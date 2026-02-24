Первая в этом году партия автоматов АК-12К для штурмовиков поступила в войска

7 821 12
Первая в этом году партия автоматов АК-12К для штурмовиков поступила в войска

Первая в этом году партия укороченных автоматов АК-12К поступила в зону спецоперации. Как сообщает пресс-служба концерна «Калашников», оружие уже передано военным.

Как уточнили в концерне, данные автоматы были специально разработаны для бойцов штурмовых войск по просьбе самих военнослужащих. Все дело в том, что со стандартным автоматом очень сложно вести бой в окопах, блиндажах и в помещениях. После поступления заявок «Калашников» в короткие сроки разработал укороченную версию автомата, «обкатал» ее на СВО, после чего начал поставки уже серийных образцов оружия. Первые поставки были подразделениям ВДВ на Запорожском направлении.



Укороченный 5,45-мм автомат Калашникова АК-12К создан конструкторским коллективом предприятия по запросам штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск и в кратчайшие сроки поставлен на плановое производство.



Как подчеркивается, укороченный АК-12К по своим характеристикам фактически не отличается от базовой модели АК-12, сохраняя все параметры. Единственное отличие — укороченный ствол и окраска «мультикам», которую впервые применили в прошлом году опять же по просьбе бойцов.

Основные технические характеристики автомата Калашникова АК-12К: калибр — 5,45 мм, масса без магазина, ремня и принадлежностей — 3,4 кг, длина автомата без прибора малошумной стрельбы: в боевом положении — 810 мм, в походном положении — 570 мм, длина ствола — 290±20 мм.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +8
    Сегодня, 13:08
    Доработанный с учетом опыта СВО АК-12, укороченный АК-12К и субкомпактный АК-12СК.
  2. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    +4
    Сегодня, 13:10
    Как подчеркивается, укороченный АК-12К по своим характеристикам фактически не отличается от базовой модели АК-12, сохраняя все параметры. Это по-моему из области фантастики ) Интересно решили вопрос огненной вспышки ? На коротыше это была проблема.
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +1
      Сегодня, 16:12
      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      Это по-моему из области фантастики )
      На конечном участке ствола скорость пули (снаряда) возрастает незначетельно, поэтому потери скорости пули есть, но они не на столько большие. А вот автомат с длинным стволом, разложенным прикладом и прикрученной на ствол банке имеет общую длину почти как СВД, поэтому просьбу солдат сократить общую длину автомата за счёт незначительного укорочения ствола, понять можно.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    -2
    Сегодня, 13:20
    Все дело в том, что со стандартным автоматом очень сложно вести бой в окопах, блиндажах и в помещениях.

    Было у нас оружие которое называли "окопной метлой" и это ППШ.
    Вот представление на командира отделения 2-го гвардейского мотоциклетного полка Юдина П.А. , полк , бывший 46 отдельный мцп, уже осенью 41-го был полностью вооружен ППШ...
    его отделение много раз вело рукопашные бои в траншеях противника и в этих боях выходило победителем..
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Konnick
      Было у нас оружие которое называли "окопной метлой" и это ППШ.

      Батя рассказывал, что были штурмовые роты вооруженные ППШ и носили стальные нагрудники. Шли в прорыв. Своим огнем "наводили шороху" - его слова....
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Konnick
        Было у нас оружие которое называли "окопной метлой" и это ППШ.

        Батя рассказывал, что были штурмовые роты вооруженные ППШ и носили стальные нагрудники. Шли в прорыв. Своим огнем "наводили шороху" - его слова....

        Насчет нагрудников...ну это в конце войны. А так очень удобная эргономика у ППШ была, его полупистолетная рукоять позволяла стрелять из любых положений, вот посмотрите фото, даже из такого положения, АК такого позволить не может
      2. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +3
        Сегодня, 16:23
        Цитата: Uncle Lee
        были штурмовые роты вооруженные ППШ и носили стальные нагрудники.
        1. komandir8 Звание
          komandir8
          +5
          Сегодня, 17:19
          При переформировании инженерно-сапёрных бригад в штурмовые инженерно - сапёрные бригады из них были отчислены все бойцы старше 40 лет, а также ограниченно годные. Главной особенностью оснащения личного состава инженерно-штурмовых бригад, был стальной нагрудник модели СН-42 из тонкой броневой стали, снабжённый сочленённым «передником».Всего за время Великой Отечественной войны было создано 20 штурмовых инженерно-сапёрных бригад, которые в боевых операциях показали себя с лучшей стороны и особенно отличились при штурме городов, для чего они, собственно, и предназначались.
          1. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            0
            Сегодня, 22:49
            Цитата: komandir8
            При переформировании инженерно-сапёрных бригад в штурмовые инженерно - сапёрные бригады из них были отчислены все бойцы старше 40 лет, а также ограниченно годные.

            В ШИСБр основная масса бойцов была в возрасте от 24 до 27 лет, причем, отбирали физически крепких. Хотя конечно, были и отклонения - в Белоруссии пополнились совсем молодыми мальчишками, но воевали они не хуже взрослых.
      3. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        0
        Сегодня, 22:42
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Konnick
        Было у нас оружие которое называли "окопной метлой" и это ППШ.

        Батя рассказывал, что были штурмовые роты вооруженные ППШ и носили стальные нагрудники. Шли в прорыв. Своим огнем "наводили шороху" - его слова....

        Были штурмовые инженерные саперные бригады ШИСБР, хотя саперов там был один батальон, остальные - штурмовики.
        ППШ были у всех штурмовиков, в каждом отделении ручной пулемет ДП-27, в каждом взводе бронебойка, все офицеры, до командира роты включительно, имели автомат ППС.
        На момент формирования бригад, штурмовикам полагались кирасы, но после первых же боев их побросали - тяжелые, неудобные и не держали винтовочные и пулеметные пули, а автоматов (пистолетов пулеметов) у немцев было много меньше, чем в наших кинофильмах о ВОВ.
        К слову, и каски у штурмовиков были не в почете по тем же причинам.
  4. Вадим_Белов Звание
    Вадим_Белов
    +8
    Сегодня, 13:29
    Интересно, а что с качеством? У всей 12ой серии были проблемы с покрытием металла и как результат - быстрое покрытие ржавчиной, каверны на поршне. У меня был АК12 первой генерации, ну, так себе. АК74М 91 года был намного качественнее. Хотя многие парни и к АК12 привыкли.
    1. Laksamana Besar Звание
      Laksamana Besar
      0
      Сегодня, 18:12
      Интересно, а что с качеством?

      Контракт подпиши, узнаешь.