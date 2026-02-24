Бунты охватили колонии Мексики - в одной из них совершён массовый побег

4 880 22
Бунты охватили колонии Мексики - в одной из них совершён массовый побег

В Мексике продолжается неразбериха после ликвидации главаря одного из крупнейших наркокартелей страны – Эль Менчо. Как уже сообщало «Военное обозрение», Эль Менчо (настоящее имя – Немесио Сервантес) скончался от полученных в ходе операции по его задержанию ран – в штате Халиско, где всё последнее время он и проживал. При этом мексиканским правоохранителям и военным понадобилась помощь американской разведки, как об этом говорят в США, где Эль Менчо в своё время жил и где так же, как и в Мексике, находился в розыске.

Поступают сообщения о вспыхнувших бунтах в мексиканских колониях. Наиболее резонансные события происходят в колонии Икстапа в штате Халиско.

В результате бунта погибли несколько сотрудников исправительного учреждения, включая начальника колонии. При этом из колонии смогли бежать как минимум 23 заключённых. Это по официальным данным. По другим сведениям, бежали не менее полусотни преступников. Причём сам бунт был поддержан извне.

Из сообщения министерства общественной безопасности:

Вооруженные группы напали снаружи на пенитенциарное учреждение и выбили ворота автомобилем, что позволило некоторым заключенным сбежать. В это время в колонии вспыхнул бунт, были спровоцированы драки в камерах между заключёнными. На это пришлось реагировать надзирателям, открывать двери камер. В этот момент на них стали нападать, а сами драки были инсценировкой.

Поступают сообщения о пожаре в колонии, а также возле её территории. По последним данным, нападавшие расстреляли и подожгли полицейские автомобили.

Из заявления мексиканских правоохранительных органов:

Мы пока выясняем, связаны ли бунты в колониях с гибелью Эль Менчо или не связаны.

При этом рядовые мексиканцы говорят о том, что эта связь очевидна, хотя бы потому что нападали на колонию в Халиско извне лица с символикой картеля, которым Эль Менчо и руководил.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. роман66 Звание
    роман66
    +6
    Сегодня, 09:08
    Так, кто там правит-то?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:15
      Цитата: роман66
      Так, кто там правит-то?

      Кто сильнее, тот и правит. И это отнюдь не "официальные лица"
    2. cpls22 Звание
      cpls22
      +5
      Сегодня, 09:21
      Цитата: роман66
      Так, кто там правит-то?

      Двоевластие там, до недавнего времени пребывающее в шатком равновесии.
      Трамп его решил немного расшатать, пнув снаружи правительство, для большей сговорчивости. Вполне возможно, что одновременно и предупредил этого Менчо о предстоящей операции по его аресту. У ЦРУ наверняка есть агенты в картелях.
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:25
      роман66 hi ,сначала власти Мексики позволили картелям набрать сил и оружия, обрасти связями на всех уровнях,потом явился Трамп со своими намеками и нынешняя президентша решила откупиться головой одного из руководителей этих самых картелей,пошли по пути наименьшего сопротивления,а последствия вышли из под контроля.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 10:08
        А наркокартель не может откупиться головой президентши hi
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:24
          роман66, думаю Трампу её головешка не особо и нужна. А вот громкие "победы" даже очень,промежуточные на носу,так что хоть победа над картелем,хоть прирост территории,ему все в плюс.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 10:39
            У Путина есть коллекция - чего же Трампу не собирать?
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 09:11
    Основная масса наркотиков из Мексики (собственное производство , транзит из других стран) поставлялись и продавались в США - поэтому Я поддерживаю свободолюбивый народ Мексики в борьбе с американским империализмом и желаю повстанцами победить в этой их войне за свободу ..
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 09:21
      Цитата: Андрей Малащенков
      Я поддерживаю свободолюбивый народ Мексики в борьбе с американским империализмом и желаю повстанцами победить в этой их войне за свободу ..

      Цитата: Андрей Малащенков
      Основная масса наркотиков из Мексики (собственное производство , транзит из других стран) поставлялись и продавались в США
      И ещё мы все за свободу торговли... feel
      laughing
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Андрей Малащенков
      Основная масса наркотиков из Мексики (собственное производство , транзит из других стран) поставлялись и продавались в США - поэтому Я поддерживаю свободолюбивый народ Мексики
      А то, что мастурбеки из бывших братских республик торгуют в России всякой дypью, выращенной как у них, так и в Афгане, - это, конечно, другое.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 11:26
        Конечно другое: они же в России этим торгуют, а не в Штатах. Понимать надо.
        Товарищ выше выдал образцовый образец (даже тавтологии не постесняюсь) лицемерия и двойных стандартов.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:18
    ❝ Мы пока выясняем, связаны ли бунты в колониях с гибелью Эль Менчо или не связаны ❞ —

    — Это сейчас самый главный вопрос ...

    — «Больной перед смертью потел?
    – Да.
    – Это очень хорошо» ©
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 09:25
    В Мексике уже давно фактическая власть принадлежит картелям, центральная власть очень слаба.
  5. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +6
    Сегодня, 09:26
    Сдаётся мне янки специально спровоцировали беспорядки в Мексике. Каким там американским штатом по задумке Трампа она должна стать? Референдум об отделении от Канады её нефтеносного региона очевидно тоже неслучайность.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 09:27
    Ох и аукается Эль Менчо властям Мексики,а ведь его ликвидация никакой проблемы не решает,там уже давно Эль Менчо-2 рулит.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 09:31
      taiga2018 hi, головой надо было думать до ликвидации и подобные операции готовятся заблаговременно,а не так с гусарского наскока, теперь либо идти до конца с этим картелем и его новыми руководством,либо в тихую договариваться.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +4
        Сегодня, 09:35
        Если американцы не вмешаются то конечно придется договариваться,хотя власти конечно же объявят о своей победе.Ну а наркокартель думаю не будет против такой версии событий,главное чтоб их в дальнейшем не трогали.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 09:49
          taiga2018,тут два варианта третьего не дано,это для Мексики,а вот США может СВОЮ "арию" исполнить под ширмой беспорядков.
          1. taiga2018 Звание
            taiga2018
            +1
            Сегодня, 10:01
            Дааа,эти могут,но только после того как порешают с Ираном,как говорится становитесь в очередь.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 10:16
              taiga2018, это если порешают,там тоже крутят-мутят,как говаривали и хочется и колется. А Мексика под боком ,и рычагов на неё больше,хотя это Трамп так размахался,а придет какой демократ и всё встанет на старые рельсы.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 10:01
    Что-то американцы не сильно переживают за отсутствие демократии у себя под носом. Но вот за далёкий Иран и его народ очень. Прям кушать не могут.
  8. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 10:15
    Да какие ж это бунты?! Это революция полосатых пижам, вполнне демократическая. Надеюсь армейские склады уже разграблены?! Ой, по губам за неполиткорректность - кончно же экпроприированны.