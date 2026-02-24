Экс-гендиректора «Военторга» и его сообщника обвинили в создании ОПГ

В уголовном деле по поводу мошенничества в особо крупных размерах при поставках Министерству обороны армейских несессеров появились новые подробности. В августе прошлого года в Москве были задержаны генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов и учредитель зарегистрированной в Ставропольском крае компании—производителя безалкогольных напитков ООО «Торговый дом "Аскания"» Тимур Исаков.

По версии следствия, подозреваемые организовали закупку через посреднические компании наборов личной гигиены в рамках контрактов с Минобороны по резко завышенным ценам. Сумма похищенных в результате аферы средств предварительно была оценена в 400 миллионов рублей.



Следственный департамент МВД предъявил фигурантам обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы). Потерпевшей от их действий в материалах дела названа Российская Федерация. Оба задержанных свою вину отрицали. Адвокаты обвиняемых пытались доказать, что факт хищения в деле отсутствует, а закупка продукции напрямую у производителя якобы была невозможна.

По данным следствия, руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов вступил в преступный сговор с бизнесменом Тимуром Исаковым в 2019 году. Целью махинации было хищение средств Минобороны, выделенных на закупку армейских несессеров. Согласно заключенным с «Военторгом» контрактам на закупку наборов предметов личной гигиены, в которые входят зубная щетка и паста, мыло, бритвенный станок, расческа, полотенце, гели, лосьоны и другие предметы первой необходимости, военное ведомство выделило около 1 млрд 200 млн руб.

На суде адвокаты обвиняемых настаивали на домашнем аресте. Однако суд принял доводы стороны обвинения и оба фигуранта были отправлены в СИЗО. Защита обжаловала это решение в апелляционной инстанции, но безуспешно.

В ходе дальнейших следственных действий Павлову и Исакову добавили обвинение в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Кроме того, возросла сумма оцениваемого ущерба, теперь она составляет более двух миллиардов рублей, и расширился круг фигурантов дела. Как пишет издание «Коммерсант», у следствия появились претензии к нескольким контрактам, касающихся поставок по завышенным ценам в войска вещевой продукции через «Военторг», в том числе форменного обмундирования и белья.

По версии следствия, с декабря 2019-го по декабрь 2022 года подконтрольная Исакову фирма «ТПК Стандарт», занимающаяся поставкой тканей и различной фурнитуры, закупила у сторонних организаций армейские наборы первой необходимости на 225 миллионов рублей. При этом злоумышленники подделали документы, из которых следовало, что компания производит данную продукцию самостоятельно.

Далее несессеры поставлялись московскому ООО «Сандора», которое, как считают следователи, также контролировалось Тимуром Исаковым. В 2018–2019 годах учредителем этой компании был «Военторг», которому «Сандора» и поставляла армейские наборы с дополнительной наценкой в общей сумме 400 миллионов рублей.

Обвинения теперь предъявлены нескольким коммерсантам: топ-менеджеру Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрию Громову, бенефициару подмосковного ООО «Арома Пром» Сергею Тетруашвили, а также гендиректору ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрию Комлеву и главе ООО «ТПК Стандарт» Александру Навроцкому. Трое последних фигурантов в настоящее время находятся под домашним арестом. Всем подследственным предъявлено обвинение в «организации преступного сообщества или участии в нем» (ст. 210 УК РФ). Максимальный срок наказания по данной статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Некоторые фигуранты признали вину и сотрудничают со следствием, выяснил «Коммерсант». В этой связи им смягчили меру пресечения. Громов частично признал обвинения и летом прошлого года подал ходатайство об отправке на СВО. Однако его просьба была отклонена, так как обвиняемым по ст. 210 УК РФ запрещено заключать контракты с Минобороны в период мобилизации.

По неподтвержденным официально данным, сотрудничать со следствием начал Исаков. На это указывает решение суда об изменении ему меры пресечения. Перед новым годом обвиняемый был переведен под домашний арест. По данным издания, Тетруашвили заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, как и ряд других фигурантов, дела в отношении которых выделили в отдельное производство и, очевидно, будут рассматривать в особом порядке.

