Медведев предупредил о возможных ядерных ударах по Британии и Франции
13 404108
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил власти Украины, Британии и Франции о возможном превентивном ядерном ударе по этим странам в случае, если Лондон и Париж передадут Киеву ядерное оружие.
Медведев подчеркивает, что информация СВР о намерении Франции и Британии вооружить нацистский киевский режим своими ядерными технологиями радикально меняет ситуацию. При этом дело не в разрушении ДНЯО и грубом нарушении действующих норм международного права. Это будет являться прямой передачей ядерных вооружений воюющей стране.
По словам Медведева, не может быть и тени сомнения в том, что при таком развитии событий Россия будет вынуждена применить любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, не только по целям на Украине, но и по странам, поставившим Киеву вооружения, представляющие угрозу нашей стране. Поскольку в случае передачи Украине ядерного оружия эти страны фактически станут соучастниками ядерного конфликта с Россией, это будет абсолютно правомерным симметричным ответом.
Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что на следующей встрече в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса Россия намеревается озвучить свое обвинение в адрес Британии и Франции в намерении передать Киеву ядерное оружие. Эта информация будет учитываться российской стороной в ходе дальнейших переговоров по Украине.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация