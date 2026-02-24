Медведев предупредил о возможных ядерных ударах по Британии и Франции

Медведев предупредил о возможных ядерных ударах по Британии и Франции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил власти Украины, Британии и Франции о возможном превентивном ядерном ударе по этим странам в случае, если Лондон и Париж передадут Киеву ядерное оружие.

Медведев подчеркивает, что информация СВР о намерении Франции и Британии вооружить нацистский киевский режим своими ядерными технологиями радикально меняет ситуацию. При этом дело не в разрушении ДНЯО и грубом нарушении действующих норм международного права. Это будет являться прямой передачей ядерных вооружений воюющей стране.

По словам Медведева, не может быть и тени сомнения в том, что при таком развитии событий Россия будет вынуждена применить любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, не только по целям на Украине, но и по странам, поставившим Киеву вооружения, представляющие угрозу нашей стране. Поскольку в случае передачи Украине ядерного оружия эти страны фактически станут соучастниками ядерного конфликта с Россией, это будет абсолютно правомерным симметричным ответом.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что на следующей встрече в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса Россия намеревается озвучить свое обвинение в адрес Британии и Франции в намерении передать Киеву ядерное оружие. Эта информация будет учитываться российской стороной в ходе дальнейших переговоров по Украине.
  1. военком Котёнок
    военком Котёнок
    +22
    Сегодня, 15:04
    Железный Димон наконец-то вернулся. А то давно он что-то ядеркой никому не грозил.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +23
      Сегодня, 15:08
      Я понимаю ваш сарказм, но не понимаю западных идиотв(не хороших людей).
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок
        +2
        Сегодня, 15:10
        Если хотите, можем на деньги поспорить, что тема ядерной бомбы для Украины ничем не закончится и через некоторое время просто растворится в пустоте, как тема "грязной бомбы" когда-то.
        1. pin_code Звание
          pin_code
          +7
          Сегодня, 15:14
          У меня денег нет! Димон сказал держаться! "- Держаться нету больше сил!" - диалог робота в меж звёздное пространство ...
          1. FoBoss_VM Звание
            FoBoss_VM
            +1
            Сегодня, 16:01
            Держаться нету больше сил . Будет трудно пришли говоруна.
            Капитан Ким laughing
            1. pin_code Звание
              pin_code
              +1
              Сегодня, 16:04
              И это правильный ответ! Вы получаете... Получаете вы... Да ни фига вы не получаете! hi
      2. guest Звание
        guest
        -2
        Сегодня, 15:31
        Цитата: pin_code
        но не понимаю западных идиотв(не хороших людей).

        А чего конкретно Вы там не понимаете?
        1. pin_code Звание
          pin_code
          +1
          Сегодня, 15:36
          Вопрос в том, что если 404 нанёс ядерный удар и не будет ответки(о упреждающем по хранции и лондонии в том числе), для власти могут возникнуть последствия.
          1. guest Звание
            guest
            +2
            Сегодня, 15:39
            Цитата: pin_code
            для власти могут возникнуть последствия.

            Для какой власти? И главное какие последствия?
          2. spektr9 Звание
            spektr9
            0
            Сегодня, 16:05
            Вопрос в том, что если 404 нанёс ядерный удар и не будет ответки(о упреждающем по хранции и лондонии в том числе), для власти могут возникнуть последствия.

            Тогда думаю на власть всем будет плевать, тут уже каждый будет куда может бежать или прятаться ....
            1. pin_code Звание
              pin_code
              0
              Сегодня, 16:31
              А как же виноваты и тебе уже в любом случае наплевать?
              1. spektr9 Звание
                spektr9
                +1
                Сегодня, 16:42
                А как же виноваты и тебе уже в любом случае наплевать?

