Ожидается, что в Киеве министр иностранных дел Великобритании осудит отвратительную тактику «русификации», применяемую против ни в чем не повинных гражданских лиц на временно оккупированных территориях на востоке Украины, где людей заставляют получать российские паспорта, запрещают украинский язык, изолируют от украинских СМИ и арестовывают по надуманным обвинениям за любые проявления проукраинских настроений.

Министерство обороны Британии официально объявило о начале работы командного пункта «коалиции желающих» для координации поддержки Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров Соединенного королевства.Сообщается, что аппарат штаб-квартиры многонациональных сил для Украины в составе 70 человек уже начал свою работу. Минобороны Британии отчиталось, что на деятельность командного пункта выделено значительное финансирование в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (более 20 млрд рублей).Командный пункт предназначен для планирования и координации дальнейших шагов в рамках помощи Киеву, включая военное взаимодействие и долгосрочную поддержку.В Минобороны уточнили, что сегодня состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Глава британского МИД Иветт Купер сегодня посетит Киев. Цитата с сайта правительства Британии:Что ни слово — не просто вранье, а буквально вывернутая наизнанку реальность. Достаточно заменить «русификацию» на «украинизацию», и сразу всё встанет на свои места. Откровенно говоря, ну очень корявая доморощенная пропаганда.В июле 2025 года канцелярия британского правительства опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января этого года была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможной отправки на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки ВСУ, включая поставки вооружения и техники.Зеленский вчера заявил, что Британия и Франция хотят прислать в Украину по одной военной бригаде после завершения боевых действий. При этом Лондон и Париж отказываются размещать своих военных вблизи с линией фронта, как на том настаивает глава киевского режима.Да и вводить войска на Украину даже после окончания конфликта Британия и Франция готовы только при гарантиях США оказать поддержку в случае «нового нападения» России. Однако Вашингтон такие гарантии, по данным СМИ, не дает. В Москве неоднократно предупреждали, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.Получается, что координационный штаб в Лондоне создан, деньги, весьма приличные, на его работу и даже ввод войск уже выделены и осваиваются, но вопрос по поводу этих самых «миротворцев» на Украине так и не решен.