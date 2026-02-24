Мехико: В доме Эль Менчо нашли российский РПГ и бельгийский RL-83 Blindicide

Мексиканская полиция показала дом главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Дом этот находится в городе Тапальпа в штате Халиско. Именно в этом доме в отношении 59-летнего Эль Менчо проводилась спецоперация, в ходе которой он получил смертельное ранение и, как заявляют мексиканские официальные лица, от ран скончался.

Мексиканские СМИ публикуют фото с домом Немесио Сервантеса, описывая его как «резиденцию из кирпича, дерева и черепицы». В материале представлено фото этой «резиденции», сделанное Валенте Росас из El Universal.





Мексиканские репортёры пишут о том, что в доме Эль Менчо было обнаружено при обыске. Это алтарь с изображениями Святой Девы Марии Гваделупской и молитвенник Святой Риты Кассийской. На кухне было большое блюдо с фруктами. Во дворе найден РПГ, как утверждается, российского производства и бельгийский противотанковый ракетный комплекс RL-83 Blindicide в версии калибром 83 мм, а также американское стрелковое оружие.

Сообщается, что также боевики в Тапальпе использовали оружие против вертолёта спецназа. В итоге вертолёт получил повреждения и был вынужден совершить аварийную посадку в лесном массиве.

Судя по опубликованному фото, дом Эль Менчо в Тапальпе сложно назвать неприступной крепостью. Да и вообще, отдельно взятые чиновники лишь ехидно улыбнутся, увидев эту «резиденцию» и сравнив с собственными… Немесио Сервантес проживал в этом доме, не особенно скрываясь от мексиканских правоохранителей. Поэтому весьма актуальным остаётся вопрос: если он не скрывался, то почему же в Мексике его «не могли» поймать много лет? Ответ на этот вопрос, в принципе, очевиден.

Мексиканские журналисты, рассказывающие о своём пути в штат Халиско, пишут о том, что на дорогах неспокойно. На ряде участков - горящие автомобили и автобусы, разграблены магазины и предприятия. Повсюду силы мексиканской безопасности с оружием в руках, однако пока безопасности это не добавляет.
  1. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Сегодня, 14:13
    Да, не фига не Рублёвка.
    1. lisikat2 Звание
      lisikat2
      -2
      Сегодня, 14:29
      "не Рублевка", вероятно, потому, что :жильцы Рублевка не в розыске, а Сервантес в "розыске" 😀
      Возможен, такой вариант? 😁 😁
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 14:37
        Варианты возможны разные. Констатация не убедила, Вас, что армии заходят не туда.
      2. knn54 Звание
        knn54
        -1
        Сегодня, 14:58
        - ехидно улыбнутся, увидев эту «резиденцию» и сравнив с собственными.
        Мы же не знаем, что там(как принято у многих) под резиденцией.
        -почему же в Мексике его «не могли» поймать много лет?
        Вопрос к руководству Мексики.
        И последнее -среди боевиков много бывших военных(и дезертиров!) из армейской элиты.
        Полиция там слабая, офицеры покупают пули и форму за свои кровные
      3. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 19:22
        Сервантес был тоже в таком ужасном розыске, аж куда деваться)
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Себенза
      Да, не фига не Рублёвка.

      Специфика воровского мира - "пацаны" не поймут если жизнь главаря будет особо сильно отличаться.
      Главарь все от них получает, а не от "бюджета".....
      1. Себенза Звание
        Себенза
        -1
        Сегодня, 15:11
        Как-то так. Но, пацаны должны к чему-то стремиться.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 15:29
          Цитата: Себенза
          Как-то так. Но, пацаны должны к чему-то стремиться.

          К власти(не к золотому унитазу же lol )- сказал "Валите армейский вертолет"- завалили....
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 15:39
            И что ,Вы считайте о стрелках?
      2. lisikat2 Звание
        lisikat2
        0
        Сегодня, 15:34
        "пацаны" не поймут "разве, наши" понятия" как у них?
        Скорее, зависит от характера владельцев
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 15:41
          Цитата: lisikat2
          "пацаны" не поймут "разве, наши" понятия" как у них?
          Скорее, зависит от характера владельцев