                Когда по тебе в любой момент прилет может с летальным причем с очень большой вероятностью, кто там виноват всем будет глубоко и с прибором. Правда и какой либо государственности при таком случаи останется существовать часы
                1. pin_code Звание
                  pin_code
                  0
                  Сегодня, 17:27
                  Так я об этом и говорю. У тех при власти должны быть яйца.
          3. Карельский Звание
            Карельский
            +1
            Сегодня, 17:13
            если 404 нанёс ядерный удар
            Правильно-удар с территории 404.И они не блефуют.Желающих разместить (для чего?) на своей территории ЯО что то прибавилось сильно.Польша, Троебалтия.Пока еще финны не определились.
            1. pin_code Звание
              pin_code
              +1
              Сегодня, 17:34
              Мне вот интересно... Простые люди понимают, что может быть полный армагедец. А власти во всех перечисленных странах топят-это сколько же на них компромата имеется. И это думаю не просто банальное воровство. Их всех похоже тянули в какой то ШАБАШ и все засняли. Дело эпштейна(да вполне), будет иметь последствия. А может там и чего похуже-каннибализм, убийства(например).
          4. Alexej Звание
            Alexej
            +1
            Сегодня, 20:34
            Цитата: pin_code
            для власти могут возникнуть последствия.

            Какие последствия? Вынужденная миграция в облюбованные и подготовленные места, поближе к семьям? Ну да, жесткие последствия, им явно стоит задуматься...
      3. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 15:59
        Все элементарно. Они надеятся отсидеться на своем острове.
        1. pin_code Звание
          pin_code
          +3
          Сегодня, 16:02
          Этот остров... Я наверное до деревни буду ехать дольше, чем ракеты будут лететь.
        2. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          +9
          Сегодня, 16:30
          Цитата: Андрей Николаевич
          Они надеются отсидеться на своем острове
          Плевать они хотели и на свой остров и на то, кто там обитает. Свои убежища в Австралии, Южной Америки и соседних островах эти "хозяева золотого миллиарда" давно оборудовали.
          И к сожалению пока в нашей Военной доктрине, а желательно еще и в китайской, не будет четко написано об первоочередном ответном ударе именно по кланам олигархов финансирующим войны на планете ни каких подвижек к мирному существованию мы не услышим и не увидимю
      4. Алексей Алексеев_5 Звание
        Алексей Алексеев_5
        +4
        Сегодня, 16:15
        laughing Птица Говорун отличается умом и сообразительностью...
      5. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +3
        Сегодня, 16:25
        Цитата: pin_code
        Я понимаю ваш сарказм, но не понимаю западных идиотв(не хороших людей).

        Что именно вы не понимаете?, вы не понимаете того что на Западе посмотрели как Россия воюет с Украиной, бережет ее граждан, инфраструктуру и не уничтожает верхушку врага, а уж их то точно не поразит, так как там их семьи, дети, деньги и недвижимость.
        1. pin_code Звание
          pin_code
          0
          Сегодня, 16:34
          Сейчас эта правда лишь от части. Надеюсь..
      6. Лена Петрова Звание
        Лена Петрова
        +6
        Сегодня, 16:42
        А что тут понимать? Они чертят новые красные линии, пробуют пока только информативно. Но, если продолжать пускать слюни, то пробная поставка может и состояться. Поэтому нужно просчитать данный вариант, чтобы в случае такого развития ситуации, действовать уже мгновенно и без дополнительных обсуждений.
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          +3
          Сегодня, 17:14
          действовать уже мгновенно и без дополнительных обсуждений

          Но "пацан с подворотни" не будет так действовать, вы разве не поняли, что он только на словах "Ух, сейчас как дам", а на самом деле в подворотне прятался за спинами старших и давал пустые угрозы, что мы и наблюдаем...
      7. Баюн Звание
        Баюн
        0
        Сегодня, 18:16
        Именно, из-за восприятия друг друга "западными идиотами" и "злыми дурацкими русскими", кое-кому с ОБЕИХ(!) сторон конфликта удается грамотно монетизировать и капитализировать войну.
        1. pin_code Звание
          pin_code
          -1
          Сегодня, 18:48
          Я с Вами согласен, идти в бой за кредит, за ипотеку(не за Родину) - это верх цинизма. Я бы многое мог рассказать "побочных эффектов" - это не касается смелости или героизма парней и мужчин, ушедших на СВО. Немного другое.
      8. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:50
        Цитата: pin_code
        Я понимаю ваш сарказм, но не понимаю западных идиотв

