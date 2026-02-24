Британия поддержит Киев деньгами и обещаниями, оружия у британцев для Киева нет
Британия готовит новый пакет военной помощи Украине, рассчитывая, что мирное соглашение в ближайшее время подписано не будет. При этом никаких вооружений британцы поставлять не будут, в пакет войдут много обещаний и немного денег.
Лондон принял решение об отправке нового пакета военной помощи Киеву. Но поскольку у британцев нет нужных ВСУ вооружений, было принято решение скинуться деньгами. В итоге Британия выделяет Украине 20 млн фунтов стерлингов с требованием потратить их на «восстановление энергосетей и обеспечение дополнительных генерирующих мощностей». Также часть средств должна пойти на гуманитарную поддержку «прифронтовых территорий». Куда они на самом деле пойдут, знает только Зеленский и его окружение.
Кроме того, британцы планируют запустить программу по обучению военно-полевой хирургии, в рамках которой пройдет подготовка украинских боевых медиков. Как заявляют некоторые украинские ресурсы, это украинцы должны обучать британцев военно-полевой хирургии, потому что у них опыта гораздо больше. Однако выделенные средства на что-то нужно списывать, поэтому и запущена данная программа.
Ну и напоследок. Украинских пилотов вертолетов впервые за 4 года конфликта наконец-то допустили на одну из британских баз. Там из них планируют сделать инструкторов по вертолетам. Британцы готовы пойти на все, лишь бы конфликт не прекращался.
