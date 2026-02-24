Израильская разведка не верит, что США готовы к интенсивным ударам по Ирану

Несмотря на то, что США стянули на Ближний Восток значительные силы, военный потенциал американцев в регионе не является большим. Как сообщает Financial Times со ссылкой на израильскую разведку, у США есть возможность вести боевые действия не больше недели.

Израиль надеялся на большее, но, как установила разведка еврейского государства, США не готовы к проведению длительной военной операции против Ирана. Всех стянутых на Ближний Восток американских сил хватит на 4 или 5 дней при нанесении интенсивных ударов, а если сильно не напрягаться, то на неделю. И это с учетом авианосной группы во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, который никак не может добраться до Ирана в связи с «фекальным апокалипсисом» на борту. Без этой АУГ сил у США еще меньше.



По мнению британского издания, если США начнут операцию против Ирана, то с сегодняшними силами у них ничего не получится, при этом потери среди личного состава, а они обязательно будут, приведут к падению рейтинга Трампа, чем воспользуются демократы.

Нынешнего военного потенциала Соединенных Штатов хватит только на 4-5 дней нанесения интенсивных ударов по Ирану.


Сам Трамп пока говорит о том, что попытается заключить сделку с Ираном. В Израиле надеются, что США все же нанесут удары по Тегерану, тем самым решив «иранскую проблему».
  1. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 14:42
    Трамп видимо чувствует, что его на поводке тащат туда, куда ему совсем не надо. Справедливости ради Израиль тоже грозно щеки надувает, пока чувствует за спиной американскую АУГ
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      -1
      Сегодня, 14:46
      Израильская разведка не верит, что США готовы к интенсивным ударам по Ирану

      «Решения принимаю я»: Трамп пока не определился с ударами по Ирану

      И Слава Богу, что пока не определился!
      Может у старины Трампа за это время какое-никакое а антиизраильское анти-сионо-нацистское против Нетаньяху просветление в мозгах будет?!
      Хотя это маловероятно.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:06
      -разведка не верит, что США готовы.
      Тут два варианта-янкесы либо отменили, или, скорее всего, отложили.
  2. хрыч Звание
    хрыч
    +1
    Сегодня, 14:42

    Дезинформация для КСИР. Нужно иранцам наносить упреждающий удар am
  3. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    +3
    Сегодня, 14:47
    Уже всем понятно, что Израиль всеми доступными способами будет пытаться втянуть США в затяжную войну с Ираном, потому что дя него это последний шанс сменить власть в Иране или уничтожить его в военном плане. Позже США будут своими проблемами заниматься и не станут каждый год корабли в красное море гонять. А Израиль за последние 3 года такого наворотил, что ему это век не забудут, поэтому конечно, втянуть Трампа в удары по Ирану это им архиважно, ведь в одиночку не потянут
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:51
    Занимательно... откуда у полосатиков такие "неожиданные" проблемы????
    Ну раз случилось, два, а если больше???
    Это уже СИСТЕМА, РОК!
  5. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 15:01
    Израиль в своём репертуаре, сначала они требуют, потом настаивают, потом прогнозируют, сейчас берут на слабо, скоро начнут упрашивать.
    Но на месте Трампа я бы проверил гад-же-ты на предмет наличия отсутствия посторонних предметов.
    А то, такие союзнички умеют только в одни ворота сотрудничать, а если что не по них, то что этих гоев жалеть...
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:16
    авианосцем USS Gerald R. Ford, который никак не может добраться до Ирана в связи с «фекальным апокалипсисом»

    На "Форде" явно что то предчувствуют....не зря же "апокалипсис",да ещё какой.....

    Хотя,всё похоже что янков пытаются взять "на слабо"!!
  7. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 15:41
    Палево голимое!Сразу же после уЗбакоительных и заибасят(Шат((
  8. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +2
    Сегодня, 15:42
    Комментировать вброс FT ? Серьёзно ? Разведка Израиля рассказала по секрету что бы они напечатали.
    1. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Скобаристан
      Разведка Израиля рассказала по секрету что бы они напечатали.