        А что понимать, сдохнуть хотят, Гитлер был прав.
        1. pin_code Звание
          pin_code
          0
          Сегодня, 19:53
          Мы не будем равняться на Гитлера, были гораздо свежие высказывания.
      9. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 22:39
        Великобритания опровергла данные о планах Лондона передать Украине ядерное оружие. Об этом заявили в британском посольстве в России, назвав это «очередной дезинформацией со стороны РФ».

        «Великобритания по-прежнему в полной мере привержена своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и предотвращению распространения ядерного оружия. Мы не предоставляем и не будем предоставлять Украине ядерное оружие или соответствующие возможности», — сообщили в посольстве.

        Во французском посольстве также опровергли сообщение. «Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем, — заявили РБК представители Франции.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:09
      - возможном превентивном ядерном ударе.
      Даже упреждающего не будет.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 15:17
        Этого ни кто не может предугадать. Будем просто надеяться, что это блеф с обоих сторон, иначе в любом случае пострадает вся планета, и даже новая Зеландия.
    3. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +5
      Сегодня, 15:45
      Просто грозить ядеркой должна машина.
      Ну вот как Периметр должен жахнуть когда страна уже уничтожена, такое же должно быть что жахнет если угроза.
      Оно бы уже жахнуло ибо нехрен НАТО двигать.
      Только вот и двигать было бы ссыкотно, ведь это не "Кот Леопольд", а машина.

      Единственно не на модных нейросетяж делать надо, они наговнят.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 16:37
        А периметр точно живой?
    4. Александр Расмухамбетов Звание
      Александр Расмухамбетов
      0
      Сегодня, 16:39
      Наверно красные фломастеры с Китая подкинули.
    5. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +2
      Сегодня, 17:42
      Да сколько можно, хватит одно место мять. При таких делах хотя бы послов Франции и Англии вызовите и вручите им ноту протеста. Я уже не говорю об закрытии посольств этих стран. А о том, что надо нанести ядерный удар по Лондону понятно уже, как 2 года. Это сильно отрезвит Запада и избавит Россию от главного нашего врага последних 300 лет
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:35
      военком Котёнок
      Сегодня, 15:04
      Железный Димон наконец-то вернулся. А то давно он что-то ядеркой никому не грозил.

      hi Чтобы вороги по полной серьёзности ощутили медвежью болезнь, следует начать вывозить посольства и российских жителей за бугром, пока их не оставили в качестве живого щита.
      Потому что шашка ДАМа, не подкреплённая Орешником или Буревестником с аналогичной линейкой уже не пугает врагов.
      Здесь потребуется холодная речь Кремля и предупреждение от ГШ+ МО готовности следовать новой военной доктрине при угрозе государству.
      Первый предупредительный может быть нанесён в закрытой акватории Северного моря am
    7. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      Сегодня, 20:39
      Остапа понесло...(С)
      И не впервой.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 15:06
    Россия будет вынуждена применить любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, не только по целям на Украине, но и по странам, поставившим Киеву вооружения, представляющие угрозу нашей стране

    Опять просто пугания, как по мне, не более. Но это не точно, возможно, неправ.Посмотрим, что Путин скажет если скажет.
  3. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -7
    Сегодня, 15:06
    . Медведев предупредил о возможных ядерных ударах по Британии и Франции
    Димон превратился в пугало, а ведь был хорошим человеком. Не твоё это, товарищ.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +12
      Сегодня, 15:15
      Когда был хорошим? Когда учителям советовал вторую работу искать и в огрызке играл все время? Ну да время перевел на зимнее и милицию переименовал.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        -4
        Сегодня, 15:16
        Когда играл в огрызке и не выглядел таким перевозбужденным, как сейчас.
        1. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +4
          Сегодня, 15:19
          Ему наверное работу апстор санкциями ограничили вот он и бесится.
    2. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Александр Елизаров
      а ведь был хорошим человеком.

