Президент: Противник может решиться на подрыв газопровода «Турецкий поток»

8 755 62
Президент: Противник может решиться на подрыв газопровода «Турецкий поток»

Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу противостояния с киевским режимом и его спонсорами. По словам президента России, противник сделал ставку на терроризм – как индивидуальный, так и массовый. Президент добавил, что на такие шаги враг вынужден идти, так как не смог добиться нанесения стратегического поражения России на поле боя.

Путин подчеркнул, что киевский режим не остановится и перед новыми терактами. Глава государства акцентировал внимание на том, что враг может пойти на подрыв газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Чёрного моря.



Владимир Путин на коллегии ФСБ также коснулся того, что киевский режим устраивает теракты в отношении высокопоставленных российских военных, а также волонтёров и журналистов. После этого президент дал поручение компетентным органам усилить защиту служащих силовых структур, чиновников, политиков и упомянутых – журналистов и волонтёров. В чём это усиление защиты будет выражаться, не сообщается.

Коснулся глава государства и сегодняшнего подрыва машины ДПС у Савёловского вокзала в Москве. Владимир Путин заявил о том, что взрыв осуществлён, вероятно, завербованным через ресурсы интернета человеком. Напомним, что в результате срабатывания взрывного устройства погиб 34-летний старший лейтенант ДПС и сам «подрывник». Личность преступника, как сообщается, может быть установлена только с помощью теста ДНК. По предварительным данным, мощность сработавшего взрывного устройства составила примерно 300 г в тротиловом эквиваленте.
62 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 16:50
    Дык понятно, что режим окраины на любой теракт способен, но если за трубами балтики у нас следить возможности не было, то за черноморскими это вполне реально. Подрыв трубы на дне моря - это не для дайвера-самоучки, тут уже наши спецслужбы должны постараться.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 18:03
      Pharmacist
      Сегодня, 16:50

      hi Схема Турецкого и Голубого ГП пролегает по изобатам на глубинах свыше 500 м и до 2000 м в Чёрном море, в отличие от мелководного Балтийского моря.
      Наиболее уязвимыми морскими участками являются зоны входа- выхода трубы из морского участка на сушу, а также сухопутная часть с инфраструктурой.
      Ничтоже сумняшеся никакие дайверы самые высокопрофессиональные не смогут осуществить подрыв на глубинах свыше 100м, для чего понадобятся глубоководные аппараты, которые есть у 3-5 стран поимённо.
      Сухопутные участки ГП в Краснодарском крае, а также КС ( компрессорные станции ) уже подвергались атакам БПЛА бандеронацистов без критических последствий.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +3
        Сегодня, 18:07
        Президент: Противник может решиться на подрыв газопровода «Турецкий поток»
        Кто бы в этом сомневался?! А именно.

        ВСУ уже пытались в январе, марте и апреле 2025 года уничтожить в Краснодарском крае компрессорно-насосные станции - т.е. инфраструктуру "Турецкого потока", которая снабжает энергоресурсами всю южную Европу по Чёрному морю и саму Турцию.
        Особого ущерба станциям допущено не было.

        Поэтому вполне естественно, что Киев и Вашингтон со своею санкционной политикой против российских энергоносителей попытаются лишить Европу российского газа подрывом труб "Турецкого потока" на дне Чёрного моря", как это было сделано ими по методике подготовки и взрыва ими труб "Северного потока" на дне Балтийского моря.
        Тут даже нет и не может быть никаких сомнений!
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +7
          Сегодня, 18:20
          Страны НАТО проведут бутафорские учения НАТО на Чёрном море и затем для отвода глаз через 1-2 месяца - трубы "Турецкого потока" исполнители врагов России, Турции и ЕС в лице киевского режима, США, Великобритании, Израиля и прю стран НАТО дистанционно обязательно взорвут!
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 18:23
          Татьяна
          Сегодня, 18:07
          подрывом труб "Турецкого потока" на дне Чёрного моря", как это было сделано ими по методике подготовки и взрыва ими труб "Северного потока" на дне Балтийского моря.

