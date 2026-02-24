Мехико: В доме Эль Менчо нашли российский РПГ и бельгийский RL-83 Blindicide
Мексиканская полиция показала дом главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Дом этот находится в городе Тапальпа в штате Халиско. Именно в этом доме в отношении 59-летнего Эль Менчо проводилась спецоперация, в ходе которой он получил смертельное ранение и, как заявляют мексиканские официальные лица, от ран скончался.
Мексиканские СМИ публикуют фото с домом Немесио Сервантеса, описывая его как «резиденцию из кирпича, дерева и черепицы». В материале представлено фото этой «резиденции», сделанное Валенте Росас из El Universal.
Мексиканские репортёры пишут о том, что в доме Эль Менчо было обнаружено при обыске. Это алтарь с изображениями Святой Девы Марии Гваделупской и молитвенник Святой Риты Кассийской. На кухне было большое блюдо с фруктами. Во дворе найден РПГ, как утверждается, российского производства и бельгийский противотанковый ракетный комплекс RL-83 Blindicide в версии калибром 83 мм, а также американское стрелковое оружие.
Сообщается, что также боевики в Тапальпе использовали оружие против вертолёта спецназа. В итоге вертолёт получил повреждения и был вынужден совершить аварийную посадку в лесном массиве.
Судя по опубликованному фото, дом Эль Менчо в Тапальпе сложно назвать неприступной крепостью. Да и вообще, отдельно взятые чиновники лишь ехидно улыбнутся, увидев эту «резиденцию» и сравнив с собственными… Немесио Сервантес проживал в этом доме, не особенно скрываясь от мексиканских правоохранителей. Поэтому весьма актуальным остаётся вопрос: если он не скрывался, то почему же в Мексике его «не могли» поймать много лет? Ответ на этот вопрос, в принципе, очевиден.
Мексиканские журналисты, рассказывающие о своём пути в штат Халиско, пишут о том, что на дорогах неспокойно. На ряде участков - горящие автомобили и автобусы, разграблены магазины и предприятия. Повсюду силы мексиканской безопасности с оружием в руках, однако пока безопасности это не добавляет.
Информация