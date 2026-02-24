Сенаторы СФ призвали Лондон и Париж к расследованию по вопросу ЯО для Киева

Сенаторы Совета Федерации обратились в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ с требованием провести международное расследование касательно намерений Парижа и Лондона предоставить киевскому режиму ядерное оружие.

В обращении прямо указано: в Лондоне и Париже не могут не знать, что согласно ядерной доктрине РФ, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.



Сенаторы отдельно критикуют возможное принятие решений по передаче ядерного оружия Украине в обход национальных демократических процедур и предупреждают о «катастрофических последствиях». По их мнению, обе страны должны не только провести расследование, но и обнародовать его результаты.

Интересно, что США к Ирану придвинули гигантскую группировку только по подозрению в возможности создания ядерного оружия. У российского соседа такое может вот-вот появиться де-факто, и враг, без сомнения, воспользуется им, как только почувствует безнаказанность.

Мы же четвертый год жалеем официальный Киев. Не пришло ли время вспомнить, зачем где-то тренируется спецназ «Вымпел», созданный для проведения операций далеко за границей?
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +12
    Сегодня, 14:22
    Сенаторы Совета Федерации обратились в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ

    Смешно уже ей Богу.
    Владимир Семёнович Высоцкий в юмористической песне уже дал ответ этим сенаторам 13 ноября 1976 года.
    В письме, которое пишут пациенты «Канатчиковой дачи» (психиатрической больницы), есть предупреждение: «…отвечайте нам, а то, если вы не отзовётесь — Мы напишем в „Спортлото“!».
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +11
      Сегодня, 14:36
      Это все результат травоядной войны на пол-шишечки! Вот у них и возникают мысли, что стоит подкинуть хутору боголовку и РФ испугается.... Этот бред лечится не сложно, вынос энергетики селюков наглухо, жел.дороги без локомотивов, чтобы приезжали в куев на ручных дрезинах и бесследное исчезновение правителей режима под завалами их бункера.... negative
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 23:22
      Андрей К
      Сегодня, 14:22
      В письме, которое пишут пациенты «Канатчиковой дачи» (психиатрической больницы), есть предупреждение: «…отвечайте нам, а то, если вы не отзовётесь — Мы напишем в „Спортлото“!».

      hi Необходимо ломать всю применяемую тактику лженедоЗападом варкой лягушки на медленном огне переворачиванием шахматной доски с нашей стороны с ударом врага по ушам ( образно), как в кф "Джентльмены удачи" ( сюжет игры в шахматы Хмыря и Косого ).
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +11
    Сегодня, 14:23
    Тогда надо передавать ядерное оружие Ирану.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +4
      Сегодня, 14:35
      Тогда надо передавать ядерное оружие Ирану

      Есть ещё Куба и Венесуэла....
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 15:24
      Надо было передавать годы назад.
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +6
    Сегодня, 14:24
    в Лондоне и Париже не могут не знать, что согласно ядерной доктрине РФ, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

    еще одна красная линия?
  4. Обычный Звание
    Обычный
    +10
    Сегодня, 14:26
    Как пример, Пакистан, которому тоже подарили ЯО чтобы притормозить Индию. Так что не удивлюсь если такое произойдет. Если долго мять сиськи то что угодно может случится, а они опять пытаются что-то дипломатическим путем решить, да еще с кем, с теми кто открыто и не скрывая этого ратует за продолжение войны.
    1. yuliatreb Звание
      yuliatreb
      +1
      Сегодня, 14:39
      Надо быть полным идиотом, чтоб поступить аналогично. Либо тешатся надеждой, что в очередной раз проканает, раньше же прокатывало, простейший анализ бездействий Российского руководства, подталкивает их на подобные действия.
  5. anjey Звание
    anjey
    +1
    Сегодня, 14:27
    Лондон и Париж -доиграются????Как же русская душа сможет стереть с земли колыбели европы???А по идеи виноваты то США в этой заварухе,вот главный вражина....С себя всю вину на европу свалили....
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 14:37
      Цитата: anjey
      Как же русская душа сможет стереть с земли колыбели европы?