      Когда?
    3. pin_code Звание
      pin_code
      +5
      Сегодня, 16:37
      Он ни когда не был хорошим и не будет.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 15:08
    ДАМа в словесный перепалке не победить . bullyВидно совсем плохи дела у коалиции желающих получить люлей вместе с Украиной ,раз решили нарушать договор о не распространении ядерного оружия.Зашли с предпоследнего козыря. bully
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:13
      Да в этом он силен от "красных линий " , "центров принятий решений" и "будете оглядываться в Киеве по сторонам" до "Аннушка уже разлила масло" и "Зеленский должен жить, чтобы продолжать разваливать Украину" ( пятый год развала пошел) . Даже Трамп его пытался урезонить в твиттере ( запрещенная соцсеть в России)
    2. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 16:40
      Европу уже давно поделили, только майка и фуфайка(лялька(ляйен)) об этом не знают.
  5. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    +9
    Сегодня, 15:08
    ДАМ такой затейник.... Сначала нанесите превентивный( не ядерный) удар по Жешуву.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +19
      Сегодня, 15:14
      в случае передачи Украине ядерного оружия эти страны фактически станут соучастниками ядерного конфликта с Россией
      А передача этими странами обычного оружия не является сторонниками конфликта ?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +4
        Сегодня, 16:55
        Является, мы типа признали. На этом собственно всё request
      2. Ильнур Звание
        Ильнур
        +2
        Сегодня, 17:21
        А передача этими странами обычного оружия не является сторонниками конфликта ?

        На взгляд обычного обывателя, таким как: вы, я и многим форумчанам это таким и являются, но власти и околовластные "элиты" так не считают, по многим известным и неизвестным причинам...
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:10
    ❝ По словам Медведева, не может быть и тени сомнения в том, что при таком развитии событий Россия будет вынуждена применить любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, не только по целям на Украине, но и по странам, поставившим Киеву вооружения, представляющие угрозу нашей стране ❞ —

    — Вот в том-то и дело, как их убедить, чтобы они не сомневались в нашей решимости ...
    1. Jovanni Звание
      Jovanni
      +1
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Вот в том-то и дело, как их убедить, чтобы они не сомневались в нашей решимости ...

      Может письмо какое написать? Суровое, с печатями и красным цветом! Шоб знали, поросята эдакие...
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:54
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Вот в том-то и дело, как их убедить, чтобы они не сомневались в нашей решимости ..

      Очень просто, надо кое что применить. am
  7. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    0
    Сегодня, 15:11
    Они провоцируют что мы первые это сделаем, а потом.....
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 16:11
      А если они это первым сделают, что потом опять будем орать что мы не такие и не будем третью мировую начинать ?
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +3
      Сегодня, 16:33
      Они провоцируют что мы первые это сделаем,а потом...

      Если мы ПРАВИЛЬНО сделаем это первыми, то никакого ПОТОМ для них не наступит.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +6
        Сегодня, 17:25
        Если мы ПРАВИЛЬНО сделаем это первыми

        Тут вопрос не должно стоять: ПРАВИЛЬНО или НЕПРАВИЛЬНО, когда стоит вопрос об жизни многих граждан и существования России, тут должен стоять вопрос: МЫ или ОНИ будем жить... Для меня однозначно, что МЫ, следовательно не должно быть вопросов ПРАВИЛЬНО или НЕПРАВИЛЬНО...
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 17:27
          Имелось ввиду "грамотно, по всем правилам проведения операции, с использованием данных разведки".
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            +1
            Сегодня, 17:32
            использованием данных разведки"

