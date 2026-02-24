В Госдуме предложили ограничить режим самозанятости к 2029 году

В Госдуме предложили ограничить режим самозанятости к 2029 году

Пока миллионы россиян с самозанятостью радуются льготным налогам и возможности легально работать на себя, в Госдуме намерены ограничить этот налоговый режим. Глава комитета по труду Ярослав Нилов предложил кардинально перекроить судьбу самозанятых после 2029 года.

Суть инициативы: оставить льготный режим только для нянь, репетиторов, домработниц, арендодателей и остальных, кто принимает оплату от физических лиц. Всем остальным предложат либо интегрироваться в большую налоговую систему с социальными взносами, либо отправиться обратно в теневой сектор экономики.



Цифры говорят сами за себя: 16,5 млн человек (а по прогнозам ФНС, к 2029-му будет за 18 млн) – это уже не эксперимент, а серьезный пласт экономики. Но депутатов, похоже, беспокоит не столько судьба этих людей, сколько то, что они не спешат отстегивать часть дохода в пенсионный фонд. Мол, большинство самозанятых не формируют пенсионные выплаты, а работодатели экономят, переводя сотрудников с трудовых договоров на «самозанятые рельсы».

Ирония в том, что именно государство годами рекламировало этот режим как панацею для фрилансеров, а теперь, когда 16,5 млн граждан (данные ФНС на январь) привыкли к прозрачным 4-6% налога, им предлагают «плавно перейти» в систему соцстрахования с обязательными взносами.

Эксперимент, который начинался как либерализация экономики и повышении доходов в бюджет, рискует обернуться очередной попыткой закрутить гайки под видом заботы о светлом пенсионном будущем самозанятых граждан.
  pin_code
    pin_code
    +23
    Сегодня, 13:36
    Люди тогда вообще ни чего не будут платить государству. "эффективность " депутатов зашкаливает.
    ПВВ22121922
      ПВВ22121922
      +18
      Сегодня, 13:39
      вот почему парламентскую форму управления ни в коем случае нельзя допускать. в 1917 проходили. и сейчас болтологов полно в Думе
      invisible_man
        invisible_man
        +16
        Сегодня, 13:49
        Вы серьезно думаете, что это инициатива депутатов и им никто не нашептывает на ушко?
        ПВВ22121922
          ПВВ22121922
          +5
          Сегодня, 14:03
          не вкладывайте мне ваши мысли. что за манера - фантазировать, фантазию выдавать за утверждение, затем на этом фоне что то там... Безусловно, нет. Безусловно, нашёптывают
          invisible_man
            invisible_man
            +1
            Сегодня, 14:07
            Слава Богу, вы меня не разочаровали :)
            ПВВ22121922
              ПВВ22121922
              0
              Сегодня, 16:33
              буду надеяться, что и вы меня разочаровывать более не будете
        bk316
          bk316
          +4
          Сегодня, 14:22
          Вы серьезно думаете, что это инициатива депутатов и им никто не нашептывает на ушко?

          Любому, АБСОЛЮТНО любому человеку, который участвует в принятии касающихся множества людей решений, нашептывают в ушко.
          Но такие люди должны иметь ум и волю что бы фильтровать такой шепот.
          Лично я отслеживая то что принимает дума (я не о конкретном этом законе), по долгу службы не вижу ни ума ни воли.
          Хуже того я не вижу даже какой-то личной заинтересованности, просто печатная машинка. Впрочем это уже было в истории России.
      seregatara1969
        seregatara1969
        +5
        Сегодня, 13:54
        В думе знают - нельзя ограничивать режим!!!
        ПВВ22121922
          ПВВ22121922
          +4
          Сегодня, 14:04
          да, знают, и выполняют wink безоговорочно
      pin_code
        pin_code
        +9
        Сегодня, 14:19
        Барыг-балтологов, там простых людей нет.
    vasyliy1
      vasyliy1
      +14
      Сегодня, 13:45
      Да, слов нет- слуги олигархической власти из Гос...ы зажигают! Ждем ввода налогов на воздух и жизнь....
      seefahrer
        seefahrer
        +24
        Сегодня, 13:53
        Вместо замедления Ютуб надо было замедлить инициативность депутатов Госдумы.
        mann
          mann
          +6
          Сегодня, 15:54
          Цитата: seefahrer
          Вместо замедления Ютуб надо было замедлить инициативность депутатов Госдумы.