      Наверное удар будет очень скоро. Израильтяне успокаивают Иран как успокаивал Гитлер Сталина перед 22 июня.
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +1
        Сегодня, 18:58
        Ога, успокаивают через FT. В Иране же все дурачки, сидят газеты читают и всему верят что там написано. Разведка, данные от РФ и Китая , пффф, зачем, есть FT. З.Ы. Это был сарказм. Но если серьезно. Работа с открытыми источниками информации это только минимум. Так что думать, что таким образом, идет как бы успокоение, которое сработает, ну это наивно. Кстати про Сталина Гитлера и 22 июня у вас тоже большой пробел. Ну это так уже, наблюдение.
        1. gsev Звание
          gsev
          -2
          Сегодня, 20:15
          Цитата: Скобаристан
          Кстати про Сталина Гитлера и 22 июня у вас тоже большой пробел.

          Гитлер написал Сталину письмо в котором объяснял перемещение войск к советским границам правдоподобными доводами. Общеизвестно, что военным под угрозой репрессий запрещалось начинать предварительное развертывание войск на границе. Авиация была не рассредоточена и не укрыта к утру 22 июня. Хотя есть мнение, что основная задача Сталина 22 июня была в том чтобы создать у Японии и Турции мнение, что Гитлер вероломно напал на СССР, который вел полностью дружественную политику в отношении Германии и Гитлер точно так же нападет на Турцию и Японию после того как расправится с СССР. Я никогда ничего не считаю верным на 100%. Каждая гипотеза может быть и более вероятной и менее вероятной. В 12-ти дневную войну удар Израиля по Ирану оказался внезапным. Точно так же Хезболла испытала неожиданную и очень болезненную атаку по своему руководству с помощью мин в пейджерах.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            +1
            Сегодня, 20:18
            Вы с удивительным упорством мешаете все , было Иран FT Моссад, Гитлер Сталин, теперь вот еще подтянули Хезболу и пейджеры. При этом у вас это все в одном потоке. Удивительно правда. И еще более удивительно, как вы зацепились только на мою фразу что у вас пробел. Проигнорировал главное, что и было в обсуждении.
            1. gsev Звание
              gsev
              -2
              Сегодня, 20:25
              Цитата: Скобаристан
              Удивительно правда. И еще более удивительно, как вы зацепились только на мою фразу что у вас пробел.

              Если бы я имел доступ к закрытым источникам, я бы конечно молчал.Все мои выводы с лента-ру, топвар-ру и вк-ру.
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                +1
                Сегодня, 20:28
                Ваш последний комментарий не имеет смысла в ветке обсуждения. Вы про что? Еще раз, статья в FT никак не влияет на успокоение властей Ирана, потому что там не дураки которые не используют данные разведки. А не просто вбросы - нам рассказала израильская разведка. Или вы считаете персов не умными?
                1. gsev Звание
                  gsev
                  -2
                  Сегодня, 20:45
                  Цитата: Скобаристан
                  Еще раз, статья в FT никак не влияет на успокоение властей Ирана,

                  Почему надо успокаивать и обманывать только власти Ирана. Очень важно обмануть и простой народ. В русских в генетической памяти сидит ассоциация войны с голодом. Накануне СВО в моей семье было накоплено продовольствия, которое мы смогли подъесть только года 2-полтора назад. Поэтому страсти с дефицитом гречки растительного масла и яиц на русских мало действовали.Кроме того иранцы это еще белуджи, курды и азербайджанцы, чья элита так же хочет разорвать Иран как некоторые силы в Индии, КНР и России. В любом случае для человека писавшего статью о вбросах главным был ганорар за нее.
                  1. Скобаристан Звание
                    Скобаристан
                    +1
                    Сегодня, 20:49
                    Народ Ирана? Так он FT не читает. Я вижу как вы себе что то выдумали, и теперь строите на этом какую то конструкцию. И это тоже удивительно. В любом случае предлагаю тут и остановится. З.Ы. Ах да, про 22 июня. Сталин Гитлер успокоения. Но есть архивы донесений разведки, где были данные сколько дивизий на Западе и Востоке. И так не было понять куда двинет Германия. А с учетом того что она уже была в состоянии войны с Великобритании, все вообще не очевидно. Никаких писем Гитлера не надо.
                    1. gsev Звание
                      gsev
                      0
                      Сегодня, 20:59
                      Цитата: Скобаристан
                      И так не было понять куда двинет Германия.

