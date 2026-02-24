Репортёры поинтересовались у NASA и Пентагона, что скрывается в файлах об НЛО

4 212 22
Репортёры поинтересовались у NASA и Пентагона, что скрывается в файлах об НЛО

Файлы Эпштейна, десятки кораблей для возможной атаки на Иран, падение уровня промпроизводства, замедление темпов роста экономики, долговая чёрная дыра в 38,7 трлн долларов, стейблкоины для сектора Газа. И, как вы понимаете, теперь-то самое время для президента США «обнародовать секретные документы об НЛО».

Американские репортёры решили поинтересоваться у экспертов, что вообще может быть обнародовано Дональдом Трампом из «секретного досье» по «инопланетному вопросу».



Американские уфологи заявили о том, что в открытой части правительственного отчёта содержится информация о том, что с мая 2023 по июнь 2024 года зафиксировано не менее 750 случаев «наблюдению неопознанных летающих объектов». Отмечено, что если все эти документы опубликуют, у специалистов появится возможность провести независимый анализ информацию и установить, есть ли в этих наблюдениях что-то по-настоящему «необъяснимое» или же всё это – вполне очевидные, известные науке, объекты и явления.

Шон Киркпатрик, директор Управления по исследованию аномалий в разных средах, Пентагон, США (AARO):

Хочу сказать, что люди, ожидающие в рассекреченных файлах увидеть доказательства внеземной жизни, будут разочарованы. При этом останется множество людей, которые скажут, что это заговор – «правительство не опубликовало самые секретные файлы, в которых вся важная информация и содержится». И потому теория заговора никуда не исчезнет.

Киркпатрик, физик по образованию, отметил, что за все годы своей исследовательской работы в упомянутом ведомстве при анализе «свидетельств НЛО», приходил к выводу, что подавляющее большинство «НЛО» оказывались либо испытаниями оружия, которое не хотелось бы раскрывать, либо мистификацией со стороны тех, кто сам и заявлял о «наблюдениях и даже контактах».

Киркпатрик:

Поверьте, ничто бы не сделало меня счастливее на этой работе, чем открытие инопланетных технологий и их внедрение на Земле. Но я не ожидаю увидеть ничего нового. При этом я считаю, что в тех или иных формах жизнь в огромной Вселенной есть, но то, что эта жизнь разумна, крайне маловероятно.

Федерика Бьянко, доцент кафедры астрономии и физики Делавэрского университета:

Вероятность того, что мы являемся единственной формой во Вселенной, ничтожно мала. Конечно, где-то в космосе есть какие-то формы жизни.

Американские эксперты отмечают, что в Интернете буквально ежедневно появляются новые фотографии с НЛО, но до сих пор никто достоверно не смог доказать своего контакта с инопланетной формой жизни.

Противники этой теории парируют следующим заявлением:

Если на теле собаки живёт блоха, знает ли блоха, что собака - живое существо? Почему мы считаем, что в масштабе Вселенной мы ушли дальше собачьей блохи?

В российской интерпретации это трансформировалось в шутливую форму о разговоре двух блох: «Есть ли жизнь на другой собаке?»
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:54
    Они уже среди нас, так что ждемс. :)
    1. Андрей Храмов Звание
      Андрей Храмов
      +1
      Сегодня, 16:01
      Уважаемый opuonmed (pavel)!
      Вопрос о наличии разумной жизни во вселенной имеет две полярные точки зрения.
    2. Комментарий был удален.
    3. Архивариус Вася Звание
      Архивариус Вася
      +2
      Сегодня, 16:39
      Чего вы хотите? - спрашивают Тени...
      1. Симаргл Звание
        Симаргл
        +2
        Сегодня, 18:39
        Недавно пересмотрел... такой наивный, "ламповый"...
    4. gridasov Звание
      gridasov
      +1
      Сегодня, 17:37
      Потому, что высоко интеллектуальная цивилизация создаст промежуточный режим контактов.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 15:59
    В масштабах вселенной какая-то жизнь конечно есть, вот только добраться до неё исходя из астрономических и физических реалий невозможно... Ну и как говорят - ничто не вечно под луной... Даже вселенная...
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 16:54
      В масштабах вселенной какая-то жизнь конечно есть
      Там до сих пор живут древние укры! wink
    2. andranick Звание
      andranick
      0
      Сегодня, 16:56
      Цитата: Lev_Russia
      вот только добраться до неё исходя из астрономических и физических реалий невозможно
      Да и нафиг нужно. Вполне возможно, что в качестве благодати нам прилетит тапком. Так что ну их нафиг, нам свои рептилоиды ближе.
  3. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 16:08
    Тупиковая ветвь, как только накал страстей начинает зашкаливать, ,валяется НЛО или ещё чего похлеще.
  4. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +6
    Сегодня, 16:18
    Осспадя, да разумной жизни и на Земле-то днем с огнём не найти, какой там космос...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Осспадя, да разумной жизни и на Земле-то днем с огнём не найти, какой там космос...