            Если данные разведки подтвердяться, то ответ должен быть незамедлительно по франции и англии, надо уже заранее предупредить тех у кого семьи там, чтобы выводили оттуда, что ответ будет неминуемо...
  8. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 15:12
    Ответ настоящего мужика.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +5
      Сегодня, 15:19
      Скорее всего ядеркой всё и закончится. Только спешить не надо.
      1. Atlant83 Звание
        Atlant83
        -1
        Сегодня, 15:22
        И ядеркой не надо, и не спешить, но как то их обуздать нужно.
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -3
          Сегодня, 15:31
          Кроме военной победы их ни чего не остановит. Мужики на фронте хорошо работают, ждём прорывов в науке-технике за этим сегодня главное.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:13
    По руине то не применяют какое там.
  10. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +10
    Сегодня, 15:15
    … не может быть и тени сомнения в том, что … Россия будет вынуждена применить любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие … по странам, поставившим Киеву вооружения, представляющие угрозу нашей стране… это будет абсолютно правомерным симметричным ответом...
    Тени сомнения нет - есть целые тучи и грозовые фронты сомнений: Киев уже применял против российских регионов вооружения, поставленные зарубежными странами, - и какой такой симметричный ответ в адрес тех стран случился? Ну, кроме словесных извержений Медведева, не фильтрующего свой базар и не отвечающего за него?
  11. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +10
    Сегодня, 15:16
    В первые месяцы СВО можно было бы поверить в воплощение в реальность таких предупреждений. Сейчас уже терзают смутные сомнения.
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 15:25
    Язык без костей и голова бо-бо, сам не понимает что молотит
  13. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 15:27
    Может быть, Путин досрочно уйдёт, тогда Медведев сбросит атомные бомбы, не будет колебаться
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 15:30
    Цитата: военком Котёнок
    Железный Димон наконец-то вернулся. А то давно он что-то ядеркой никому не грозил
    Лучше бы он молчал, умнее бы казался
  15. Aleksandr Bezfamilnuy Звание
    Aleksandr Bezfamilnuy
    +10
    Сегодня, 15:35
    Крайне плохо отношусь к этому персонажу, тем не менее...
    Если его используют для слива, то радует сам факт такого заявления.
    Что не нравится лично мне. Давно пора перестать делать отсылки к правомерности или не правомерности. Отсутствие такого рода отсылок и есть сигнал, что делаете с нами неправомерные вещи, будьте готовы...
    Верю ли я сам в возможность того, что наше руководство решиться? Не-а, если кратко.
    Теперь по сути. Не думаю, что такого рода передача обсуждалась всерьез. Слишком мощный дестабилизирующий фактор да еще и в руки явному неадеквату...
    Но если обсуждалась - означает закономерный итог бесконечных уступок с нашей стороны. На верху не понимают последствий "шагов доброй воли"?
    С год назад на ВО была статья по поводу удара по наглии. Для меня интересно то, что она полностью совпадала с моим мироощущением. Да и сегодня я убежден, что это единственный способ избежать большой войны в обозримой перспективе.
    Не демонстративный, удар на уничтожение, сбросить наглию в средневековье, поставил бы точку в разговорах и самой возможности третьей мировой глобальной войны.
    Опасно? Да. Очень.
    Если все будет идти так, как идет, то шансов избежать войны с Европой немного. А в случае ее начала трудно избежать применения ЯО. Это если не рассматривать возможность прямого предательства руководства страны.
    Так не лучше ли сейчас?
    Точнее точно лучше бы год назад. Сейчас это уже сложнее.
    Нерешительность. Неоправданная гуманность. Бесконечные коричневые линии... Ох и дорого могут нам обойтись.
    Почему я такой кровожадный? Да не работают больше угрозы ядерным оружием. Сытые, малограмотные, с отключенным воображением, поколения на западе просто не понимают, не могут вообразить реальные риски и последствия.
    Испытания на Новой земле? Не сработает. Ничто не сработает, пока не запахнет жареным. Пока ужас не станет ощутимым.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Aleksandr Bezfamilnuy
      Это если не рассматривать возможность прямого предательства руководства страны.