                      Я застал поколение пережившее войну в зрелом возрасте. С их слов неожиданность нападения Гитлера была только в воображении Сталина.
                      1. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        +1
                        Сегодня, 21:01
                        Спасибо за последний комментарий. Вы подтвердили выводы о вас, что я сделал. Это правда бесценно.
                      2. gsev Звание
                        gsev
                        -2
                        Сегодня, 21:04
                        Цитата: Скобаристан
                        Вы подтвердили выводы о вас, что я сделал.

                        Я просто считаю нападение США и Израиля на Иран неминуемым. Разведка этих стран пытается всеми средствами создать у Ирана ошибочную оценку сроков и масштабов удара. Вы это считаете ошибкой.
                      3. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        +1
                        Сегодня, 21:09
                        И тут вы опять подтверждаете мою модель которую я увидел. Вы сами себе выдумываете и приписываете мне ваши выдумки. А я всего лишь сказал, что руководство Ирана не дураки которые верят набросу FT, народ Ирана вообще большая часть не знает что такое FT. Но вам не остановится, я понимаю ) Поэтому это сейчас был мой последний комментарий тут. Можете писать, я не против.
  9. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:48
    No USA musí před bojem zkontrolovat všem lodím odpadní potrubí, aby apokalypsa nepřerušila jejich boj. Irán má šanci uspět a pokud budou dobře mířit, odpadní potrubí WC na lodích bude opět plné.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 18:48
      Что ж, США необходимо проверить все канализационные трубы кораблей перед боем, чтобы апокалипсис не прервал их борьбу. У Ирана есть шанс на успех, и если они будут метко целиться, канализационные трубы корабельных туалетов снова наполнятся.
  10. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 19:08
    Там где может быть реальный ответ США никогда не сунуться. Они горазды нападать только на тех, кто значительно слабее их или тех кто запуган и их боиться. А Иран похоже настороен воевать, это не Венесуэлла.
  11. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:56
    USS Gerald R. Ford, который никак не может добраться до Ирана в связи с «фекальным апокалипсисом» на борту.
    Пару дней назад была новость о том, что Ford зашел с визитом в порт Хайфы. Значит, уже на дистанции удара по Ирану. Израильские самолеты в июне 2025 благополучно долетали до Ирана, значит и эти долетят.
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 20:20
      Цитата: Наган
      Израильские самолеты в июне 2025 благополучно долетали до Ирана, значит и эти долетят.

      Они тогда вроде дозаправлялись. Если США намерены вести длительную войну они должны иметь возможность маневрировать авианосцами, чтобы приблизить их к Ирану в случае уничтожения дальнобойных противокорабельных установок Ирана.Кроме того авианосцы должны поддержать действия белуджских сепаратистов на востоке Ирана. Поэтому авианосцы удобнее держать в Индийском океане а не в Красном море, где до них могут дотянуться хуситы. Поддержку курдов на западе Ирана видимо возьмет на себя ВВС Израиля и авиация США в Болгарии и Турции.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 20:35
        Цитата: gsev
        Они тогда вроде дозаправлялись.
        Израильские заправщики нарезáли круги над Ираком чуть-чуть за пределами досягаемости ПВО Ирана. А у Ирака, как и у Сирии, ПВО чуть хуже, чем совсем никак. Этот прием вполне можно повторить, тем более что американская авиация вполне технически совместима с израильскими заправщиками, да и своих заправщиков хватает, они могут базироваться и на аравийских базах, и в турецком Инжирлике. А еще проще перегнать авиагруппу на наземные аэродромы хоть в той же Саудовской Аравии или Турции, оттуда можно работать и без дозаправок. А на корабле нагрузка на канализацию снизится, легче чинить будет.
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Сегодня, 20:55
          Цитата: Наган
          А еще проще перегнать авиагруппу на наземные аэродромы

