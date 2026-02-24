В Лондоне штаб-квартира «коалиции желающих» помочь Киеву начала осваивать бюджет

3 752 19
В Лондоне штаб-квартира «коалиции желающих» помочь Киеву начала осваивать бюджет

Министерство обороны Британии официально объявило о начале работы командного пункта «коалиции желающих» для координации поддержки Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров Соединенного королевства.

Сообщается, что аппарат штаб-квартиры многонациональных сил для Украины в составе 70 человек уже начал свою работу. Минобороны Британии отчиталось, что на деятельность командного пункта выделено значительное финансирование в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (более 20 млрд рублей).



Командный пункт предназначен для планирования и координации дальнейших шагов в рамках помощи Киеву, включая военное взаимодействие и долгосрочную поддержку.

В Минобороны уточнили, что сегодня состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Глава британского МИД Иветт Купер сегодня посетит Киев. Цитата с сайта правительства Британии:

Ожидается, что в Киеве министр иностранных дел Великобритании осудит отвратительную тактику «русификации», применяемую против ни в чем не повинных гражданских лиц на временно оккупированных территориях на востоке Украины, где людей заставляют получать российские паспорта, запрещают украинский язык, изолируют от украинских СМИ и арестовывают по надуманным обвинениям за любые проявления проукраинских настроений.

Что ни слово — не просто вранье, а буквально вывернутая наизнанку реальность. Достаточно заменить «русификацию» на «украинизацию», и сразу всё встанет на свои места. Откровенно говоря, ну очень корявая доморощенная пропаганда.

В июле 2025 года канцелярия британского правительства опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января этого года была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможной отправки на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки ВСУ, включая поставки вооружения и техники.

Зеленский вчера заявил, что Британия и Франция хотят прислать в Украину по одной военной бригаде после завершения боевых действий. При этом Лондон и Париж отказываются размещать своих военных вблизи с линией фронта, как на том настаивает глава киевского режима.

Да и вводить войска на Украину даже после окончания конфликта Британия и Франция готовы только при гарантиях США оказать поддержку в случае «нового нападения» России. Однако Вашингтон такие гарантии, по данным СМИ, не дает. В Москве неоднократно предупреждали, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

Получается, что координационный штаб в Лондоне создан, деньги, весьма приличные, на его работу и даже ввод войск уже выделены и осваиваются, но вопрос по поводу этих самых «миротворцев» на Украине так и не решен.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 13:25
    Лондон и Париж отказываются размещать своих военных вблизи с линией фронта,
    А ближе к ЛБС побздехивают малость... wink
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 13:32
      А зачем им это?Ещё хо-хлы не кончились!
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 14:06
      -начала осваивать бюджет.
      Друзья всегда спешат на выручку. Больше выручка-больше друзей.
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        0
        Сегодня, 14:50
        Мы делили апельсин, много наших полегло wassat laughing
  3. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 13:29
    выделено значительное финансирование в размере[i] 200 миллионов фунтов стерлингов (более 20 млн рублей).

    И без Центрбанка фунт рухнул... laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:30
    За 20 млн руб в Сочи только нужник бетонный построишь ,может за 20 млрд руб ?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:33
    Посмотрим как госдума на ядерный шантаж ответит .Надо чтобы ответила так - чтобы у них цены на противоядерные бункера взлетели до небес.А то ишь чего удумали !!! laughing
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 13:33
    Британия и Франция хотят прислать в Украину по одной военной бригаде
    Не в Украину, а на Украину
  7. Себенза Звание
    Себенза
    +2
    Сегодня, 13:48
    "200 миллионов фунтов стерлингов (более 20 млн рублей)". Мне бы так посчитал кто-нибудь.
  8. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 13:51
    «коалиции желающих»
    Главное денег на туалетные кабинки не жалеть, что бы желанию не было препятствий.
  9. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 14:00
    Что так все возбудились о 200-х млн фунтов-стерлингов, это бюджет только на туалетную бумагу.
  10. алек Звание
    алек
    0
    Сегодня, 14:29
    создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон

    Хyли стесняться, создавайте сразу на Бали.
    Удалëнка, всё дела...
  11. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 14:33
    Похоже, что фунт то обесценился. Центробанку надо срочно выкупать британию со всеми потрохами.
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 14:37
    Военные на фроне не единожды говорили о наличии иностранных военных, Путин говорил что без участия Наты невозможно бомбить заводы в глубоком тылу РФ, а это есть прямое непосредственное участие в войне и все это разумеют но ничего не предпринимают
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 19:32
      Цитата: Jacques Sekavar
      Военные на фроне не единожды говорили о наличии иностранных военных
      По словам очевидцев - уничтожение himarsов, patriotов и прочей высокотехнологичной нечисти приводит к уничтожению иностранцев - 404ые там в охранении и иногда водителями. Скольких обнулили и распихали по кутузкам - наверное покрыто мраком, но у поляков например до ‘22го года был один военный мемориал, а сейчас вроде уже три… Те которые в кутузках интервью дают может еще вернутся домой, когда нибудь, но вот французов обнуляют без дискуссий…
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 20:56
        Цитата: Pete Mitchell
        Те которые в кутузках интервью дают может еще вернутся домой, когда нибудь, но вот французов обнуляют без дискуссий…

        Помнится британец один на Донбассе лихо интернационал выл, на почти чистом русском, а по началу кобенился, исключительного корчил...
  13. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 17:52
    Весь смысл этого "сборища импотентов" - в освоении бюджета. Ну, чё, молодцы: европейские лохи-налогоплательщики ещё деньжат подкинут. Не на медицину, образование и социалку в Европе же деньги тратить :-D
  14. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 19:10
    Англичанка гадит. Но боится.
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:51
    штаб-квартира «коалиции желающих» помочь Киеву начала осваивать бюджет

    ...о сколько в этом слове для сердца русского слилось...
    Лохов как помойку пользуют, а они и рады стараться...