      Скорей колыбели русофобии, но по какому то совпадению там хранятся деньги всех наших олигархов.
    2. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 15:46
      Эх нет в вас духа Анкориджа! hi Хотя сейчас дух весь в Средиземном море,от благоухающего авианосца!Навалили там знатно,с фонтанами из фекалий. laughing
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:27
    Госдуме надо просто сказать ,мы не принимаем решение в применении ядерного оружия .Президент воспользуетстся своим правом в применении ядерного оружия неукоснительно ,согласно ядерной доктрине РФ.И оно полетит не только на Украину. Будем посмотреть . drinks
    1. Обычный Звание
      Обычный
      +7
      Сегодня, 14:45
      Приветствую hi Спорно, как по мне. Ну или сомнительно. В ядерной доктрине прописано и нападение на наши территории и, если ДНР и ЛНР еще как-то можно еще с оговоркой считать новыми вошедшими субъектами, то Курская область исконно наша земля, однако воевали дедовским способом, выкуривали и даже помощь братской КНДР приняли. Далее атака на наши стратеги, так тоже просто в ответ полетело им в 404, но никуда дальше. Поэтому не уверен до конца пока.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +6
        Сегодня, 14:49
        Тоже не понимаю ,удары по ядерной триада уже были .Чего тянем ,всё равно придётся .Европа невминяемая .
        1. Обычный Звание
          Обычный
          +2
          Сегодня, 14:50
          И по СПРН били они, забыл об этом еще упомянуть.
        2. guest Звание
          guest
          -2
          Сегодня, 14:58
          Цитата: tralflot1832
          Чего тянем ,всё равно придётся

          Кто тянет? Мы, у которых недвижимости и банковских счетов там нет, точно не тянем.
          1. Обычный Звание
            Обычный
            +2
            Сегодня, 16:16
            Не передергивайте. Я не разделяю себя от своей страны, потому и говорю "мы". Если так рассуждать то это называется моя хата с краю, ничего не наю. Это немного южнее от нас недострана, им это куда свойственнее.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 14:57
      Цитата: tralflot1832
      согласно ядерной доктрине РФ
      Только при массированном нападении может ответить, сами себя такой доктриной загнали в угол.
  7. lubesky Звание
    lubesky
    +4
    Сегодня, 14:29
    Было бы очень смешно, если бы не было так грустно…
  8. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +2
    Сегодня, 14:32
    В обращении прямо указано: в Лондоне и Париже не могут не знать, что согласно ядерной доктрине РФ, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

    Господа присяжные! Лёд тронулся! Начался процесс в сторону ядерного удара по Украине, поскольку она крайняя, а может и по Франции с Британией.
  9. guest Звание
    guest
    +4
    Сегодня, 14:34
    Сенаторы Совета Федерации обратились в парламенты Великобритании и Франции

    Это юмор такой? Ну прямо анекдот какой то

    В 1942 году депутаты СССР обратились в парламенты Германии и Италии...
  10. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 14:35
    Ну, призвали. И что?
    Предположим, расследовали и выяснили, что собираются передавать. И что?
    Международного осуждения распространителям ЯО не будет, ибо эти самые распространители и являются инициаторами и санкций и поставок оружия на Украину...
    Думается, что для России новости о намерении передать ЯО яаляется удобным предлогом для нанесения упреждающего удара по Украине. По тоннелям, по мостам, по ЗКП... Тактическими зарядами. Может это охладит милитаристов Запада. Уж лучше пускай применение будет на Украине, чем в России. Ну, а "братский народ" как бы уже и не братский, раз хотят россиян ядерным зарядом пожечь. А зараженная территория Украины, после освобождения ее Россией, со временем будет дезактивирована...
    Пора подумать про защиту россиян и не ждать ударов от фашистов.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:36
    Словесный ответ России должен быть таким ,чтобы недвижимость в Англии и Франции подешевели ,а бункера подорожали .Так для начала . laughing
  12. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +1
    Сегодня, 14:39
    Неплохая новость для 24 февраля 2026 года. Пошел пятый год...
  13. Vlad Gor
    Vlad Gor
    -7
    Сегодня, 14:42
    "Сенаторы СФ призвали Лондон и Париж к расследованию по вопросу ЯО для Киева"
    Что напугало власть РФ?
    Что она в таком срочном режиме обратились в парламенты Великобритании и Франции. Власть РФ всегда волнуется только за себя, за своё сохранение.
    Что произойдёт, если на территории Украины появится ЯО.
  14. Atlant83 Звание
    Atlant83
    -4
    Сегодня, 14:43
    У нас как всегда, могут только обратиться. А предупредить жестко, как положено, силенок пока не хватает. И то, что красные линии переходят в фиолетовые, никто не может понять. ( "А хотите, я его стукну, и он станет фиолетовый.")
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 14:51
    Сенаторы Совета Федерации обратились в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ с требованием провести международное расследование касательно намерений Парижа и Лондона предоставить киевскому режиму ядерное оружие.
    Они прямо говорят, что хотят нагнуть публично РФ, а РФ пошлет письмо и будем ждать ответа, пусть расследуют, что очень смешно звучит.
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:55
    Написали, призвал, ещё б на вид поставили... так то пустые хлопоты.
    Впрочем, бумага есть, к делу подошлют и оставят до лучших времен... если наступят, те лучшие времена.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:01
    Цитата: Обычный
    И по СПРН били они, забыл об этом еще упомянуть.