          "Понятия" у всех воров примерно одинаковы - слишком долго формировались, не менее 2000 лет. Естественно есть национальный колорит и особенности - но основная канва одинакова
    3. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 20:04
      Ну нормально, "бедненько, но чистенько" (с) Как в старом анекдоте про Эрмитаж laughing
  2. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 14:16
    В доме Эль Менчо нашли российский РПГ и паспорт Путина)))
    Шютка)))
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      -2
      Сегодня, 15:14
      Мексиканские картели погибают это да
      Это школьники им сильно подсуропили
      На уроке у химички из кефира вммбильдан
      Научились делать 100 процентный опиум laughing
  3. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 14:19
    Нашли Российский РПГ, значит скоро найдут Российский след, остальные следы потеряются. Кому интересно, какое оружие нашли, главное, какие там унитазы.
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      0
      Сегодня, 16:58
      А подземный ход в метро Москвы ещё не обнаружили?
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 14:22
    В итоге вертолёт получил повреждения и был вынужден совершить аварийную посадку в лесном массиве.

    разбился, погибло 9 бойцов...
    Да и вообще, отдельно взятые чиновники лишь ехидно улыбнутся, увидев эту «резиденцию» и сравнив с собственными…

    так, даже его враги говорили о том, что его жизненные потребности были очень скромны...
  6. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 14:35
    "Это алтарь с изображениями Святой Девы Марии Гваделупской"- так это главная святая для мексиканцев.
    Какой в этом криминал?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Товарищ Ким
      алтарь с изображениями Святой Девы Марии Гваделупской

      "Кольщик, наколи мне купола,
      Рядом чудотворный крест с иконами,
      Чтоб играли там колокола
      С переливами и перезвонами.
      Наколи мне домик у ручья,
      Пусть течет по воле струйкой тонкою.
      Чтобы от него портной судья
      Не отгородил меня решеткою." с.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Товарищ Ким
      "Это алтарь с изображениями Святой Девы Марии Гваделупской"- так это главная святая для мексиканцев.
      Какой в этом криминал?

      Никакого криминала. Человек религиозный, со скромными запросами, молился, вовремя исповедовался, может быть, даже был скрытым альтруистом и защитником природы - в общем, самая подходящая кандидатура на пост главы наркокартеля, вооружённого по типу армейского спецназа. smile
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 14:44
    Скоро можно ожидать, что Мексиканское правительство запросит у США помощи в борьбе с наркокартелями. США откликнется на просьбу соседа и введет армию. При этом наркоторговцы взорвут членов правительства Мексики и будут "демокиатические" выборы из числа поклонников США... "Каков сюжет? “©
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 14:52
      Вполне правдоподобно, вот только во сколько жизней американских зольдатен это обойдется.И сколько поклонников США среди наркоторговцев Мексики.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 15:04
        Цитата: Grencer81
        И сколько поклонников США среди наркоторговцев Мексики.

        Поклонников бумажек с портретами американских президентов, наверное, много найдётся, в отличие от эмоций в отношении американских зольдатен.
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +3
          Сегодня, 17:19
          Получать зелёные бумажки с портретами американских президентов и убивать американских зольдатен одновременно вряд ли получится.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 15:06
      Цитата: Александр Х
      Скоро можно ожидать, что Мексиканское правительство запросит у США помощи в борьбе с наркокартелями. США откликнется на просьбу соседа и введет армию. При этом наркоторговцы взорвут членов правительства Мексики и будут "демокиатические" выборы из числа поклонников США... "Каков сюжет? “©

      Так себе...
      Это будет второй Афган, только не в Афгане - а рядышком belay
      И вот тут США наедяться по уши фекалий, а то они привыкли за океаном воевать
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 15:22
    Получается зря его убили,следующий Эль Менчо уйдёт в подполье и х ты его достанешь.
  9. Савкин Звание
    Савкин
    +1
    Сегодня, 15:36
    У нас скромнее живут разные бандюки
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 15:36
    В доме Эль Менчо нашли российский РПГ
    А недопитую бутылку водки там не нашли? wink
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 15:56
      Накидали минусов, уже не плохо.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 17:37
        Наш человек. Получает доплату за вредную работу. Такса такая - эквивалент 10 зеленых по курсу ЦБ за каждый минус. Плюсы, увы, не оплачиваются. Типа поощрение моральное, Родину за деньги не любят.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 17:34
      Если бутылка водки не допита, то это точно не мы. wassat
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:16
    Во дворе найден РПГ, как утверждается, российского производства


    Наверное это был РПГ-7, который официально стоит на вооружении мексиканских ВС. А делают его даже в США.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 17:21
      Да их наверное не делают только папуасы Новой Гвинеи, потому, что они им не нужны.
  12. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 17:54
    Сочувствую правительству мексике но год выпуска яккобы"российского"рпг гденибудь указан ????