      А такая возможность, к сожалению, вполне реальна. sad
    2. helmi8 Звание
      helmi8
      +1
      Сегодня, 17:25
      <Теперь по сути>

      Коротко, емко, доходчиво и правильно. Согласен со всем сказанным. good
    3. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 17:39
      по поводу удара по наглии. Для меня интересно то, что она полностью совпадала с моим мироощущением. Да и сегодня я убежден, что это единственный способ избежать большой войны

      Согласен с Вами, с моим мироощущением тоже совпадает тоже предлагал нанести удар по наглии, но не мы с вами решаем, у власти и около властный людей другие мироощущения, которые влияют на их решения...
  16. Ura Orlov Звание
    Ura Orlov
    0
    Сегодня, 15:46
    Внутри Руси война идёт гражданская. Какая мировая? Какая атомная? Разделять и властвовать легко, а вот объединять и жить в ладу это труд.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +8
      Сегодня, 16:22
      Не знаю, идет ли гражданская война...но видно, что многим уже очень надоели наивность и "терпение" ВВП и генштаба!!!
      Мне тоже!!!!
    2. Мячик Звание
      Мячик
      -1
      Сегодня, 17:49
      Что ты несёшь..? Съешь таблетки, которые тебе психиатр прописал!
  17. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 15:49
    Повод для продления войны найдён.
    Информации не будет , так как её нету.
  18. voland_1 Звание
    voland_1
    +3
    Сегодня, 15:53
    Двадцатый пакет санкций на выходе у них. А у нас сколько?? Продадим хоть в убыток все что купят. Ледокол сначала немцев к причалу подвел-они же без газа сидят. И как их бомбить??? Жалко убогих и сирых.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      -1
      Сегодня, 17:43
      А у нас сколько??

      А у нас: "Второй месяц подряд весь объем сжиженного природного газа с полуострова Ямал направляется исключительно в Европу".
      https://finobzor.ru/140656-dno-phg-obnazheno-evropa-besceremonno-zabiraet-u-kitaja-rossijskij-gaz.html
  19. Хорон Звание
    Хорон
    +3
    Сегодня, 16:03
    Из двух вооружённых, победа будет не за тем кто лучше экипирован и лучше умеет стрелять, а за тем кто больше готов применить оружие для убийства.
    Медведев предупредил о возможных ядерных ударах по Британии и Франции

    Все высказывания этого человека, это даже не бряцание оружием, это отсылка к детским угрозам аля "мой папа милиционер и у него вооот такой пистолет". В общем димагогия ( не путать с обезличеной демагогией ). Этот человек ни за что не отвечает и мало на что влияет, поэтому любые заявления от него имеют такую же ценность как и любого другого гражданина, разница лишь в том, что за такие же высказывания от других граждан могут привести к штрафу или уголовному преследованию, а вот медведева никто преследовать не будет.
  20. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 16:18
    Да, где-то уже звучало, бить по центрам принятия решений, дошло до ракет и самолётов. А воз и ныне там.
  21. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +6
    Сегодня, 16:18
    Предупреждает и предупреждает...а Гейропа просто смеется над такими словами...
    Сегодня же в столице Бандеростана все гейропейские бандиты в сборе...а Россия молчит да молчит am
    Нет Орешников, что ли what ????
  22. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 16:19
    А почему нестратегический ядерный удар? Тут надо наотмашь хреначить без всяких оглядок.
  23. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 16:22
    главное не предупреждать, главное на зассать когда нужно будет кнопку жать
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      -4
      Сегодня, 17:47
      главное на зассать когда нужно будет кнопку жать

      Вот в этом сомневаюсь, моё мнение, что зассыт, и в КГБ пошёл, потому что был трусом, и прикрыл это корочкой...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 18:07
        вы считает что в Контору шли от трусости?!
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          0
          Сегодня, 19:54
          вы считает что в Контору шли от трусости?!

          Я не могу сказать точно для чего шли, тем более в поздней СССР, если контора сдала страну... И потом, нынешние действия не назовешь смелыми, запад воюет с нами руками укров, наших генералов убивают в Москве, бомбят города, оружие поставляют, а мы никаких адекватных действии не предпринимаем...
      2. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -1
        Сегодня, 18:22
        Цитата: Ильнур
        ... в КГБ пошёл, потому что был трусом...

