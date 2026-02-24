Показаны удары ФАБ-3000 по ПВД ВСУ и дамбе в районе Константиновки
В сети опубликовано видео, на котором запечатлены сразу два новых эпизода применения нашей армией трехтонных авиабомб. На этот раз ФАБ-3000 с УМПК поразили важные для противника объекты в Константиновке и ее окрестностях.
Как можно увидеть на показанных кадрах, первая авиабомба уничтожила ПВД 100-й омбр ВСУ, а вторая вывела из строя использовавшуюся противником для обеспечения своих логистических маршрутов дамбу в районе села Осыково к северо-западу от Константиновки.
Между тем на Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои в городской застройке на территории железнодорожной станции и района «Шанхай». Бойцы штурмовых подразделений нашей армии постепенно выдавливают противника с позиций севернее улицы Сечкина и на подступах к району стадиона «Металлург». Спешно наводимые противником через реку Кривой Торец переправы поражаются ракетами Х-38МЛ и авиабомбами с УМПК, применяемыми экипажами истребителей-бомбардировщиков поколения 4+ Су-34НВО. Используемая украинскими боевиками логистическая лазейка между Константиновкой и Долгой Балкой находится под полным огневым контролем российской армии, что существенно осложняет для противника снабжение позиций 93-й бригады ВСУ в Степановке.
В самой Степановке конфигурация позиций напоминает «слоеный пирог», где вперемешку находятся как наши малые штурмовые группы, так и противник. При этом, по косвенным признакам, преимущество постепенно смещается в пользу российских подразделений.
