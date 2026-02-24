Бунты охватили колонии Мексики - в одной из них совершён массовый побег

Вооруженные группы напали снаружи на пенитенциарное учреждение и выбили ворота автомобилем, что позволило некоторым заключенным сбежать. В это время в колонии вспыхнул бунт, были спровоцированы драки в камерах между заключёнными. На это пришлось реагировать надзирателям, открывать двери камер. В этот момент на них стали нападать, а сами драки были инсценировкой.

Мы пока выясняем, связаны ли бунты в колониях с гибелью Эль Менчо или не связаны.

В Мексике продолжается неразбериха после ликвидации главаря одного из крупнейших наркокартелей страны – Эль Менчо. Как уже сообщало «Военное обозрение», Эль Менчо (настоящее имя – Немесио Сервантес) скончался от полученных в ходе операции по его задержанию ран – в штате Халиско, где всё последнее время он и проживал. При этом мексиканским правоохранителям и военным понадобилась помощь американской разведки, как об этом говорят в США, где Эль Менчо в своё время жил и где так же, как и в Мексике, находился в розыске.Поступают сообщения о вспыхнувших бунтах в мексиканских колониях. Наиболее резонансные события происходят в колонии Икстапа в штате Халиско.В результате бунта погибли несколько сотрудников исправительного учреждения, включая начальника колонии. При этом из колонии смогли бежать как минимум 23 заключённых. Это по официальным данным. По другим сведениям, бежали не менее полусотни преступников. Причём сам бунт был поддержан извне.Из сообщения министерства общественной безопасности:Поступают сообщения о пожаре в колонии, а также возле её территории. По последним данным, нападавшие расстреляли и подожгли полицейские автомобили.Из заявления мексиканских правоохранительных органов:При этом рядовые мексиканцы говорят о том, что эта связь очевидна, хотя бы потому что нападали на колонию в Халиско извне лица с символикой картеля, которым Эль Менчо и руководил.