          hi Ещё раз подчеркну, что технологически подводный подрыв ГП Турецкого и Голубого потоков возможен лишь на прибрежных участках территориальных российских вод Чёрного моря в 12 милях от берега ( порядка 20 км ), где глубины варьируют от 150 до 500-600 м либо по аналогии в турецких территориальных водах, но в любом случае потребуется высокотехнологичное оборудование типа глубоководного самоходного аппарата-батискафа, мини ПЛ или роботизированного комплекса, которые производят только 3-5 стран в мире.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +7
            Сегодня, 18:31
            Цитата: ZovSailor
            технологически подводный подрыв ГП Турецкого и Голубого потоков возможен лишь на прибрежных участках территориальных российских вод Чёрного моря в 12 милях от берега ( порядка 20 км ),
            Вот в турецких водах и взорвут!
            Цитата: ZovSailor
            в любом случае потребуется высокотехнологичное оборудование типа глубоководного самоходного аппарата-батискафа, мини ПЛ или роботизированного комплекса, которые производят только 3-5 стран в мире.
            Ну и что из этого? Не пойман за руку - не вор!
            Методика безнаказанной диверсии уже отработана на Балтийском море!
      2. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 18:44
        При использовании специального боеприпаса в 110 кТ особой точности для минирования не понадобится. А взрыв на глубине явится мощнейшим месседжем нашим Властям. Так что возможны варианты.
    2. Комментарий был удален.
    3. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +1
      Сегодня, 19:33
      Молодец!!! Не растерял еще обязательных навыков и смекалки «Капитана Очевидность»!
    4. mitrich Звание
      mitrich
      +2
      Сегодня, 20:14
      ВВП пять жалуется мировому сообществу на злых врагов?
      Эффективная позиция. Особенно когда после подрыва труб в Балтике, ударов по Кремлю, по стратегам, убийствам наших генералов, попытки удара по собственной резиденции никакой ответ тем, кто это реально планировал, курировал, спонсировал и с.в. и выполнял, не последовало.
      Конечно подорвут и не только. Кто же со слабаками считается.
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +6
    Сегодня, 16:57
    Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Он заявил, что принял такое решение ради жителей Донбасса, которые подвергались нападкам со стороны киевского режима

    «Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи», — сказал президент

    За последние четыре года примерно 8 тысяч мирных жителей России погибли от атак ВСУ, пострадали как минимум 27 тысяч человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 17:08
      Вы это, того. Что за антисоветчина. Так и цЫпсой прослыть можно.
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        -1
        Сегодня, 17:19
        Цитата: al3x
        Вы это, того.

        Это же два абзаца из официальных релизов
    2. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -6
      Сегодня, 17:41
      Хммм... а точно этот комментарий имеет отношение к статье, под которой он размещен?
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        -1
        Сегодня, 17:57
        Цитата: Paranoid62
        комментарий имеет отношение к статье, под которой он размещен?

        Подрыв газопроводов и обстрел мирного населения взаимосвязаны. Терроризм и то и другое.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -4
          Сегодня, 18:09

          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Подрыв газопроводов и обстрел мирного населения взаимосвязаны. Терроризм и то и другое

          А, понятно. А озеро Байкал похоже на огурец laughing

          Цитата: AI Overview
          Озеро Байкал, благодаря своей вытянутой форме (около 636 км в длину и 80 км в ширину), чаще всего сравнивают с полумесяцем, «запятой» или узким изогнутым «огурцом». Такое очертание обусловлено расположением в рифтовой впадине

          Продолжайте наблюдение yes
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            +3
            Сегодня, 18:57
            То есть Шоман, после ста грамм думал. что лижет огурец?
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              0
              Сегодня, 19:00
              Цитата: Гардамир
              То есть Шоман, после ста грамм думал. что лижет огурец?

              Хм. Возможно, я не думал об этом. Мне абсолютно неинтересен Шоман laughing
              1. Гардамир Звание
                Гардамир
                +1
                Сегодня, 19:04
                Мне тоже. но его лизание. промчалось по всем интернетам страны.
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  0
                  Сегодня, 19:05
                  Цитата: Гардамир
                  но его лизание. промчалось по всем интернетам страны

                  Я стараюсь не посещать инфопомойки. И другим не рекомендую.
      2. lis-ik Звание
        lis-ik
        +6
        Сегодня, 18:04
        Цитата: Paranoid62
        Хммм... а точно этот комментарий имеет отношение к статье, под которой он размещен?