В СИЗО в настоящее время находятся только Громов и Павлов. При этом главный фигурант, экс-гендиректор АО «Военторг», свою вину категорически отрицает, утверждая, что в аферах не участвовал.

В настоящее время расследование уголовного дела уже завершено, фигуранты с декабря 2025 года знакомятся с материалами.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +10
    Сегодня, 10:29
    А расстреливать не пробовали тех кто наживается на нуждах наших бойцов на ЛБС?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 11:04
      Потерпевшей от их действий в материалах дела названа Российская Федерация.

      Если рассуждать как обыватель, то высшая государственная должность в России - Президент.
      Значит Путин, как потерпевший, должен написать заявление о мошенничестве в отношении него. winked
      Я к чему это? К тому, что даже внутри страны не боятся грабить Президента России, а что говорить об внешних урсулах, каях, мерцах и петухах макронов... request
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:29
    ❝ Подозреваемые организовали закупку через посреднические компании наборов личной гигиены в рамках контрактов с Минобороны ❞ —

    — Нечистые на руку на гигиену намылились ...
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 10:31
    возросла сумма оцениваемого ущерба, теперь она составляет более двух миллиардов рублей
    На помазках и зубной пасте наживались ! am
  4. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +4
    Сегодня, 10:32
    Такие новости уже не удивляяют. Обыденность... А жаль!
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 10:33
    Что тут скажешь,как воровали так и воруют,как наживались так и наживаются,как обманывали так и обманывают.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Ропот 55
      Что тут скажешь,как воровали так и воруют,как наживались так и наживаются,как обманывали так и обманывают.


      Я Вам больше скажу - и будут воровать, будут наживаться, будут обманывать… hi
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 11:08
      что тут скажешь ловят их и ловят, нужно наверно ужесточать законодательство, но и это врядли поможет (в китае расстрелы, а все равно полно коррупции)
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 10:41
    Воры! Как клещи, присосавшиеся к бюджетному финансированию... И что не процесс, то сотни миллионов, а то и миллиарды выведеных в собственные карманы рублей. Значит, на эти миллиарды армия недополучила... Да всего недополучила: от нессесеров и комплектов формы, пайков до средств связи, беспилотников и всего, чего сейчас не хватает нашим ребятам...
    И следственные органы вскрывают какие то эпизоды, но понятно же, что и до этих эпизодов воры обкрадывали государство, просто ранее не попадались.
    Как давно и как настоятельно необходимо ввести Высшую меру наказания и применять ее к подобным казнокрадам, да и полную конфискацию имущества у преступников и членов их семей, не подтвердивших декларациями о доходах источники денег на приобретение этого имущества да и реституцию слелок по переоформлению имущества от обвиняемых на других лиц очень действенно было бы производить. Тогда, даже если и выйдет на свободу осужденный, чтобы не жировал на уворованные ранее миллионы...
    1. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +2
      Сегодня, 10:54
      . просто ранее не попадались.


      А как они попадутся при круговой поруке? Событие произошло не вчера и позавчера, а лет восемь назад. И что, "мужики- то не знали"?
      Тимур и его команда, будь они неладны. Прогнило насквозь.
      За державу обидно.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 11:09
        тимура и его команду посадили, и эти попались
  7. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Сегодня, 10:42
    Хорошо что государственные структуры чистят … жаль что мало … и конечно понятно что по закону это ещё и достаточно долго … главное тенденция на чистку от ворья и предателей
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 11:08
      Всех этих проводимых мер крайне не достаточно, слишком уж они мягки и поверхностны, сейчас адвокатишки подсуетятся и всё это ворьё выйдет сухим из воды отделавшись лишь лёгким испугом, с такими через чур мягкими либеральными подходами эту проблему не удастся решить никогда, в данном случае всю эту нечисть калённым железом надо выжигать, но кто же это будет делать, у нас нет больше Сталина, и видимо уже и не предвидится.
  8. noWAR Звание
    noWAR
    +2
    Сегодня, 10:42
    Сдаётся мне для этого и валили великий СССР, чтоб при путинской, читай олигархической, России воровать всё и везде!
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:43
    В краснодарском крае коррупционные схемы- бомбы рвутся вокруг Кандратьева ,а тому хоть бы хны .
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 11:12
      Цитата: tralflot1832
      В краснодарском крае коррупционные схемы- бомбы рвутся вокруг Кандратьева ,а тому хоть бы хны .

