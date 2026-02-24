Зеленский обвинил Россию в миграционном кризисе в Европе

Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая перед Европарламентом, неожиданно обвинил Россию в причастности к европейскому миграционному кризису.

Видимо, вспомнив свою основную профессию комика, украинский диктатор заявил, что причиной массового притока мигрантов в Европу якобы стало ограниченное участие России в вооруженных конфликтах в Сирии и африканских странах. При этом, видимо, полагая, что уровень образования у среднего евродепутата не превышает уровень КВНщика из Кривого Рога, Зеленский «забыл» упомянуть, что виной тому стали действия Запада. Ни для кого не секрет, что причиной наплыва мигрантов в Европу являются войны в Кувейте, Ираке и Афганистане, разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Африке, действия Израиля в Палестине, а также гражданские конфликты в Ливии, Судане, Сомали.



Кроме того, Зеленский обвинил Россию в якобы создании при помощи ИИ многочисленных видео с насильственной мобилизацией на Украине. Зеленский заявил, что публикация в сети видеороликов, на которых запечатлено применение насилия со стороны сотрудников ТЦК, вредит мобилизации в ВСУ.

Стоит отметить, что, судя по всему, постоянный стресс на фоне регулярного употребления наркотических веществ в значительной мере отражается на когнитивных способностях «просроченного». Чем-то другим трудно объяснить причину подобных откровенно абсурдных заявлений украинского диктатора.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 15:57
    ..ага, это не ухилянты то есть газуют по полной с неньки... laughing и прочие ценные специалисты (с) из других стран...

    просрочка не комик - просрочка давно уже головой повредился.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 16:02
      А в чём клоун ещё не успел обвинить Россию...??? Я, например, такого не знаю....
      За что я, русский, должен извиняться?
      За то, что мир я от фашизма спас?
      За то, что не хочу я притворяться,
      Что верю в то, что Запад любит нас?
      За то, что разгромил Наполеона?
      За то, что в космос первым полетел?
      Или за то, что кто-то беспардонно
      Мою страну унизить захотел…???
      За то, что за Донбасс я умираю?
      За то, что дал вам уголь, нефть и газ?
      За что мне извиняться я не знаю,
      Но и не жду я этого от вас!!!
    2. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 16:23
      -полагая, что уровень образования у среднего евродепутата не превышает уровень КВНщика
      "Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус".
      В данном случае евродепутаты полностью согласны с Зеленским-не себя же винить.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 16:59
        Цитата: knn54
        "Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус".

        Хотите смех? Алиса ИИнтеллектуальная сказала, что "это отрывок из какого-то произведения".
        Она НИЧЕГО не знает про Воронью Слободку... laughing laughing laughing laughing laughing
        Тоже мне, "энтилект"... laughing
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:44
      Цитата: Nexcom
      .ага, это не ухилянты то есть газуют по полной с неньки... и прочие ценные специалисты (с) из других стран..

      Ну как они уже всех достали, эти бешенцы, смотреть тошно.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 19:58
        ...пока они нам пакостят - их будут на Западе терпеть и вооружать против нас. увы, но это так....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:59
    Да пофиг... зелебобик и прочие тявкают, ветер носит...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:45
      Цитата: rocket757
      Да пофиг... зелебобик и прочие тявкают, ветер носит...

      Ветер носит, но почему их земля носит ?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:26
        Зелебобики ребята ушлые, не лезут под раздачу...
        Вопрос, почему до них ледоруб не долетел, риторический... soldier
  3. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 16:01
    Работа у него такая- обвинять Россию во всём, везде и всегда!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:02
      это уже не работа даже, это уже завих... yes причём неизлечимый.
  4. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 16:03
    Зеленский обвинил Россию в якобы создании при помощи ИИ многочисленных видео с насильственной мобилизацией на Украине.

    Да нет, мы ИИ используем для создания видео, где он без рук на рояле играет. laughing lol
  5. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 16:06
    Ни для кого не секрет, что причиной наплыва мигрантов в Европу являются войны в Кувейте, Ираке и Афганистане, разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Африке, действия Израиля в Палестине, а также гражданские конфликты в Ливии, Судане, Сомали.

    Наплыв происходит-так как специально завозят.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:47
      Цитата: ximkim
      Наплыв происходит-так как специально завозят

      Кто войну развязал, к тому бешенцев и приносит.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 16:09
    ❝ Ни для кого не секрет, что причиной наплыва мигрантов в Европу являются войны в Кувейте, Ираке и Афганистане, разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Африке, действия Израиля в Палестине, а также гражданские конфликты в Ливии, Судане, Сомали ❞ —

