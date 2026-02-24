Первые кадры СВО: вспомним, как это было

6 589 37
Первые кадры СВО: вспомним, как это было

Ровно четыре года назад, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. В средствах массовой информации и соцсетях сейчас многие вспоминают те дни, когда даже предположить было невозможно, что СВО перешагнет четырехлетний рубеж.

Как говорят у нас, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. Ниже небольшая подборка видеороликов тех дней конца февраля и начала марта, когда ограниченный контингент ВС РФ вошел в ЛДНР и начал достаточно стремительно освобождать территории и населенные пункты от войск ВСУ.





Вначале видео, которое 21 февраля было показано по российским, и не только, телеканалам. Заседание Совбеза РФ под председательством президента России Владимира Путина. Речь шла об официальном признании независимости ЛНР и ДНР, что, фактически, стало первым шагом к объявлению СВО. Многие тогда обратили внимание, что директор СВР Сергей Нарышкин с заминкой и только при прямой постановке вопроса главой государства выразил свое согласие с таким решением.



Многое из кадров того времени сейчас кажется неестественным. К примеру, первое видео, на котором колонна нашей бронетехники уже с опознавательными знаками, ставшими символами спецоперации, с бойцами на броне проезжает через населенный пункт. Такое «парадное» передвижение, да ещё с длительными остановками, как и значительное скопление техники и военных в одном месте, уже давно не практикуются даже на достаточном удалении от ЛБС в тылу. Как и свободные перемещения бойцов, не смотрящих в небо и под ноги, штурмы зданий в составе десяти и более солдат.



Похожий ролик с колоннами техники на дороге, обочинах и в населенных пунктах четыре года назад сняли бойцы Росгвардии. Новое в нем то, что показаны первые украинские военнопленные. Тогда они еще не представлялись поварами, санитарами и прочими «водителями».



Первая трансляция видео от Министерства обороны России в официальном аккаунте «Телеграм» датирована 12 марта 2022 года. На нем запечатлена встреча в пгт Новоайдар (к северо-западу от Луганска) передовых частей подразделений Народной милиции ЛНР, наступавших на поселок с юга, и ВС РФ, двигавшиеся к нему с севера. Встреча состоялась 3 марта у блокпоста на въезде в город, где представители сторон обсудили текущую обстановку и начали координацию дальнейших действий по освобождению территории Луганской Народной Республики. Сообщается о первых трофеях.

Российскими военнослужащими в ходе взятия населенного пункта также была захвачена военная техника ВСУ, в том числе бронетранспортеры, боевые разведывательно-дозорные машины и другая техника.

На кадрах среди ополченцев НМ ЛНР из машины выходит женщина с автоматом и в бронежилете. За независимость Донбасса с 2014 года бились все.



Второе видео от российского военного ведомства показывает высадку в конце февраля тактического десанта ВДВ ВС РФ с вертолетов и взятие под контроль одного из аэродромов на Украине. Какого именно, в комментарии Минобороны не сообщается. Хотя в соцсетях отмечается, что это тот самый аэропорт «Антонов» вблизи с Гостомелем под Киевом. Причем бои на земле не показаны, но есть кадры ухода нашего вертолета от ракеты ПЗРК Stinger. Сейчас даже представить невозможно повторение такой дерзкой десантной операции.



Еще одно короткое видео первого дня, вновь колонна бронетехники ВС РФ и, возможно, один из первых кадров с тяжелой огнеметной системой (ТОС), причем на буксире. Внешних повреждений вроде нет, сложно сказать, что случилось с ТОС.



Ну и в завершение. Запись видеообращения тогда еще легитимного президента Украины Владимира Зеленского от 24 февраля 2024 года. Говорит вначале на украинском, затем на русском, обращаясь «ко всем гражданам России». Вспомнил даже про деда, «который прошел всю войну в пехоте Советской армии», а умер в звании полковника «в независимой Украине». Утверждает, что Украина воевать с Россией не желает.



Пройдет совсем немного времени, Москва в качестве «жеста доброй воли» отведет войска от Киева. Зеленский, по наущению британского премьера Джонсона, откажется от уже согласованного в Стамбуле мирного договора. Нынешние кадры из зоны конфликта, как и сегодняшнее пафосное видеообращение киевского узурпатора, кардинально отличаются от видео, снятых в первые дни СВО.

37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 17:00
    Я помню начало СВО...как наших бойцы попадали в засады и ловушки укронациков...абсолютно не были готовы к этому наши отцы-командиры и те кто планировал СВО.
    Потери тяжелейшие.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Потери тяжелейшие.

      Мирных жителей много пострадало. За последние четыре года примерно 8 тысяч мирных жителей России погибли от атак ВСУ, пострадали как минимум 27 тысяч человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
      Только на 5-й год СВО и на 12-й год после начала конфликта в целом некоторые начали догадываться, что украинцы — это не просто такие забавные персонажи из анекдотов.
      1. Ух Неухов Звание
        Ух Неухов
        +4
        Сегодня, 17:18
        "украинцы — это не просто такие забавные персонажи из анекдотов."

