3 678 11
Впервые с 2022 Европарламент в своей резолюции не упомянул «победу» Украины

Впервые с начала спецоперации на Украине Европарламент принял резолюцию, в которой никоим образом не упоминается возможность военной победы Киева. Принятый на экстренной сессии Европарламента в Брюсселе документ стал самым коротким с 2022 года.

Несмотря на то, что в ходе сессии депутаты Европарламента посмотрели видеовыступление украинского диктатора Зеленского и провели дебаты с традиционным осуждением России, вопреки обыкновению, тезисы о возможной победе ВСУ над российской армией в итоговой резолюции отсутствуют.



Несмотря на то, что в документе, практически полностью состоящем из антироссийских штампов западной пропаганды, присутствуют призывы к давлению на Москву ради усиления переговорной позиции Киева, в возможность победы Украины, по всей видимости, уже не верят даже самые отчаянные евродепутаты. Более того, в своей резолюции Европарламент признает, что по условиям возможного мирного соглашения Украине придется отказаться от части территорий.

Между тем в ходе своего выступления с трибуны Европарламента словацкий депутат Любош Блаха сравнил Украину с «Аль-Каидой»* (*террористическая организация, запрещенная в России) и призвал ни в коем случае не принимать бывшую УССР в Евросоюз. Евродепутат напомнил, что Украина перекрыла Словакии газ и нефть, устроила теракт на «Северных потоках» и фактически ведет экономическую войну против стран-членов Евросоюза.
11 комментариев
Информация
  1. olbop Звание
    olbop
    +5
    Сегодня, 17:42
    словацкий депутат Любош Блаха сравнил Украину с «Аль-Каидой»*

    Словакия с Венгрией довольно смело пытаются отстаивать свои интересы.
    Но есть опасения майданных переворотов со сменой неугодной ЕС правящей верхушки.
    Не хотелось бы такого развития ситуации.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 20:34
      В том, чтобы покупать нашу нефть и продавать бензин и солярку Украине? Я бы тоже отстаивал, чтобы НПЗ работали на дешевой русской нефти. Все просто хотят заработать денег на этой войне.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 17:45
    Между тем в ходе своего выступления с трибуны Европарламента словацкий депутат Любош Блаха сравнил Украину с «Аль-Каидой»*


    Сравнение не корректное. Аль-Каиду так не поддерживал "просвещенный Запад". Хотя и поддерживал в какой-то мере. Это продукт США.
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 17:47
    Впервые с 2022 Европарламент в своей резолюции не упомянул «победу» Украины


    Вот как то вАще фиолетово что там это стадо дегенератов хрюкает в своих резолюциях
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Андрей Малащенков
      Вот как то вАще фиолетово что там это стадо дегенератов хрюкает в своих резолюциях

      Однако же, эти дегенераты очень изобретательны в отношении антироссийских санкций, и тот факт, что о победе Украины на сходке не сказано, но упомянута потеря ею территорий - значимый симптом перемены настроения этой публики. А вообще, не все там русофобнутые, типа Каи и Урсулы, есть и трезвомыслящие люди, но их слишком мало.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 18:00
    И Гейсоюзу хохлота уже надоела.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:00
    Европарламент в курсе ,что и одна гордая европейская страна тоже может лишиться территорий .А может быть и не одна .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 18:37
      Цитата: tralflot1832
      Европарламент в курсе ,что и одна гордая европейская страна тоже может лишиться территорий

      Андрей hi зато прирастёт другая, ещё более гордая и снова великая, с американского континента (если вы про Гренландию). Всемирный закон сохранения территорий никуда не делся. request
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:40
    А ЕС всё ту же песню поёт.


    Ага, разбежались. laughing

    Чего они там употребляют? Загадка природы.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +2
      Сегодня, 19:02
      возможность победы Украины, по всей видимости, уже не верят даже самые отчаянные евродепутаты

      Наверное
      Цитата: alexboguslavski
      они там употребляют..
      .. поэтому просто забыли ввернуть свою любимую мантру lol
      Нет, ну кто в здравом уме поверит в их благоразумие laughing
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:14
    Украина перекрыла Словакии газ и нефть, устроила теракт на «Северных потоках» и фактически ведет экономическую войну против стран-членов Евросоюза
    Одним словом, кусает руку дающего wink