      Я уже начинаю опасаться, что и в рассекреченных файлах про НЛО окажется про Эпштейна... В кого на Западе ни плюнь - все там отметились. А теперь ещё и тут?
  5. Комментарий был удален.
  6. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 16:43
    Парадокс Ферми - если они существуют, то почему мы до сих пор не вступили в контакт, ведь они гораздо старше и их много, Вселенная должна буквально фонить цивилизациями.

    Стефан Уэбб. 50 решений парадокса Ферми.
    Отсюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,62653.0.html
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Arzt
      Парадокс Ферми - если они существуют, то почему мы до сих пор не вступили в контакт, ведь они гораздо старше и их много, Вселенная должна буквально фонить цивилизациями.

      А если правы те, кто говорят про "муравейник у дороги"? Если мы для них такая же малоинтересная фигня, как какой-то муравейник?

      Муравьи как-то там копошатся, чего-то там строят в муравейнике, воюют с соседями, со стихийными бедствиями...
      КАКОЕ они имеют представление об автомобилях, несущихся по автостраде в 100 метрах от муравейника? О городах, которые эта автострада соединяет? О людях, живущих в этих городах? О том, что существует Солнце, благодаря которому существуют люди, эти города и эта автострада с машинами?

      А потом кто-то начинает расширять автостраду, пригоняет бульдозер и муравьи даже не замечают момент конца своей "уникальной цивилизации"...
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 20:13
        Конечно муравьям плевать на автостраду в ста метрах от муравейника. Гораздо интересней найти другой муравейник.
        Так и нам плевать на существ на миллиард лет старше нас, живущих в 4-х, 5-ти, ...n- мерном пространстве. Мы их и не увидим, даже если они здесь. Гораздо интересней найти "муравейник", похожий на наш.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 20:45
          Цитата: Neo-9947
          Гораздо интересней найти "муравейник", похожий на наш.

          А вот с этим сложности пока. Говорят, до чего-то, более-менее похожего на Солнечную систему (с двумя солнцами, правда) и с более-менее похожей Землёй в ней всего-то ничего - около 10 лет пешком, если идти со скоростью света.

          Муравьям проще. Можно, в конце-концов, новый муравейник не искать, а построить. Но проблему бульдозера, не заметившего их, это не снимает.
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            0
            Сегодня, 22:32
            Цитата: Zoldat_A
            проблему бульдозера, не заметившего их, это не снимает.

            Всё именно так и есть.
            Не оскорбляя чьи-то чувства, хочу сказать, что 3-х мерное существо (человек), столкнувшись с деяниями существ высших измерений или цивилизации на миллиард лет старше, быстро найдет этому объяснение - это божественное провидение (потому что другого объяснения нет и быть не может).
            Вот и деяния бульдозера для муравейника, сточки зрения муравья - необъяснимое деяние высшего существа.

            Это так, и с этим ничего не поделаешь.
  7. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 17:14
    Крайне грусно ,но от трампа можно ждать тол ко крайне "сшибательной новости что иноплане возможно есть ,призна ь контакты и сотрудничество это наврядли!!согласен что от шоу эпштейном это отвлечет,а а в текстах будут (в интересах безопастности конечно)сплошные ЗАЧЕРКИВАНИЯ
  8. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 17:17
    Человеку мало желания- он должен быть ещё и способным воспринимать неожиданное! У человека не просто интеллект, но ещё и инертный интеллект.
  9. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 17:20
    Да шансы 50 на 50... Как встретить в тайге динозавра)))))
  10. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    Сегодня, 19:03
    В мире 7-8 миллиардов смартфонов и у всех камеры по 50-100 мегапикселей и где эти фото с инопланетянами 🤔
    Могу сказать за нло следующее , видел в 89 году на Урале непонятно что 🤔 как оказалось летело что то гиперзвуковое в ночном небе, это я к тому, что на кафедре АВ мы узнали в 91-м году, что уже был в СССР гиперзвук и многое интересное услышали, как искали эти болванки после падения, как эти ракеты втыкались в землю как молнии, и это все наследие от СССР soldier
  11. инженер74 Звание
    инженер74
    0
    Сегодня, 21:12
    Вспомнился старый анекдот:
    "Брежнев Косыгину:
    -Как нам навести порядок в сельском хозяйстве!?
    - Есть два варианта: фантастический - мы всё сделаем сами и реалистический - инопланетяне всё нам сделают!"
    Я убеждён, что инопланетян вспомнили не просто так! Мировые лидеры становятся реалистами! wassat
    "Всё будет хорошо, готовьтесь!"© sad
  12. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    0
    Сегодня, 21:47
    Документы находятся в шкафу, заполненном ампулами галоперидола.