        Имеет,потому что у власти одни трубопроводы на уме,ну ещё и другие проекты по продаже рессурсов.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -9
          Сегодня, 18:14
          Цитата: lis-ik
          у власти одни трубопроводы на уме,ну ещё и другие проекты по продаже рессурсов

          Гм. Герани, Орешники и прочие Искандеры - они, по-вашему, на дереве растут? Или таки не только трубопроводы у власти на уме?

          Проясните ситуацию, пжлст.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            -5
            Сегодня, 19:02
            Цитата: Paranoid62
            Цитата: lis-ik
            у власти одни трубопроводы на уме,ну ещё и другие проекты по продаже рессурсов

            Цитата: Paranoid62
            Проясните ситуацию, пжлст.

            А чего тут прояснять? Комментатор пытается изобразить РФ в виде некоего маркетплейса, на большее фантазии не хватает. В такой теме, да без наброса - не бывает такого. yes
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              -5
              Сегодня, 19:04
              Цитата: Монтесума
              Комментатор пытается изобразить РФ в виде некоего маркетплейса, на большее фантазии не хватает

              Насколько я помню этого комментатора - у него бизнес, зеленная лавка. И да, в набросы он всегда любил... в таком возрасте люди уже, как правило, не меняются.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:05
    Тогда Мелкобританию смыть "Посейдоном ".
  4. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -3
    Сегодня, 17:13
    Цитата: « Президент добавил, что на такие шаги враг вынужден идти, так как не смог добиться нанесения стратегического поражения России на поле боя.»
  5. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +1
    Сегодня, 17:15
    Цитата: « Президент добавил, что на такие шаги враг вынужден идти, так как не смог добиться нанесения стратегического поражения России на поле боя.»
    … Ну, то есть это уже успех? Но, вроде, цель у Президента была как раз добиться стратегического поражения Ридной Неньки? Или не до жиру, быть бы живу?
  6. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +7
    Сегодня, 17:21
    Даже и взорвут и что?И бомбы атомные европа им поставит.Хватит уже мир смешить.Надо быть великим лидером мощной страны,а не шутом окруженным банкирами и аллигархами.За державу обидно
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -7
      Сегодня, 18:49
      Цитата: oleg_627
      Надо быть великим лидером мощной страны,а не шутом окруженным банкирами и аллигархами.За державу обидно

      Как я вас понимаю, вот до чего вашу Украину довёл этот шут Зеленский! negative
      Кстати, нигде в словарях не нашёл, кто такой "аллигарх". Нет такого слова. request
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 19:06
        Происхождение: Слово происходит от греческого oligos (немногие) и arche (власть).
        Использование: В разговорной речи и каламбурах иногда встречается ошибочное написание «аллигарх», обыгрывающее созвучие со словом «аллигатор» (как в цитате: «крупный российский капиталистический хищник»).
  7. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +2
    Сегодня, 17:22
    В ответ на теракт должен быть самый серьезный ответ. Например: Украине, стране терроризма объявлена война с требованием безоговорочной капитуляции. Страны поставляющие вооружение и стратегические товары объявляются пособниками и по базам и местам производства оружия могут наносится удары. Россия в связи с экзистенциальной угрозой применяет против врага ядерное оружие.
  8. bon jorno Звание
    bon jorno
    +4
    Сегодня, 17:24
    И что если они подорвут турецкий поток? нефть продаем нипочем, газа практически не будет на продажу вообще, и что тогда? Что будет делать геостатег?
    1. al3x Звание
      al3x
      +10
      Сегодня, 17:29
      Как шо? Известно шо - взвинтит цены для "родного" народа, ну т.е. для нас. Ну и налоги, повышение тарифов и штрафы новые придумают. Нового то в принципе ничего в их экономической политике не наблюдается.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -6
      Сегодня, 18:52
      Цитата: bon jorno
      И что если они подорвут турецкий поток? нефть продаем нипочем, газа практически не будет на продажу вообще, и что тогда? Что будет делать геостатег?

