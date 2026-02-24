Показаны удары ФАБ-3000 по ПВД ВСУ и дамбе в районе Константиновки

11 035 9
Показаны удары ФАБ-3000 по ПВД ВСУ и дамбе в районе Константиновки

В сети опубликовано видео, на котором запечатлены сразу два новых эпизода применения нашей армией трехтонных авиабомб. На этот раз ФАБ-3000 с УМПК поразили важные для противника объекты в Константиновке и ее окрестностях.

Как можно увидеть на показанных кадрах, первая авиабомба уничтожила ПВД 100-й омбр ВСУ, а вторая вывела из строя использовавшуюся противником для обеспечения своих логистических маршрутов дамбу в районе села Осыково к северо-западу от Константиновки.



Между тем на Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои в городской застройке на территории железнодорожной станции и района «Шанхай». Бойцы штурмовых подразделений нашей армии постепенно выдавливают противника с позиций севернее улицы Сечкина и на подступах к району стадиона «Металлург». Спешно наводимые противником через реку Кривой Торец переправы поражаются ракетами Х-38МЛ и авиабомбами с УМПК, применяемыми экипажами истребителей-бомбардировщиков поколения 4+ Су-34НВО. Используемая украинскими боевиками логистическая лазейка между Константиновкой и Долгой Балкой находится под полным огневым контролем российской армии, что существенно осложняет для противника снабжение позиций 93-й бригады ВСУ в Степановке.

В самой Степановке конфигурация позиций напоминает «слоеный пирог», где вперемешку находятся как наши малые штурмовые группы, так и противник. При этом, по косвенным признакам, преимущество постепенно смещается в пользу российских подразделений.

9 комментариев
Информация
  1. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -17
    Сегодня, 18:16
    Малыми штурмовыми группами дамбы? Учитесь у разрушителей Каховской дамбы, оставившей Крым без воды , и Антоновского моста, раз у самих ума или " твердой команды" не хватает...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:23
    О водичка побежала !!! Холодная правда .Спасайся кто может ,ниже по течению . good drinks
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 18:51
    [[/i]какая красота … больше таких кадров в инфополе …
    Из очевидного - ФАБы остаются хорошим аргументом современной войны … а особенно с УМПК и иным оборудованием делающим их высокоточными на больших дистанциях от точки сброса
  4. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -4
    Сегодня, 18:54
    Это уже видели много раз. Вот бы увидеть удар ядеркой по лохлам.
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 19:02
    Дамбу в Киеве бы бахнули, это добавило бы проблем оккупантам.
    1. Виктор Чужой Звание
      Виктор Чужой
      +3
      Сегодня, 19:48
      Каскад ГЭС можно было бы снести. Только вот что бы произошло с АЭС не подумали ?! Потому и режут кусочками электросети. Да и просто последствия потопа представьте. Что нам все войска на суда на воздушной подушке пересаживать и химзащите бегать ?!
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 20:12
    Сколько бы не было ВВ в боеголовках/начинке бомб , падающих на кастрюлеголовых, все равно этого мало wassat
  7. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 20:28
    Все таки авиация используется недостаточно - слишком точечные разовые удары.
    Не думаю что на линии соприкосновения слишком уж развито ПВО противника и не позволяет массово закидывать укрепы бомбами с умпк.
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +1
      Сегодня, 20:49
      А всё потому что авиационное училище у нас одно ,на всю,МАТЬ ЕГО, огромную страну ! Авиацию типа подымаем с колен а призыва "комсомольцы на самолёт " -нет. no