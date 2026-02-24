Репортёры поинтересовались у NASA и Пентагона, что скрывается в файлах об НЛО

Хочу сказать, что люди, ожидающие в рассекреченных файлах увидеть доказательства внеземной жизни, будут разочарованы. При этом останется множество людей, которые скажут, что это заговор – «правительство не опубликовало самые секретные файлы, в которых вся важная информация и содержится». И потому теория заговора никуда не исчезнет.

Поверьте, ничто бы не сделало меня счастливее на этой работе, чем открытие инопланетных технологий и их внедрение на Земле. Но я не ожидаю увидеть ничего нового. При этом я считаю, что в тех или иных формах жизнь в огромной Вселенной есть, но то, что эта жизнь разумна, крайне маловероятно.

Вероятность того, что мы являемся единственной формой во Вселенной, ничтожно мала. Конечно, где-то в космосе есть какие-то формы жизни.

Если на теле собаки живёт блоха, знает ли блоха, что собака - живое существо? Почему мы считаем, что в масштабе Вселенной мы ушли дальше собачьей блохи?