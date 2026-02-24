Британия поддержит Киев деньгами и обещаниями, оружия у британцев для Киева нет

1 947 21
Британия поддержит Киев деньгами и обещаниями, оружия у британцев для Киева нет

Британия готовит новый пакет военной помощи Украине, рассчитывая, что мирное соглашение в ближайшее время подписано не будет. При этом никаких вооружений британцы поставлять не будут, в пакет войдут много обещаний и немного денег.

Лондон принял решение об отправке нового пакета военной помощи Киеву. Но поскольку у британцев нет нужных ВСУ вооружений, было принято решение скинуться деньгами. В итоге Британия выделяет Украине 20 млн фунтов стерлингов с требованием потратить их на «восстановление энергосетей и обеспечение дополнительных генерирующих мощностей». Также часть средств должна пойти на гуманитарную поддержку «прифронтовых территорий». Куда они на самом деле пойдут, знает только Зеленский и его окружение.



20 млн фунтов стерлингов на восстановление энергосетей и обеспечение дополнительных генерирующих мощностей, а также на гуманитарную поддержку прифронтовых территорий.


Кроме того, британцы планируют запустить программу по обучению военно-полевой хирургии, в рамках которой пройдет подготовка украинских боевых медиков. Как заявляют некоторые украинские ресурсы, это украинцы должны обучать британцев военно-полевой хирургии, потому что у них опыта гораздо больше. Однако выделенные средства на что-то нужно списывать, поэтому и запущена данная программа.

Ну и напоследок. Украинских пилотов вертолетов впервые за 4 года конфликта наконец-то допустили на одну из британских баз. Там из них планируют сделать инструкторов по вертолетам. Британцы готовы пойти на все, лишь бы конфликт не прекращался.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +3
    Сегодня, 09:46
    В итоге Британия выделяет Украине 20 млн фунтов стерлингов с требованием потратить их на «восстановление энергосетей и обеспечение дополнительных генерирующих мощностей».
    Англичанка только гадит и разжигает этот конфликт. Спонсируют тотальное истребление морекопателей США и ЕС...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 09:53
      Помеха с права hi ,так вроде если верить СМИ то США при Трампе тоже денежки жилить начали,писали что финансирование на халяву очень сократили. Так что теперь этот чемодан на Е.С. перекладывают.
      1. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 10:55
        Цитата: Ропот 55
        халяву очень сократили. Так что теперь этот чемодан на Е.С. перекладывают.

        Мелко-бриты - это не ЕС. Да и денег тут они выделили всего 20 млн, что в рамках войны - копейки. Раньше нацикам некоторые страны десятки, даже сотни ярдов выделяли.

        Сейчас же, скорее, надеются убедить укро-нацистов продолжать войну пустыми словами и обещалками request
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 09:50
    Британия уже обьявила о начале работы пункта управления "коалиции желающих" , в него вошло 70 человек . Наверное где нибудь в Жешуве развернули для начала . Думаю, для того ,чтобы он так и остался в Жешуве , необходимо полностью отключить Украину от электропитания.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:58
      oleg-nekrasov-19 hi, военные для себя и своей задачи электричество найдут технологии позволяют,а вот полностью отключить Украину,тут всё так мутно что лучше и не писать.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 09:59
        про "мутно" полностью с вами согласен hi
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:43
      Нет, надо Жешув отделить от Украины. Физически
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:56
    ❝ Кроме того, британцы планируют запустить программу по обучению военно-полевой хирургии ❞ —

    — Это, видимо, что-то насчёт трансплантации органов ...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:58
    Хилли на 23 февраля наше посольство в Лондоне подарило шампунь для волос - что его так несёт
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 10:30
      Цитата: tralflot1832
      Хилли на 23 февраля наше посольство в Лондоне подарило шампунь для волос - что его так несёт

      Надеюсь шампунь из ветеринарной аптеки...
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:59
    Британии внутренних проблем не хватает! Как там насчет противников монархии? Не пора ли поднять лозунг "Хватит кормить дармоедов"? Вроде бы раньше были, и немало. Может подкинуть идею в парламент? Тогда бы и думать перестали про Украину.
    1. Развед Звание
      Развед
      -3
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Егоза
      Не пора ли поднять лозунг "Хватит кормить дармоедов"?


      Привлекательный лозунг.
      Не боитесь, что он может выйти за пределы Британии?
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        0
        Сегодня, 10:21
        Цитата: Развед
        Не боитесь, что он может выйти за пределы Британии?

        Есть предложение начать с Британии yes
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:19
      Егоза hi ,если ориентироваться на СМИ то там проблема другого плана,смена этноса и соответственно вероисповедания. Так что если это правда и ничего не изменится придется королевской фамилии следом за младшим сынишкой когти рвать.
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 10:13
    Глядя на этот череп с ушами, сразу видно - упырь. Проломить бы ему горшок.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 10:44
      Цитата: th.kuzmichev
      Глядя на этот череп с ушами, сразу видно - упырь. Проломить бы ему горшок.

      Да уж, моpда лица у него весьма непрезентабельная. Если упырь, то тут только осиновый кол, вколоченный в темечко, его вечный упокой обеспечит.
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 11:10
      В том горшке - вряд ли что. А вот найти бы, кто этим горшком куроводит. Вот это бы - да бы.
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    -2
    Сегодня, 10:23
    Бриты дадут денежку, америкосы за эти денежки с удовольствием продадут xoxлaм оружие. И будут потирать потные ладошки- война продолжается, корпорации наживаются на продаже оружия, славяне уничтожают друг-друга, народонаселение Земли за счет славян и в пользу "золотого миллиарда" уменьшается, Россия растрачивает свои ресурсы...
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 10:28
    Британия готовится к размещению войск на Украине – создан штаб

    Великобритания официально сформировала штаб из 70 военнослужащих для создания многонациональных сил, которые в перспективе могут быть развернуты на Украине. Об этом говорится на сайте британского правительства.

    Подготовка к возможному вводу британского контингента профинансирована из бюджета – £200 млн (более 20 млрд рублей).
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:35
    Цитата: abrakadabre
    Цитата: tralflot1832
    Хилли на 23 февраля наше посольство в Лондоне подарило шампунь для волос - что его так несёт

    Надеюсь шампунь из ветеринарной аптеки...

    С туалетного столика самолёта Лолита - Экспресс Эпштейна ?
  10. igorlvov Звание
    igorlvov
    0
    Сегодня, 10:51
    Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой, сообщает Служба внешней разведки РФ.

    Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев