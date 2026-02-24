Первая в этом году партия автоматов АК-12К для штурмовиков поступила в войска
Первая в этом году партия укороченных автоматов АК-12К поступила в зону спецоперации. Как сообщает пресс-служба концерна «Калашников», оружие уже передано военным.
Как уточнили в концерне, данные автоматы были специально разработаны для бойцов штурмовых войск по просьбе самих военнослужащих. Все дело в том, что со стандартным автоматом очень сложно вести бой в окопах, блиндажах и в помещениях. После поступления заявок «Калашников» в короткие сроки разработал укороченную версию автомата, «обкатал» ее на СВО, после чего начал поставки уже серийных образцов оружия. Первые поставки были подразделениям ВДВ на Запорожском направлении.
Укороченный 5,45-мм автомат Калашникова АК-12К создан конструкторским коллективом предприятия по запросам штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск и в кратчайшие сроки поставлен на плановое производство.
Как подчеркивается, укороченный АК-12К по своим характеристикам фактически не отличается от базовой модели АК-12, сохраняя все параметры. Единственное отличие — укороченный ствол и окраска «мультикам», которую впервые применили в прошлом году опять же по просьбе бойцов.
Основные технические характеристики автомата Калашникова АК-12К: калибр — 5,45 мм, масса без магазина, ремня и принадлежностей — 3,4 кг, длина автомата без прибора малошумной стрельбы: в боевом положении — 810 мм, в походном положении — 570 мм, длина ствола — 290±20 мм.