          А по моему, лучше вообще обойтись без парламента. Вот кому, кроме депутатов, станет хуже, признайтесь? Так зачем этих дармоедов комить? request
          GRIGORIY76
            GRIGORIY76
            +6
            Сегодня, 16:12
            Конечно, зачем парламент состоящий из петрушек, без вменяемой оппозиции. 450 дармоедов, лучше уж разогнать их, пускай законы напрямую из администрации президента спускают.
        Ivan№One
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 19:05
          А это точно их "инициатива"?
      mann
        mann
        +2
        Сегодня, 15:32
        Цитата: vasyliy1
        Да, слов нет- слуги олигархической власти из Гос...ы зажигают! Ждем ввода налогов на воздух и жизнь....

        Подумаешь... Джанни Родари еще 75 лет назад подсказал нам выход:
        "После того, как введут налог на воздух, мы станем меньше дышать" laughing
        А вот про жизнь даже он не догадался... про дождь промолчу, не хочу им подсказывать smile
      pin_code
        pin_code
        +2
        Сегодня, 15:33
        Да есть куда уйти... Тайга большая.. И хрен найдут.
      Peter1First
        Peter1First
        +4
        Сегодня, 20:00
        Эта власть смотрит на население как фермер на коров -их нужно выдоить, и желательно до суха! То, что "справедливая пенсия", это та пенсия, до которой работяга не дожил -тоже мечта власти! Правда, желающих выдоить население до суха с каждым годом становится всё больше -рыбная мафия, зубная и зубопротезная мафия, фармацевтическая лекарственно-аптечная мафия, лесная, строительная, металлоторговая, сельско-хозяйственная с запретом частникам торговать с огорода и фермерам сажать свои же семена, юридическая-адвокатская, и т д... Теперь вот огуречная мафия нарисовалась! Но это всё можно, а вот самозанятым быть -нельзя!
    Silver99
      Silver99
      +18
      Сегодня, 13:47
      В государстве где только и думают о запретах нет развития и будущего. Посмотрите как страну выводили из разрухи гражданской войны был НЭП, как отстраивали страну после ВОВ через займы и поощрения ремесленников и надомников, как Китай достиг практически первой экономики мира, через частную занятость, а тут только "низзя" слышишь.
    Николай А. Шадов
      Николай А. Шадов
      +8
      Сегодня, 14:12
      Мое личное мнение: гордо уйти "в тень" у нежелающих платить полную налоговую ставку не выйдет. Система контроля за оборотом денежных средств за последнее время была существенно модернизирована, без лишней шумихи реализуются меры по сокращению "наличного" обращения. Многие самозанятые уже "засветились", к ним, полагаю, будет особое внимание в случае их таинственного исчезновения из поля зрения налоговиков.
      Облитератор
        Облитератор
        +8
        Сегодня, 14:20
        Цитата: Николай А. Шадов
        Мое личное мнение: гордо уйти "в тень" у нежелающих платить полную налоговую ставку не выйдет. Система контроля за оборотом денежных средств за последнее время была существенно модернизирована, без лишней шумихи реализуются меры по сокращению "наличного" обращения. Многие самозанятые уже "засветились", к ним, полагаю, будет особое внимание в случае их таинственного исчезновения из поля зрения налоговиков.