        Есть на  topwar  такая статья"Что осталось от былой военной мощи Украины" 23 ноября 2013 г.
        ‎отрывок из неё
        ‎...
        ‎"Что касается России, то сопротивляться ей Украина не способна по всем параметрам. Сегодня ВС РФ получили над ВС Украины очень существенное превосходство по количеству и качеству техники и уровню боевой подготовки. Но главное даже не в этом, а в том, что для значительной части населения Украины «своей» страной является именно Россия. Чрезвычайно заметная часть потенциальных солдат и даже офицеров ВС Украины в случае войны против России не просто немедленно сдадутся, но прямо изъявят желание встать под трехцветное знамя против «жовто-блокитного».

        ‎Таким образом, ВС Украины, продолжая поглощать значительные деньги из находящегося в катастрофическом состоянии украинского бюджета, никакой обороноспособности стране не обеспечивают. Впрочем, никакая обороноспособность ей и не требуется."
        1. Cartalon Звание
          Cartalon
          +7
          Сегодня, 17:27
          Ну так в ноябре 2013 примерно так всё и было.
        2. invisible_man Звание
          invisible_man
          0
          Сегодня, 19:15
          ВСУ после 2014 года начали восстанавливаться. И весьма успешно. Как наши "стратеги" за последующие 8 лет этого не заметили - ума не приложу.
        3. ZnachWest Звание
          ZnachWest
          -1
          Сегодня, 19:16
          Автора - в студию первого канала. Пусть там такими прогнозами публику забавляет. А лучше - в КВН.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +7
      Сегодня, 17:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      абсолютно не были готовы к этому наши отцы-командиры и те кто планировал СВО

      перед глазами была беспрецедентная по своей организации, операция по присоединению Крыма
      и в Кремле были уверены, что ровно так же получится со всей СВО
      а получилось... так, как получилось
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +1
        Сегодня, 17:18
        Если бы в апреле 2014-го это было,то может и получилось бы как в Крыму...
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          0
          Сегодня, 19:11
          В апреле 2014 воевали бы ополченцы не против укропа тогда, а против нас. Настроения в том же Донбассе были 50 на 50, но мы с ними воевать не пришли, а лохлы - пришли. Ну и конечно, как именно пришли очень повлияло. Но даже при этои именно на Донбассе возникло куча именно подразделений проукраинских. Войди в 2014 году на Донбасс РФ - их было б кратно больше.
          ПиСи: если кто забыл, на оранжевом майдане Луганск прыгал выше всех. Из-за этого например у нас стадион Спартак на 2 года позже открыли - ххлы решили, что нефиг поставлять уже оплаченый товар небратьям. ИМЕННО из Луганска
          1. invisible_man Звание
            invisible_man
            0
            Сегодня, 19:20
            В апреле 2014 года на Донбасс зашел Стрелков и сотня его соратников, через несколько недель у него в распоряжении был гарнизон Славянска численностью 2 тыс. человек. Забыли уже? А ЛНР когда образовалась?
            1. Foggy Dew Звание
              Foggy Dew
              -1
              Сегодня, 19:26
              И в то же самое время в Донецке делили власть, соображали куда податься, а танковый полк, расположеный в самом Донецке, исправно нес службу под сине-желтой тряпкой, и никто танки двигать помогать Славянску не собирался... Это к слову.
              Вообще не факт, что будь на месте Порося с Трупчиновым кто поумней - те же Плотницкие не побежали бы славаукраинить
              1. invisible_man Звание
                invisible_man
                0
                Сегодня, 19:36
                Что еще за танковый полк в Донецке? Впервые слышу. Там была часть Нацгвардии, но ее в мае разоружил Ходаковский.
                1. Foggy Dew Звание
                  Foggy Dew
                  0
                  Сегодня, 19:59
                  Была, улицу уже не упомню, прям в черте города стояла. На западе города. Даже когда из Славянска уцелевшая броня в Донецк приехала - эти танки стояли в КАДРИРОВАНОЙ части, а Захарченко чуть не шлепнули со злости. Его кстати раньше ОЧЕНЬ не любили
          2. Grencer81 Звание
            Grencer81
            0
            Сегодня, 19:24
            Смотря когда мы пришли бы.
      2. kamakama Звание
        kamakama
        +2
        Сегодня, 17:56
        В оперативно -тактическом планировании Крым - это остров. Это было и во время ВОВ, причем в обе стороны. Перешеек и стрелу перекрыл батальоном и все, делай что хочешь. А на материке все по другому
      3. Vlad Gor
        Vlad Gor
        -4
        Сегодня, 19:01
        Города берут генералы, города сдают солдаты. Победой Крыма кремль был удивлён, а "элита" возмущена. Кто посмел?
      4. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        0
        Сегодня, 19:18
        Государство Россия не сработала. С черномырдиными, зурабовами, сердюковыми, нарышкиными... Это всё результат кадровой политики президента.
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +4
      Сегодня, 17:17
      Тогда в засаду попал Кузбасский ОМОН, были погибшие.Зять двоюродной сестры был контужен,но вышел к своим и вытащил раненого коллегу.Получил "За отвагу". Сейчас снова там,но уже в охране тыла.
    4. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      -1
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      абсолютно не были готовы к этому наши отцы-командиры и те кто планировал СВО

