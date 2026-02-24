Израильская разведка не верит, что США готовы к интенсивным ударам по Ирану

Несмотря на то, что США стянули на Ближний Восток значительные силы, военный потенциал американцев в регионе не является большим. Как сообщает Financial Times со ссылкой на израильскую разведку, у США есть возможность вести боевые действия не больше недели.Израиль надеялся на большее, но, как установила разведка еврейского государства, США не готовы к проведению длительной военной операции против Ирана. Всех стянутых на Ближний Восток американских сил хватит на 4 или 5 дней при нанесении интенсивных ударов, а если сильно не напрягаться, то на неделю. И это с учетом авианосной группы во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, который никак не может добраться до Ирана в связи с «фекальным апокалипсисом» на борту. Без этой АУГ сил у США еще меньше.По мнению британского издания, если США начнут операцию против Ирана, то с сегодняшними силами у них ничего не получится, при этом потери среди личного состава, а они обязательно будут, приведут к падению рейтинга Трампа, чем воспользуются демократы.Сам Трамп пока говорит о том, что попытается заключить сделку с Ираном. В Израиле надеются, что США все же нанесут удары по Тегерану, тем самым решив «иранскую проблему».