        ФНС мигрантов то с липовыми доходами поймать не в состоянии, с чего бы им тут то эффективными быть?
      pin_code
        pin_code
        +6
        Сегодня, 14:25
        Глупо пилить сук на котором сидишь( депутаты в том числе). И ещё куча подобных высказываний есть. "умным депутатам" придётся потом брать на работу самозанятым, которые на них же и работают.
      ergh081
        ergh081
        +2
        Сегодня, 14:36
        Поддержу: начнут отлавливать как ухилянтов на 404, и разувать до портянок
    bk316
      bk316
      -5
      Сегодня, 14:25
      юди тогда вообще ни чего не будут платить государству.

      Тогда к вам придут.
      Сейчас ничего дороже пирожка продать без сообщения в налоговую нельзя.
      И купить кстати тоже.
      Так что никто в тень не уйдет.
      Ее просто нет.
      pin_code
        pin_code
        +8
        Сегодня, 14:31
        Как придут, так и уйдут, это первое. Второе - сейчас все покупается и продаётся и ни к кому не приходят. Можно конечно фнс ударно поработать пару лет и потом нарваться на сокращение штатов(как вариант), почему нет? Мавр сделал своё дело, мавра можно и пинком под зад.
        bk316
          bk316
          -4
          Сегодня, 14:40
          Как придут, так и уйдут, это первое.

          Только уйдут вместе с вами.

          . Второе - сейчас все покупается и продаётся и ни к кому не приходят

          Да не приходят, потому что ФНС все за вас начисляет. А вы платите.
          Де юре это же вы должны сами себе налоги вычислить и НДФЛ и за авто и за квартиру и за землю и за вклады и соц если самозанятый и учесть все вычеты (а их море).
          А де факто ФНС само все считает, то есть эти данные у нее есть и они обрабатываются.
          Поэтому все что надо сделать - просто кнопку нажать в программе.
          А программа то давно написана.
          А на кнопке надпись "перечислить налоги с банковского счета".
          Осталось только принять закон "для облегчения жизни трудящихся", что не только начислять но и ПЕРЕчислять налоги будет ФНС.
          НУ а дума конечно закон такой примет.

          Не в том веке живете батенька.
          pin_code
            pin_code
            +4
            Сегодня, 14:44
            Вы просто много не знаете. Я по работе вижу, не приходят! (по своей работе, не могу сказать где работаю, хотя это не Контора и госпредприятие).
            Николай А. Шадов
              Николай А. Шадов
              0
              Сегодня, 15:26
              Охотно верю, что к Вам не приходят (пока). А бывает, что как придут - так суши сухари (сужу по опыту знакомых). Пока бардака в этом вопросе хватает. Главное другое: инструменты для масштабного и четкого налогового контроля уже есть и проходят активную апробацию. И если потребует экономическая ситуация (а, судя по всему, такая ситуация уже сложилась) - гайки закрутят так, что рядовому самозанятому играть в налоговое "ухилянство" будет себе дороже.
              pin_code
                pin_code
                0
                Сегодня, 15:30
                В любом случае будет дороже государству и бизнесу(а депутаты все сплошь бизнес имеют). Сухари пусть сушат все! Ибо это коснётся каждого тем или иным способом.(ну кроме депутатов).
      Stas157
        Stas157
        0
        Сегодня, 16:01
        Цитата: bk316
        никто в тень не уйдет.
        Ее просто нет.

        Те же мигранты, которые не граждане, в тени работают. Может не все, но многие. По бумагам их просто не существует. Деньги берут наличными. В любой момент к себе на Родину слинять могут. Концов не сыщешь.
    mann
      mann
      +7
      Сегодня, 14:44
      Цитата: pin_code
      Люди тогда вообще ни чего не будут платить государству. "эффективность " депутатов зашкаливает.

      А им делать не хрен, только по команде лапу поднимать, вот и устраивают аттракционы неслыханного трудолюбия
      pin_code
        pin_code
        +8
        Сегодня, 14:46
        Зрите в корень! И все знают эту партию, за которую типа все и всегда голосуют.
        mann
          mann
          +4
          Сегодня, 14:50
          Цитата: pin_code
          Зрите в корень! И все знают эту партию, за которую типа все и всегда голосуют.