      Они наказаны?
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +7
    Сегодня, 17:14
    Я по наивности своей думал, что все это закончится недели через две-три. А вышло........
    1. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +1
      Сегодня, 19:21
      А мы что, военные? Тоже насмотрелись болтунов по ТВ. Когда пошло в народе, что растянется лет на семь - подумал, зачем распространяют болтовню каких-то идиотов. Но они видимо из тех, кто в 85-м говорил, что перестройка закончится перестрелкой. Теперь принимаю любые негативные прогнозы, вплоть до... страшно сказать.
  3. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 17:28
    Бабки рекой текут хинзирам с нулевой отчетностью, дохнет на войне быдло которое не вписалось в реальность и не смогло порешать с мобилизацией.
    Хинзирам только официально 450+ миллиардов долларов за 4 года дали (для понимания бюджет Украины на 2021 год 37,5 миллиардов). То есть они считают у них был бюджет в 37,5 млрд и им докинули еще по 112,5 млрд сверху в год…. и бюджет стал х4.
    Ладно там часть вооружением накидывали (условно в кредит, который они возвращать не собирались изначально), но и баблом туда зашли на х2 в год, для них это золотая жила.
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -2
    Сегодня, 17:40
    Конечно, если бы Запад не стал вооружать Украину, то война в 2022 и кончилась бы несмотря на все наши ляпы. Но, увы разведка о намерениях Запада доложила неточно.
    А сейчас выхода два: мобилизация и ещё год войны с потерями или достаточно мощное применение ТЯО по военным и инфраструктурным целям.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 17:52
      Думаю,от применения ТЯО нам не уйти,как бы нам этого,не хотелось. Враг- коварен и понимает только,силу. Три западные области Украины- весьма подходят в качестве цели- и географически,и менатально. Они давно напрашиваются стать " буфером". Безжизненным,буфером.
    2. Pytnik Звание
      Pytnik
      +1
      Сегодня, 18:23
      Была уже мобилизация , 3 года назад и .....? Или вы предлагаете под миллион и "мясом "закидывать ?
    3. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 19:06
      Детские мысли вслух. Видать далеко звон был.
    4. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +1
      Сегодня, 19:23
      По-моему, тут и разведка была бы лишней. Просто голову включить.
    5. Grencer81 Звание
      Grencer81
      -1
      Сегодня, 19:27
      Применение ТЯО возможно только по штабам и то не ниже дивизии.А ещё по разного рода стационарным целям типа ТЭС или ж.д.станциям.
    6. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 19:52
      Цитата: Алексей Лантух
      достаточно мощное применение ТЯО по военным и инфраструктурным целям.

      Инфраструктурные цели все в городах. Предлагаете бить ЯО по городам?
      Военные цели все рассредоточены - дивизиями никто не сидит, бить по ротному опорнику - ну такое себе
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 22:59
        Если 30% военного производства находится в Киеве, то почему по нему (по заводам ВПК) не ударить несколькими зарядами. Конечно, необходимо за 3-5 дней население предупредить о предстоящем ударе. А для неверующих предварительно провести тестовый удар малым зарядом, например, по Дарницкому жд мосту.
  5. двп Звание
    двп
    +2
    Сегодня, 17:50
    Опять на уме извечный вопрос:"кто виноват (во всём этом безобразии) и что делать?"
    1. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      -3
      Сегодня, 18:45
      У вас разве такой вопрос? У Донбасса такой вопрос не возникает. И почему это так? А если чуть назад -то можете поинтересоваться про убитую небесну сотню вальцмана да и про печеньки нуланд деньги байдына . А еще раньше про сожженную конституцию "бандерлянда" коцанорылым .
    2. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Сегодня, 19:24
      Известно кто. Просто озвучить ссыкотно.
  6. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +3
    Сегодня, 18:43
    Грустно и больно вспоминать…………
  7. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 19:01
    Четыре года назад колонны с Крыма встречали байрактары на Чонгаре. Среди них мои знакомые. Только потом их приземлили, эти байрактары.
  8. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 19:14
    Утверждает, что Украина воевать с Россией не желает.

    Но в конституции у них уже тогда было закреплено другое.
  9. Комментарий был удален.
  10. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 23:23
    Это просто роковая ошибка и просчёт верховного главнокомандующего, который не смог грамотно оценить положение вещей.