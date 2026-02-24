В Госдуме предложили ограничить режим самозанятости к 2029 году

Пока миллионы россиян с самозанятостью радуются льготным налогам и возможности легально работать на себя, в Госдуме намерены ограничить этот налоговый режим. Глава комитета по труду Ярослав Нилов предложил кардинально перекроить судьбу самозанятых после 2029 года.Суть инициативы: оставить льготный режим только для нянь, репетиторов, домработниц, арендодателей и остальных, кто принимает оплату от физических лиц. Всем остальным предложат либо интегрироваться в большую налоговую систему с социальными взносами, либо отправиться обратно в теневой сектор экономики.Цифры говорят сами за себя: 16,5 млн человек (а по прогнозам ФНС, к 2029-му будет за 18 млн) – это уже не эксперимент, а серьезный пласт экономики. Но депутатов, похоже, беспокоит не столько судьба этих людей, сколько то, что они не спешат отстегивать часть дохода в пенсионный фонд. Мол, большинство самозанятых не формируют пенсионные выплаты, а работодатели экономят, переводя сотрудников с трудовых договоров на «самозанятые рельсы».Ирония в том, что именно государство годами рекламировало этот режим как панацею для фрилансеров, а теперь, когда 16,5 млн граждан (данные ФНС на январь) привыкли к прозрачным 4-6% налога, им предлагают «плавно перейти» в систему соцстрахования с обязательными взносами.Эксперимент, который начинался как либерализация экономики и повышении доходов в бюджет, рискует обернуться очередной попыткой закрутить гайки под видом заботы о светлом пенсионном будущем самозанятых граждан.