          Тсс... я тоже знаю, но никогда никому не скажу... это государственная тайна "особой важности"...
          pin_code
            pin_code
            +3
            Сегодня, 15:05
            Да ни какая это ни тайна, все и все знают. Даже челядь.
            mann
              mann
              0
              Сегодня, 15:33
              Цитата: pin_code
              Да ни какая это ни тайна, все и все знают. Даже челядь.

              Да неужели? smile
              pin_code
                pin_code
                +2
                Сегодня, 15:38
                Я промолчу, чтобы за умного не сойти...
                mann
                  mann
                  +1
                  Сегодня, 15:43
                  Цитата: pin_code
                  Я промолчу, чтобы за умного не сойти...

                  И правильно делаете, умный человек опасен! Помните, как на Ленинградском Экономическом форуме Греф вопрошал: "Это что будет со страной, если в ней будет много умных людей???". Я сам это видео видел...
                  pin_code
                    pin_code
                    +2
                    Сегодня, 15:54
                    Греф далеко не умный, но очень удобный. Ну наверное. Из банка сделать магазин...
                    mann
                      mann
                      +1
                      Сегодня, 15:59
                      Цитата: pin_code
                      Греф далеко не умный, но очень удобный. Ну наверное. Из банка сделать магазин...

                      Может и не умный, но хитрый, зараза...
    isv000
      isv000
      +2
      Сегодня, 15:48
      Цитата: pin_code
      Люди тогда вообще ни чего не будут платить государству. "эффективность " депутатов зашкаливает.

      Мы в ответе за тех кого мы выбирали.
      Деффективные менеджеры попросту вытащили, засветили огромный пласт трудового народа, поверившего им и решившего работать по чесноку, со страховкой и пенсионным стажем. А на них ярмо решили накинуть и стреножить, чтоб не брыкались. Походу, придётся опять свечку делать, на глубину уходить...
      pin_code
        pin_code
        +2
        Сегодня, 15:58
        Лично я их не выбирал, как и большенстве населения страны (поспорьте со мной). Как отменили порог явки и убрали графу против всех, я ни разу ходил на выборы(ой, подобие, театр, и т.д.).
        isv000
          isv000
          -2
          Сегодня, 16:08
          Цитата: pin_code
          Лично я их не выбирал, как и большенстве населения страны (поспорьте со мной). Как отменили порог явки и убрали графу против всех, я ни разу ходил на выборы(ой, подобие, театр, и т.д.).

          Я согласен с Вами и стою на той же позиции но! Кто то ведь ходит же на участок и заполняет бюллетени. Нет, я конечно же помню заветы дедушки Чурова, но не до такой же степени чтобы на всех уровнях всё было продано, причём оптом?..
          pin_code
            pin_code
            +2
            Сегодня, 16:32
            Насчёт всего вы написали в последнем предложении. hi
  alovrov
    alovrov
    +6
    Сегодня, 13:36
    Никто не сомневается что и в правительстве и в Думе полно агентов влияния, пытающихся расшатать экономику. Особенно в условиях когда силовой блок в полном составе сходил под себя и страна выгребает на экономическом блоке. Вот Яков Нилов - либо полезный идиот, либо агент влияния. Выбор невелик, но и неважен.
    mann
      mann
      +1
      Сегодня, 15:35
      Цитата: alovrov
      Яков Нилов - либо полезный идиот, либо агент влияния. Выбор невелик, но и неважен.

