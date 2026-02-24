В сербском Кралево задержали двух подозреваемых в покушении на Вучича

В сербском городе Кралево, что в двухстах километрах от Белграда, местная полиция совместно с коллегами из Агентства безопасности и информации провела операцию с громким заголовком. Задержаны двое местных жителей 1975 и 1983 годов рождения. Официальная версия МВД: подозреваемые готовили покушение на президента Александра Вучича и его семью.

По данным следствия, с декабря прошлого года по февраль нынешнего подозреваемые обсуждали насильственную смену конституционного строя. В планы входило приобретение оружия и нападение на президента, его супругу и детей с целью убийства. Сейчас подозреваемые задержаны на 48 часов, после чего дело передадут в прокуратуру.



Пока ни о каком изъятом арсенале или спецсредствах не сообщается. Оружие, по версии силовиков, планировалось приобрести заранее.

Сам Вучич, надо отдать ему должное, человек в сербской политике тертый. Он неоднократно заявлял о тысячах угроз в свой адрес, но при этом с 2012 года в Сербии не довели до конца ни одного суда по делу о вооруженном нападении на главу государства с вынесением приговоров исполнителям. Тем не менее, были и громкие истории про мафию, и заявления про полторы тысячи случаев прослушки за семьей Вучича.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:27
    Счас Вучич перестанет поддерживать ЕС против Трампа ,может и с Орбаном закорешиться окончательно .Орбану осталось только выборы выиграть с " американской крышей ".
  2. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 10:49
    подозреваемые обсуждали насильственную смену конституционного строя.

    крича на всю улицу?
    или опять мессендж Телеграм? - который не дает доступа спецслужбам?