        Хорошая трава winked
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          0
          Сегодня, 20:03
          Хорошая трава

          Да, да...
          Скоро дождёмся ядерные заряды полетят в наши города...
          Вы писали:
          Война не с Украиной, вспоминайте

          Так что будем делать, что будет делать ГК, если ядерные бомбы полетят в наши города?
          Обычными уже вовсю бомбят оружием запада, а ГК бездействует в ответ...
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            Сегодня, 20:17
            Цитата: Ильнур
            Скоро дождёмся ядерные заряды полетят в наши города

            Это вряд ли. Ангельцы уже открестились от намерения передать ядерку ВНА.

            Цитата: Ильнур
            Так что будем делать, что будет делать ГК, если ядерные бомбы полетят в наши города?

            Пока что пообещали, что в случае получения информации о поставках ЯО ВНА - будут гасить это ЯО всем, чем под руку попадет, вплоть до ТЯО. Заметим - не после того, как оно по нам полетело, а по получению подтвержденной информации о его наличии.

            Все это, кстати, написано в инете yes
            1. Ильнур Звание
              Ильнур
              +1
              Сегодня, 20:20
              Все это, кстати, написано в инете

              Да, читал и слушал уже, но вот в чем загвоздка, сколько уже было этих обещании в течение этих 4 лет, что уже не знаешь как воспринимать эти очередные обещания...
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                +1
                Сегодня, 20:22
                Цитата: Ильнур
                уже не знаешь как воспринимать эти очередные обещания...

                Спокойно, прежде всего. Хотя, конечно - паника есть неотъемлемое свойство живой материи, и само упоминание о панике - уже есть паника laughing
                1. Ильнур Звание
                  Ильнур
                  0
                  Сегодня, 20:25
                  Спокойно, прежде всего

                  На эти обещания никто не паникует, просто уже не верят, я сужу по комментариям на этом ресурсе, на Репортер..Просто должно быть так, раз обещал, то должен выполнить...
  24. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -1
    Сегодня, 16:30
    По Украине для начала ядеркой ударить слегка - многих бы отрезвило на Западе.
  25. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 16:47
    Надоел этот персонаж. Напоминает Юродивого Николку из "Бориса Годунова".
    Как сказал Плохой в вестерне " Хороший, Плохой, Злой" Серджо Леоне: Пришёл убивать - стреляй! А не болтай попусту.
  26. Villy-V Звание
    Villy-V
    0
    Сегодня, 16:55
    Один вопрос, почему это столь медийно? Это разве не секретная операция? Я про ядерное оружие. Второе, кому это выгодно? И зачем?
  27. Вася каратист Звание
    Вася каратист
    +1
    Сегодня, 16:56
    По ротшильдам надо бить. Они организаторы и финансирующие.
  28. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 17:06
    если Лондон и Париж передадут Киеву ядерное оружие.

    Тут "если" лишний союз, таких "если" уже было много раз, с каждым разом с поставкой более смертоносного оружия, вот к чему привели потакания и отсутствие жёсткого ответа таким действиям...
  29. Мячик Звание
    Мячик
    -1
    Сегодня, 17:46
    Цитата: военком Котёнок
    через некоторое время просто растворится в пустоте, как тема "грязной бомбы" когда-то.

