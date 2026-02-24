Норвегия представила новую систему подводной разведки на глубинах до 6 км

Норвегия представила новую систему подводной разведки на глубинах до 6 км

В Норвегии реализуются технологии, связанные с усовершенствованием подводного зондирования. В частности, в пример приводится разработка норвежской компании Kongsberg, которая заявляет о создании устройства, «меняющего способы сбора разведывательной информации ВМС в подводной среде».

Это модернизация платформы Argeo Listen. Модернизация состоит в усовершенствовании системы пассивного электромагнитного зондирования. Это, как сообщается, позволяет эффективнее обнаруживать подводных объекты с более точными измерениями – с последующим картографированием.



В презентации говорится о том, что это делает аппарат особенно полезным для мониторинга подводной инфраструктуры, выявления потенциальных угроз и обеспечения ситуационной осведомленности, которая может поддерживать противолодочные операции и другие военно-морские миссии.

Данные, которые собирает Argeo Listen, поступают в единую систему Argeo Listen, там анализируются, «позволяя командованию принимать оптимальные решения в рамках той или иной операции».

Сама же система подводного мониторинга может размещаться на целом ряде платформ, включая подводные беспилотники, как роботизированные, так и управляемые дистанционно.

Система предназначена для сбора трёхмерных данных об электрическом поле без физического контакта с окружающей средой, что обеспечивает минимальный уровень шума при осмотре подводных сооружений на глубине до 6 километров. Соответственно, система может эффективно обнаруживать подводные лодки на разных глубинах.

Официально представлен вариант «уточнения мест размещения трубопроводов на дне моря». Норвежские трубопроводы имеют свойство перемещаться по морскому дну? Или это всё-таки для «каких-то иных» целей, связанных с трубопроводами… Особенно если учесть, что сама компания называет своё устройство именно разведывательным.

Модернизированная система будет представлена на выставке Oceanology International, которая пройдёт в Лондоне с 10 по 12 марта этого года.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 10:14
    Или это всё-таки для «каких-то иных» целей, связанных с трубопроводами… Особенно если учесть, что сама компания называет своё устройство именно разведывательным.
    С учётом воплей в Европе о "российской угрозе" ВСЁ, что разрабатывается в Европе, будет иметь двойное назначение. Вплоть до новой модели мужских трусов - они же могут использоваться в армии для "отражения агрессии России", солдаты же могут их носить? Ну вот...
    И так будет до тех пор, пока Европа, тем или иным способом, не получит очередной удар по зубам, заставляющий терять зубы и ставящий, хотя бы на время, мозги и научно-техническую мысль на правильные рельсы. Очередной "1945-й год".

    А, касаемо этой новой приблуды - штош... Вещь полезная. Я так и не понял ничего про эффективность, но, наверное, пригодится и военным, и гражданским. И для контроля за состоянием трубопроводов, и для новых "Северных потоков".

    Вспомнилось, как мы в степи под Оренбургом, когда на четыре стороны вокруг из ориентиров только горизонт, по карте 1967-го года, которую нам дали нефтяники, в 1992-м искали подземный трубопровод... Проектная глубина залегания 2,8.laughing laughing laughing
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:33
      Не думаю, что совпадение-подводные аппараты кораблей ГУГИ способны работать на таких глубинах.
  2. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 10:32
    По моему для всех кто связан с этой темой должна быть прежде всего поставлена задача какой модуляции должен быть алгоритм электромагнитного импульса и его потока, чтобы он был оптимально эффективен в среде воды и тем более переменных электромагнитных параметрах. И какой архитектуры должен быть соответствующий генератор таких импульсов. Поэтому когда говорят о таких новинках, то сразу надо понимать, что эти системы построены на элементной базе электронных устройств известных параметров, а значит потенциал их возможности понятен. Стоит и понимать, что с ростом глубины меняеться Эл. Магнитный потенциал на объекты, а не примитивные понятия давления среды и значит должен быть алгоритм перемены Эл. Магнитного импульса с ростом глубины и других факторов. Значиться, что ключевой задачей являеться генератор.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 10:35
    Все это теряет смысл при определенных условиях.
    Даже если наши сделают нечто подобное от Калининграда до Питера, хреновину взорвут и никто не узнает кто это сделал.
    Вывод. Воевать надо до полной победы на Украине.
    Тогда норвеги нам сами предложат подобную штуку в качестве доброй воли.
    1. solist2424 Звание
      solist2424
      -1
      Сегодня, 10:56
      Воевать надо до полной победы на Украине.

      Тогда до полной победы в Норвегии!
  4. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 10:50
    Система предназначена для сбора трёхмерных данных об электрическом поле без физического контакта с окружающей средой

    Если эта техника основана по принципу электрочувствительности рыб, то основным её элементом должно быть что-то вроде ампулы Лоренцини. Они впервые были обнаружены у акул. Именно благодаря им акула чует кровь на больших расстояниях. Такие датчики должны сильно реагировать на изменение солёности воды. Как вариант противодействия им - выброс в воду соли или какого-то электролита.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:59
    Цитата: cpls22
    техника основана по принципу электрочувствительности рыб

    Электрическое поле создаётся не только от рыб, да и то не всяких, а от совокупности многих факторов, которых в северных морях может и не быть