    — «Пренебрежение стабильностью Ливии повлечёт за собой обрушение мира в мире, через нестабильность в Средиземном море. В случае, если наша власть в Ливии должна будет прекратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию … Европа станет чёрной в самое небольшое время …
    Мы предотвращаем эмиграцию, сдерживая и продвижение "Аль-Каиды".
    Таким образом, если стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет иметь плохие последствия для Европы и для Средиземноморья. Все будут в опасности!» © ...
    (Муаммар Каддафи. 2011 год.)
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      +1
      Сегодня, 16:18
      Умный был мужик! Нострадамус против его и нашего Вольфыча- пацан-малолетка !
  7. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 16:09
    А этот гадёныш все больше и больше оскаливается в сторону России... Похоже, этот процесс у него остановит только могила....
  8. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 16:12
    Зря, ВВП пообещал Нафталину не убивать эту хрень.
  9. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 16:12
    Похоже, правы были те, кто утверждал, что Ермак заменяет наркету мозг: без Ермака наркет стал совсем безмозглым.
  10. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 16:14
    Это даже не баян, гораздо хуже. В те времена еще было понятно, что массовое начало миграции было подготовлено западными спецслужбами и приурочено к началу сирийской операции России. Моя теория (ничем не подтвержденная, согласен) - наши спецом затянули начало. Подгтовленную к маршу в Европу толпу удержать невозможно, они и ринулись. А уже потом Россия вошла в Сирию.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 16:24
      Правильно территорию Сирии надо освободить, а то одному государству тесно стало. Не тратить же деньги на вывоз, вот сами уезжают.
  11. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 16:18
    Зеленский обвинил Россию в миграционном кризисе в Европе

    а других, более актуальных тем для "ВО" больше нет?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Дедок
      а других, более актуальных тем для "ВО" больше нет?

      - Чтоб ярость благородная вскипала как волна...
  12. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 16:21
    Ну, хоть развалины средневековой церкви не вспомнил.
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      0
      Сегодня, 16:58
      Вы его недооцениваете. Вспоминал и не раз. Например, https://regnum.ru/news/3821501
  13. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 16:29
    Ни для кого не секрет, что причиной наплыва мигрантов в Европу являются войны в Кувейте, Ираке и Афганистане, разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Африке, действия Израиля в Палестине, а также гражданские конфликты в Ливии, Судане, Сомали.

    Разгул террористов- зелёные автобусы в Идлиб (анклавы при содействии России) ,перемещение по территории России, дать гражданство России, сертификаты на жилье и пособие - Власть России, ведёт Россию к признанию международного спонсора терроризма.
  14. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 16:46
    А если дерьмо зальет гейропу, то в этом тоже будет виновата Россия?
  15. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 16:47
    Зеленский обвинил Россию в миграционном кризисе в Европе

    Если память мне не изменяет, то поток мигрантов в гейропу начался со времён "Бури в пустыне", когда был практически разрушен Ирак, продолжился после вмешательства запада в Ливию и Сирию.
    Причём здесь Россия? what request
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: К-50
      Причём здесь Россия?

      Ну, ... Вы такие вопросы задаёте, что даже отвечать неудобно! (вот здесь во времени 01:00 как раз про это :-)) https://m.ok.ru/video/4387159214632
  16. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -1
    Сегодня, 17:20
    Угу-угу, это русские в странах Европы границы открыли.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:42
    В NYT на днях подтвердили силовую мобилизацию ТЦКашниками .О союзмультфильме ни слова.Так что уже не прокатывает ,даже в такой одиозной NYT.Но обвиняют в этом как обычно нас ,мы им на фронте устраиваем " саноторий".И украинцы не хотят ехать в этот " санаторий" ,вот и приходится ТЦК шникам за счастливчиками бегать - вы выиграли путёвку.
  18. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:48
    Кошка бросила котят - это Путин виноват... feel
  19. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:55
    Видимо, вспомнив свою основную профессию комика, украинский диктатор заявил, что причиной массового притока мигрантов в Европу якобы стало ограниченное участие России в вооруженных конфликтах в Сирии и африканских странах.


    Он даже не знает, кто такой был полковник Каддафи. А он говорил: «В случае, если мои требования не будут выполнены, белая, христианская Европа превратится во второй черный континент».

    И ведь прав оказался.
  20. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 17:59
    Как в том анекдоте: "в шаровары мы вам тоже нагадили?"
  21. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 18:11
    Зеленский wassat , этот клоун, наверное, уже выпил последние остатки своего "мозга"!
    Если бы американцы и европейцы не вели войны в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, а теперь и на Украине, так много беженцев никогда бы не приехало в Европу!

    Нет войн, меньше беженцев!
  22. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 18:16
    Уважаемые форумчане!я зеленка прав!еслибы они в 2014не получили 5 миллиардов на революциюот амеров, а нашего ВВП разведка не предупредила о отом ч то нужно януку денег дать , да пусть Мы хоть все начальство пересажаем на 3 года 0!!!(проклятье))))и че толку ???я с Родственниками и Друзьями до сих пор спорю что надо было вбухать в украйну в 2013 году денеги не пришлось бвы такие потери нести сейчас как физические так и материальные!мы пролетели потому что амеры выделили 5 милиардов на мятеж в 2014 году а мы поверили януку что все под контролем!!!кто согласен плюсуйте !кто нет минусуйте
  23. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 18:59
    Ничего удивительного, зелекомик использует гебельсовские методички: совершить преступление и свернуть его на противника.
  24. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:13
    Цитата: carpenter
    Кто войну развязал, к тому бешенцев и приносит

    Им бы ещё подкинуть откуда-нибудь из Афганистана или Марокко wink