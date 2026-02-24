Впервые с начала спецоперации на Украине Европарламент принял резолюцию, в которой никоим образом не упоминается возможность военной победы Киева. Принятый на экстренной сессии Европарламента в Брюсселе документ стал самым коротким с 2022 года.Несмотря на то, что в ходе сессии депутаты Европарламента посмотрели видеовыступление украинского диктатора Зеленского и провели дебаты с традиционным осуждением России, вопреки обыкновению, тезисы о возможной победе ВСУ над российской армией в итоговой резолюции отсутствуют.Несмотря на то, что в документе, практически полностью состоящем из антироссийских штампов западной пропаганды, присутствуют призывы к давлению на Москву ради усиления переговорной позиции Киева, в возможность победы Украины, по всей видимости, уже не верят даже самые отчаянные евродепутаты. Более того, в своей резолюции Европарламент признает, что по условиям возможного мирного соглашения Украине придется отказаться от части территорий.Между тем в ходе своего выступления с трибуны Европарламента словацкий депутат Любош Блаха сравнил Украину с «Аль-Каидой»* (*террористическая организация, запрещенная в России) и призвал ни в коем случае не принимать бывшую УССР в Евросоюз. Евродепутат напомнил, что Украина перекрыла Словакии газ и нефть, устроила теракт на «Северных потоках» и фактически ведет экономическую войну против стран-членов Евросоюза.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»