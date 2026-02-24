Экс-гендиректора «Военторга» и его сообщника обвинили в создании ОПГ
В уголовном деле по поводу мошенничества в особо крупных размерах при поставках Министерству обороны армейских несессеров появились новые подробности. В августе прошлого года в Москве были задержаны генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов и учредитель зарегистрированной в Ставропольском крае компании—производителя безалкогольных напитков ООО «Торговый дом "Аскания"» Тимур Исаков.
По версии следствия, подозреваемые организовали закупку через посреднические компании наборов личной гигиены в рамках контрактов с Минобороны по резко завышенным ценам. Сумма похищенных в результате аферы средств предварительно была оценена в 400 миллионов рублей.
Следственный департамент МВД предъявил фигурантам обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы). Потерпевшей от их действий в материалах дела названа Российская Федерация. Оба задержанных свою вину отрицали. Адвокаты обвиняемых пытались доказать, что факт хищения в деле отсутствует, а закупка продукции напрямую у производителя якобы была невозможна.
По данным следствия, руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов вступил в преступный сговор с бизнесменом Тимуром Исаковым в 2019 году. Целью махинации было хищение средств Минобороны, выделенных на закупку армейских несессеров. Согласно заключенным с «Военторгом» контрактам на закупку наборов предметов личной гигиены, в которые входят зубная щетка и паста, мыло, бритвенный станок, расческа, полотенце, гели, лосьоны и другие предметы первой необходимости, военное ведомство выделило около 1 млрд 200 млн руб.
На суде адвокаты обвиняемых настаивали на домашнем аресте. Однако суд принял доводы стороны обвинения и оба фигуранта были отправлены в СИЗО. Защита обжаловала это решение в апелляционной инстанции, но безуспешно.
В ходе дальнейших следственных действий Павлову и Исакову добавили обвинение в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Кроме того, возросла сумма оцениваемого ущерба, теперь она составляет более двух миллиардов рублей, и расширился круг фигурантов дела. Как пишет издание «Коммерсант», у следствия появились претензии к нескольким контрактам, касающихся поставок по завышенным ценам в войска вещевой продукции через «Военторг», в том числе форменного обмундирования и белья.
По версии следствия, с декабря 2019-го по декабрь 2022 года подконтрольная Исакову фирма «ТПК Стандарт», занимающаяся поставкой тканей и различной фурнитуры, закупила у сторонних организаций армейские наборы первой необходимости на 225 миллионов рублей. При этом злоумышленники подделали документы, из которых следовало, что компания производит данную продукцию самостоятельно.
Далее несессеры поставлялись московскому ООО «Сандора», которое, как считают следователи, также контролировалось Тимуром Исаковым. В 2018–2019 годах учредителем этой компании был «Военторг», которому «Сандора» и поставляла армейские наборы с дополнительной наценкой в общей сумме 400 миллионов рублей.
Обвинения теперь предъявлены нескольким коммерсантам: топ-менеджеру Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрию Громову, бенефициару подмосковного ООО «Арома Пром» Сергею Тетруашвили, а также гендиректору ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрию Комлеву и главе ООО «ТПК Стандарт» Александру Навроцкому. Трое последних фигурантов в настоящее время находятся под домашним арестом. Всем подследственным предъявлено обвинение в «организации преступного сообщества или участии в нем» (ст. 210 УК РФ). Максимальный срок наказания по данной статье составляет до 20 лет лишения свободы.
Некоторые фигуранты признали вину и сотрудничают со следствием, выяснил «Коммерсант». В этой связи им смягчили меру пресечения. Громов частично признал обвинения и летом прошлого года подал ходатайство об отправке на СВО. Однако его просьба была отклонена, так как обвиняемым по ст. 210 УК РФ запрещено заключать контракты с Минобороны в период мобилизации.
По неподтвержденным официально данным, сотрудничать со следствием начал Исаков. На это указывает решение суда об изменении ему меры пресечения. Перед новым годом обвиняемый был переведен под домашний арест. По данным издания, Тетруашвили заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, как и ряд других фигурантов, дела в отношении которых выделили в отдельное производство и, очевидно, будут рассматривать в особом порядке.
В СИЗО в настоящее время находятся только Громов и Павлов. При этом главный фигурант, экс-гендиректор АО «Военторг», свою вину категорически отрицает, утверждая, что в аферах не участвовал.
В настоящее время расследование уголовного дела уже завершено, фигуранты с декабря 2025 года знакомятся с материалами.