      Да ладно вам... может быть, он всего лишь кретин...
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 13:36
    16,5 млн человек (а по прогнозам ФНС, к 2029-му будет за 18 млн) – это уже не эксперимент, а серьезный пласт экономики.
    Какое хитрое название придумали для "частников с мотором, и без". belay
  ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    +11
    Сегодня, 13:37
    денег в стране очень и очень много. особенно в Москве. Бордюринг (разламывание всего асфальта на улице, рытьё полутораметровых ям, заливание туда тонн цемента, затем новые бордюры, новый асфальт И так по кругу) - чуть ли не ежемесячно wink метро до Усово для разгрузки Р-У шоссе и в другие поля, чтобы потрафить застройщикам, которые, как Самолёт, снова и снова просят наших с вами денег из бюджета
  major071
    major071
    +15
    Сегодня, 13:38
    По ходу, нужно разгонять Госдуму, видимо депутатам заняться нечем. Когда ввели самозанятых, то фактически вывели из тени огромную кучу людей, которые сейчас платят налоги, пусть по льготному тарифу, но ведь платят! Если будет принят этот закон, то часть самозанятых снова уйдет в тень, а государство лишится части доходов. hi
    Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек
      +3
      Сегодня, 14:29
      По всей видимости, это как раз и является целью.
    pin_code
      pin_code
      +2
      Сегодня, 14:38
      Полностью с вами солидарен, именно так и будет.
    Кмет
      Кмет
      +1
      Сегодня, 19:45
      Вопрос только в одном: кто ж ее разгонит.. Нацгвардия?))
      Да и народных депутатов там почти нет - одни самоизбранные. Даже представить сложно чтобы это произошло.. никто не позволит этого сделать.
  tralflot1832
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 13:41
    Когда ходил в море наш " олигарх " честно признался - за ваш труд плачу только 37% .А всё остальное налоги поборы во всякие фонды .Профсоюз дал совет - болеть всегда ,болеть везде ,а то предприятие миллиарды отчисляет за страховой медицинский полис .А вы тут больничный боитесь взять.
    tralflot1832
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 14:18
      В России чуть более 40 млн пенсионеров ,сейчас ещё добавились инвалиды СВО .Минус дети .Сколько у нас тогда работающих в России .Ходил а море получал письма счастья из Пенсионного фонда сумма за год от 120 000 до 210 000.На берегу потом работал в " шарашкиных конторах " даже в государственных, отчисления в Пенсионный фонд ,какие-то странно малые .Чтоб они жили на эти отчисления .
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:46
        Андрей, hi!
        Цитата: tralflot1832
        Чтоб они жили на эти отчисления .
        Я пока не пенсионер, но пенсия "за ближайшим углом". Буду работать, пока могу, пока, как Байден, чудесить не начну. А там - пусть дети кашей кормят... Мне уже по фигу будет.

        Причин две.
        Во-первых, с ума сойду, если без работы останусь. Как-то с женой два месяца по миру куролесили, я НИЧЕГО не делал - чуть со скуки не застрелился. Жена бутылку шампанского вовремя отобрала...
        А вторая причина - покажите мне в России пенсионера, который думает: "Вот выйду на пенсию - и заживу без забот..." Естественно, депутатов Госдумы и глав госкорпораций не считаем. Я про рядовых пенсионеров. Что сам за жизнь натопал - то и полопал. Причём, я сейчас не про Пенсионный фонд. Там - уже привыкли к постоянному "то лярд украли, то два". Ну не может о пенсионерах заботиться структура, которые себе головные офисы строит совсем чуть-чуть скромнее, чем "Газпром"!
        Да, чего-нибудь дадут... Не зря ж всю жизнь платил. Но жить на это как?