      Кац предлагает сдаться? (с)
      1. bon jorno Звание
        bon jorno
        0
        Сегодня, 22:10
        Кац, таки спгашивает? что будет, что?
  9. faiver Звание
    faiver
    +15
    Сегодня, 17:25
    Противник может решиться на подрыв газопровода «Турецкий поток»
    - конечно может, ведь за подрыв Северных потоков никто не наказан, а со страной которая участвовала в этом подрыве руководство РФ ведет какие-то активные переговоры и строит какие-то бизнес-планы. Безнаказанность порождает вседозволенность......
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +8
    Сегодня, 17:33
    Помню раньше говорил что террористов надо в сортире мочить, а нынче надо защищаться лучше
    1. al3x Звание
      al3x
      +5
      Сегодня, 17:40
      Всю мÓчу в сортир испустил...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -3
        Сегодня, 19:08
        Цитата: al3x
        Всю мÓчу в сортир испустил.

        Какой тонкий сортирный юмор.... laughing Вы ещё и про фекалии могли бы вспомнить - коммент ваш ими изрядно попахивает. crying
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 19:00
      Ну тогда ещё не выбрали, а теперь он уже заранее выбран.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 20:22
        Ну он их после выборов мочил прям, аж прям смертельно и насмерть... А не отправлял руководителя ГУГШ на переговоры с теми, кто чуть не порешил его непосредственного подчинённого
    3. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 21:18
      Чего,как в том анекдоте:" На третий день, подготовки к побегу, Ченганджгук Зоркий глаз, заметил, что в тюрьме, нет одной стены" . На четвёртый год, после взрыва Северных потоков, ряда терактов на территории России В. В. Путин понял, что имеет дело, с террористами на Украине.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:34
    Совмещайте карты .На турецких газовых месторождениях в море рядом с экономической зоной Болгарии работают обеспечивающие спецаильные суда под английским и норвежским флагами .Маринтрафик вам в помощь.
  12. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    +1
    Сегодня, 17:38
    Давайте жить дружно© кот Леопольд
  13. alovrov Звание
    alovrov
    +6
    Сегодня, 17:38
    Ну хоть что то сказал... А то в последнее время внешняя политика представляет собой борьбу нанайских мальчиков в виде Ушакова и Лаврова. А ВВП с попкорном безучастно наблюдает кто кого. Так себе стратегия.
    1. al3x Звание
      al3x
      +9
      Сегодня, 17:44
      Захарова ещё жжёт со всякими шутеечками и ругательствами. Медведев сегодня тоже вернулся на боевое интернет-дежурство.
  14. Cartalon Звание
    Cartalon
    +10
    Сегодня, 17:39
    До чего же беззубая позиция.
    1. mitrich Звание
      mitrich
      +2
      Сегодня, 20:23
      Да им главное вбросить что по громче, ядовитее и грознее, как Медвежонок или Захарова и считать что проблема решена, задача выполнена, враг разбит и наказан.
  15. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +3
    Сегодня, 17:42
    Вопреки воле большинства немцев, в Германии наблюдается дефицит газа, газохранилища заполнены лишь на 20,7%, а Мерцлер/Гитлер 2.0 поставляет газ киевскому режиму.
    От состояния газового дефицита к состоянию мозгового дефицита.

    Возможный ущерб газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» также может быть связан со сменой правительства в Венгрии, чего желают ЕС и киевский режим.

    Ещё один вопрос: что предпримет Турция в случае взрыва трубопровода?

    Общепринято считать, что воинственно настроенный ЕС поддерживает терроризм; настало время классифицировать коррумпированный ЕС как террористическую организацию. Иран уже классифицировал ЕС как террористическую организацию.
    1. alovrov Звание
      alovrov
      +3
      Сегодня, 17:48
      Ну уж это вы бросьте!

      Вечером 23 февраля госпожа Каллас заявила, что Евросоюз ограничит численность российской миссии при альянсе до 40 человек

      Согласно новостям ОБС у нас конкурс почти 100 человек на место. Все выпускники мгима хотят работать в цивилизованной це европе.
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +3
      Сегодня, 17:57
      Цитата: LeutnantTom
      настало время классифицировать коррумпированный ЕС как террористическую организацию

      А как тогда вести бизнес с террористами? Свои же в спонсоры террористов запишут. Если бы не США, ЕС и дальше напрямую покупал ресурсы у России и с помощью их воевал на украине гораздо активнее. Остается только надеяться, что санкциями и терактами они наконец допилят "сук на котором еще сидят".
  16. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 18:00
    враг может пойти на подрыв газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток»,

