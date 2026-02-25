«Верный ведомый» БПЛА X-68A LongShot
Ранний концепт БПЛА LongShot от GA-ASI
В 2021 г. агентство перспективных разработок Пентагона DARPA запустило работы по очередному беспилотному летательному аппарату класса «верный ведомый». Проект получил шифр LongShot и вскоре перешёл на стадию полноценной разработки. К настоящему времени он прошёл ряд важных этапов, и уже в этом году планируется начать лётные испытания. В случае их успешного завершения, военно-воздушные силы США в будущем смогут получить новое автономное средство для решения боевых задач.
Последние новости
Начиная с 2021 г., агентство DARPA и компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) регулярно отчитывались о проведении работ по программе LongShot («Дальний выстрел»). Последние новости о её успехах были опубликованы 17 февраля 2026 г. На этот раз стало известно, что программа успешно продвигается вперёд и оправдывает ожидания.
Как сообщает DARPA, с момента старта программа LongShot прошла ряд первых стадий. Проведены необходимые исследовательские работы, а также разработана техническая документация. Кроме того, перспективный БПЛА получил официальное обозначение в соответствии с номенклатурой ВВС. Теперь он носит индекс X-68A.
Также был проведён ряд предварительных испытаний. Так, модель беспилотника протестировали в аэродинамической трубе. На стендах и в натурных условиях проверили работу парашютной системы, а также средств размещения и сброса вооружений. Все эти испытания прошли успешно и позволили продолжать работы по проекту в целом.
Из недавнего сообщения DARPA следует, что компания GA-ASI и её субподрядчики уже построили первый опытный БПЛА X-68A. Сейчас он находится на наземных испытаниях, в ходе которых проверяется работа различных систем. Также отрабатывается интеграция аппарата в системы будущих носителей.
Более поздний вариант, идентичный нынешней версии проекта
Текущие мероприятия займут ещё несколько месяцев. После этого перспективный беспилотник сможет совершить свой первый полёт. Это событие должно состояться в конце года. Точную дату пока раскрыть не могут — вероятно, она будет зависеть от успеха на текущем этапе.
В своей недавней публикации агентство DARPA не забыло напомнить о большом потенциале нового проекта LongShot и его значении для развития ВВС. Впрочем, пока это только оценки. Настоящие возможности перспективного БПЛА удастся определить только по итогам всесторонних испытаний, которые начнутся лишь в конце года и займут неизвестное время.
Прогресс разработки
Шифр LongShot впервые появился в открытых публикациях в первых месяцах 2020 г., когда Пентагон и Конгресс вели работу над военным бюджетом на следующий год. На этом этапе стало известно, что в ближайшем будущем агентство DARPA начнёт новую программу под названием LongShot. На её разработку запросили 22 млн долларов.
Программа официально стартовала в феврале 2021 г. Заявки на участие в ней подали компании GA-ASI, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Все они имеют значительный опыт в беспилотном авиастроении, и теперь его планировали использовать при разработке нового «верного ведомого». Уже на старте программы компании получили контракты на проведение работ.
В том же 2021 г. DARPA и подрядчики начали раскрывать некоторые подробности новой программы. Кроме того, публиковались концепты и другие материалы. При этом некоторые из них позволяли понять, что конкурсные проекты развиваются и претерпевают существенные изменения.
В сентябре 2023 г. заказчик выбрал наиболее удачный проект из предложенных. Контракт на проведение дальнейших работ получила компания GA-ASI. Стоимость контракта и сроки его выполнения тогда раскрывать не стали. Впрочем, к моменту его появления уже было известно, что в военном бюджете на 2024 финансовый год на программу «ЛонгШот» запросили 44 млн долларов.
Согласно последним новостям, программа LongShot прошла стадию проектирования, и уже был построен опытный беспилотник. Сейчас он проходит наземные испытания, по итогам которых стартуют лётные. Точную дату их начала пока назвать не могут. Однако и в этом случае речь идёт о заметном прогрессе.
Носитель для носителей
Целью программы LongShot является создание нового БПЛА типа «верный ведомый», способного сопровождать пилотируемые самолёты и помогать им в решении боевых задач. При этом в основе проекта лежат оригинальные идеи, которые, как ранее утверждалось, должны полностью изменить парадигму воздушного боя.
X-68A спроектирован как беспилотник самолётного типа средних размеров. Его предлагается подвешивать на существующие или перспективные пилотируемые самолёты в качестве одного из видов полезной нагрузки. При помощи носителя «ЛонгШот» должен добираться к району применения и там начинать самостоятельный полёт.
БПЛА должен нести управляемые ракеты «воздух-воздух». Его задачей станет выход на заданный рубеж пуска и применение ракет по воздушным целям. В ходе такого боя беспилотник поможет пилотируемой авиации в борьбе с истребителями противника, а также возьмёт на себя известные риски. При этом будет увеличен боевой радиус своей авиации и улучшены другие показатели.
Актуальный облик изделия X-68A
В опубликованных материалах DARPA и GA-ASI раскрыли примерный облик будущего X-68A. Беспилотник получит характерный «малозаметный» фюзеляж, значительная часть которого будет отдана под внутренний отсек вооружений. Предусматривается использование стреловидного крыла среднего удлинения, переднего горизонтального оперения и Л-образного стабилизатора.
В хвостовой части БПЛА размещается турбореактивный двигатель с подходящим сочетанием габаритов и тяги. С его помощью будет обеспечена транс- или сверхзвуковая скорость полёта. Дальность — не менее десятков километров.
Новому беспилотнику требуется система управления, позволяющая работать полностью автономно по заложенной программе, вместе с самолётом-носителем или полностью под управлением оператора. Подробности такого рода пока, по понятным причинам, не раскрывались.
X-68A пока рассматривается только как носитель вооружения «воздух-воздух». Ракеты и бомбы для ударов по наземным целям в контексте этого проекта пока не упоминались. В рекламных материалах демонстрируется пуск ракеты AIM-120 AMRAAM. По всей видимости, БПЛА сможет нести и другие боеприпасы — возможно, всю существующую номенклатуру ракет «воздух-воздух» ВВС США.
Точные технические, лётные и боевые характеристики будущего БПЛА LongShot пока не раскрываются. Также на данный момент являются секретными подробные сведения о системах управления, режимах работы и т.д. Возможно, подобную информацию будут раскрывать в будущем, по мере проведения испытаний и других мероприятий.
Успехи и новые вызовы
Таким образом, агентство DARPA и компания-подрядчик GA-ASI продолжают работы по многообещающей программе LongShot и вновь сообщают о достигнутых успехах. На этот раз речь идёт о завершении ряда ранних этапов и о переходе на новую стадию.
Насколько успешными будут текущие работы, и удастся ли уложиться в заявленные сроки, пока неясно. По всей видимости, программа «ЛонгШот» не отличается простотой, что сказывается на сроках её реализации. Так, конкурсная часть заняла около двух с половиной лет, а на проектирование беспилотника ушло около двух.
В итоге через пять лет после официального запуска результатом программы является, в лучшем случае, только один опытный БПЛА, пока проходящий предварительные испытания. Следующий этап испытаний, который планируют начать в конце года, тоже не будет быстрым. Кроме того, на этом этапе доводка проекта может быть связана со значительными дополнительными тратами.
На данный момент DARPA и GA-ASI проявляют оптимизм и положительно оценивают перспективы своего проекта. Они рассчитывают на успешное завершение работ с последующим получением заказов от ВВС США. Насколько оправдан такой оптимизм, станет ясно в течение нескольких следующих лет.