        У меня тут сосед по даче, 20 лет как пенсионер МВД, видный экономист-теоретик дачного масштаба, предложил такую реформу пенсионной системы - отменить на фиг все эти ПФР и пусть каждый с начала трудовой деятельности сам себе, по своему усмотрению, откладывает на старость. Точно так же сам решит, когда на пенсию выходить и как и по сколько эти деньги тратить.
        И всё это с калькулятором, с листочком-карандашом...
        Я наполнил рюмки "чаем" и сказал: "Юра! Давай выпьем за то, чтобы все рождались с такими мозгами, которые ты к 70 годам насобирал! Себя-то вспомни, каким из армии пришёл, каким тут на даче впервые на отцовском "Москвиче" появился..."
        Он смутился, выкинул листочек с экономическими выкладками в камин, выпил и сам налил ещё по одной...
      major071
        major071
        +1
        Сегодня, 15:16
        Я пенсионер, но военный, получаю пенсию за выслугу лет. По достижении мной "пенсионного возраста", государство в лице кокого-то там фонда добавит мне аж, , четыре тысячи! И я на них как разгуляюсь, съезжу в Турцию, Египет или еще куда. Мне же, как раз вот этих четырех тыщ не хватало!
        gsev
          gsev
          0
          Сегодня, 18:22
          Цитата: major071
          По достижении мной "пенсионного возраста", государство в лице кокого-то там фонда добавит мне аж,

          Пенсионный фонд наследие вороватых Чубайса и Гайдара и прочей семибанкирщины. В нормальном обществе государство через налоги пропорционально зарабатной плате и прибыли предприятий забирает у налогоплательщиков деньги и распределяет часть их на пенсии. Если вместо этой разумной системы деньги вкладываются под процент в надежде, что пенсия будет начисляться с процентов, то в результате суммарные размеры выплаченной пенсии будут раза в 3 меньше денег изъятых у налогоплательщиков. Простейший пример система автострахования. Она нужна, чтобы после случайной аварии человек не разорился и не полез в петлю, не стал террористом, разбойником или революционером. В Москве тогда была мощная трамвайная структура. Трамваев было много, они попадали в аварию и за аварии трамвайное объединение платило компенсацию. После введения автострахования расходы на ежегодное автострахование превысили в 3 раза расходы на выплаты по авариям трамваев. Маржа в такой деятельности примерно везьде одинакова и в кредитовании и в страховании и в пенсионном бизнесе. невозможно получить кредит в банке и положив эти деньги на счет получить прибыль. За попытку провернуть деньги через банк или пенсионный фонд придется заплатить раза в 3 больше.Моя знакомая воевала во 2 чеченской войне и после увиденного там ушла на гражданку. Ей скоро 60 лет Пенсионные накопления на гражданке порядка 4000 рублей. А это 3 года на войне лет 8 на службе в Росгвардии в Москве и центральном военном госпитале. Если власть реально озабочена проблеммами пенсий и налоговыми поступлениями. То надо разумно увеличить отчисления самозанятыми. Еще бы я отменил сертификацию врачей и особенно медсестер. После замужества в гареме богатого папика или рождения ребенка бывшая медсестра просто не имеет возможности оплатить сертификат и уходит из профессии или в торговлю или уезжает вообще в Турцию или Германию. В системе Росатома мелкие фирмы скоро будут бегать от госзаказов как черт от ладана, ностолько долгая, надуманная и глупая там система согласования заказа. На меня например вышла китайская торгующая фирма и попросила помочь поставить оборудование на один из секретных заводов. Там надо было провести инженерные работы. Китайцы не согласились на условия атомщиков, у меня нет средств чтобы в инициативном порядке купить на миллион или 2 комплектующих для автоматизации листопрокатного стана в инициативном порядке разработать проект, который при СССР делался только на Украине и рисковать на тендере а потом ждать оплатят мне расходы или нет.
    pin_code
      pin_code
      +3
      Сегодня, 14:40
      Да так оно и есть. Хотя и здесь депутаты"народные" уже постарались. Нефиг болеть! - иди работай!
  Евгений Любчинов
    Евгений Любчинов
    +8
    Сегодня, 13:41
    Что вообще полезного для граждан России "госдура" приняла за последнее время? Где санитары?!
  AK-1945
    AK-1945
    +9
    Сегодня, 13:42
    Я лично уже давно не вижу смысла платить налоги. Потому, что кто реально в нашей стране их должен платить их никогда не платил и не собирается.
    seefahrer
      seefahrer
      +20
      Сегодня, 14:03
      "Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!".
      Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН
      Thumbs
        Thumbs
        0
        Сегодня, 22:16
        Без коменнтарии......
    Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan
      +5
      Сегодня, 14:21
      Потому, что кто реально в нашей стране их должен платить их никогда не платил и не собирается.


