Первые кадры СВО: вспомним, как это было
Ровно четыре года назад, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. В средствах массовой информации и соцсетях сейчас многие вспоминают те дни, когда даже предположить было невозможно, что СВО перешагнет четырехлетний рубеж.
Как говорят у нас, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. Ниже небольшая подборка видеороликов тех дней конца февраля и начала марта, когда ограниченный контингент ВС РФ вошел в ЛДНР и начал достаточно стремительно освобождать территории и населенные пункты от войск ВСУ.
Вначале видео, которое 21 февраля было показано по российским, и не только, телеканалам. Заседание Совбеза РФ под председательством президента России Владимира Путина. Речь шла об официальном признании независимости ЛНР и ДНР, что, фактически, стало первым шагом к объявлению СВО. Многие тогда обратили внимание, что директор СВР Сергей Нарышкин с заминкой и только при прямой постановке вопроса главой государства выразил свое согласие с таким решением.
Многое из кадров того времени сейчас кажется неестественным. К примеру, первое видео, на котором колонна нашей бронетехники уже с опознавательными знаками, ставшими символами спецоперации, с бойцами на броне проезжает через населенный пункт. Такое «парадное» передвижение, да ещё с длительными остановками, как и значительное скопление техники и военных в одном месте, уже давно не практикуются даже на достаточном удалении от ЛБС в тылу. Как и свободные перемещения бойцов, не смотрящих в небо и под ноги, штурмы зданий в составе десяти и более солдат.
Похожий ролик с колоннами техники на дороге, обочинах и в населенных пунктах четыре года назад сняли бойцы Росгвардии. Новое в нем то, что показаны первые украинские военнопленные. Тогда они еще не представлялись поварами, санитарами и прочими «водителями».
Первая трансляция видео от Министерства обороны России в официальном аккаунте «Телеграм» датирована 12 марта 2022 года. На нем запечатлена встреча в пгт Новоайдар (к северо-западу от Луганска) передовых частей подразделений Народной милиции ЛНР, наступавших на поселок с юга, и ВС РФ, двигавшиеся к нему с севера. Встреча состоялась 3 марта у блокпоста на въезде в город, где представители сторон обсудили текущую обстановку и начали координацию дальнейших действий по освобождению территории Луганской Народной Республики. Сообщается о первых трофеях.
На кадрах среди ополченцев НМ ЛНР из машины выходит женщина с автоматом и в бронежилете. За независимость Донбасса с 2014 года бились все.
Второе видео от российского военного ведомства показывает высадку в конце февраля тактического десанта ВДВ ВС РФ с вертолетов и взятие под контроль одного из аэродромов на Украине. Какого именно, в комментарии Минобороны не сообщается. Хотя в соцсетях отмечается, что это тот самый аэропорт «Антонов» вблизи с Гостомелем под Киевом. Причем бои на земле не показаны, но есть кадры ухода нашего вертолета от ракеты ПЗРК Stinger. Сейчас даже представить невозможно повторение такой дерзкой десантной операции.
Еще одно короткое видео первого дня, вновь колонна бронетехники ВС РФ и, возможно, один из первых кадров с тяжелой огнеметной системой (ТОС), причем на буксире. Внешних повреждений вроде нет, сложно сказать, что случилось с ТОС.
Ну и в завершение. Запись видеообращения тогда еще легитимного президента Украины Владимира Зеленского от 24 февраля 2024 года. Говорит вначале на украинском, затем на русском, обращаясь «ко всем гражданам России». Вспомнил даже про деда, «который прошел всю войну в пехоте Советской армии», а умер в звании полковника «в независимой Украине». Утверждает, что Украина воевать с Россией не желает.
Пройдет совсем немного времени, Москва в качестве «жеста доброй воли» отведет войска от Киева. Зеленский, по наущению британского премьера Джонсона, откажется от уже согласованного в Стамбуле мирного договора. Нынешние кадры из зоны конфликта, как и сегодняшнее пафосное видеообращение киевского узурпатора, кардинально отличаются от видео, снятых в первые дни СВО.
