Репортёры поинтересовались у NASA и Пентагона, что скрывается в файлах об НЛО
Файлы Эпштейна, десятки кораблей для возможной атаки на Иран, падение уровня промпроизводства, замедление темпов роста экономики, долговая чёрная дыра в 38,7 трлн долларов, стейблкоины для сектора Газа. И, как вы понимаете, теперь-то самое время для президента США «обнародовать секретные документы об НЛО».
Американские репортёры решили поинтересоваться у экспертов, что вообще может быть обнародовано Дональдом Трампом из «секретного досье» по «инопланетному вопросу».
Американские уфологи заявили о том, что в открытой части правительственного отчёта содержится информация о том, что с мая 2023 по июнь 2024 года зафиксировано не менее 750 случаев «наблюдению неопознанных летающих объектов». Отмечено, что если все эти документы опубликуют, у специалистов появится возможность провести независимый анализ информацию и установить, есть ли в этих наблюдениях что-то по-настоящему «необъяснимое» или же всё это – вполне очевидные, известные науке, объекты и явления.
Шон Киркпатрик, директор Управления по исследованию аномалий в разных средах, Пентагон, США (AARO):
Киркпатрик, физик по образованию, отметил, что за все годы своей исследовательской работы в упомянутом ведомстве при анализе «свидетельств НЛО», приходил к выводу, что подавляющее большинство «НЛО» оказывались либо испытаниями оружия, которое не хотелось бы раскрывать, либо мистификацией со стороны тех, кто сам и заявлял о «наблюдениях и даже контактах».
Киркпатрик:
Федерика Бьянко, доцент кафедры астрономии и физики Делавэрского университета:
Американские эксперты отмечают, что в Интернете буквально ежедневно появляются новые фотографии с НЛО, но до сих пор никто достоверно не смог доказать своего контакта с инопланетной формой жизни.
Противники этой теории парируют следующим заявлением:
В российской интерпретации это трансформировалось в шутливую форму о разговоре двух блох: «Есть ли жизнь на другой собаке?»