          Иранские шахеды и разработаны для ударов по складам топлива вблизи аэродромов. Применение самолетов-заправщиков при большей дальности ударов резко снижает их эффективность. Впустую тратится больше в 3 раза авиатоплива и в 2 раза расходуется моторесурса ударных самолетов и приходится тратить моторесурс топливозаправшиков. А вдруг погибнет пара авианосцев а КНР начнет операцию по возвращению Тайваня? Полгода назад китайская техника продемонстрировала свое превосходство над французскими аналогами Ф-22.Можно исключать вероятность, что через полгода после этого китайские радары не научились видеть Ф-35 за 400км? Пусть даже 10 лет назад для КНР было сложно выиграть воздушную войну против Тайваня один на один.
          1. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 21:16
            Цитата: gsev
            китайская техника продемонстрировала свое превосходство над французскими аналогами Ф-22
            Вы эт серьезно насчет аналога? F-22 малозаметный самолет 5 поколения. Rafale самолет 4 поколения, в лучшем случае 4+ "с элементами малозаметности". И о превосходстве тоже как-то не совсем корректно, потому что в кабинах Rafale сидели индюки, ну и результат там был скорее боевая ничья. Да и откуда в Иране эта китайская техника? В июне 2025 ее не было, и врядли успели доставить, а тем более развернуть и освоить.
            Цитата: gsev
            Применение самолетов-заправщиков при большей дальности ударов резко снижает их эффективность. Впустую тратится больше в 3 раза авиатоплива и в 2 раза расходуется моторесурса ударных самолетов и приходится тратить моторесурс топливозаправшиков.
            Зато снижается риск ударов по местам базирования самолетов.
            Цитата: gsev
            А вдруг погибнет пара авианосцев а КНР начнет операцию по возвращению Тайваня?
            Эту сказку врядли сделают былью. А даже если вдруг сделают (вероятность, хоть и стремящаяся к нулю, но не совсем нулевая), это всего лишь 2 из 11 атомных ударных авианосцев. А еще есть десяток УДК, которые, взяв на борт F-35B, становятся легкими авианосцами. А еще по паре легких авианосцев есть у Японии и Британии, так что китайцам будет не сильно легче.
            1. gsev Звание
              gsev
              0
              Сегодня, 21:23
              Цитата: Наган
              В июне 2025 ее не было, и врядли успели доставить, а тем более развернуть и освоить.

              Скоро все увидим.
              Цитата: Наган
              так что китайцам будет не сильно легче.

              Китайцы в Корейской войне успешно воевали против США не имея авиации над линией фронта. США недооценивали корейцев, китайцев, вьетнамцев, камбоджийцев, лаосцев после 1945 года.
              1. Наган Звание
                Наган
                0
                Сегодня, 21:26
                Цитата: gsev
                Китайцы в Корейской войне успешно воевали против США не имея авиации над линией фронта.
                А Кожедуб со своими парнями в загранкомандировке всего лишь осматривал местные достопримечательности. lol
                1. gsev Звание
                  gsev
                  0
                  Сегодня, 21:32
                  Цитата: Наган
                  А Кожедуб со своими парнями в загранкомандировке всего лишь осматривал местные достопримечательности.

                  Он прикрывал переправы через Ялу и электростанцию на этой реке. Как только китайские и северокорейские инженерные войска под бомбежками построили аэродромы с бетонными полосами для реактивной авиацииближе к линии фронта, Эйзенхауэр закончил войну. В интернете есть карты с местами базирования Объединенного авиакорпуса и данные о радиусе действия МиГ-15.