      Как в старом анекдоте: winked «Один олень — случайность, два оленя — случайность, три оленя — тенденция».
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 11:17
        Кстати, какая такая Фемида на Кубани request если председатели судов Чернов (Краснодар) 13 млрд и Тархов (Адыгея) семь млрд также заимели, вдруг случайно...
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 10:49
    Может реально вешать начать или на кол садить, другие методы не работают.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:20
      Цитата: AK-1945
      Может реально вешать начать или на кол садить, другие методы не работают.

      Низззяяя, winked мы же в Европу стремимся
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:50
    Их бы всех к стеночке поставить. Да прелюдно. И без суда! Кое-кому было бы очень хорошим примером
  12. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 10:50
    С нашими через чур либеральными законами удивляться тут абсолютно не чему, по факту это должно быть квалифицировано не иначе как намеренный подрыв обороноспособности страны, а мы носимся с этими барыгами как курица с яйцом, и это в военное время, одни отдают свои жизни и здоровье на передовой, а вторые мерзавцы в это же время наживаются на войне и набивают свои личные карманы, раньше бы всем этим вороватым мерзавцам светил бы расстрел и конфискация всего их имущества, но сейчас у нас либерализм, терпимость и толерантность, ну не глупость ли это, не маразм ли???
  13. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 10:53
    Экс-гендиректора «Военторга» и его сообщника обвинили в создании ОПГ

    а по остальным расследованиям в нашем МО - есть такая формулировка - создание ОПГ ???
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Дедок
      Экс-гендиректора «Военторга» и его сообщника обвинили в создании ОПГ

      а по остальным расследованиям в нашем МО - есть такая формулировка - создание ОПГ ???

      winked А это нужно обсудить в Совете Безопасности РФ
  14. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Сегодня, 10:54
    Когда же наконец наше государство начнет закупаться непосредственно у производителя а не у посредников!
    Причем наличие/отсутствие производства проверять через налоговую!
    Я понимаю что в данном случае производится только чехол, а начинка закупается, но хоть так!
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 10:56
    Цитата: Uncle Lee
    На помазках и зубной пасте наживались !

    Какая разница, на чём? Хоть на туалетной бумаге! Воровство оно везде воровство.
  16. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 11:05
    Я где то читал. даже здесь В О вроде. на всех государственных предприятиях. В рукпдство ставится не менеджер производства, а "эффекитивный менеджер" по выводу средств с предприятия, а само производство финансируется по остаточному принципу. не от этого ли бегут грамотные конструктора и инженеры с предприятий.
  17. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 11:16
    "В первый раз, да?" laughing
  18. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:18
    Чота не видать диванной адвокатуры, которая начинает переводить стрелы на незалежную, мол вот там воруют, так воруют или на комиссариат евроколхоза. Да, воровство везде процветает, но совершенно по барабану, что там у них, пусть хоть живьем друг друга едят. А из-за того, что здесь и происходит вся тягучая, непонятная мутота.
  19. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 11:18
    За такие преступления наказание должно быть не ниже пожизненного. А впечатление такое, что от них веером отмахиваются. Политизированное правосудие заведёт страну (уже завело) в правовой тупик, когда порядок в стране станут наводить по понятиям.
  20. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:24
    Военторг уже порождал великих полководцев, бывало.
    И конечно, юношам, обдумывающим житье это служит путеводной звездой.