      Это кто же по-вашему мнению не платит в России налоги, хотя должен?
      Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек
        +6
        Сегодня, 14:26
        Те, кто платит налоги за границу... На войну с нами.
  al3x
    al3x
    +3
    Сегодня, 13:42
    Ну так, бюджет трещит по швам. Вот и пытаются выжать откуда только можно. Война дело дорогое.
  Уарабей
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 13:44
    Для арендодателей оставить льготный режим? Ну кто бы сомневался... Львиная доля этих арендодателей, особенно крупных, это как раз проворовавшиеся чиновники и те, у кого недвижимости как ..овна за баней (и это тоже вряд ли кристально честные люди). Снова под себя законы протаскивают?
  gribanow.c
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 13:49
    Может быть, АУСН оставят, хотя пока он тоже эксперимент
  yuliatreb
    yuliatreb
    +4
    Сегодня, 13:51
    Но депутатов, похоже, беспокоит не столько судьба этих людей,

    А когда было иначе.
  Дилетант
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 13:57
    Такое впечатление от многих законов и законопроектов, что их вносят и принимают не российские депутаты и российская Дума, а враги России во вражеском парламенте.
    p.s. Вообще то осенью выборы в ГД. Может пора опровергнуть А.С.Пушкина?
  Енот-потаскун
    Енот-потаскун
    +6
    Сегодня, 14:09
    Одна фраза "В госдуме предложили..." - стала вызывать только негативные эмоции и ожидание очередных ограничений. Это однозначно величайшее достижение руководства страны!
  LuZappa
    LuZappa
    +3
    Сегодня, 14:14
    Надо отметить, что режим самозанятости был принят думой в виде ФЗ. И название у него "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"". То есть эксперимент. Там и сроки прописаны, когда подводить результаты. О чем вообще новость, непонятно...
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    +6
    Сегодня, 14:18
    Сами нашли себе работу источник существования, так их за это и гособразование и накажет - странная логика.
  Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan
    +4
    Сегодня, 14:20
    Ирония в том, что именно государство годами рекламировало этот режим как панацею для фрилансеров, а теперь, когда 16,5 млн граждан (данные ФНС на январь) привыкли к прозрачным 4-6% налога, им предлагают «плавно перейти» в систему соцстрахования с обязательными взносами.


    Я был до мобилизации самозанятым, я поатил взносы в пенсионный фонд и 6% налог с ВЫРУЧКИ, а не с прибыли.

    Можно быть самозанятым и не платить взносы в ПФ, но тогда и стажа не будет и пенсии. Такая система подходит тем кто имеет работу, а как самозанятый подрабатывает.

    Все работает и работает хорошо. Зачем опять все ломать?! У нас что, других проблем нет? Армию уже всем обеспечили? Связью, тяжёлыми дронами, тяжёлыми БМП,назнмными роботами и всем остальным?

    А самое главное дети этих депутатов защищают страну выполняют задачи в СВО? Налоги они платят вообще в России?

    Внутри страны есть враги, они саботируют СВО и все, что хорошо работает в стране. Их надо выявлять и карать.
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 14:23
    Да когда же ити избранники угомоняться? И, что для этого необходимо?
  Aken
    Aken
    +5
    Сегодня, 14:26
    Депутаты - иностранные агенты?
  LuZappa
    LuZappa
    0
    Сегодня, 14:26
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Все работает и работает хорошо. Зачем опять все ломать?!

    Автор просто раскачивает и нагнетает. В статье 1 закона все ясно сказано

    2. Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно.

    3. В течение десяти лет проведения эксперимента не могут вноситься изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов, установленного пунктом 8 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.

