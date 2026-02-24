Президент: Противник может решиться на подрыв газопровода «Турецкий поток»

Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу противостояния с киевским режимом и его спонсорами. По словам президента России, противник сделал ставку на терроризм – как индивидуальный, так и массовый. Президент добавил, что на такие шаги враг вынужден идти, так как не смог добиться нанесения стратегического поражения России на поле боя.Путин подчеркнул, что киевский режим не остановится и перед новыми терактами. Глава государства акцентировал внимание на том, что враг может пойти на подрыв газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Чёрного моря.Владимир Путин на коллегии ФСБ также коснулся того, что киевский режим устраивает теракты в отношении высокопоставленных российских военных, а также волонтёров и журналистов. После этого президент дал поручение компетентным органам усилить защиту служащих силовых структур, чиновников, политиков и упомянутых – журналистов и волонтёров. В чём это усиление защиты будет выражаться, не сообщается.Коснулся глава государства и сегодняшнего подрыва машины ДПС у Савёловского вокзала в Москве. Владимир Путин заявил о том, что взрыв осуществлён, вероятно, завербованным через ресурсы интернета человеком. Напомним, что в результате срабатывания взрывного устройства погиб 34-летний старший лейтенант ДПС и сам «подрывник». Личность преступника, как сообщается, может быть установлена только с помощью теста ДНК. По предварительным данным, мощность сработавшего взрывного устройства составила примерно 300 г в тротиловом эквиваленте.

