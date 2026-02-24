Сенаторы СФ призвали Лондон и Париж к расследованию по вопросу ЯО для Киева
Сенаторы Совета Федерации обратились в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ с требованием провести международное расследование касательно намерений Парижа и Лондона предоставить киевскому режиму ядерное оружие.
В обращении прямо указано: в Лондоне и Париже не могут не знать, что согласно ядерной доктрине РФ, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.
Сенаторы отдельно критикуют возможное принятие решений по передаче ядерного оружия Украине в обход национальных демократических процедур и предупреждают о «катастрофических последствиях». По их мнению, обе страны должны не только провести расследование, но и обнародовать его результаты.
Интересно, что США к Ирану придвинули гигантскую группировку только по подозрению в возможности создания ядерного оружия. У российского соседа такое может вот-вот появиться де-факто, и враг, без сомнения, воспользуется им, как только почувствует безнаказанность.
Мы же четвертый год жалеем официальный Киев. Не пришло ли время вспомнить, зачем где-то тренируется спецназ «Вымпел», созданный для проведения операций далеко за границей?