    То есть 1 января 2029 года эксперимент прекращается. И никакого специального решения депутатов для этого не надо.
    Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек
      +3
      Сегодня, 14:34
      А, у нас завсегда так- если эксперимент с треском провалился и люди высказались против- обязательно оставят. Ну, а если, не дай Бог, стало лучше и легче- непременно отменят.
  Atlant83
    Atlant83
    +5
    Сегодня, 14:27
    Однажды, давным - давно, хотели отменить депутатскую неприкосновенность, а потом взяли и подумали; а что тогда с нами, депутатами, будет.?
  МятныйПряник
    МятныйПряник
    +4
    Сегодня, 14:29
    Высмеивают западных политиков, за их глупые и сумбурные решения, но в России половина таких же сидит. Почему нельзя сразу нормально делать, почему всегда через задн'цу то. request
  23. Эдуард_Адольфович Звание
    Эдуард_Адольфович
    +3
    Сегодня, 14:39
    В таком случае государство потеряет, а люди сами себе пенсионный фонд организуют.
  24. LuZappa Звание
    LuZappa
    +4
    Сегодня, 14:41
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    А, у нас завсегда так- если эксперимент с треском провалился и люди высказались против- обязательно оставят. Ну, а если, не дай Бог, чтвло лучше- непременно отменят.

    Ну в 2029 посмотрим. Я полагаю, что будут какие-то выводы по итогам. Возможно, что уже сейчас идут обсуждения. Но дело не в этом. А в том, что режим самозанятости ограничили 2029 годом не сегодня. И даже не вчера. А в момент принятия закона 8 лет назад. И все это знали с самого начала. А тут бац, новость!

    А к думе я тоже отношусь скептически

    - Мама, помоги. Нам сочинение задали "Кому на Руси жить хорошо"!
    - Пиши, депутатам.
    - Там три страницы надо,
    - Пиши поименно...
  25. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 15:28
    До пенсии доживают лишь не все,откладывать на пенсию на себя ,
    а не в фонд вороватый!
  26. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:34
    Цитата: seefahrer
    Вместо замедления Ютуб надо было замедлить инициативность депутатов Госдумы
    Их бы вообще разогнать. Пользы бы стране было больше
  27. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:54
    Эксперимент, который начинался как либерализация экономики и повышении доходов в бюджет, рискует обернуться очередной попыткой закрутить гайки под видом заботы о светлом пенсионном будущем самозанятых граждан.

    Можно ещё прибавить годиков к возрасту выхода на пенсию и всё будет тип-топ для ПФ, уже сейчас редкая птица у нас догребает до выхода на пенсию а, как выйдут, ломают голову куда девать эти баснословные выплаты...
  28. Genak Звание
    Genak
    0
    Сегодня, 15:55
    Провокационный пост чтобы посеять смуту , попробуйте в любой другой стране заявлять чтобы не платили налоги и что он их не платит . И кто не платит налоги больше всего возмущаться что скорая помощь едет " долго " ведь у его геморрой и дворников мало .
  29. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    0
    Сегодня, 16:08
    Санкции не работают, с экономикой все хорошо, деньги есть, рост около 1 процента - плановый.
    То ли еще будет когда телегу добьют, оставив только «правильные» каналы получения информации…
    Наверное рекомендация убрать режим самозанятости пришла из МВФ, не иначе. Ну не могут же наши депутаты гражданам по собственной воле жизнь усложнять.
  30. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 17:32
    И правильно! Люблю Родину из-за границы.
  31. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 18:34
    Зачем сейчас в непростое время для России этот вопрос вообще поднимать. Чтобы общество настраивать против власти что ли? Неужели господин Нилов этого не понимает?
  32. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 19:31
    Уйдут в тень. Все эти службы доставки, техподдержка всех операторов связи. любой, продаваны - это только удаленка. Кстати все они нифига не жируют, там зарплаты копеечные, если накинут налоги, они просто не будут работать.