великую Силу и любовь к Родине! Он снова вывез все косяки,просчеты , ошибки и обман!
    Снова исторически сработало: Деды воевали и Мы воюем.
    И народ наш ,как от Минина с Пожарским,снова собрал, одел, обул и накормил своих Солдат!
    И тыл заработал как надо.
    Осталось дождаться Победы и она непременно настанет.
  22. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 10:38
    Никто не сказал какую огромную роль сыграл Вагнер, буквально спас положение
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 11:03
      А Вагнер -это тоже русский Солдат.
  23. gridasov Звание
    gridasov
    -2
    Сегодня, 10:57
    Моё убеждение состоит в том, что в военном и инженером интеллектуальном пласте необходимо выделить направление создания и противодействия объектам низко потенциальных полетных параметров. Не думаю, что вообще есть такой системный подход в этой выделенной теме. Однако очевидна такая необходимость.