Словакия просит ЕК проверить информацию о повреждении нефтепровода «Дружба»

В конце января Киев прекратил транзит нефти из России в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». Обе республики критически зависят от российского сырья. Альтернативные поставки возможны, но они обойдутся в разы дороже.

Украинские власти официально заявили, что магистраль якобы получила повреждения в результате атак ВС РФ. Москва эти обвинения отвергает, не верят в такую версию в Словакии и Венгрии.



В качестве ответных мер обе республики прекратили продажу дизельного топлива Украине. Со вчерашнего дня Словакия приостановила экстренные поставки электроэнергии на Украину, о чем официально заявил премьер-министр Роберт Фицо. Венгрия на такой шаг не идет, как объяснил глава кабмина Виктор Орбан, Будапешт не хочет, чтобы пострадали этнические венгры, проживающие в Закарпатье на западе Украины.

Зато Венгрия блокирует принятие ЕС 20-го пакета антироссийских санкций и выделение 90 млрд евро кредитной помощи Киеву. В свою очередь, Словакия требует внести в санкционный пакет поправки, касающиеся импорта из России углеводородов.

Словакия обратилась в Еврокомиссию с просьбой проверить информацию о повреждении нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар. Официальное заявление главы МИД Словакии:

Мы попросили Еврокомиссию, а точнее, комиссара (по энергетике Дана) Йоргенсена еще во вторник на прошлой неделе, чтобы туда (на Украину) была направлена инспекционная группа, которая оценит, таким ли является повреждение, что они не могут поставлять (в Словакию) нефть. По этому вопросу дискуссия продолжается. Верю, что Украина будет конструктивна, но пока это не так.

В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика располагает информацией о том, что нефтепровод «Дружба» исправен. Причем Киев так и не позволил послу Словакии на Украине посетить ту часть инфраструктуры, которая якобы повреждена. Глава МИД Словакии на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам подчеркнул, что Братислава, несмотря на обширную и долгосрочную помощь Украине, до сих пор не получает актуальной информации о масштабах ущерба, нанесенного трубопроводной генерации, и способах восстановления поставок.

Украина не возобновляет транзит нефти по «Дружбе» исключительно по политическим причинам, так как все повреждения трубопровода устранены и он полностью готов к работе, заявил вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок из России. Из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Правительство Венгрии также решило выделить нефтегазовой компании MOL 250 тыс. тонн нефти из государственных стратегических резервов для ее нефтеперерабатывающего завода. Этого хватит примерно на месяц.
  1. topol717 Звание
    topol717
    +5
    Сегодня, 15:39
    Чего там проверять то, им подорвать трубу как 2 байта переслать. Могут даже учебные стрельбы устроить.
    1. Русич Звание
      Русич
      +1
      Сегодня, 15:44
      Цитата: topol717
      Чего там проверять то, им подорвать трубу как 2 байта переслать. Могут даже учебные стрельбы устроить.

      Так и будет
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 17:30
      Чего там проверять то, им подорвать трубу как 2 байта переслать.

      Да чего трубы рвать , они нацелились и выносят резервуарные парки которые качают нефть в МН "Дружба" уже в России.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:42
    ❝ Словакия просит ЕК проверить информацию о повреждении нефтепровода «Дружба» ❞ —

    — Если ЕК во время проверки обнаружит, что нефтепровод не повреждён, они тут же его повредят и скажут, что так и было, и что это сделала Россия ...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:53
    Для еврокомиссии включат специально воздушную тревогу и подорвут трубу на их глазах .Делов то и еще члены еврокомиссии подтвердят, что видели самого Путина с рюкзаком ВВ
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      0
      Сегодня, 16:30
      Цитата: APASUS
      видели самого Путина

      Скорее Медведева или Герасимова. Про Путина они вряд-ли станут подтверждать, чтобы не отвечать на вопрос: "А чё не арестовали по ордеру МУС?"
  4. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +3
    Сегодня, 16:48
    Důvod je jednoduchý a dobře načasovaný. V Maďarsku budou volby a Ukrajina ve spolupráci s EU mají zájem vyvolat krizi v Maďarsku tak, aby se zbavili Orbána a už nebyl zvolen.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Сегодня, 16:49
      Причина проста и своевременна. В Венгрии пройдут выборы, и Украина, в сотрудничестве с ЕС, заинтересована в том, чтобы спровоцировать кризис в Венгрии, чтобы избавиться от Орбана и не допустить его переизбрания.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:55
    Было бы у нашего руководства сила воли, так давно бы подорвали что-нибудь в Гейропе. Вмиг бы успокоились!
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:52
    Верю, что Украина будет конструктивна

    В этом-то и беда европеоидов - верят они ук'рам... request