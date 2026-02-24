США модернизируют систему подготовки румынской армии к ведению боевых действий

2 031 11
США внедряют основанную на разработанной компанией Cubic Defense аналитической системе CATS Metrix модернизацию программы подготовки к возможному ведению боевых действий на территории Румынии. Система способна в реальном времени отслеживать ход боевых действий, оценивать возможные потери и масштабировать архитектуру боевой подготовки. Новая система обучения позволяет румынским командирам более четко оценивать эффективность действий солдат, переходя от простого наблюдения к точной оценке на основе имеющихся данных.

Как сообщается, CATS Metrix, помимо прочего, способна осуществлять цифровое отслеживание отдельных солдат и целых подразделений во время боевых учений, имитируя воздействие оружия без использования боевых патронов. Система фиксирует данные о перемещении и взаимодействии в режиме реального времени, позволяя командирам оценивать эффективность действий военнослужащих. По итогам учений CATS Metrix предоставляет командованию информацию о результатах работы каждого конкретного подразделения.



Предполагается, что система CATS Metrix уже в ближайшее время будет развернута в Румынии в рамках соглашения компании Cubic с Управлением программ развития потенциала армии США по моделированию, обучению, испытаниям и противодействию угрозам. В компании заявляют, что модернизация системы подготовки румынской армии способствует расширению ее оперативной совместимости в рамках НАТО.
11 комментариев
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 14:43
    Чипиризация каждого солдата - с одной стороны это хорошо - каждый шаг солдата будет ему подсказан в реальном времени - куда бежать куда стрелять (даже думать не надо) - а вот если эта система выйдет из строя ??? - они же будут как слепые котята ... и да интересно подобные опыты разве не ставили на украинцах ???
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 15:02
      Цитата: Андрей Малащенков
      Чипиризация


      Ну так это новые технологии помогут найти румын под снегом ДО весны, чего в начале 43-го не удалось wassat
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:20
      Экономия патронов и повышение оперативной совместимости с... армией США..
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:52
    Так, румынов сколько не готовь, получится... да все тоже самое получится, как и раньше.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:29
    Цитата: Андрей Малащенков
    Чипиризация каждого солдата
    В задницу надо каждому солдату чип вставить wink
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 15:31
    Цыгане - военные? Забава вприсядку.
  5. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +2
    Сегодня, 15:44
    В плен не брать ,чипы извлекать, в стиралках пригодятся...
  6. Кармела Звание
    Кармела
    +1
    Сегодня, 15:50
    Короче говоря, готовятся воевать с Россией. Вот и в Болгарию понавезли всякого-разного.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:29
    США модернизируют систему подготовки румынской армии к ведению боевых действий


    Тумэ ромалэ, тумэ добрыи,
    Ай пожалейте тумэ годы мои.

    Ай кай на джява да карик мэ на прастава
    Сыр ачьёмпэ да ромалэ екхджины.

    Ай все богатство да мое ли заберите,
    Возвратите тумэ годы мои.

    Тумэ -ВЫ.

    Цыгана как не модернизируй, все ворюга получается.

    В СССР пытались, Яшка -Цыган в "Неуловимых", Николай Сличенко и театр "Ромэн" (билеты не ДОСТАТЬ), а они как воровали, так и не переставали.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 16:37
      Цыгана как не модернизируй, все ворюга получается.

      В СССР пытались создать образ правильного цыгана - Яшка -Цыган в "Неуловимых", Николай Сличенко и театр "Ромэн" (билеты не ДОСТАТЬ), "Табор уходит в небо" с музыкой Евгения (Эуджена) Доги, Будулай наконец, а они как воровали, так и не переставали.

      А в 90-е аж сериал сняли на цыганские деньги, ЕМНИП, "По имени Барон", в котором русские персонажи представлены сплошь подонками и пьяницами.
  8. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 19:02
    Никак не пойму-причем тут цыгане? Очень смешно, что интегрируют румын в современную систему управления.