Отправленный к Ирану авианосец столкнулся с «фекальным апокалипсисом»

Отправленный к Ирану авианосец столкнулся с «фекальным апокалипсисом»

Отправленный к берегам Ирана самый дорогой корабль ВМС США, атомный авианосец USS Gerald R. Ford, потерял свою боеспособность. Как оказалось, у авианосца проблемы с канализацией — из унитазов бьют фонтаны, корабль срочно нужно ставить в док на ремонт.

Отправленная к Ирану авианосная группа потеряла свою боеспособность, поскольку возглавляющий ее атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) столкнулся с проблемами с канализацией. Причем серьезными и по всему кораблю. Как пишет западная пресса, рабочих туалетов практически нет, а к имеющимся очереди, желающим сходить на горшок приходится ждать от 45 минут до часа.



На борту 4600+ человек, рабочие туалеты заканчиваются, очереди доходят до 45 минут. В море систему починить не могут.



Таким образом, на главном ударном корабле ВМС США, который по планам Пентагона должен был сыграть главную роль в ударах по Ирану, случился «фекальный апокалипсис». Авианосцу пока не до ударов, корабль, скорей всего, встанет на ремонт в одном из портов Греции. Спрос на сантехников в Греции резко возрос. Как утверждается, если в ближайшее время не провести ремонт канализационной системы авианосца, то корабль просто утонет в своих проблемах.

  1. Аригин Звание
    Аригин
    +3
    Сегодня, 10:51
    Это шутка какая-то сортирная, или взаправду?
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Аригин
      Это шутка какая-то

      Да какие уж тут шутки.
      1. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 11:13
        Браво, КСИР, точнее "Кудс".Автору плюс-поднял настроение.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:03
      Впервые "инновационную" вакуумную систему канализации внедрили на CVN-77 "Джордж Буш":

      "...За два с половиной года с момента начала первого боевого дежурства система сбора и транспортировки биологических отходов судна уже дважды полностью прекращала свою работу. О том, чтобы работали все отхожие заведения корабля никто из ходящих на авианосце военморов просто никогда не слышал, сообщает NavyTimes.

      Производители не учли, так это необходимости ввести «защиту от дурака». Вопреки многочисленным предписаниям и требованиям, члены экипажа упорно сбрасывают в унитазы средства женской гигиены или использованные презервативы. Беда в том, что одного такого «подарка» достаточно, чтобы один из двух (носовой или кормовой) замкнутых кругов системы вакуумной очистки пришел в негодность. Зачастую, чтобы обнаружить засор, техническому персоналу приходится перебирать все 250 миль (400 километров) сливных труб. Каждый раз на восстановление работы системы уходит до 35 часов непрерывной работы.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:03
      Нет, у "Форда" проблемы с фановой системой "с рождения". Экипаж более 3 тыщ рыл - проблема не малая.
    4. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Аригин
      Это шутка какая-то сортирная, или взаправду?

      Нет. Это такая многоходовка. Все и всё в дерьме и тут выходит Донни весь в белом.
    5. Андрей К Звание
      Андрей К
      +2
      Сегодня, 11:12
      Отправленный к Ирану авианосец столкнулся с «фекальным апокалипсисом»

      Ну что тут сказать - матрасы везде успели!
      И войной пригрозить и обделаться заранее laughing
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 11:18
        Цитата: Андрей К
        Отправленный к Ирану авианосец столкнулся с «фекальным апокалипсисом»

        Ну что тут сказать - матрасы везде успели!
        И войной пригрозить и обделаться заранее laughing

        Обделаться на войне - Америке к этому не привыкать.
        Но обосТраться заранее - это феерично.

        Трампу СРОЧНО нужно объявлять победу и возвращать весь флот домой на регламент канализации...
        Чем бы теперь дело в Иране не закончилось - оно навечно для Америки будет гамном вонять...
    6. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 11:21
      Даже если это и шутка то это и намёк, что такие локальные системы жизнесуществования весьма подвержены многообразию нежелательных факторов, которые в принципе могут стать и непреодолимыми. Ведь надо понимать, что канализация как и другие системы жизнеобеспечения это источник неочевидных, до определённого момента, больших проблем. Поэтому для диверсий авианосец это клондайк Можно сказать, что это касается и всей планетарный деятельности человека.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 11:27
        Цитата: gridasov
        Ведь надо понимать, что канализация как и другие системы жизнеобеспечения это источник неочевидных, до определённого момента, больших проблем.

        Это проблема этического характера. Можно наплевать на экологию опорожнять фекальную цистерну без обработки за борт. Это решает проблему с каналыгой.
  2. sub307 Звание
    sub307
    +2
    Сегодня, 10:51
    Слов нет...,как весело то... laughing
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 10:51
    а справлять нужду на корме - уже не умеют?
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Дедок
      а справлять нужду на корме - уже не умеют?

      "Штульцы" на корме только для командного состава. Остальные - в носовой "гальюн".
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Васян1971
        "Штульцы" на корме только для командного состава. Остальные - в носовой "гальюн".