    Ну что ж, придётся научиться руководить без сырьевых нефтедолларов и импорта иномарок, переходить к экономической автаркии, производить все товары внутри страны, тогда и рынок упростится до обмена между городом и деревней
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 18:50
      Цитата: gribanow.c
      Ну что ж, придётся научиться руководить без сырьевых нефтедолларов и импорта иномарок, переходить к экономической автаркии, производить все товары внутри страны, тогда и рынок упростится до обмена между городом и деревней

      Не самый плохой вариант. Надо только взять самое лучшее из Союза и применить. Внутренний рынок велик, есть целый ряд стран которым, на первых порах, и Лада сойдёт. Главное перестать кидать тех, кто верит нам и нуждается в поддержке.
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 18:07
    Англосаксы давно хотят посадить Эрдогана на более короткий поводок, а то слишком разтуранился и Израиль ругает. Если рванут - это будет катастрофично для экономики Турции.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Младший рядовой
      это будет катастрофично для экономики Турции

      И не только Турции, там и ЕС с этой трубы кормится.
  18. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 18:40
    А так и будет! И регионы России х.охлы будут кошмарить всё сильнее и кровожаднее. Пока до Верховного не дойдёт что пора бы уже начать мочить в сортирах и выбросить вон белые перчатки. И перестать уже лясы точить на переговорах, деньги разбазаривать. Положили на стол цели и задачи СВО от февраля 2022-го и точка. Пусть зубрят на ночь...
  19. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 19:04
    Президент: Противник может решиться на подрыв газопровода «Турецкий поток»

    Конечно может. А вот что мы тогда сделаем? Выскажем озабоченность? Нарисуем очередную красную линию?
  20. север 2 Звание
    север 2
    +5
    Сегодня, 19:05
    так и непонятно чего больше в словах гаранта-предупреждения врагу что мы про его намерения всё знаем, или жалобы обществу , какой коварный враг против которого борется Россия . Притом в обоих случаях , ничем врагу помешать осуществить такие диверсии не можем , можем только констатировать об его коварстве и на это коварство пожаловаться .
    Главный тут вопрос , поскольку речь идёт об газопроводе через Чёрное море , где ЧФ и какие его функции на Чёрном море ? Ну хотя бы что бы охранять хотя бы этот газопровод . По правде говоря , когда Россия из под носа Турции увела Крым и на это Турция не стала в самую агрессивную позу против России , по правде говоря тогда была надежда , что ЧФ России будет отведена особой значимости роль на Чёрном море и флоту будет переданы самые современные корабли для такого моря и береговые структуры в достаточном количестве , тем боле , как я предполагаю , и с Турцией насчёт этого можно было договорится . После возвращения Крыма в состав России прошло больше десяти лет , и где сегодня ЧФ России , хотя против него военных действий турецкий флот не вёл , а на Украине вообще ВМФ нет.
    И вот сейчас и остаётся только пожаловаться ... Самое грустное есть то , что если между РФ и Турцией есть договорённости об ответственности по охране этого газопровода по конкретным секторам , то украинские диверсанты вряд ли будут подрывать участок на ответственности охраны турецкого флота ... Для этого для них есть участок , который должен бы охранять ЧФ России .
  21. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 21:35
    Что то президент наш стал каким тол мягкотелым по отношению к врагам России,но жестким по отношению к своим гражданам.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -2
      Сегодня, 21:51
      Цитата: Million
      наш стал каким тол мягкотелым по отношению к врагам России,но жестким по отношению к своим гражданам

      Чем на этот раз вас обидел Путин?
  22. Layout
    Layout
    0
    Сегодня, 22:30
    Да нам-то что, мы с газом останемся. А вот Турции приготовиться, там экономика и так наладом дышит, а это её вообще убьет. Так, что пора Турции что-то нам предложить, а мы подумаем.
  23. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 22:57
    Бы давно подорвали бы пятая колонна не снабжала топливом вражескую армию во время войны
  24. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 23:26
    Противник может решиться на подрыв газопровода «Турецкий поток»

    Конечно взорвёт. А что Путин сделает то? Лишь в очередной раз пожалуется на коварство "партнёров". Проглотил уничтожение северных потоков, захваты танкеров. И это проглотит.