    Дождёмся, что Франция и Англия от даст нам стоп- приказ остановить СВО ,под угрозой применения ядерного оружия против нас ,для нанесения непопровимого ущерба ..Грустная шутка . hiОни бессмертные .
  18. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -1
    Сегодня, 15:11
    А в случае удара по РФ сенаторы что будут делать? Выразят озабоченность? … У Пескова, кстати, дочь всё во Франции живёт?
  19. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 15:18
    Ну вот, собственно, и результат проявления с нашей стороны концепции "жидкой силы"... НЕ получив отпор сразу в незначительной ситуации, враг наглеет и принимает это за нашу слабость... Следовательно, идет по пути эскалации, пробуя создать еще бОльшую проблему (провокацию). Если мы опять не отвечаем, а выражаем "озабоченности и надежды" (а это у нас научились делать...), противник идет еще дальше. Таким образом, не останавливая агрессора на начальных этапах (когда угрозы не столь велики и все можно было решить малыми силами), мы в дальнейшем вынуждены будем использовать БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ силы и средства (возможно, вплоть до тактического ЯО). Так можно "дотерпеться" и до новой мировой войны!!!! В доказательство сказанного - пример. Когда начиналась СВО, Запад посылал укропии бронежилеты, спальные мешки, медикаменты и т.п. И то с опаской... А сейчас? Ракетная техника в полном наборе, артиллерия, самолеты, танки и др. И вот теперь уже в этом списке и ЯО!!!! Вот так, потворствуя противнику, ситуация плавно доводится до мировой ядерной войны!!! Ну когда же мы ударим ботинком по столу???
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:35
    Цитата: СергейАлександрович
    Тогда надо передавать ядерное оружие Ирану.

    И хуситам. Они им смогут распорядиться! wink
  21. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:03
    Я бы поверил в передачу ядерного оружия Киеву ,но что то мне говорит ,что не рискнут. А не рискнут потому что режим Зе не предсказуем и где потом окажется эта бомба, не понятно
  22. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 16:58
    Если намерения разместить ЯО на Украине - правда, то это - подготовка к размещению войск НАТО на её территории и предоставлению гарантий со стороны блока на случай вооружённого конфликта с Россией (а заодно и Белоруссией).
    Пятый год Специальной Военной Операции начинается с качественных изменений в составе противоборствующей стороны.
  23. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +2
    Сегодня, 17:24
    Ага.После удара по нам яо следствие заведите на англию и франциюИ ноту протеста выпишите
  24. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 19:06
    Уже перестаёт удивлять, что этот бред серьёзно обсуждают, возмущаются и грозят не только в Интернете, но и "наверху"... sad
  25. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 21:48
    что согласно ядерной доктрине РФ, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

    Все на Западе давно уже поняли, что эта ядерная доктрина - блеф, расчитанный на трусов.
    Там уже немеряно пунктов нарушено. Результат - ноль, что и правоцирует на дальнейшую эскалацию. Что и получили. Были разговоры о передаче ЯО в 2022 году?
  26. Buyan Звание
    Buyan
    0
    Сегодня, 22:58
    Цитата: Дедок
    в Лондоне и Париже не могут не знать, что согласно ядерной доктрине РФ, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

    еще одна красная линия?

    Коричневая...