        Как деды завещали...
  4. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    Сегодня, 10:52
    Как и весь гей запад все в гавне и одни извращуги и садомиты 🤮
  5. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +2
    Сегодня, 10:52
    Да не, эт фсё наговоры и инсинуации. Не может такого быть на светочи справедливости и демократии
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Сибирь55
      ......... Не может такого быть на светочи справедливости и демократии
      Вот именно! lol Демократия вырвалась от притеснений! wassat Так это у них и на суше и на море hi
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 10:53
    Новость из новостей, прям главная в новостном ряду... laughing (сарказм, если что)
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:53
    ❝ Отправленный к Ирану авианосец столкнулся с «фекальным апокалипсисом» ❞ —

    — Авианосец превратился в «шаланду полную фекалий» ...
    1. Trapper7 Звание
      Trapper7
      0
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Авианосец превратился в «шаланду полную фекалий» ...

      Хорошо сказали good
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        +1
        Сегодня, 11:24
        Фекалиеносец...представляете, если на камбузе пургена капнуть в супы
        1. Trapper7 Звание
          Trapper7
          0
          Сегодня, 11:27
          Съешь осиновой коры —
          И взбодрисся до поры:
          Чай не химия какая, —
          Чай природные дары!

          Филатов)
  8. Комментарий был удален.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:55
    Я не совсем в курсе как ВМС США дела в " машине " - трясите 4 механика " короля говна и пара ". laughing Кто бросил дрожжи в фекальный танк ,бактерии для очистки фекалий взбунтовались " у них газики начали выделяться у них " животике путчит" .А напрямую не пробовали ,говно в морской воде не тонет . laughing
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 11:07
      Добрый день, Андрей. Мне тоже показалось странным - с чего бы это, суперавианосец вдруг резко завернул в Суду.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 11:30
      Цитата: tralflot1832
      у них газики начали выделяться у них " животике путчит"

      Там похоже с наносами проблема.
      Цитата: tralflot1832
      А напрямую не пробовали ,говно в морской воде не тонет

      Это запрещено по экологическим требованиям. В смысле спуск фекальных вод без химобработки.
  10. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    0
    Сегодня, 10:56
    Может там Зеленский где застрял, когда прятался? Забил трубу, они это любят...
  11. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:56
    На космическом корабле проблемы с туалетом. На морском тоже.
    Совпадение? what
    Не думаю. fellow laughing
  12. Vrotkompot Звание
    Vrotkompot
    0
    Сегодня, 10:59
    Как это по американски - устраивать войны, чтобы в последний раз использовать/продать готовое к списанию оружие. То же самое с Украиной. Как старье закончилось, то сразу "покупайте" ))
  13. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +1
    Сегодня, 10:59
    Был самый дорогой корабль -авианосец, а превратился в судно, ну которое предназначено для фекалий
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:00
    из унитазов бьют фонтаны
    Никак xoxлов почуяли? wink wink
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 11:05
    Вот что значит обосраться в прямом смысле! А ведь боевые действия даже не начались! laughing
  16. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 11:06
    От космической станции ло авианосца. Да и Потомак весь в дерьме.
  17. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:07
    Как оказалось, у авианосца проблемы с канализацией — из унитазов бьют фонтаны, корабль срочно нужно ставить в док на ремонт.

    Ох уж эти американы! То Потомак загадили, теперь "красу и гордость" флота своего...
  18. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 11:07
    Так весело! Так смешно! Хорошо что на "Адмирале Кузнецове" таких проблем нет!
  19. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    0
    Сегодня, 11:09
    Ещё не начали боевые действия против Ирана а уже обделались.Или специально сломали как предлог ,чтоб не участвовать.
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:13
    До меня дошли слухи ,иранский подводный беспилотник заткнул выход фоновой системы за борт .Без докования никак . laughing
  21. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:15
    Однако Трамп то как обгадился и не до Ирану ему сейчас! Вот что может остановить войну!
  22. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 11:15
    Еще задорнов говорил что без туалетной бумаги американцы капитулируют !!!)))но у трампа есть уважительный повод перенести нападение на иран до октября(выборы в парламент у трампа в ноября)а там "победоносная война и победа в парламенте!!!))))
  23. Руслан М Звание
    Руслан М
    0
    Сегодня, 11:15
    Всего один техник точнее сантехник, иранского происхождения и авианосец небоеспособен.
  24. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 11:17
    Вы согласны???с тем что это повод отложить нападение чтобы иранцы успели договорится???
  25. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 11:20
    а это всё потому, что нация такая..фекальная. А на борту просто избыток этой массы. Ну хай делают как их предки плывшие за "дерьмократией"...зад свешивают за борт и..пись и дрись. А эту посудину наверное теперь по запаху учуять можно. Фекалоидоносец ...
  26. Alex_Rarog Звание
    Alex_Rarog
    0
    Сегодня, 11:20
    Сурово) кто-то устроил знатную диверсию)))
  27. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 11:21
    Это Золотой флот. С золотарями.
  28. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    0
    Сегодня, 11:24
    Вместо M.A.G.A. да будет M.A.M.A. ( make america miserable AGAIN)!! ))))