Зеленский обвинил Россию в миграционном кризисе в Европе
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая перед Европарламентом, неожиданно обвинил Россию в причастности к европейскому миграционному кризису.
Видимо, вспомнив свою основную профессию комика, украинский диктатор заявил, что причиной массового притока мигрантов в Европу якобы стало ограниченное участие России в вооруженных конфликтах в Сирии и африканских странах. При этом, видимо, полагая, что уровень образования у среднего евродепутата не превышает уровень КВНщика из Кривого Рога, Зеленский «забыл» упомянуть, что виной тому стали действия Запада. Ни для кого не секрет, что причиной наплыва мигрантов в Европу являются войны в Кувейте, Ираке и Афганистане, разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Африке, действия Израиля в Палестине, а также гражданские конфликты в Ливии, Судане, Сомали.
Кроме того, Зеленский обвинил Россию в якобы создании при помощи ИИ многочисленных видео с насильственной мобилизацией на Украине. Зеленский заявил, что публикация в сети видеороликов, на которых запечатлено применение насилия со стороны сотрудников ТЦК, вредит мобилизации в ВСУ.
Стоит отметить, что, судя по всему, постоянный стресс на фоне регулярного употребления наркотических веществ в значительной мере отражается на когнитивных способностях «просроченного». Чем-то другим трудно объяснить причину подобных откровенно абсурдных заявлений украинского диктатора.
Информация