    Ага, только СВО и началось после того как бункерный наркоман погрозил сбросить на Ростов "грязную бомбу". И легендарный гастомельский десант образцово-показательно захватил этот спецобъект и уничтожил средство его доставки (единственную "Мрию").
  30. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 17:52
    А чего голову ломать что делать. Евреи и американцы по поводу недопущения появления ядерного оружия у Ирана уже все придумали и собираются разбомбить Иран вхлам...И это еще при том, что у Ирана ЯО нет... А тут ЯО уже есть, только его еще не подвезли xoxлaтым. Может действительно, "резать не дожидаясь перитонита" ©. Тогда есть надежда, что жизни россиян что то значат... А если это не остановит наглию, то тогда уже превентивный удар по их острову, ибо поставкой ЯО отмороженным xoxлофашистам, являющимся, по сути, армией наглов, воюющей на теоритории Украины против России, которым на свое население плевать, наглы развязывают ядерную войну.
  31. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -2
    Сегодня, 18:04
    Цитата: Incvizitor
    Когда был хорошим? Когда учителям советовал вторую работу искать и в огрызке играл все время? Ну да время перевел на зимнее и милицию переименовал.

    До того как был президентом
  32. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -2
    Сегодня, 18:05
    Цитата: guest
    Цитата: Александр Елизаров
    а ведь был хорошим человеком.

    Когда?

    До того как был президентом
  33. тагил Звание
    тагил
    -1
    Сегодня, 19:14
    Почитал комментарии и еще раз убедился в узколобости (в узкости мышления) большинства присутствующих. Применения ядерного боеприпаса (в том числе и грязной бомбы) по территории России автоматически означает ядерную бойню по всему миру.
    Допустим взрывается ядерный боеприпас в любой точке России, что это значит. Уничтожение населенного пунка вместе с жителями (я просто промолчу про производства), это от десятков до миллионов погибших, радиационное заражение местности на сотни тысяч квадратных километров, которое дезактивировать практически не возможно, заражение почвы и водоемов, зараженные частицы разносятся вертом на сотни километров от пораженного участка ну а зараженная вода на тысячи километров в том числе возможно и за границу России. И это значит гибель еще сотни тысяч людей. Ну и последнее, зараженные территории невозможно будет использовать сотни лет. Давайте не будем говорить про "крутость" яиц ВВП и остальных (но у большинства здесь присутствующих яйца круче некуда даже у терминатора они не такие крутые как у некоторых здесь).
    Так вот будет ли нанесен ядерный удар по украине? Скорей всего нет, последствия этого удара с ветрами вернутся к нам с радиоактивным заражением местности и воды что усугубит положение у нас. Будут ли нанесены удары по Франции и Англии? Несомненно,и скорей всего до их полного уничтожения. Помимо этого возможны удары по странам куда загодя сбегут жирные клопы из франции и англии пересидеть в бункерах (трудные времена) Помимо этого будут произведены подводные ядерные взрывы по районам патрулирования их подводных лодок и по кораблям (носителям ядерного оружия) в море или по портам третьих стран где они находятся в данный момент. Будут ли удары по американским базам хранения ядерного оружия в Европе? Не уверен, но и этого исключать нельзя (эти тупые вполне могут пошантажировать нас собрав на базах европейские самолеты способные нести ядерное оружие и пригрозить его использовать) и вот тогда уже возможно все. Вот как то так.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 22:22
      это от десятков до миллионов погибших, радиационное заражение местности на сотни тысяч квадратных километров, которое дезактивировать практически не возможно, заражение почвы и водоемов

      Вот поэтому нельзя допустить передачу ЯО укранацистам и удара по нашей территории и городам, если ЯО окажется в руках укронацистов, то они неминуемо его применят, для этого превентивно надо наказать францию и наглию для начала Орешником...
  34. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 19:33
    Дмитрий Медведев предупредил власти Украины, Британии и Франции

    Надо не предупреждать, а действовать. Как в 1999 г. в Приштине. Если действовать жёстко и без оглядки на "партнёров", которые на самом деле противники, то только тогда они признают права России, равные с ними.
  36. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 20:28
    Фантомас разбушевался (с).Никто этих заявлений на Западе не боится,потому что идет пустая болтовня не подкрепленная делами.
  37. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    -2
    Сегодня, 21:27
    Цитата: Хорон
    Этот человек ни за что не отвечает и мало на что влияет

    Как бы зам. председателя Совбеза, - не совсем рядовая должность. Это не пирожки печь. Вполне он в теме и полностью владеет всем раскладом по ситуации.